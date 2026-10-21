あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

ハリー・ケインは世界最高のサッカー選手ではない。それでも、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表で活躍するケインこそ、2026年のバロンドール受賞に最もふさわしい

2025-26シーズンに70ゴール以上を記録したものの、元トッテナムのストライカーがゴールデンボールを受賞すべきだとの主張に、誰もが納得しているわけではない。

Tom Maston
翻訳者：

  • 月曜日、ロンドンで初めてバロンドール授賞式が開催される。サッカー界の著名人たちがイングランドの首都に集い、この12カ月のサッカーをたたえる予定だ。

    司会を務めるティエリ・アンリとケイト・スコットが授与する賞は増え続けている。それでも、男子のバロンドールを最終的に誰が手にするかは、有力候補が2、3人しかいない年でさえ最大の議論の的だ。しかし2026年は、候補者の多さから、その議論がかつてないほど熱を帯びている。

    候補者30人のうち、5人から10人について、世界のサッカー界で最も権威ある個人賞にふさわしいと主張できるだろう。2025-26シーズンと、それに続くワールドカップを通じて、多くの選手が受賞に値する実績を示してきた。

    一方で、授賞式前の有力候補にはそれぞれ看過できない弱点もあり、今回のバロンドール争いはここ数十年で最も予測が難しく、議論を呼ぶものとなっている。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが賞を二分した時代はとうに終わった。今では毎シーズン、多くの選手が自分にも世界最高の選手に選ばれる可能性があると信じてスタートを切る。

    だが、受賞者を「世界最高の選手」と呼ぶことが、2026年のバロンドールを受賞するに最もふさわしいことが明らかなハリー・ケインをめぐる議論を、かえって曖昧にしているのかもしれない。

  • 新たな物語

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    バロンドールは真に世界最高の選手を称える賞なのか、それとも単に最も素晴らしいシーズンを送った選手を称える賞なのか。議論の的となっている。

    2019年、GIVEMESPORTにバロンドールについて意見を求められた元イングランド代表FWのゲーリー・リネカーは、個人賞は結局のところチームスポーツでは価値がないという、よく聞かれる主張を挙げ、同賞の重要性を低く評価した。

    しかし、その回答の中でリネカーは、その年のメッシが受賞にふさわしいかを論じながら、多くの人がバロンドールは何を評価する賞だと考えているかと、実際には何を評価する賞になったか、その決定的な違いも指摘していた。

    「年間最優秀選手に選ばれることが、ばかばかしいほど重視されるようになった。行き過ぎている」とリネカーは語った。「なぜなら、本当にその年の最高の選手を選ぶ賞なら、彼（メッシ）が毎年受賞するはずだからだ……。シーズンの本当の終盤に、バルセロナが少し疲れ、少し老いたように見え始めた時期を除けば、昨季のメッシのプレーは信じられないほどだった。数字も驚異的だった」

    そこに、バロンドールが今どのような賞になったか、その核心がある。実績や獲得したタイトルに関係なく、毎年世界最高の選手を選ぶのではなく、そのシーズンに個人として最高の活躍を見せ、できればその活躍によってチームをタイトル獲得に導いた一流選手に贈られる傾向があるのだ。

    主催者の『フランス・フットボール』は近年、華やかな実績に目を奪われがちな審査員たちが、そのシーズンに選手が獲得したタイトルの数だけで投票先を決めるわけではないと強調してきた。タイトルを重視する傾向は、2021年にジョルジーニョが表彰台に立つことにもつながった。チェルシーのチャンピオンズリーグ優勝とイタリアの欧州選手権制覇で重要な役割を果たしたものの、傑出した活躍とまでは言えなかった。しかし、大一番で活躍し、最も大きな舞台でタイトル獲得を決定づける瞬間を生み出した選手が、今も有利に評価される傾向があることは間違いない。その結果、来週はケイン以外の選手が受賞する可能性もある。

    とはいえ、バイエルン・ミュンヘンのストライカーが個人として見せたものにおいて、そのシーズンは他の誰をも上回っていたことに疑いはない。

  • 素晴らしいスタッツ

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    ケインのゴールがバイエルンをドイツ国内2冠に導いた

    目を閉じて、クラブと代表で1シーズンにわずか65試合に出場し、73ゴールを挙げた選手を想像してほしい。そのうち36ゴールは、ピッチに立った時間にして66分に1点のペースで生まれ、所属クラブをリーグ優勝に導いた。国内カップ戦でも出場した全ラウンドで得点し、6試合で10ゴールを記録。決勝では勝利を決めるハットトリックを達成した。

    一方、チャンピオンズリーグでは13試合で14ゴールを挙げた。チームが準決勝に進むまでに出場したノックアウトステージの5試合すべてで得点している。ワールドカップでは主将として母国を、国外開催大会では過去最高となる3位に導いた。自身も6ゴールを記録し、これを上回った選手はわずか4人。ノックアウトステージの2試合では決勝点を挙げた。

    もちろん、これはケインが2025-26シーズンに残した数字だ。この成績だけでも、バロンドールを巡る議論に決着をつけるには十分なはずだ。21世紀に入ってから、1シーズンで昨季のケインより多くのゴールを挙げたのは、2011-12シーズンのメッシただ一人である。

    現在、ペナルティーエリア内とその周辺でのケインの得点力は他の追随を許さない。そのゴールは最も大きな2つのタイトル獲得にはつながらなかったものの、バイエルンにタイトルをもたらし、バイエルンとイングランドがそれぞれ大陸大会と世界大会の終盤まで優勝争いに残る原動力となった。

  • あらゆる面で貢献できる戦力

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    ケインが低い位置まで下がることをいとわない姿勢が、クラブと代表のチームメイトの力を最大限に引き出している

    とはいえ、ケインは味方がお膳立てする簡単なチャンスをペナルティーエリア内で待つだけの得点者ではない。ケインは一流のフィニッシャーであり、鮮やかなゴールも決める。だが、それだけではサッカー選手としてのケインを語り尽くせない。

    ケインを同世代屈指のNo.9たらしめているのは、総合力だ。積極的に低い位置まで下がり、パスと動きで攻撃に好影響を与える姿勢は、トップレベルの同世代の選手の中でもほぼ類を見ない。

    昨季のアシスト数はわずか8だったが、それだけでは30代に入ってからのケインの創造性は測れない。バイエルンでの全公式戦だけでも26回の「決定機」を生み出した。もし味方もイングランド代表主将と同じほどゴール前で決定力を発揮していれば、欧州のアシストランキングでも上位に入っていたかもしれない。

    いずれにせよ、味方のためにスペースを生み出すケインの能力は、ヴァンサン・コンパニとトーマス・トゥヘルの双方が目指すプレーの鍵となっている。バイエルンとイングランド代表の両方で、サイドの選手やペナルティーエリアに飛び込むMFが、トッテナムで人気を博した33歳のケインとともにプレーして活躍しているのも驚きではない。

  • 勝負の行方はまったく読めない

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    メッシ、ワールドカップでの活躍で再びバロンドール争いに浮上

    それでも、シーズンを通しての活躍なら受賞にふさわしいケインが、バロンドールを手にできないのではないかという見方が強まっている。その一因は、受賞争いが混戦で、近年まれに見る形で票が割れそうなことだ。

    バロンドールは「世界最高のサッカー選手」に贈られるべきだと考える投票者は、スペインが優勝したワールドカップで個人としては期待に応えられなかったとしても、ラミン・ヤマルを選ぶかもしれない。あるいは、レアル・マドリーとフランス代表で合計60ゴール近くを挙げ、ワールドカップのゴールデンブーツ賞も獲得したキリアン・エンバペに票を投じる可能性もある。ただ、エンバペは所属する両チームがタイトルを獲得できなかった責任も大いに問われている。

    一方、メッシが夏に北米で見せた活躍から、依然として世界最高の選手だという声さえ上がっている。ただし、競争のレベルを踏まえ、MLSでの実績をどこまで重く見るべきかには疑問が残る。

    チャンピオンズリーグでのパフォーマンスを重視する投票者もいるだろう。その場合、リーグ・アンでは同じ水準のプレーを見せることが少なかったとしても、パリ・サンジェルマンの一員として決勝トーナメントで際立った活躍を見せたフヴィチャ・クヴァラツヘリアが選ばれるかもしれない。ワールドカップを何よりも重視する投票者もいるはずだ。そうなれば、マンチェスター・シティでは平凡なシーズンを送ったものの、大会最優秀選手に選ばれたロドリも候補に入る。

    さらに、万能型のエリートアタッカーへと成長したミカエル・オリーズの方がケインより一票に値すると考える投票者もいるだろう。バイエルンの前線3人のうち誰かを推す票が割れれば、前述の選手のいずれかが代わりにバロンドールを獲得する道が開けかねない。

  • 静かな戦い

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    ケインは、ヤマルやエンバペがそれぞれの所属クラブから受けてきたような公の場での後押しを、バイエルンから得られていない。

    ケインの受賞を後押ししていないのが、投票をめぐる非常に激しいPR合戦だ。特にバルセロナとレアル・マドリーは、それぞれヤマルとエンバペの受賞に向けて盛んに働きかけてきた。両選手も機会があるたびに、自らの受賞にふさわしい理由を訴えている。

    さらに、メッシのアルゼンチン代表のチームメイトは、同選手が9度目のバロンドールを獲得するよう後押ししている。PSG周辺からも、クヴァラツヘリアやチャンピオンズリーグを制したほかの選手の受賞を望む声が時折上がる。それらと比べると、ケインを推す声が公の場で上がることは、はるかに少ない。

    先週、ケインとオリーズのどちらが受賞すべきかを問われたバイエルンのコンパニ監督は、「バロンドールのことを毎日考えているわけではない」と語った。この発言は、その状況を端的に示している。「バイエルンの選手が受賞することを願っているが、もちろん、私にとってもっと重要なのはバイエルンでタイトルを獲得することだ」

    ケイン自身も、ライバルたちと比べれば、ピッチ外で自らの受賞に向けて積極的に発言してきたわけではない。この件に関する発言で最も目を引くものを挙げるなら、9月の『マルカ』のインタビューで語った次の言葉だ。「私は自分についてあまり話すのが好きではない。ただ言えるのは、昨季は個人としてもチームとしても素晴らしかったということだ。間違いなく、人生で最高のシーズンだった」

    「73ゴールで終えたことは、それが史上2番目に多い記録であることも含め、すべてを物語っている。とても誇りに思っている。それを可能にしてくれたチームメイトと、助けてくれたすべての人に感謝するばかりだ」と付け加えた。

  • 正当に評価されないレジェンド

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    ケインを批判する人々の一部は、彼が世界屈指のスーパースターであることを決して認めないだろう。

    ケインの謙虚さは、バロンドールを争うライバルたちほどの商業的な存在になっていない理由の一つかもしれない。広告契約やブランディングで、エンバペ、メッシ、アーリング・ハーランド、そして最近ではヤマルと肩を並べるのは誰にとっても難しい。それでもケインは、イングランド人選手の中でもすでにジュード・ベリンガムの後塵を拝している。バイエルンでも、商業的な存在感を増すオリーセの陰に急速に隠れつつある。

    ブンデスリーガでの得点はプレミアリーグやラ・リーガで結果を出すことと同等ではないと考える人々や、得点のうち19点がPKによるものだと指摘する人々からも、ケインの評価は下がるだろう。また、サッカーに関しては世界中に反イングランドの偏見も存在する。おそらく無理もないことだが、この約12カ月間にピッチ上でどれほどの結果を残しても、ケインを真に評価しない人々はいる。

    そうした批判者の見方を変えるためにケインができるのは、得点を決めることだけだ。そして昨シーズン、彼は大量のゴールを決めた。バロンドールにふさわしい才能を持つ選手は数多いが、ケインは自分も間違いなくその一人であることを証明した。

    賞の投票者のうち、十分な数の人々がそう考えるかどうかは月曜日に分かる。ケインが故郷の街で、これほどまでに受賞に値する賞を手にできなかったなら、これ以上何ができたのかと問わずにはいられないだろう。