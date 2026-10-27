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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

ハリー・ケイン、バロンドールでの成功で長年手にするにふさわしかったスーパースターの地位を確立

キャリアの大半で過小評価されてきたイングランド代表主将の偉大さが、ついにサッカー界に認められた

Mark Doyle
翻訳者：

  • 待つ者には良いことが訪れるというのは本当らしい。長引いたバロンドール授賞式が本来終わっているはずの時刻から1時間以上が過ぎた月曜午後11時少し前、ハリー・ケインが2026年の男子バロンドール受賞者として発表された。その栄誉が本人にとってどれほど大きな意味を持つかは、すぐに見て取れた。

    ケインは両手で顔を覆い、気持ちを落ち着かせようとした。賞を争った主なライバルたちと一人ずつ握手を交わし、ロンドン・パラディウムのステージに上がってからも、言葉がなかなか出てこない。「ワオ！」と何度も繰り返すばかりだった。

    「ほとんど言葉が出ません」とケインは語った。だが、実際はその逆だった。スピーチは12分以上に及んだ。何時間も続いた式の最後に、誰もが望んでいた展開とは言い難い。それでも、晴れ舞台に立つケインをとがめるのは難しかった。ステージ上での時間の大半を、自分をそこへ導いてくれたと感じる人々への感謝に費やしたからだ。

    いかにもケインらしい、謙虚すぎるほど謙虚な姿だった。それこそが、彼の受賞を新鮮に感じさせた理由でもある。式を前に他の候補者が自身の受賞の可能性を語る一方、ケインは自分の可能性を控えめに見ていた。代表またはクラブでの主要タイトルを欠くことが、不利に働きかねないと分かっていたのだ。昨季はバイエルンを国内2冠に導いたものの、元トッテナム監督のマウリシオ・ポチェッティーノが指摘したように、ワールドカップもチャンピオンズリーグも制していないことで「罰せられる」恐れがあった。

    ただ、確かなことが一つある。バロンドールの投票者は何よりもゴールを重視する。そして2025-26シーズン、ケインの73得点を上回る選手はいなかった。欧州の1シーズンを通じてこれより多くのゴールを記録したことがあるのは、2011-12シーズンに81得点を挙げたリオネル・メッシだけだ。

    ケインの受賞を巡る議論は今後も続くだろう。だが、それは実際にはマドリードとバルセロナに限られそうだ。それ以外のサッカー界は、彼の歩みが、粘り強さと卓越した実力を示す、祝福に値する物語だと認めている。

  • 1シーズン限りの活躍ではない

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    ケインは2014-15シーズン、トッテナムで目覚ましい飛躍を遂げたが、誰もが納得したわけではなかった。

    ケイン自身が『DAZN』に認めたように、「僕は、今の何人かの選手のようにスーパースターになると周囲から思われていた人間では決してなかった」。

    2014-15シーズンにトッテナムで34試合に出場し、21ゴールを挙げる目覚ましい活躍を見せた後でさえ、ケインを「一シーズン限りの活躍」と片付ける人々がいた。「自分はそれ以上の選手だと分かっている」と、当時、本人は語っていた。その言葉は正しかった。ただ、ケイン自身でさえ、将来バロンドールを受賞するとは本気で思っていなかった。少なくとも当初はそうだった。

    しかし、ジョゼ・モウリーニョはトッテナムでともに過ごした間に、ケインの可能性を余すところなく見抜いていた。「昨日、君が練習する姿を見た。君がリーダーであることに疑いはない。私はそう感じた」。ポルトガル人のモウリーニョは、トッテナムを追った『Amazon』のドキュメンタリー『オール・オア・ナッシング』で知られる場面で、ケインにそう語りかけた。「世界はイングランドのサッカーに並外れた敬意を払っている。それでも、サッカー界のスターはほかの場所にいると思っている。君もそうしたスターとしての地位を築いていかなければならない」

    その目標は今や実現した。ケインは手柄を周囲と分かち合おうとしているが、それを成し遂げたのは、ほかでもない彼自身の粘り強さ、そしておそらく同じくらい重要な勇気だ。

  • 後悔はない

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    AFP

    生まれ育ったロンドン北部を離れ、ミュンヘンへ向かう大胆な決断を下したイングランド代表キャプテンは、評価されるべきだ。

    ケインは忍耐が報われることを証明した。しかし、3年前にトッテナムを離れてバイエルン・ミュンヘンへ移籍する決断をしていなければ、バロンドールを獲得することはなかっただろう。

    11歳で加入したチームでタイトルを獲得することは、ずっと彼の夢だった。だが、それは実現しないと、ケインはしぶしぶ受け入れていた。トッテナムに長くとどまるほど、サッカー界でも特に知られた自身の無冠の期間を終わらせる可能性は低くなるとも分かっていた。「引退したときに、もっとできたはずだと感じたくはないと、ずっと言ってきた」と、2023年に語っている。

    もちろん、イングランドに残れるよう、別のプレミアリーグのチームに加入することを望んでいた。また、ケインは国外で活躍できるタイプではないというのが大方の見方だった。それでも、2003年のデイビッド・ベッカムのレアル・マドリー移籍に刺激を受け、自分なら適応できると信じた。

    「彼は僕のアイドルだった」とケインは『TNT Sports』に語った。「僕たちは同じ学校に通い、同じ地域で育った。僕が成長する頃、彼はイングランド代表のキャプテンだった。だから、［国外でプレーすることで］彼の後を追いたかった。イングランド人選手の多くがすることではないと分かっているけど、僕がこれまでにした中で最高のことだ」。今となっては、この言葉に異を唱える余地はまったくない。

    バイエルン加入後、ケインはプレーも選手としての評価もまったく別のレベルへと高めた。バイエルン州で活躍する可能性はもともと高かったとはいえ、アリアンツ・アレーナにやって来た当初、どれほど大きなプレッシャーを背負っていたかも忘れてはならない。

  • 「成功をもって自分を語れ」

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    AFP

    33歳の彼は、脚光を浴びる今を楽しんでいる。それも当然だ。

    ケインは、バイエルンにとって、卓越したロベルト・レヴァンドフスキの後釜として遅れて獲得した選手だった。しかし、30歳のストライカーに1億ポンド（1億2700万ドル）を支払うというクラブの決断には、多くの人が疑問を呈した。ローター・マテウスに言わせれば、「年齢が高すぎるし、移籍金も高すぎる」ということだった。

    だが、実際にはケインはむしろ割安な補強だったと証明している。9桁の移籍金がかかった選手で、所属クラブにこれほど貢献した例はほとんどない。イングランド代表主将はバイエルンでわずか159試合に出場し、驚異的な156得点を挙げている。

    もっとも、この移籍の成功は数字だけでは語れない。その後に起きたすべてのことが、イングランドでも世界でも、ケインに対する見方を変えた。ケインはあまりにも長い間、正当に評価されてこなかった。その主な理由は、世界最高水準の選手はこういう見た目や話し方をするはずだという一部の人々の期待に、彼が当てはまらなかったことにある。

    それでもケインは、疑う人々の声にくじけなかった。だからこそ、バロンドール受賞の栄誉に浸る時間を取ったのも当然だろう。「黙って努力する。彼はSNSにこう記した。「成功に語らせればいい」。そして月曜夜のロンドン・パラディウムで会場に響き渡ったのは、キリアン・エンバペでもラミン・ヤマルでもリオネル・メッシでもなく、ケインの名前だった。

    確かに、チームスポーツにおける個人賞の意味には疑問もあるだろう。だがケインにとって、バロンドールは長く待ち望んだ評価であり、自らの正しさが証明され、実力が認められたという、大きな満足をもたらすものだった。

    ケインより優れた選手でも、この賞を受賞できなかったと論じるのはもちろん自由だ。実際、ケインのすぐ左にはその一人が立っていた。それでも、そのティエリ・アンリが、バロンドール史上4番目の高齢受賞者となったばかりのケインを称えずにはいられなかったことは、示唆的だった。

    「私はいつだって同胞のフランス人選手を応援する。だが、ハリー・ケインについては言っておかなければならない。私は彼を最初から見てきた」と、アーセナルのレジェンドは語った。「彼は今の成功を手にするまでに、非常につらい思いをしなければならなかった。受賞にふさわしい」。そして今、33歳のケインは、名実ともにサッカー界のスーパースターとなった。