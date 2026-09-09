パルマの栄光、転落、そして再生

1999年5月12日の夜、モスクワのルジニキ・スタジアムに6万1000人の観衆を集めて行われたUEFAカップ決勝で、パルマはマルセイユを3-0で下した。試合はスコアが示す通りの一方的な内容で、誰も少しも驚かなかった。パルマは、その存在のほぼ全期間にわたって誇り高き地方クラブ以上の存在ではなかったかもしれないが、その時点ではセリエAの「七姉妹」の一角としての地位を確立していた。

象徴的な黄と青のストライプのユニフォーム、豪華なスカッド、そして魅惑的なプレースタイルによって、エミリアーニは世界的な評価を獲得していた。その意味で、彼らの成功はオーナー企業パルマラットの歩みを映し出していた。地元の乳製品メーカーだった同社は世界的ブランドへと成長しており、創業者カリスト・タンツィの熱烈な支援のおかげで、パルマは10年足らずでセリエBでもがくクラブから欧州で躍進するクラブへと変貌を遂げた。

タンツィが1990年に地元クラブを手に入れたとき、目標は2つあった。愛するパルマをサッカー界のエリートの仲間入りをさせること、そして同時に優れた実業家としての自身の名声を高めることだ。したがってモスクワは、その2つの目標が実現した瞬間のように感じられたが、熱狂するパルマのサポーターには、さらに最高の時がこれから来ると信じる十分な理由もあった。

ジャッロブルの最終ラインにはジジ・ブッフォン、ファビオ・カンナヴァーロ、リリアン・テュラムが並び、中盤ではフアン・セバスティアン・ベロンが試合を支配。前線ではエルナン・クレスポとエンリコ・キエーザが守備陣を苦しめていた。一方でアルベルト・マレザーニという、当時のサッカー界でも屈指の革新的な指揮官を擁していたパルマは、「美しいゲーム」の体現者でもあった。それはルジニキで生まれたジャッロブルの3点目、そして最後のゴールで鮮やかに示された。ベロンのクロスをクレスポが巧みにスルーし、そのボールをキエーザが豪快にゴール右上へ突き刺したのだ。

「素晴らしいゴールだった。何度見ても飽きないようなものだ」と、マレザーニは昨年、『ガゼッタ・ディ・パルマ』に語っている。「私はあのゴールを誇りに思っている。なぜなら、あれこそがサッカーの本質だったからだ。そう呼ぶのは、あの決勝にはチームが国際大会で優勝するために必要な要素がすべて凝縮されていたと思うからだ。

「あのチームはすべてを勝ち取ることができたはずだ。必要だったのは核となるメンバーを維持し、質的向上を保証できる少なくともあと2人のチャンピオンを加えることだった」 だが実際には、パルマは劇的な凋落をたどり、その歴史的なモスクワの一戦から続く16年間でクラブは2度、破産を宣告されることになった。

ここで、GOALがパルマの驚くべき栄光、転落、そして再生を振り返る。