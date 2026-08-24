ピッチから会議室へ サー・デイビッド・ベッカム、マチュー・フラミニ、そしてこの7人のフットボールスターはいかにして大成功を収めた起業家になったのか
人生のすべてをサッカーに捧げてきた選手たちにとって、引退、通常は30歳から40歳の間で訪れるその時を考えることは恐ろしいものだ。とりわけ、指導者や解説者の仕事に関心がないトップレベルの選手にとってはなおさらである。だが、この20年でサッカー界は商業的な一大産業へと発展し、テレビ放映権やスポンサー契約によって主要クラブは莫大な利益を得るようになった。そしてそれが、最高の選手たちに高額な給与を支払う助けとなっている。
築き上げた富によって、引退後の人生には無限の可能性が広がる。中には、ビジネスを立ち上げる才覚を発揮し、純資産を大幅に増やすだけでなく、現役時代にピッチで味わったものと同じ充実感や喜びを生み出している者もいる。
以下、GOALが、実業家として成功を収めた元サッカー界のスター7人を紹介する。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド2人に加え、チャンピオンズリーグ4度制覇の名手も含まれている。
サー・デイヴィッド・ベッカム
右足から魔法のようなボールを繰り出す元イングランド代表、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのウインガーであることに加え、サー・デイヴィッド・ベッカムはMLSフランチャイズ、インテル・マイアミの共同オーナーとして最もよく知られている。さらにイングランド4部サルフォード・シティの少数株主でもあり、adidas、Hugo Boss、Tudor、Safiloといったグローバルブランドとの長年にわたる関係も築いている。
だが、報じられている18億ポンドの純資産の裏にあるのはベッカム・ブランド・ホールディングスだ。同社は2014年、妻ヴィクトリア、そして長年のマネジャーであるサイモン・フラーとともに設立された。会社は夫妻の中核的な商業資産、グローバルなブランドライセンス、スポーツ投資を管理しており、デイヴィッドとヴィクトリアは2019年にフラーの33％の持ち分を買い取り、100％オーナーとなった。
その後、2022年にベッカムのDJRBホールディングス傘下で再編が行われた。これはDBベンチャーズ、セブン・グローバル部門、スタジオ99を擁するブランド管理会社である。ベッカムはDBベンチャーズの株式55％をアメリカのグループ、オーセンティック・ブランズに2億ポンド（2億7300万ドル）で売却し、自身は45％の持ち分とクリエイティブ面でのコントロールを維持した。
DRJBホールディングスは年間で数千万規模の税引き前利益を生み出し、ベッカム家には定期的に数百万ドル規模の配当をもたらしている。また、スタジオ99はデイヴィッドとヴィクトリアそれぞれの人生とキャリアを描いたNetflixのドキュメンタリーを制作した制作会社であり、このうち前者は2023年の配信開始後、最初の1週間だけで380万人の視聴者を集めた。チャールズ国王の77歳の誕生日祝賀の一環としてナイトの爵位を授与されたベッカムは、昨年にはバイオテクノロジー企業Preneticsとの提携で健康サプリメントブランドIM8も共同設立している。
ルーカス・ポドルスキ
ルーカス・ポドルスキは23年に及ぶ輝かしい現役生活を送り、バイエルン・ミュンヘンやアーセナルで成功を収めたほか、2014年にドイツのワールドカップ優勝メンバーの一員にも名を連ねた。また、抜け目のない実業家としても手腕を発揮している。
ポドルスキは2017年にケルンでデザートブランド「Ice Cream United」を立ち上げ、1年後には「Mangal Doner」のケバブ店1号店をオープンした。2026年までサッカー選手としてプレーを続ける一方で、ポートフォリオ拡大の手も緩めず、まずドイツ最大級の音楽フェスの一つである「The Glücksgefühle Festival」を立ち上げ、その後は元チームメートのマッツ・フンメルス、フェリックス・シュタルクとともに6人制インドア大会「Baller League」を共同創設した。
過去2年間で「Baller League」はアメリカとイギリスにも拡大し、「Mangal Doner」フランチャイズはドイツ国内で30店舗を展開。さらに、5月の現役引退時点でポドルスキの純資産は1億8000万ポンドに達していた。41歳のポドルスキは、自身の会社「LP Holding GmbH」を通じて少年時代を過ごしたクラブ、グールニク・ザブジェの筆頭株主にもなっており、NAVEE、Crocs、Mega Casino Worldとブランド提携も結んでいる。
ルイ・サハ
ルイ・サハはフラム、マンチェスター・ユナイテッド、エヴァートン、フランス代表などでプレーし、キャリア通算162得点を記録した後、35歳の誕生日だった2013年に現役を引退した。けがに苦しむ不運がなければ、サハはほぼ間違いなくさらに多くの得点を挙げ、より長くトップレベルでプレーしていたはずだ。しかし、そのもどかしい時期に彼は市場の隙間を見いだし、それが後に彼を億万長者へと押し上げた。
サハはマーケティングの専門家ケイト・ハマー、テック業界の幹部パトリス・アーネラとともに、プロアスリートやエンターテイナーを企業パートナーと結びつけるデジタルのキャリア・ブランド管理プラットフォーム『AxisStars』を共同創設した。戦略的投資、法的助言、引退後の移行に苦しむスポーツ選手を支援することで、サハはかつての著名な元サッカー選手仲間の大半よりも多くの富を築いた。現在、AxisStarsの評価額は43億ポンドを超えている。
「不運の中で、私は幸運でもあった。今では全体像が見えていて、本当に人を助ける機会があるからだ。そして起業家としてのほうが、ピッチにいた時よりも興奮していると感じる」と、サハは2017年に『ガーディアン』のインタビューで語った。「サッカー選手であることは本当に好きだったし、プレーすることはとても自然に感じられた。でも、これは本当の挑戦だ。大変なプロセスではあるが、とてもやりがいがある。なぜなら、もし10万人を助けることができれば、それは私がこれまでしてきた中で最高のことになるからだ」
マテュー・フラミニ
マテュー・フラミニは、堅実ではあったものの、際立って華々しいというわけではない現役生活を送った。アーセナルで2度プレーし、FAカップを3度制覇。さらにマルセイユ、ACミラン、クリスタル・パレス、ヘタフェでもプレーし、フランス代表としても3試合に出場した。
しかし今や、フラミニはピッチ上での実績以上に、その経営手腕で知られている。実際、42歳の同氏は推定個人純資産100億ポンドを誇る、サッカー界史上最も裕福な元選手として広く認識されている。その資産の大部分はGFバイオケミカルズの共同所有に結びついているが、本人は企業資産の評価額と個人の現金資産がしばしば混同されているとして、この数字を控えめに見せようとしてきた。
フラミニはこのバイオテクノロジー企業を設立した当時、まだ現役選手だった。そして引退から3年後の2022年にCEOに就任した。GFバイオケミカルズは、プラスチックや化粧品において石油の持続可能な代替となる植物廃棄物由来の分子、レブリン酸を世界で初めて量産した企業である。
現在、このフランス人は同社の商業的成長と10億ドル規模の企業価値をけん引しているが、本人にとってそれは決して金銭的利益のためではない。フラミニは気候変動を「現代最大の問題」と呼び、その解決に力を尽くす姿勢を示している。さらに2016年には、バイオの世界と環境の持続可能性に特化したオリジナル電子雑誌『The BioJournal』を共同設立し、グリーンビジネスの実績をさらに強めた。
マイケル・オーウェン
バロンドール受賞者であり、リヴァプール、レアル・マドリー、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、イングランド代表として89試合で45得点を記録したマイケル・オーウェンは、当然ながら同世代屈指のストライカーの一人と見なされている。キャリア後半には身体が思うように機能しなくなった後も、オーウェンはなおペナルティーエリア内で致命的な決定力を持つ点取り屋であり、ゴールを決めることに生きる選手だった。
ただし、フットボールだけがオーウェンの情熱ではなかった。22歳の時にチェシャーでマナー・ハウス・ステーブルズを購入し、乳製品農場だったその場所を、上り坂の調教コース、馬用プール、温熱式のホースウォーカーを備えたハイテク競走馬トレーニング施設へと変貌させた。その後、ここには140頭を超えるサラブレッドが収容されており、その中にはオーウェン自身が厳密に繁殖・所有した、この施設で最も有名なチャンピオン、ブラウン・パンサーも含まれている。
マナー・ハウス・ステーブルズは、出走馬全体によって年間賞金100万ポンドから240万ポンドを安定して稼ぎ出しており、オーウェンは純資産5400万ポンド超で、英国で最も裕福な馬主トップ20の一人に入ると報じられている。加えて、アンブロ、ティソ、ジャガーとのスポンサー契約や、TNTスポーツのような各社とのテレビ解説契約、さらにさまざまな不動産投資も、その資産形成に貢献している。
ジェラール・ピケ
ジェラール・ピケはマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を経験し、その後はバルセロナでさらに30個のタイトルを獲得した。そこには欧州制覇3回とラ・リーガ9回優勝も含まれ、スペイン代表でもワールドカップと欧州選手権の両方で栄光に貢献した。スペイン史上でも屈指のタイトル獲得数を誇る選手の一人であり、ビジネス感覚の鋭さでもまたトップクラスだと自負しているに違いない。
2017年、ピケは楽天CEOの三木谷浩史氏の支援を受けてKosmos Global Holdingを設立した。スポーツ、メディア、エンターテインメント分野の持株会社兼ベンチャービルダーとして、Kosmosは瞬く間に無視できない存在となり、国際テニス連盟（ITF）と総額30億ポンドの25年契約を締結してデビスカップの運営と改革を担うことになったほか、スペイン下部リーグのFCアンドラ買収も完了させた。
その後、Kosmosはインターネット配信者たちが参加し、いくつもの型破りなルールを採用した7人制インドアフットボール大会のKings Leagueを立ち上げた。この大会はこれまでに総額1億6000万ポンド超の資金調達に成功し、パートナーとしてアディダスとNetflixも引き入れている。ITFとの契約は金銭面の対立によって2023年に打ち切られたが、ピケはそれ以降、Kings LeagueとFCアンドラのプロジェクトにより重点を置いており、その両方が成功を収めている。
FCアンドラはピケの下で5部からラ・リーガ2部まで駆け上がり、Kings Leagueは女子版のQueens League、Kings League Americas、そしてKings League World Cupを設立する形で事業を拡大してきた。さらにそれだけにとどまらず、ピケはバルセロナのレジェンドであるカルレス・プジョルとともにアイソトニック飲料ブランド「426 Miles」を共同設立したほか、コナミとの提携でeFootball.Proも共同創設しており、個人資産は約8000万ポンドとみられている。
ギャリー・ネヴィル
マンチェスター・ユナイテッドの英雄、プレミアリーグ殿堂入り、愛される放送人、そして『ドラゴンズ・デン』の投資家。ギャリー・ネヴィルは、クラブレベルであらゆるタイトルを勝ち取り、イングランド代表でも模範を示してチームをけん引した卓越した右サイドバックだった。その完璧なまでのプロ意識は、その後に手がける数多くのビジネスやメディア事業にも受け継がれている。
ベッカムとともにサルフォード・シティを共同保有するネヴィルは、イギリス国内の50社超の企業で取締役または事業責任者を務めている。商業ポートフォリオは不動産開発、ホスピタリティ、メディア制作、高等教育、スポーツにまで及ぶ。ストック・エクスチェンジ・ホテルやオールド・トラフォード近くのホテル・フットボールといった施設を運営するGG Hospitalityの共同オーナーであり、The Overlapを手がける制作会社Buzz16の共同創業者でもある。さらに、パートナーのアンソニー・キルブリッジとともにRelentless Groupを設立し、マンチェスターにおける大規模な都市型不動産プロジェクトを推進している。
グレーター・マンチェスターのUniversity Academy 92も、低所得層の若者たちへの教育機会拡大を目指したネヴィルが共同創設したものだ。51歳のネヴィルは、まるで同時にあらゆる場所に存在しているかのようで、ニュースの見出しやテレビ画面に絶えず登場している印象すらある。
実際、ネヴィルのポッドキャスト『Stick to Football』は週100万回超の再生を集めており、Sky SportsとITVで解説者およびコメンテーターを務めている。さらに、BBCの人気番組『Dragon's Den』では番組史上初のゲスト投資家として席を得た。個人資産は7000万ポンドから1億ポンドと推定されており、その驚異的な労働倫理を考えれば、今後も増え続けることは間違いないだろう。