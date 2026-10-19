クリスティン・シュルンプフは、戦術について話すなと言われた。ロンドンのパブで、バイエルン・ミュンヘンの試合について意見を述べていた時のことだ。米国人の彼女の近くには、数人の女性と、いら立った様子の男性たちが大勢いた。シュルンプフはサッカーファンなら誰でもするように、バイエルンの戦術上の欠点を指摘した。すると、ある男性が怒って言い返した。

「ある男性に『男のことでもググっていろ。戦術の話は男たちに任せろ』と言われたんです」とシュルンプフは語った。

その言葉が、自分たちの場をつくる後押しになった。シュルンプフは以前から、もっと誰もが参加しやすいサッカーの場を考えていた。ポーランドにルーツを持ち、ロベルト・レヴァンドフスキをきっかけにバイエルンを応援するようになった長年のファンだ。女性には、見下すような男性に口を挟まれたり、黙れと言われたりせず、自分たちのやり方でサッカーを語れる場所が必要だと考えた。

こうしてバイエルン・レッド・レディースが始まった。彼女たちは、バイエルンで唯一の女性だけによる国際的なサポーターズクラブだと、誇りを持って、そして正当に主張している。当初、シュルムフは会員集めに苦労した。公式ファンクラブに必要な11人に達するため、母親にも入会してもらわなければならなかった。今では40カ国に300人を超える会員がおり、米国にも多くの会員がいる。

レッド・レディースは多くの意味で、米国で存在感を高めようとするブンデスリーガの取り組みを象徴している。

世界のサッカー界で最も資金力のある国内リーグとして君臨するのはプレミアリーグだ。MLSも米国で、規模を増す大きなファン層を持っている。ドイツのリーグは注目を集めようと奮闘しているが、新たなテレビ放映契約とバイエルンのスター選手たちの力だけでは限界がある。ファンに継続して関心を持ち、戻ってきてもらう必要がある。そこで役割を果たすのがレッド・レディースのような草の根のグループだ。既存のファンには居場所を、新たなファンには参加のきっかけを提供する。ブンデスリーガにとって、こうしたコミュニティーを築くことは、米国で得た足がかりを長続きさせるために欠かせない。