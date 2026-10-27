ケインは忍耐が報われることを証明した。しかし、3年前にトッテナムを離れてバイエルン・ミュンヘンへ移籍する決断をしていなければ、バロンドールを獲得することはなかっただろう。

11歳で加入したチームでタイトルを獲得することは、ずっと彼の夢だった。だが、それは実現しないと、ケインはしぶしぶ受け入れていた。トッテナムに長くとどまるほど、サッカー界でも特に知られた自身の無冠の期間を終わらせる可能性は低くなるとも分かっていた。「引退したときに、もっとできたはずだと感じたくはないと、ずっと言ってきた」と、2023年に語っている。

もちろん、イングランドに残れるよう、別のプレミアリーグのチームに加入することを望んでいた。また、ケインは国外で活躍できるタイプではないというのが大方の見方だった。それでも、2003年のデイビッド・ベッカムのレアル・マドリー移籍に刺激を受け、自分なら適応できると信じた。

「彼は僕のアイドルだった」とケインは『TNT Sports』に語った。「僕たちは同じ学校に通い、同じ地域で育った。僕が成長する頃、彼はイングランド代表のキャプテンだった。だから、［国外でプレーすることで］彼の後を追いたかった。イングランド人選手の多くがすることではないと分かっているけど、僕がこれまでにした中で最高のことだ」。今となっては、この言葉に異を唱える余地はまったくない。

バイエルン加入後、ケインはプレーも選手としての評価もまったく別のレベルへと高めた。バイエルン州で活躍する可能性はもともと高かったとはいえ、アリアンツ・アレーナにやって来た当初、どれほど大きなプレッシャーを背負っていたかも忘れてはならない。