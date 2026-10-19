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ライブ
Bundesliga in America 1-1GOAL

「ハリー・ケインは一体どこでプレーしているんだ？」視聴者獲得でプレミアリーグ、MLSと競いながら、ブンデスリーガが米国で独自の地位を築くまで

バイエルンのスター選手たち、新たなテレビ放映契約、そしてレッド・レディースのような草の根団体が、ワールドカップの盛り上がりを米国での持続的な支持につなげようとするブンデスリーガの取り組みを後押ししている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • クリスティン・シュルンプフは、戦術について話すなと言われた。ロンドンのパブで、バイエルン・ミュンヘンの試合について意見を述べていた時のことだ。米国人の彼女の近くには、数人の女性と、いら立った様子の男性たちが大勢いた。シュルンプフはサッカーファンなら誰でもするように、バイエルンの戦術上の欠点を指摘した。すると、ある男性が怒って言い返した。

    「ある男性に『男のことでもググっていろ。戦術の話は男たちに任せろ』と言われたんです」とシュルンプフは語った。

    その言葉が、自分たちの場をつくる後押しになった。シュルンプフは以前から、もっと誰もが参加しやすいサッカーの場を考えていた。ポーランドにルーツを持ち、ロベルト・レヴァンドフスキをきっかけにバイエルンを応援するようになった長年のファンだ。女性には、見下すような男性に口を挟まれたり、黙れと言われたりせず、自分たちのやり方でサッカーを語れる場所が必要だと考えた。

    こうしてバイエルン・レッド・レディースが始まった。彼女たちは、バイエルンで唯一の女性だけによる国際的なサポーターズクラブだと、誇りを持って、そして正当に主張している。当初、シュルムフは会員集めに苦労した。公式ファンクラブに必要な11人に達するため、母親にも入会してもらわなければならなかった。今では40カ国に300人を超える会員がおり、米国にも多くの会員がいる。

    レッド・レディースは多くの意味で、米国で存在感を高めようとするブンデスリーガの取り組みを象徴している。

    世界のサッカー界で最も資金力のある国内リーグとして君臨するのはプレミアリーグだ。MLSも米国で、規模を増す大きなファン層を持っている。ドイツのリーグは注目を集めようと奮闘しているが、新たなテレビ放映契約とバイエルンのスター選手たちの力だけでは限界がある。ファンに継続して関心を持ち、戻ってきてもらう必要がある。そこで役割を果たすのがレッド・レディースのような草の根のグループだ。既存のファンには居場所を、新たなファンには参加のきっかけを提供する。ブンデスリーガにとって、こうしたコミュニティーを築くことは、米国で得た足がかりを長続きさせるために欠かせない。

  • 「この勢いを生かしたい」

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    Eibner

    ワールドカップがアメリカでのサッカーへの関心を高めたことは、間違いない。

    ワールドカップは、アメリカのサッカーにとって転換点になるとみられていた。誰もがサッカーの魅力に気づくはずだ、というわけだ。だが実際には、単純すぎる見方だった。リーグによって、注目を集める理由は異なる。ラ・リーガのようにスター選手の存在が強みになるリーグもあれば、MLSのように身近さが強みになるリーグもある。

    ブンデスリーガには、その両方の要素がある。確かにバイエルン・ミュンヘンは非常に強く、主力の一人であるハリー・ケインはバロンドールを獲得するかもしれない。また、ドイツのサッカーがどのように機能しているかについて、アメリカでは広く関心が寄せられている。だが何より、ブンデスリーガはタイミングに恵まれた。

    「ワールドカップ後、私たちはその勢いを生かしたいと考えています。夏にはサッカーへの熱狂が見られました。今、私たちが目指し、実際に見えてきているのは、ワールドカップでサッカーファンになった人たちを取り込み、シーズンを通してサッカーを追いかけてもらうことです。理想を言えば、ブンデスリーガを追いかけてもらいたいですね」と、ブンデスリーガのアメリカ大陸担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、ロビン・アストゥアーマンはGOALに語った。

    クラブも、その動きに気づいていた。

    「私たちは、ワールドカップが非常に大きな出来事となり、関心の高まりを確実に加速させると考えていました」と、バイエルン・ミュンヘンの米国戦略担当マネージングディレクター、ディー・クンドラは付け加えた。

    そのため、クラブは以前から準備を進めていた。バイエルンが初めてアメリカに事務所を開設したのは2014年。まったくの偶然だが、ドイツがワールドカップで優勝した直後だった。ボルシア・ドルトムントは2024年にアメリカに常設拠点を設け、以降は全米でプロモーション活動を行い、ニューヨーク市のクリエイター文化も活用してきた。RBライプツィヒはユースサッカー団体「Top Baller」と提携し、2025年11月には1対1の大会の優勝者をトップチームのトライアウトに招いた。

  • 「それによって、私たちのリーチは格段に広がる」

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    Jan Huebner

    新たなテレビ放映契約により、ブンデスリーガをより視聴しやすくなった。

    だが、実現可能な放送契約がなければ、こうしたことはどれも難しい。プレミアリーグが米国に教えたことが一つあるとすれば、サッカーの見やすさが何より重要だということだ。試合を見られなければ、その魅力を知ることもできない。

    幸い、ブンデスリーガの米国でのテレビ放映契約は、ワールドカップの直前に満了した。ESPNとの契約は年間約3000万ドルだったが、試合の視聴には原則として料金の支払いが必要で、地上波テレビで見られたのは主にバイエルン・ミュンヘンの注目試合など、ごく一部に限られていた。これは英語とスペイン語の両方の放送に当てはまった。

    今回、ブンデスリーガは米国での放映権を分けて販売した。USAネットワークと映画プラットフォームのファンダンゴが、5シーズンの英語放送権に1億ドルを支払った。両サービスは同じ親会社バーサントの傘下にあり、同社はNBAとNFLの両方で強い存在感を持つ。全試合を何らかの形で視聴できる。30試合以上は通常のケーブルテレビ契約が必要なUSAネットワークで放送され、残りの270試合はファンダンゴで無料視聴できる。

    スペイン語放送の権利は別途売却され、NBCユニバーサル傘下のテレムンドが今後3年間の全スペイン語放送権を1000万ドルで購入した。要するに、ブンデスリーガは契約を二つに分けることで、同じ額を得ている。

    複雑に聞こえるだろうか。だが、これには狙いがある。

    「放送体制の面で新たな時代に入るにあたり、以前よりはるかに視聴しやすい形を整えています。実際、米国ではこれまで以上に多くの人に届けられるようになります」とアウスターマンは語った。

    数字も有望だ。ブンデスリーガのスペイン語放送は1試合当たり約30万人に届いており、プレミアリーグにはわずかに及ばないものの、セリエAを大きく上回っている。

    「うれしい驚きでした。私たちは、この国でのブンデスリーガの見られ方を変えているのだと思います」と、テレムンドのスポーツ担当エグゼクティブ・バイスプレジデント兼ストリーミング責任者のホアキン・ドゥロはGOALに語った。

    ワールドカップの効果も確かにあった。大会期間中、テレムンドの視聴者数は急増し、スペイン語によるサッカー視聴は英語での視聴にほぼ並んだ。

    「ワールドカップでは、視聴シェアが史上初めてほぼ五分五分になりました。しかも、FOXの視聴可能人口を実際に見れば、公平な比較ですらありません。FOXは約1億5000万人、私たちは約4500万～5000万人です。ですから、ワールドカップでシェアと視聴率の50％を占めたことは、私たちにとっていっそう大きな意味があります」とドゥロは付け加えた。

  • 「なんてことだ、ハリー・ケインだ！」

    Harry Kane 2026/27
    getty

    バイエルンの世界的な存在感が、米国でのブンデスリーガの成長を後押ししている

    もちろん、今もスターが牽引する市場である。そしてバイエルンには、世界的なスターが数多くいることも追い風だ。もともと世界最高水準の選手を擁してきたクラブだが、ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナへ去った際には、埋めるべき穴が生まれた。バイエルンは遅ればせながら、その1年後にハリー・ケインを獲得して応えた。イングランド代表の主将は国内リーグで手の届くほぼすべての得点記録を塗り替え、今年のバロンドールの有力候補にも名を連ねている。

    それはブンデスリーガの魅力を伝えるうえでも助けになる。

    「おそらく、ワールドカップを通じて人々が知るスーパースターたち全員にかかっていると思います」とドゥロは語った。「そして人々は『なんてことだ、これがハリー・ケインか！　ハリー・ケインのことは知っていたけど、いったいどこでプレーしているんだ？　ああ、そうか。ドイツのクラブか』と言うわけです」

    バイエルン自身も、必ずしも米国の視聴者を喜ばせるために選手を獲得するわけではないものの、トップクラスの選手を擁することが米国市場での後押しになると理解している。

    「国際展開を進め、新たな市場に届けようとするなかで、スターを重視する文化があります。私たちにも屈指のスター選手がいるので、それに合わせた取り組みが必要です。ですから、そうしたスタイルの文化を生かすことは、私たちにとって非常に重要です」とクンドラは語った。

    より広い視点で見ても、バイエルンはクラブ全体として好調な時期にある。昨年のチャンピオンズリーグ準決勝ではPSGを最後まで苦しめ、今季も同大会の優勝候補の一角と見なされるべきだ。昨年は2位に16ポイント差をつけてブンデスリーガを制し、リーグ戦での敗戦はわずか1度だった。確かに、戦力格差への懸念はある。それでも、強いバイエルンが米国におけるドイツサッカーの人気に貢献する傾向があるのは間違いない。

  • それをアメリカ男子代表とクラブの伝統に結びつける

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    AFP

    ドルトムントの「黄色い壁」は、世界のサッカー界で最も人を引きつける光景の一つだ。

    むしろリーグ側は、バイエルンをブンデスリーガへの入り口と捉えている。リーグ全体を大いに魅力的なものにしている、さまざまな物語を知ってもらうための窓口だ。その一つが、ドイツのトップリーグが昔から米国人選手を育む場であり続けてきたという事実だ。これは米国のファンにとって身近に感じられる話でもある。

    「必ずしも毎回、超一流のスターである必要はありません。米国にルーツを持つ新進の才能でもいいのです。『マリク・ティルマンにとって、レヴァークーゼンでの今季は飛躍のシーズンになるのか。なるのか、ならないのか』という話もできます。ルイス・ディアスと同じくらい広く注目されることになるかもしれませんが、いずれにせよ、それも一つの物語です。米国人選手が歴史上最も多くプレーしてきたリーグがブンデスリーガで、その数は80人を超えています」とアウスターマンは説明した。

    ほかにも伝えるべきことはある。フランクフルト、ドルトムント、レヴァークーゼン、ハンブルクはいずれも輝かしい歴史を持つ、非常に魅力的なクラブだ。ブンデスリーガは今、そうしたクラブの物語をより効果的に伝えようとしている。ジョーブ・ベリンガム、セール・ギラシー、クリストファー・エンクンクはいずれも並外れた才能の持ち主で、それぞれのクラブには膨大な数のファンがいる。

    「フランクフルトやドルトムントのファンであるとは、どういうことなのか。イエローウォールの何がそれほど特別なのか。なぜスタジアムはいつもあんなに熱気に満ちているのか。私たちが積極的に伝える必要があるのは、そうした物語です。米国にいるあなたや友人たちが、それを知っていて当然だとは考えられません。だからこそ、発信し、ある意味では観客に知ってもらう必要があるのです」とアウスターマンは付け加えた。

    そのために、影響力のあるクリエイターを起用し、個々のクラブを深く掘り下げる。「ディスカバー・ア・クラブ」という取り組みの一環で、いわゆるブンデスリーガの小規模クラブを、はるかに幅広い層に知ってもらうことにつながっている。

    「米国とメキシコからそれぞれ1人のクリエイターをドイツに派遣しています。彼らはクラブと丸1週間を過ごし、フランクフルトやシャルケなどの物語を、米国の視点からまったく違う形で伝えます。そのコンテンツを放送局に提供し、ソーシャルメディアでも活用します。そして、その物語をシーズンを通じて発信できるのです」とアウスターマンは説明した。

    ブンデスリーガのクラブが、他リーグのクラブよりも国際的な協力に強い関心を示していることも追い風だ。

    「私たちのクラブは、こうした取り組みにとても前向きです。本当に積極的で、間違いなく自分たちの物語を伝えたいと思っています。ピッチ上では競い合っていますが、国際的な活動、特に米国での活動となると、人々がまず選手を、次にクラブを、そしてリーグを追うことを私たちは理解しています。ですから、私たちにできることはたくさんありますが、クラブの協力も必要なのです」とアウスターマンは付け加えた。

    魅力はそれだけではない。ドイツサッカーには、独特の伝説的なイメージがある。クラブはおおむね持続可能な形で運営され、巨額の支出はめったにせず、ファンが所有している。スタジアムの雰囲気も他に類を見ない。欧州のほかのサッカー界が企業色を強める一方、ドイツはそうではない。完璧ではないが、親しみやすい魅力も備えている。

  • 「我々は本物だ」

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    バイエルン・ミュンヘンはオクトーバーフェストと歴史的なつながりがあり、その雰囲気をニューヨークにも持ち込んだ

    9月18日、バイエルン・ミュンヘンはマンハッタン南部のユニオンスクエアにあるタイムアウト・マーケットを貸し切り、オクトーバーフェストのイベントを開いた。趣旨はいたってシンプルだ。バイエルン・ミュンヘンはウニオン・ベルリンとの試合を控えていた。ミュンヘンで毎年開催されるビールの祭典は、ちょうど始まったばかり。クラブはその雰囲気をアメリカ大陸に届けたかったのだ。

    こうした催し自体は、特に目新しいものではない。ドイツ文化への関心と、酒を楽しみたいという需要から、米国各地では毎年、数百ものオクトーバーフェストが開かれる。ただ、リーグの後押しを受けているものは珍しい。

    クンドラはこう説明した。「私たちは『ちょっと待てよ。自分たちは本場バイエルンのブランドだ。ビールのパートナーであるパウラーナーは、本場のオクトーバーフェストで提供を認められている6銘柄の一つだ。一緒に何かをして、本場らしいイベントにできないだろうか』と考えたんです」

    その結果、実に魅力的な催しになった。比較的小さな会場に数百人が詰めかけ、マスコットやビールジョッキ、大型の試合観戦用スクリーンが並んだ。バイエルンはウニオンを7-0で圧倒。ケインが2得点、マイケル・オリーセが3得点を挙げた。戦力の均衡を示す試合ではなかったが、このコンテンツがいかに魅力的になり得るかは伝わった。試合終了後には、主催者がジョッキ持ち競争を開催。参加者は1リットルのビールが入ったジョッキを、落としたり自分が倒れたりすることなく、腕をまっすぐ伸ばして持ち続けなければならない。

    バイエルン・ミュンヘン女子も会場に姿を見せた。ニューヨーク市とミュンヘンは約6400キロ離れている。それでもその日、その場所では、ずっと近くに感じられた。