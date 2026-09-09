パルマの栄光、転落、そして復活
1999年5月12日の夜、モスクワのルジニキ・スタジアムに集まった6万1000人の観衆の前で、パルマはUEFAカップ決勝でマルセイユを3-0で破った。試合はスコアが示す通りの一方的な内容で、しかもそれに少しも驚く者はいなかった。パルマは、その存在のほぼ全期間において誇り高き地方クラブにすぎなかったかもしれない。しかし、その時点ではセリエAの「七姉妹」の一つとして地位を確立していた。
象徴的な黄色と青のストライプのユニフォーム、豪華な陣容、そして目を見張るようなプレースタイルで、エミリアーニは世界的な評価を獲得していた。その意味で、彼らの成功はオーナー企業であるパルマラットの歩みを映し出していた。地元の乳製品メーカーだった同社はグローバルブランドへと成長しており、創業者カリスト・タンツィの熱烈な支援によって、パルマは10年足らずでセリエBでもがくクラブから欧州で躍進するクラブへと変貌を遂げた。
タンツィが故郷のクラブを1990年に取得した際の目標は2つあった。愛するパルマをサッカー界のエリートの仲間入りをさせること、そして同時に卓越した実業家としての評判を高めることだ。ゆえにモスクワは、その2つの目標が実現した場所のように感じられた。だが、歓喜に沸くパルマのサポーターには、最高の時はまだこれからだと信じるだけの十分な理由もあった。
ジャッロブルーの最終ラインにはジジ・ブッフォン、ファビオ・カンナバーロ、リリアン・テュラムが並び、中盤ではフアン・セバスティアン・ベロンが試合を支配し、前線ではエルナン・クレスポとエンリコ・キエーザが相手守備陣を苦しめていた。そしてアルベルト・マレザーニという、この競技界でも最も革新的な指導者の一人を擁していたパルマは、「美しいゲーム」の体現者でもあった。それはルジニキで生まれたジャッロブルーの3点目、そして最後のゴールに鮮やかに表れていた。ベロンのクロスをクレスポが巧みにスルーし、キエーザがボールをゴール上隅へ叩き込んだのだ。
「あれは素晴らしいゴールだった。何度見ても飽きないようなものだ」と、マレザーニは昨年、『ガゼッタ・ディ・パルマ』に語っている。「私はあのゴールを誇りに思っている。なぜなら、あれこそがフットボールの本質だったからだ。そう呼ぶのは、あの決勝にはチームが国際大会で優勝するために必要な要素がすべて凝縮されていたと思うからだ。
「あのチームはすべてを勝ち取ることができたはずだ。必要だったのは中核を維持し、少なくともあと2人のチャンピオンを加えて質的な飛躍を保証することだけだった」 だがパルマは、そのモスクワでの歴史的な一戦の後の16年間で劇的な転落を経験し、クラブは2度にわたって破産を宣告された。
ここで、GOALはパルマの驚くべき栄光、転落、そして再生の歩みを振り返る……。
「公園で生まれたチーム」
比較的小さな街パルマで、チェントロ・ストーリコからおよそ1キロの場所にあるのがパルコ・デッラ・チッタデッラだ。名前が示す通り、ここはかつて16世紀にさかのぼる五角形の兵営を備えた堅固な要塞だった。ただ、かつてヨーロッパ屈指のチームの一つが、このチッタデッラで練習していた時代もあった。
1990年代前半から半ばにかけて、パルマ・アッソチャツィオーネ・カルチョの選手たちはスタディオ・エンニオ・タルディーニで着替えを済ませ、その後、公園内の一般開放されたグラウンドまでミニバンで5分ほど移動していた。その車を運転することが多かったのは、ブラジル代表GKクラウディオ・タファレルだった。エースFWファウスティーノ・アスプリージャも何度かハンドルを握ることを許されたが、足元のボールさばきと同じく、あの個性派コロンビア人は運転でも予測不能だということがすぐに明らかになった。
とはいえ、当時のパルマは全体として、よりリラックスしていて、よりオープンで、より身近な存在だった。地方クラブでありながら世界へ羽ばたいたチームだったが、だからといって誰かが必要以上に思い上がることはなかった。
1995年には、前年のバロンドール受賞者フリスト・ストイチコフまで獲得していた。それでもなお、チームはチッタデッラで練習していた。DFルイジ・アポローニは語っている。「あそこで生まれ、公共公園の真ん中で育っていったチームだった。街全体が一緒になって関わっていたんだ」
主将ロレンツォ・ミノッティ、そしてセリエA昇格前からパルマでプレーしていた選手たちにとって、地元の人々が見守る中で、ある者は日常を過ごしながら、監督ネヴィオ・スカーラの下で選手たちが鍛えられることに何の違和感もなかった。それは「すべて普通」のこと、まさに地方都市パルマそのものだった。
ただ、現代の視点を通して今あらためて振り返ると、それはこの上なく非現実的でもある。下部組織出身からクラブ史に残る偉大な存在となったブッフォンがSky Sport Italiaに語ったように、「ピッチの周りにはたくさんの人がいて、フェンスにもたれかかって立っていたり、ベンチに座ってトランプをしながらパンとサラーメを食べていたりした。そういう光景を思うと、パルマが二度と繰り返せない特別な現実だったことが分かる」
「パルマの半分がウェンブリーにいた」
パルマが欧州サッカーの一大勢力として台頭したことには、確かに夢のような趣があった。アッリーゴ・サッキは1987年、ジアッロブルをセリエA昇格まであと勝ち点3に迫らせた後にACミランへ引き抜かれる前から、自身とチームの可能性を示していた。
しかし、資金がまだサッカーにおける決定的要因ではなかった時代であっても、スカラがタルディーニでの6年間で成し遂げたことは実に並外れたものだった。ベネチア出身の指揮官は1989年に就任し、1年目で、しかもクラブ史上初めてセリエA昇格を果たした。さらに翌年には新たな歴史を刻む。リーグで見事な6位に入り、UEFAカップ出場権を獲得したのだ。
欧州デビューは長くは続かず、スカラ率いるチームは初戦で敗退した。それでも1992年のコッパ・イタリアでは最後まで勝ち進み、決勝でサンドロ・メッリとマルコ・オシオの得点により、ユヴェントスを2試合合計2-1で破る番狂わせを演じた。これはパルマ史上初の主要タイトルであり、その直後にはさらにもう1つを手にする。ジアッロブルは翌年、アントワープを3-1で下してUEFAカップウィナーズカップを制した。
主将ロレンツォ・ミノッティは、まさにふさわしく、ウェンブリーでの信じ難い一夜に先制点を決めると、すぐさま「パルマの人々で埋まったスタンド」へ走り、この驚異的な躍進の当初からチームとともにあった人々と喜びを分かち合った。
「彼らは、僕たちが何をしているのかを本当に理解してくれていた人たちだった」と、元DFは説明した。「というのも、その数年前には僕たちは3000人か4000人の前でプレーしていたからだ。でも、あの決勝ではパルマの半分がウェンブリーにいたんだ！」
ブッフォンもそこにいた。パルマの下部組織が生んだ最も有望な選手の1人としてである。そして1995年11月19日、後にセリエA史に残る最も記憶に残るデビューの1つとなる初出場を果たすまでに、彼は突然充実したトロフィー棚にさらにUEFAスーパーカップとUEFAカップを加えていた。
ただし、タンツィはパルマに対してさらに大きな構想を抱いていた。彼は何としても、文字どおりどんな代償を払ってでも、セリエAのタイトルを勝ち取りたいと考えていた。
「でも、いったいその金はどこから出るんだ?!」
「2001年にパルマで迎えた初日、」元ディレクターのルカ・バラルディが『Sky』に語った。「クラブ本部で、副会長のフルヴィオ・チェレジーニ、そして当時はまだそれほどよく知らなかったカリスト・タンツィとの、非常に奇妙な会合があった。
「彼らは翌夏の移籍市場について話していて、カリスト・タンツィはフランチェスコ・トルドとルイ・コスタの獲得を目指すことにゴーサインを出した。だが、その時点で私自身が帳簿を見ていたので、『でも、いったいどこにそんな金があるんだ?!』と思っただけだった」
とはいえ、バラルディでさえ、パルマの危うい経済状況を完全には把握していなかった。
クラブは何年にもわたって無謀な運営が続けられていた。カリストの息子で、1996年から2004年までパルマ会長を務めたステファノ・タンツィは、自身の在任中、運営戦略は常に「問題を解決し、目標を実現するために、少しずつより多くの金を使うこと」だったと認めている。「そして、その結果、給与総額はわずか5年で5倍に増えた」
クラブの会計への負担を和らげるため、主力選手を放出する試みも行われていた。ベロンは2度目のUEFAカップ優勝直後に退団し、クレスポはその翌夏に売却された。その後、2002年にはブッフォンとテュラムがそろってユヴェントスへ移籍した。
しかし、その後もさらに著名選手の退団が続いたにもかかわらず、クラブはイタリア史上おそらく最も衝撃的な金融スキャンダルの余波に対処できるような態勢には、まったくなかった。
会計上の80億ユーロの穴
2003年12月15日、パルマラットを巡る経済的な不透明感が何カ月も続いた末、カリスト・タンツィは同社の会長兼最高経営責任者を退任した。そのわずか2週間あまり後、彼はこの多国籍企業の帳簿に80億ユーロ（69億ポンド／93億ドル）の穴があったことを認めたが、実際にはそのほぼ2倍の規模だった。その時点でパルマラットは管財下に入り、結果として何千人もの株主が貯蓄を失い、何千人もの従業員が職を失った。
当然ながら、パルマもまた深刻な苦境に追い込まれた。ブラジル人アタッカーのアドリアーノは1月の移籍市場でインテルへ売却されたが、クラブの資金難はあまりにも深刻で、新たな胸スポンサーとしてカリパルマを見つけた後でさえ、スタッフは旧パルマラットのロゴをテープやステッカーで隠さなければならなかった。新しいユニフォームを作るだけの資金がなかったからだ。
それでも、この状況の厳しい現実を覆い隠すことはできず、2004年4月28日、パルマACは支払い不能と宣告された。
クラブはその年の6月にパルマFCとして再編されたものの、その後3年間は特別管理下に置かれ、その間もチームの主力選手たちは最高額を提示した相手へ売られ続けた。
要するに、1999年にモスクワでマルセイユを粉砕したあのスター軍団は、それ自体が1人、また1人と主力を失う形で解体されていったのである。しかも、その予算削減の積み重ねによる緩慢で苦しい死でさえ、2015年に長年苦しみ続けたパルマのサポーターに降りかかった運命に比べればまだましだった。
「氷山の一角」
2007年1月にトンマーゾ・ギラルディが到来したことで、パルマの苦しい管財状態は終わりを迎え、サポーターにとってはより明るい未来が訪れるようにも見えた。ギラルディは若く、31歳で野心的だったが、一方で成熟し、慎重にも映っていた。彼は過去の過ちを繰り返さないこと、パルマが身の丈に合った経営をすることについて語り、その実現のために若手選手を見いだして育成し、高い利益で売却する方針を掲げていた。その結果、チームの戦いぶりはピッチ上で波があった一方、ピッチ外のパルマは堅実かつ安定しているように見えていた。
しかし、最初の危険信号は2014-15シーズン開幕前に現れた。30万ユーロの納税請求を支払えなかったことを理由に、イタリアサッカー連盟（FIGC）がクラブにヨーロッパリーグ出場ライセンスを与えなかったのである。ギラルディは激怒し、パルマは重大な不当扱いの被害者になったと主張した。
「私のスタッフはすべてルール通りにやってきた」と、彼は当時強調していた。「30万ユーロを節約するための策略だと考えるのは愚か者だけだ。われわれは家をきちんと切り盛りする善良な人間だ。
「だが、彼らは私をこの世界から追い出すことに成功した。私はもうサッカーとは終わりだ。パルマ会長を辞任する。そして来年7月1日から、新たな物語が始まる。パルマは今、売りに出されている」
もっとも、ギラルディが無理やり追い出されたわけではなかった。彼はただ、沈みゆく船を見捨てようとしていただけだった。その後、チームマネジャーのメッリが『コリエレ・デロ・スポルト』に認めたように、パルマは本質的にタイタニックであり、「UEFAライセンス問題は氷山の一角にすぎなかった」。
「あまりにも多くのことがうまくいっていない」
ギラルディ体制のパルマは、選手売却によるキャピタルゲインに過度に依存する欠陥のあるビジネスモデルのせいで、実質的に資金が尽きていた。数カ月にわたって買い手を探した末、ギラルディは不可解な経緯の中でクラブをキプロス系ロシア資本のダストラソ・ホールディング・リミテッドに売却した。その額は1ユーロで、これはギラルディが前年夏以降に支払った賃金総額よりも少なかった。
パルマは、最終的に主要投資家であることが明らかになったアルバニアの石油王、レザルト・タチに救世主を見いだしたと期待していた。しかし、選手たちは一度も彼の姿を見ることはなかった。主将アレッサンドロ・ルカレッリは、タチについて言える唯一の良いことは、選手たちに何も約束しなかったことだと主張した。そして実際、彼が与えたのはまさに何もないということだった。
2015年2月までに、状況はますます暗いものとなっていた。パルマはセリエA最下位に取り残され、降格の危機にあるチームはピッチ上の問題に集中するのにも苦しんでいた。 当時、10代のMFジョゼ・マウリはGOALにこう語っていた。「本当に難しい。いろいろなことがうまくいっていない。幸い、ここにいる人たちは落ち着いていて、今も僕たちを励ましてくれている。ありがたいことだ。そうでなければ、僕たちはおかしくなっていただろう。耳にしているあらゆる噂を考えて、本当におかしくなりたくはない」
とはいえ、状況はそれだけでも十分に深刻だった。マウリらは自分たちの用具を自分で洗っており、エルナン・クレスポのユースチームの選手たちは、未払いの電気料金のために練習場で冷水シャワーを浴びていた。
「生き地獄」
パルマは2015年2月、このわずか数カ月の間で2度目となる1ユーロでの売却が行われ、今度はジャンピエトロ・マネンティの手に渡った。しかしルカレッリは、新オーナーに初めて会った瞬間に、自分もチームメートもクラブの終わりを悟っていたと認めている。
「彼は1億ユーロと書かれた白紙を持ってロッカールームに入ってきて、それが負債を清算し、僕らの給料を払える証明だと主張した。すると僕らは顔を見合わせて、『もう終わりだ！』と言った」とルカレッリは語った。
「2週間後には、送金するためのIBANを間違って渡されたと言い出したんだ！ 彼は道化だった。すべてが『ファントッツィ』の映画みたいに感じられた。でも実際には現実だった。生き地獄だったよ」
これは決して大げさな表現ではなかった。選手たちの周囲でクラブ全体が崩壊していたからだ。2015年3月19日にパルマの破産が宣告されると、すべてが売りに出された。選手たちがロッカールームで座っていた椅子から、1992年から2002年にかけての前例のない成功の時代に獲得したトロフィーに至るまで、あらゆるものが対象となった。
「自分たちはまるでゾンビのようだ。どこへ向かっているのかも分からないまま歩いている」とメッリはCNNに語った。 「毎日、僕らの仕事の一部と心の一部が奪われていく。クラブの一部分が毎日のように差し押さえられ、それでも僕らは仕事とチームを愛しているからここへ来て働いている。でも、自分たちの仕事ができないんだ。
「これはお金だけの問題ではない。もちろん無視はできないけれど、彼らが奪っているものはもっとたくさんある。尊厳や笑顔もそうだ。僕らの敬意まで奪っていったし、それがつらい」
そして、その理由は十分に理解できた。すべてを勝ち取れたはずのチームが、すべてを失っていたのだから。
パルマが再び復活！
それでも、メッリがパルマの生き残り、あるいはより正確に言えば再興への希望を失うことはなかった。そして実際、その通りになった。
2015年6月にパルマFCが長い終焉を迎えた後、クラブはイタリア4部のパルマ・カルチョ1913として再出発を切った。そして3季連続昇格を経て、エミリアーニは2018年にセリエA復帰を果たした。
その後まもなくセリエBでの時期も経験したが、2026-27シーズンはパルマにとってトップリーグ3季連続の戦いとなる。これは、クラウス・グループ体制下で、かつてのオーナー陣の下では著しく欠けていた類いの安定にかなり近づいていることを意味する。ただ、それでもパルマがかつての姿を取り戻せるかどうかは疑わしい。
時代は変わった。そしてサッカーもまた変わった。パルマのサポーターが痛いほど知っているように、金は腐敗を招きがちであり、現代サッカーはこれまで以上に財政が物を言う世界になっている。クラブを再び欧州のエリートの中へ押し戻すには莫大な資金が必要になるだろうし、たとえそうなったとしても、同じものにはならないだろう。
「私たちの時代、チームは家族だった。家族が持つあらゆる強みと弱みを備えた家族だった」とスカラは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語っている。「そこには敬意があり、明確なルールがあり、対話があった。仕事には真剣に向き合っていたが、同時に気楽さもあった。私たちはチッタデッラで練習していた。そこにはカード遊びをする年金生活者たちや、子どもを連れて歩く母親たちがいて、私たちはそれを楽しんでいた。それが私たちの強みだった」。そして、それこそがパルマを特別な存在にしていたものだった。
クラブのオーナーたちが、そもそも何がクラブを偉大にしていたのかを見失う前。心を打つ成功物語が教訓的な物語へと変わる前。夢が悪夢へと変わる前。パルマは二度と繰り返されない現実だった。公共公園で生まれ、やがて欧州有数の強豪へと成長したチームだった。