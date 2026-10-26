2019年、元イングランド代表FWのゲーリー・リネカーは、バロンドールについて『GIVEMESPORT』から意見を求められた際、「チームスポーツにおいて個人賞に結局価値はない」というたびたび語られる主張を挙げ、同賞の重要性を低く評価した。

一方でリネカーは、その年のメッシが受賞にふさわしいかを論じる中で、多くの人が考えるバロンドールの評価対象と、実際に同賞が評価するようになったものとの決定的な違いも指摘した。

「年間最優秀選手に選ばれることが、ばかげたほど重要視されるようになった。もうおかしなことになっている」とリネカーは語っている。

「というのも、本当に毎年の最優秀選手を選ぶなら、彼（メッシ）が毎年受賞するはずだからだ……。昨季のメッシのパフォーマンスは、シーズンの本当に最後のほうで、バルセロナが少し疲れ、少し年齢を感じさせるようになったと私が思うまでは、信じられないほどだった。数字も驚異的だった」

ここに、バロンドールがどのような賞になったかを示す核心がある。

実績や獲得タイトルに関係なく「その年の世界最高のサッカー選手」を選ぶのではない。今のバロンドールは「個人として最高のシーズンを送り、その活躍で所属チームや代表チームのタイトル獲得にも貢献したトップ選手」に贈られる傾向が見あるのだ。

主催する『フランス・フットボール』は近年、華やかな実績に目を奪われがちな審査員が、シーズン中に選手が獲得したタイトルの数だけで投票を決めているわけではないと強調しようとしてきた。そうした投票傾向は、チェルシーのチャンピオンズリーグ制覇とイタリアの欧州選手権優勝で、重要ではあっても傑出したとまでは言えない役割を果たしたジョルジーニョが、2021年に表彰台に上がる結果を最終的にもたらした。しかし、大一番で活躍し、最高の舞台でタイトル獲得につながるプレーを見せる選手が、今なお優位になる傾向があることは間違いない。ということは結果、今回ケイン以外の選手が受賞していた可能性もある。

それでも、個人として残した成果という点で、バイエルン・ミュンヘンのストライカーが送ったシーズンは、他の誰をも上回っていたことに疑いの余地はない。