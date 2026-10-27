待つ者には良いことが訪れるというのは本当らしい。長引いたバロンドール授賞式が本来終わっているはずの時刻から1時間以上が過ぎた月曜午後11時少し前、ハリー・ケインが2026年の男子バロンドール受賞者として発表された。その栄誉が本人にとってどれほど大きな意味を持つかは、すぐに見て取れた。
ケインは両手で顔を覆い、気持ちを落ち着かせようとした。賞を争った主なライバルたちと一人ずつ握手を交わし、ロンドン・パラディウムのステージに上がってからも、言葉がなかなか出てこない。「ワオ！」と何度も繰り返すばかりだった。
「ほとんど言葉が出ません」とケインは語った。だが、実際はその逆だった。スピーチは12分以上に及んだ。何時間も続いた式の最後に、誰もが望んでいた展開とは言い難い。それでも、晴れ舞台に立つケインをとがめるのは難しかった。ステージ上での時間の大半を、自分をそこへ導いてくれたと感じる人々への感謝に費やしたからだ。
いかにもケインらしい、謙虚すぎるほど謙虚な姿だった。それこそが、彼の受賞を新鮮に感じさせた理由でもある。式を前に他の候補者が自身の受賞の可能性を語る一方、ケインは自分の可能性を控えめに見ていた。代表またはクラブでの主要タイトルを欠くことが、不利に働きかねないと分かっていたのだ。昨季はバイエルンを国内2冠に導いたものの、元トッテナム監督のマウリシオ・ポチェッティーノが指摘したように、ワールドカップもチャンピオンズリーグも制していないことで「罰せられる」恐れがあった。
ただ、確かなことが一つある。バロンドールの投票者は何よりもゴールを重視する。そして2025-26シーズン、ケインの73得点を上回る選手はいなかった。欧州の1シーズンを通じてこれより多くのゴールを記録したことがあるのは、2011-12シーズンに81得点を挙げたリオネル・メッシだけだ。
ケインの受賞を巡る議論は今後も続くだろう。だが、それは実際にはマドリードとバルセロナに限られそうだ。それ以外のサッカー界は、彼の歩みが、粘り強さと卓越した実力を示す、祝福に値する物語だと認めている。