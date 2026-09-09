1999年5月12日の夜、モスクワのルジニキ・スタジアムに集まった6万1000人の観衆の前で、パルマはUEFAカップ決勝でマルセイユを3-0で破った。試合はスコアが示す通りの一方的な内容で、しかもそれに少しも驚く者はいなかった。パルマは、その存在のほぼ全期間において誇り高き地方クラブにすぎなかったかもしれない。しかし、その時点ではセリエAの「七姉妹」の一つとして地位を確立していた。

象徴的な黄色と青のストライプのユニフォーム、豪華な陣容、そして目を見張るようなプレースタイルで、エミリアーニは世界的な評価を獲得していた。その意味で、彼らの成功はオーナー企業であるパルマラットの歩みを映し出していた。地元の乳製品メーカーだった同社はグローバルブランドへと成長しており、創業者カリスト・タンツィの熱烈な支援によって、パルマは10年足らずでセリエBでもがくクラブから欧州で躍進するクラブへと変貌を遂げた。

タンツィが故郷のクラブを1990年に取得した際の目標は2つあった。愛するパルマをサッカー界のエリートの仲間入りをさせること、そして同時に卓越した実業家としての評判を高めることだ。ゆえにモスクワは、その2つの目標が実現した場所のように感じられた。だが、歓喜に沸くパルマのサポーターには、最高の時はまだこれからだと信じるだけの十分な理由もあった。

ジャッロブルーの最終ラインにはジジ・ブッフォン、ファビオ・カンナバーロ、リリアン・テュラムが並び、中盤ではフアン・セバスティアン・ベロンが試合を支配し、前線ではエルナン・クレスポとエンリコ・キエーザが相手守備陣を苦しめていた。そしてアルベルト・マレザーニという、この競技界でも最も革新的な指導者の一人を擁していたパルマは、「美しいゲーム」の体現者でもあった。それはルジニキで生まれたジャッロブルーの3点目、そして最後のゴールに鮮やかに表れていた。ベロンのクロスをクレスポが巧みにスルーし、キエーザがボールをゴール上隅へ叩き込んだのだ。

「あれは素晴らしいゴールだった。何度見ても飽きないようなものだ」と、マレザーニは昨年、『ガゼッタ・ディ・パルマ』に語っている。「私はあのゴールを誇りに思っている。なぜなら、あれこそがフットボールの本質だったからだ。そう呼ぶのは、あの決勝にはチームが国際大会で優勝するために必要な要素がすべて凝縮されていたと思うからだ。

「あのチームはすべてを勝ち取ることができたはずだ。必要だったのは中核を維持し、少なくともあと2人のチャンピオンを加えて質的な飛躍を保証することだけだった」 だがパルマは、そのモスクワでの歴史的な一戦の後の16年間で劇的な転落を経験し、クラブは2度にわたって破産を宣告された。

ここで、GOALはパルマの驚くべき栄光、転落、そして再生の歩みを振り返る……。