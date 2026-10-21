月曜日、ロンドンで初めてバロンドール授賞式が開催される。サッカー界の著名人たちがイングランドの首都に集い、この12カ月のサッカーをたたえる予定だ。
司会を務めるティエリ・アンリとケイト・スコットが授与する賞は増え続けている。それでも、男子のバロンドールを最終的に誰が手にするかは、有力候補が2、3人しかいない年でさえ最大の議論の的だ。しかし2026年は、候補者の多さから、その議論がかつてないほど熱を帯びている。
候補者30人のうち、5人から10人について、世界のサッカー界で最も権威ある個人賞にふさわしいと主張できるだろう。2025-26シーズンと、それに続くワールドカップを通じて、多くの選手が受賞に値する実績を示してきた。
一方で、授賞式前の有力候補にはそれぞれ看過できない弱点もあり、今回のバロンドール争いはここ数十年で最も予測が難しく、議論を呼ぶものとなっている。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが賞を二分した時代はとうに終わった。今では毎シーズン、多くの選手が自分にも世界最高の選手に選ばれる可能性があると信じてスタートを切る。
だが、受賞者を「世界最高の選手」と呼ぶことが、2026年のバロンドールを受賞するに最もふさわしいことが明らかなハリー・ケインをめぐる議論を、かえって曖昧にしているのかもしれない。