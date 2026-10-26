あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

【現地発】ハリー・ケインは世界最高のサッカー選手ではない。それでも、バイエルンとイングランド代表のスターはバロンドールにふさわしい

【欧州・海外サッカー 特集】2025-26シーズンにバイエルン・ミュンヘンとイングランド代表で70ゴール以上を挙げた元トッテナムのストライカーがロンドンでゴールデンボールを授与された。

Tom Maston
翻訳者：

  • 26日、ロンドンでは初となるバロンドール授賞式が開催された。過去12カ月のサッカー界を称えために世界のサッカー界を代表する人々がイングランドの首都に集まった。

    司会のティエリ・アンリとケイト・スコットが授与する各賞は年々増えている。それでも、「男子バロンドールを最終的に誰が手にするか」が最大の議論の的だった。というのも、受賞を狙える候補があまりにも多かったからだ。

    候補者30人のうち、5人から10人については、最も権威ある個人賞を受賞すべきだという説得力のある主張ができた。一方で、授賞式前に有力視されていた選手たちの中には、それぞれの受賞を推す根拠に見過ごせない弱点もあった。その結果、2026年のバロンドール争いは、ここ数十年で最も予測が難しく、議論を呼ぶものとなった。

    リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが二強を形成した時代は、とっくに終わっている。今では毎シーズン、多くの選手が自分にも世界最高の選手に選ばれる可能性があると信じてスタートを切る。だが、受賞者を「世界最高の選手」と捉えることが、2026年のバロンドールに最もふさわしいことが明らかだったハリー・ケインをめぐる判断を、かえって難しくしたのかもしれない。

  • 新たな物語

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    バロンドールは真に世界最高の選手を表彰する賞なのか、それとも単に最も好調なシーズンを送った選手を表彰する賞なのかが、議論の的となっている

    2019年、元イングランド代表FWのゲーリー・リネカーは、バロンドールについて『GIVEMESPORT』から意見を求められた際、「チームスポーツにおいて個人賞に結局価値はない」というたびたび語られる主張を挙げ、同賞の重要性を低く評価した。

    一方でリネカーは、その年のメッシが受賞にふさわしいかを論じる中で、多くの人が考えるバロンドールの評価対象と、実際に同賞が評価するようになったものとの決定的な違いも指摘した。

    「年間最優秀選手に選ばれることが、ばかげたほど重要視されるようになった。もうおかしなことになっている」とリネカーは語っている。

    「というのも、本当に毎年の最優秀選手を選ぶなら、彼（メッシ）が毎年受賞するはずだからだ……。昨季のメッシのパフォーマンスは、シーズンの本当に最後のほうで、バルセロナが少し疲れ、少し年齢を感じさせるようになったと私が思うまでは、信じられないほどだった。数字も驚異的だった」

    ここに、バロンドールがどのような賞になったかを示す核心がある。

    実績や獲得タイトルに関係なく「その年の世界最高のサッカー選手」を選ぶのではない。今のバロンドールは「個人として最高のシーズンを送り、その活躍で所属チームや代表チームのタイトル獲得にも貢献したトップ選手」に贈られる傾向が見あるのだ。

    主催する『フランス・フットボール』は近年、華やかな実績に目を奪われがちな審査員が、シーズン中に選手が獲得したタイトルの数だけで投票を決めているわけではないと強調しようとしてきた。そうした投票傾向は、チェルシーのチャンピオンズリーグ制覇とイタリアの欧州選手権優勝で、重要ではあっても傑出したとまでは言えない役割を果たしたジョルジーニョが、2021年に表彰台に上がる結果を最終的にもたらした。しかし、大一番で活躍し、最高の舞台でタイトル獲得につながるプレーを見せる選手が、今なお優位になる傾向があることは間違いない。ということは結果、今回ケイン以外の選手が受賞していた可能性もある。

    それでも、個人として残した成果という点で、バイエルン・ミュンヘンのストライカーが送ったシーズンは、他の誰をも上回っていたことに疑いの余地はない。

  • 驚異的な数字

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    ケインのゴールがバイエルンをドイツ国内2冠に導いた

    目を閉じて、ある選手を思い浮かべてほしい。クラブと代表を合わせ、1シーズンで65試合に出場して73ゴールを決めた選手だ。そのうち36ゴールは、ピッチに立った時間にして66分に1点のペースで挙げ、所属クラブをリーグ優勝に導いた。国内カップ戦でも出場した全ラウンドで得点し、6試合で10ゴール。決勝では勝利を決めるハットトリックを達成した。

    一方、チャンピオンズリーグでは13試合で14ゴールを記録。チームが準決勝に進む中、自身が出場した決勝トーナメントの5試合すべてで得点を収めた。そして今年の北中米ワールドカップでは主将としてイングランド代表を3位に導いた。これは国外開催の大会で同国史上最高の成績だ。自身もW杯で6ゴールを挙げ、この数字を上回った選手はわずか4人。決勝トーナメントでは2つのラウンドで決勝点を決めた。

    見事な成績ではないだろうか。もちろん、これはケインの2025-26シーズンの記録だ。この数字だけでも、バロンドールを巡る議論に決着をつけるには十分だったはずだ。21世紀に入ってから、1シーズンでケインの昨季を上回るゴール数を記録したのは、2011-12シーズンのメッシただ一人である。

    現在、ペナルティーエリア内とその周辺でのケインの得点力は誰にも引けを取らない。そのゴールが最も大きな2つのタイトルをもたらすことはなかったが、バイエルンにタイトルをもたらし、バイエルンとイングランドがそれぞれ大陸規模、世界規模の大会で終盤まで優勝争いに残る原動力となった。

  • 万能、総合力

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    ケインは低い位置まで下がることをいとわない。その姿勢がクラブと代表、双方のチームメイトの力を最大限に引き出している

    とはいえ、ケインは味方が作った容易なチャンスをペナルティーエリア内で待つだけの得点者ではない。卓越した決定力を持ち、鮮烈なゴールも決める。それでもなお、その説明だけではサッカー選手としてのケインを十分に語れない。

    現代のサッカー界でケインを傑出した背番号9たらしめているのは“総合力”だ。積極的に低い位置へ下がり、パスと動きで攻撃に貢献する姿は、最高峰でプレーする同世代選手の中でもほぼ類を見ない。

    昨季のアシスト数はわずか8だが、この数字だけでは、30代に入ってからのケインが発揮している創造性は伝わらない。バイエルンでの全公式戦だけでも26回の「決定機」を作り出した。もし味方がゴール前でイングランド代表主将並みの決定力を発揮していたなら、欧州のアシストランキングでも上位に入っていたかもしれない。

    いずれにせよ、味方のためにスペースを作り出すケインの能力は、ヴァンサン・コンパニとトーマス・トゥヘルの両監督が目指す戦い方のカギを握る。バイエルンとイングランドの両チームで、サイドの選手やゴール前へ飛び込むMFが、かつてトッテナムで人気を博した33歳とともにプレーして躍動しているのも不思議ではない。

  • 誰が勝ってもおかしくない

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    北中米W杯の大活躍で、メッシが再びバロンドール争いに浮上していた

    しかし、それらすべてを踏まえても、シーズンを通じた活躍にふさわしいバロンドールをケインは手にできないのではないかという見方が強まっていた。その一因は、受賞争いが混戦となり、過去数年にはめったに見られなかった形で票が分散する可能性があったことだ。

    バロンドールは「世界最高のサッカー選手」に贈られるべきだと今も考える審査員なら、ラミン・ヤマルを選んでも十分に理由はある。スペインが優勝した今夏のW杯で、個人としては期待に応える活躍ができなかったとしてもだ。あるいは、レアル・マドリーとフランス代表で計60ゴール近くを挙げ、W杯のゴールデンブーツも獲得したキリアン・エンバペを選ぶこともできる。ただし、所属する両チームがタイトルを獲得できなかったことについて、エンバペ自身も大きな責任を負うべきだった。

    一方、メッシがこの夏にW杯で見せた目覚ましい活躍を受け、今なお世界最高の選手だとの声まであがっている。ただ、競争のレベルを考えると、MLSでの実績をどこまで重く評価すべきかという疑問は残る。

    また、欧州チャンピオンズリーグでの活躍を重視し、パリ・サンジェルマンの決勝トーナメントで見事なプレーを見せたフヴィチャ・クヴァラツヘリアに投票した審査員もいただろう。リーグ・アンでのプレーが同じ水準に達することはめったになかったとしてもだ。さらにはW杯を何よりも重視した審査員もいたはずだ。その場合、マンチェスター・シティでは平凡なシーズンを送ったものの、大会最優秀選手のロドリが候補に入ることになる。

  • 目立たないシーズン

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    ケインは、ヤマルやエンバペが所属クラブから受けてきたような公の場での後押しを、バイエルンからは得られなかった。

    投票をめぐって繰り広げられた大々的なPR合戦も、ケインには不利に働いた。特にバルセロナとレアル・マドリーは、それぞれヤマルとエンバペの受賞に向けて積極的に働きかけていた。当の2人も機会があるたびに自らの受賞のふさわしさを訴えていた。

    さらに、メッシに9度目のバロンドールを獲得してほしいと願うアルゼンチン代表のチームメイトたちの後押しや、クヴァラツヘリア、あるいはPSGのほかのチャンピオンズリーグ優勝メンバーを推す同クラブ周辺からの声もあった。それらと比べ、ケインを推す声が公の場で上がることは、はるかに少なかった。

    授賞式の1週間あまり前、ケインとマイケル・オリーセのどちらが受賞すべきかを問われたバイエルンのコンパニ監督の言葉は、その状況を端的に示していた。

    「私は毎日、このバロンドールのことを考えているわけではない。バイエルンの選手が受賞することを願っているが、もちろん私にとってより重要なのは、バイエルンでタイトルを獲得することだ」

    一部のライバルと比べると、ケイン自身もピッチ外で自らの受賞を後押しするような発言はほとんどしなかった。最も注目を集めた発言と呼べるものがあるとすれば、9月の『マルカ』のインタビューで語った次の言葉だ。

    「私は自分についてあまり話すのが好きではない。ただ一つ言えるのは、昨シーズンは個人としてもチームとしても素晴らしかったということだ。間違いなく、人生最高のシーズンだった」

    「73ゴールを記録して終えた。それが史上2番目に多い数字だという事実が、すべてを物語っている。本当に誇りに思う。それを可能にしてくれたチームメイトと、助けてくれたすべての人に感謝するしかない」

  • 正当に評価されない象徴的存在

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    ケインを批判してきた人々も、今こそ彼が世界最高峰のスター選手の一人だと認めるだろう

    ケインの真価を決して認めない人々もいる。そうした批判者の考えを変えるために彼ができるのは、ゴールを決めることだけだ。昨季、ケインは大量のゴールを決めた。

    ヤマルとエンバペの時代も、きっとやって来る。

    だが2026年は、バロンドール受賞者のハリー・ケインに一歩譲らなければならない。