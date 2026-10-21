2019年、GIVEMESPORTにバロンドールについて意見を求められた元イングランド代表FWのゲーリー・リネカーは、個人賞は結局のところチームスポーツでは価値がないという、よく聞かれる主張を挙げ、同賞の重要性を低く評価した。

しかし、その回答の中でリネカーは、その年のメッシが受賞にふさわしいかを論じながら、多くの人がバロンドールは何を評価する賞だと考えているかと、実際には何を評価する賞になったか、その決定的な違いも指摘していた。

「年間最優秀選手に選ばれることが、ばかばかしいほど重視されるようになった。行き過ぎている」とリネカーは語った。「なぜなら、本当にその年の最高の選手を選ぶ賞なら、彼（メッシ）が毎年受賞するはずだからだ……。シーズンの本当の終盤に、バルセロナが少し疲れ、少し老いたように見え始めた時期を除けば、昨季のメッシのプレーは信じられないほどだった。数字も驚異的だった」

そこに、バロンドールが今どのような賞になったか、その核心がある。実績や獲得したタイトルに関係なく、毎年世界最高の選手を選ぶのではなく、そのシーズンに個人として最高の活躍を見せ、できればその活躍によってチームをタイトル獲得に導いた一流選手に贈られる傾向があるのだ。

主催者の『フランス・フットボール』は近年、華やかな実績に目を奪われがちな審査員たちが、そのシーズンに選手が獲得したタイトルの数だけで投票先を決めるわけではないと強調してきた。タイトルを重視する傾向は、2021年にジョルジーニョが表彰台に立つことにもつながった。チェルシーのチャンピオンズリーグ優勝とイタリアの欧州選手権制覇で重要な役割を果たしたものの、傑出した活躍とまでは言えなかった。しかし、大一番で活躍し、最も大きな舞台でタイトル獲得を決定づける瞬間を生み出した選手が、今も有利に評価される傾向があることは間違いない。その結果、来週はケイン以外の選手が受賞する可能性もある。

とはいえ、バイエルン・ミュンヘンのストライカーが個人として見せたものにおいて、そのシーズンは他の誰をも上回っていたことに疑いはない。