右足から魔法のようなボールを繰り出す元イングランド代表、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのウインガーであることに加え、サー・デイヴィッド・ベッカムはMLSフランチャイズ、インテル・マイアミの共同オーナーとして最もよく知られている。さらにイングランド4部サルフォード・シティの少数株主でもあり、adidas、Hugo Boss、Tudor、Safiloといったグローバルブランドとの長年にわたる関係も築いている。

だが、報じられている18億ポンドの純資産の裏にあるのはベッカム・ブランド・ホールディングスだ。同社は2014年、妻ヴィクトリア、そして長年のマネジャーであるサイモン・フラーとともに設立された。会社は夫妻の中核的な商業資産、グローバルなブランドライセンス、スポーツ投資を管理しており、デイヴィッドとヴィクトリアは2019年にフラーの33％の持ち分を買い取り、100％オーナーとなった。

その後、2022年にベッカムのDJRBホールディングス傘下で再編が行われた。これはDBベンチャーズ、セブン・グローバル部門、スタジオ99を擁するブランド管理会社である。ベッカムはDBベンチャーズの株式55％をアメリカのグループ、オーセンティック・ブランズに2億ポンド（2億7300万ドル）で売却し、自身は45％の持ち分とクリエイティブ面でのコントロールを維持した。

DRJBホールディングスは年間で数千万規模の税引き前利益を生み出し、ベッカム家には定期的に数百万ドル規模の配当をもたらしている。また、スタジオ99はデイヴィッドとヴィクトリアそれぞれの人生とキャリアを描いたNetflixのドキュメンタリーを制作した制作会社であり、このうち前者は2023年の配信開始後、最初の1週間だけで380万人の視聴者を集めた。チャールズ国王の77歳の誕生日祝賀の一環としてナイトの爵位を授与されたベッカムは、昨年にはバイオテクノロジー企業Preneticsとの提携で健康サプリメントブランドIM8も共同設立している。