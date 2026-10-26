26日、ロンドンでは初となるバロンドール授賞式が開催された。過去12カ月のサッカー界を称えために世界のサッカー界を代表する人々がイングランドの首都に集まった。
司会のティエリ・アンリとケイト・スコットが授与する各賞は年々増えている。それでも、「男子バロンドールを最終的に誰が手にするか」が最大の議論の的だった。というのも、受賞を狙える候補があまりにも多かったからだ。
候補者30人のうち、5人から10人については、最も権威ある個人賞を受賞すべきだという説得力のある主張ができた。一方で、授賞式前に有力視されていた選手たちの中には、それぞれの受賞を推す根拠に見過ごせない弱点もあった。その結果、2026年のバロンドール争いは、ここ数十年で最も予測が難しく、議論を呼ぶものとなった。
リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが二強を形成した時代は、とっくに終わっている。今では毎シーズン、多くの選手が自分にも世界最高の選手に選ばれる可能性があると信じてスタートを切る。だが、受賞者を「世界最高の選手」と捉えることが、2026年のバロンドールに最もふさわしいことが明らかだったハリー・ケインをめぐる判断を、かえって難しくしたのかもしれない。