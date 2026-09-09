パルマの栄光、転落、そして再生
1999年5月12日の夜、モスクワのルジニキ・スタジアムに6万1000人の観衆を集めて行われたUEFAカップ決勝で、パルマはマルセイユを3-0で下した。試合はスコアが示す通りの一方的な内容で、誰も少しも驚かなかった。パルマは、その存在のほぼ全期間にわたって誇り高き地方クラブ以上の存在ではなかったかもしれないが、その時点ではセリエAの「七姉妹」の一角としての地位を確立していた。
象徴的な黄と青のストライプのユニフォーム、豪華なスカッド、そして魅惑的なプレースタイルによって、エミリアーニは世界的な評価を獲得していた。その意味で、彼らの成功はオーナー企業パルマラットの歩みを映し出していた。地元の乳製品メーカーだった同社は世界的ブランドへと成長しており、創業者カリスト・タンツィの熱烈な支援のおかげで、パルマは10年足らずでセリエBでもがくクラブから欧州で躍進するクラブへと変貌を遂げた。
タンツィが1990年に地元クラブを手に入れたとき、目標は2つあった。愛するパルマをサッカー界のエリートの仲間入りをさせること、そして同時に優れた実業家としての自身の名声を高めることだ。したがってモスクワは、その2つの目標が実現した瞬間のように感じられたが、熱狂するパルマのサポーターには、さらに最高の時がこれから来ると信じる十分な理由もあった。
ジャッロブルの最終ラインにはジジ・ブッフォン、ファビオ・カンナヴァーロ、リリアン・テュラムが並び、中盤ではフアン・セバスティアン・ベロンが試合を支配。前線ではエルナン・クレスポとエンリコ・キエーザが守備陣を苦しめていた。一方でアルベルト・マレザーニという、当時のサッカー界でも屈指の革新的な指揮官を擁していたパルマは、「美しいゲーム」の体現者でもあった。それはルジニキで生まれたジャッロブルの3点目、そして最後のゴールで鮮やかに示された。ベロンのクロスをクレスポが巧みにスルーし、そのボールをキエーザが豪快にゴール右上へ突き刺したのだ。
「素晴らしいゴールだった。何度見ても飽きないようなものだ」と、マレザーニは昨年、『ガゼッタ・ディ・パルマ』に語っている。「私はあのゴールを誇りに思っている。なぜなら、あれこそがサッカーの本質だったからだ。そう呼ぶのは、あの決勝にはチームが国際大会で優勝するために必要な要素がすべて凝縮されていたと思うからだ。
「あのチームはすべてを勝ち取ることができたはずだ。必要だったのは核となるメンバーを維持し、質的向上を保証できる少なくともあと2人のチャンピオンを加えることだった」 だが実際には、パルマは劇的な凋落をたどり、その歴史的なモスクワの一戦から続く16年間でクラブは2度、破産を宣告されることになった。
ここで、GOALがパルマの驚くべき栄光、転落、そして再生を振り返る。
「公園で生まれたチーム」
比較的小さな街パルマで、チェントロ・ストーリコから約1キロの場所にあるのがパルコ・デッラ・チッタデッラだ。名前が示す通り、ここはかつて強固な要塞であり、16世紀にさかのぼる五角形の兵営でもあった。だが一時期、このチッタデッラでヨーロッパ屈指のチームのひとつが練習していたこともある。
90年代前半から半ばにかけて、パルマ・アッソチャツィオーネ・カルチョの選手たちはスタディオ・エンニオ・タルディーニで着替えを済ませ、その後、公園内の一般開放されたピッチまでミニバンで5分かけて移動していた。その車を運転することが多かったのはブラジル代表GKクラウディオ・タファレルだった。エースFWファウスティーノ・アスプリージャも数回ハンドルを握ることを許されたが、足元でボールを扱う時と同じように、あの個性派コロンビア人は運転でも激しく予測不能だとすぐに明らかになった。
もっとも、当時のパルマのあらゆるものは総じて、よりリラックスしていて、よりオープンで、より身近だった。地方クラブでありながら世界へ羽ばたいたチームだったが、だからといって誰かが増長するようなことはなかった。
1995年には、前年のバロンドール受賞者フリスト・ストイチコフまで獲得していた。それでもなお、彼らはチッタデッラで練習していたのである。「あそこで生まれ、公共の公園の真ん中で成長したチームだった」と、DFルイジ・アポローニは語っている。「街全体が一緒になって関わっていた」
主将ロレンツォ・ミノッティや、セリエA昇格前からパルマでプレーしていた選手たちにとって、地元の人々の一部が見守る中、別の人々が日常を過ごすすぐそばで、ネヴィオ・スカーラ監督が選手たちを鍛えていたことは少しも異様ではなかった。それは「すべて普通」のことであり、純粋な地方都市パルマそのものだった。
だが、今の視点から振り返ると、それは完全に非現実的な光景でもある。下部組織出身でクラブ史上屈指の存在となったブッフォンが『Sky Sport Italia』に語ったように、「ピッチの周りにこれだけ多くの人がいて、フェンスにもたれかかったまま立っていたり、ベンチに座ってトランプをしながらパンとサラミを食べていたりしたことを思うと、パルマが二度と繰り返せない特別な現実だったと分かる」
「パルマの半分がウェンブリーにいた」
パルマがヨーロッパのサッカー界で一大勢力として台頭したことには、確かに夢のような趣があった。アッリーゴ・サッキは1987年、セリエA昇格まであと勝ち点3に迫るところまでジャッロブルを導いた後、ACミランに引き抜かれる前から、自身とチームの潜在力を示していた。
しかし、サッカーにおいてまだ資金が決定的要因ではなかった時代でさえ、スカラがタルディーニでの6年間で成し遂げたことは本当に並外れていた。ヴェネツィア出身の指揮官は1989年に就任し、1年目で、しかもクラブ史上初めてセリエA昇格を果たした。さらに翌年には、リーグで見事な6位に入り、パルマはUEFAカップ出場権を獲得した。
欧州デビューは長くは続かず、スカラ率いるチームは最初の関門で敗れた。しかし1992年のコッパ・イタリアでは最後まで勝ち進み、決勝でサンドロ・メッリとマルコ・オージオのゴールによりユヴェントスを2試合合計2-1で破る波乱を起こした。これはパルマ史上初の主要タイトルであり、すぐさま次の栄冠にもつながった。ジャッロブルはその翌年、アントワープを3-1で下してUEFAカップウィナーズカップを制したのである。
主将ロレンツォ・ミノッティは、ウェンブリーでの信じ難い夜に、いかにもふさわしく先制点を決めると、すぐさま「パルマの人々で埋まったスタンド」へ走り、チームの驚異的な躍進の始まりから共にいた人々と喜びを分かち合った。
「彼らは、自分たちが何をしているのかを完全に理解してくれていた人たちだった」 と元DFは語った。「なぜなら数年前、自分たちは3000人か4000人の前でプレーしていたからだ。でもあの決勝では、パルマの半分がウェンブリーにいたんだ！」
ブッフォンもまた、パルマの最も有望なアカデミー出身選手の一人としてそこにいた。そして1995年11月19日、後にセリエA史上最も記憶に残るデビューの一つとなる初出場を果たした時までには、突然見栄えのするものとなったトロフィーケースにUEFAスーパーカップとUEFAカップも加わっていた。
それでも、タンツィはパルマにさらに壮大な計画を抱いていた。彼は何としても、文字通りいかなる代償を払ってでも、セリエA優勝を望んでいた。
「だが、いったいその金はどこから出るんだ?!」
「2001年にパルマで迎えた初日、」元ディレクターのルカ・バラルディは『Sky』にこう語った。「クラブ本部で副会長のフルビオ・チェレジーニ、そして当時はまだそれほどよく知らなかったカリスト・タンツィとの、非常に奇妙な会合があった。
「彼らは翌夏の移籍市場について話していて、カリスト・タンツィはフランチェスコ・トルドとルイ・コスタの獲得を目指すことにゴーサインを出した。だが、その時点で私自身が帳簿を見ていたので、心の中ではこう思った。『でも、いったいどこにそんな金があるんだ？！』とね」
もっとも、バラルディでさえ、パルマの危うい経済状況を完全には把握していなかった。
クラブは何年にもわたって無謀な運営が続けられていた。カリストの息子で、1996年から2004年までパルマ会長を務めたステファノ・タンツィは、自身の在任中の運営方針について、常に「問題を解決し、目標を実現するために、少しずつより多くの金を使う」ことだったと認めている。「そして、そうすることで給与総額はわずか5年で5倍に膨れ上がった」
クラブの会計への負担を和らげるため、主力選手の放出も試みられていた。ベロンは2度目のUEFAカップ制覇の直後に退団し、クレスポはその翌夏に売却された。その後、2002年にはブッフォンとテュラムもそろってユヴェントスへ移籍した。
しかし、その後もさらなる大物の流出がありながら、クラブはイタリア史上でもおそらく最も衝撃的な金融スキャンダルの余波に対処できる状態にはまったくなかった。
会計上の80億ユーロの穴
2003年12月15日、パルマラットを巡る経済的不透明感が何カ月も続いた末、カリスト・タンツィは同社の会長兼最高経営責任者を辞任した。そのわずか2週間あまり後、タンツィはこの多国籍企業の帳簿に80億ユーロ（69億ポンド／93億ドル）の穴があったことを認めたが、実際にはその額はほぼ2倍に及んでいた。その時点でパルマラットは管財手続きに入っており、その結果、何千人もの株主が貯蓄を失い、何千人もの従業員が職を失った。
当然ながら、パルマもまた深刻な苦境に追い込まれた。ブラジル人アタッカーのアドリアーノは1月の移籍市場でインテルへ売却されたが、クラブの資金難はあまりに深刻で、新たなユニホームスポンサー（カリパルマ）を見つけた後でさえ、古いパルマラットのロゴを隠すためにスタッフがテープやステッカーを使わなければならなかった。新しいユニホームを作るだけの資金すらなかったためだ。
とはいえ、事態の厳しい現実を隠すことはできず、2004年4月28日、パルマACは支払い不能を宣告された。
その年の6月にクラブはパルマFCとして再編されたものの、その後3年間は特別管理下に置かれ、その間もチームの主力選手は最高額を提示した相手へと売られ続けた。
要するに、1999年にモスクワでマルセイユを粉砕したあのスター軍団は、重要な選手を1人ずつ失いながら、クラブ自体が解体されていったのである。それでも、何度もの予算削減によるこの緩慢で苦しい死は、2015年にパルマの苦難に満ちたサポーターたちを襲った運命に比べれば、まだましだった。
「氷山の一角」
2007年1月にトンマーゾ・ギラルディが到来したことで、パルマの苦痛に満ちた管財運営の時代に終止符が打たれ、ファンにとってはより明るい未来が訪れるようにも見えた。ギラルディは若く（31歳）、野心的でありながら、成熟していて慎重にも映った。彼は過去の過ちを繰り返さないこと、パルマが身の丈に合った運営をすることを語り、その実現のために若手選手を見いだして育成し、その後に健全な利益を得て売却する方針だった。その結果、チームの成績はピッチ上で浮き沈みがあった一方で、クラブ運営は盤石で安定しているように見えていた。
しかし、最初の異変は2014-15シーズン開幕前に表面化した。30万ユーロの納税を怠ったとして、イタリアサッカー連盟（FIGC）がクラブにヨーロッパリーグ出場ライセンスを認めなかったのだ。ギラルディは激怒し、パルマは大きな不正義の犠牲になったと主張した。
「私のスタッフはすべてルールに従ってやってきた」と、彼は当時、そう言い張った。「30万ユーロを節約するための策略だなどと考えるのは愚か者だけだ。私たちは物事をきちんと運営する善良な人間だ。
「だが、彼らは私をこの世界から追い出すことに成功した。私はもうフットボールにはうんざりだ。パルマ会長を辞任する。そして来年7月1日から、新たな物語が始まる。パルマは今、売りに出されている」
もっとも、ギラルディが無理やり追い出されたわけではなかった。彼は沈みゆく船をただ見捨てようとしていただけだった。後にチームマネジャーのメッリが『コッリエーレ・デッロ・スポルト』に認めたように、パルマは本質的にタイタニック号のような状態で、「UEFAライセンス問題は氷山の一角にすぎなかった」。
「本当に多くのことがうまくいっていない」
ギラルディのパルマは、選手売却によるキャピタルゲインに過度に依存する欠陥のあるビジネスモデルのせいで、事実上資金が尽きていた。買い手探しに何カ月も費やした末、ギラルディは不可解な状況の中でクラブをキプロス系ロシアのダストラソ・ホールディング・リミテッドに売却した。その額は1ユーロで、これはギラルディが前の夏以降に賃金として支払っていた額よりも少なかった。
パルマは、最終的に主要投資家であることが明らかになったアルバニアの石油王レザルト・タチに救世主を見いだしたと期待していた。しかし、選手たちは一度も彼の姿を見ることはなかった。主将アレッサンドロ・ルカレッリは、タチについて唯一ポジティブに言えるのは、選手たちに何も約束しなかったことだと主張した。そして実際に彼が与えたのも、まさに何もないということだった。
2015年2月までに、状況はますます深刻になっていた。パルマはセリエA最下位に取り残され、残留争いに苦しむチームはピッチ上のことに集中するのもままならなかった。 当時、10代のMFホセ・マウリはGOALにこう語っていた。「本当に難しい。いろいろなことがうまくいっていない。幸い、ここの人たちは落ち着いていて、今も僕たちを励ましてくれている。ありがたいことだ。そうでなければ、僕たちはおかしくなっていただろう。耳にしているあらゆる噂のことを考えて、本当におかしくなりたくはない」
とはいえ、状況はそれだけでも十分にひどかった。マウリらは自分たちの用具を自分で洗っており、一方でエルナン・クレスポのユースチームの選手たちは、未払いの電気料金のせいでトレーニングセンターで水シャワーを浴びていた。
「生き地獄」
パルマは2015年2月、わずか数カ月の間に2度目となる1ユーロで売却され、今回はジャンピエトロ・マネンティの手に渡った。しかしルカレッリは、新オーナーに会った瞬間から、自分たちもチームメートもクラブの破滅を悟っていたと認めている。
「彼は100 million eurosと書かれた白紙を持ってロッカールームに入ってきて、それで負債を清算し、僕たちの給料も払える証拠になると主張した。すると僕たちは顔を見合わせて、『もう終わりだ！』と言ったんだ」とルカレッリは語った。
「2週間後、彼は送金先のIBANが間違っていたと言ってきた！ 彼は道化だった。すべてが『ファントッツィ』の映画のように感じられた。でも現実だった。生き地獄だった」
これは決して大げさな表現ではなかった。選手たちの周囲でクラブ全体が崩壊していたのだ。2015年3月19日にパルマの破産が宣告されると、あらゆるものが売りに出された。選手たちがロッカールームで座っていた椅子から、1992年から2002年にかけての前例のない成功期に獲得したトロフィーに至るまで、すべてだった。
「自分たちはまるでゾンビのようだ。どこへ向かっているのかも分からないまま歩いている」と、メッリはCNNに語った。 「毎日、僕たちの仕事の一部と心の一部が奪われていく。クラブの一部が毎日のように差し押さえられ、それでも僕たちは自分たちの仕事とチームを愛しているからここに来て働いている。でも、自分たちの仕事をすることができない。
「これはお金だけの問題ではない。もちろん無視はできないが、彼らが奪っていくものはそれ以上に多い。尊厳や笑顔だ。敬意まで奪われた。そしてそれがつらい」
そして、その理由は十分に理解できた。すべてを勝ち取れたかもしれないチームは、すべてを失っていたのだ。
パルマが再び復活！
それでも、メッリがパルマは生き残れる、あるいはより正確に言えば再び立ち上がれるという希望を失うことはなかった。そして実際に、そうなった。
2015年6月にパルマFCが長い終焉を迎えた後、クラブはイタリア4部でパルマ・カルチョ1913として再出発し、3シーズン連続の昇格を経て、エミリアーニは2018年にセリエAへ戻ってきた。
その後、再び2部で戦う時期もあったが、2026-27シーズンはパルマにとってトップリーグ3季連続のシーズンとなる。つまり、クラウス・グループ体制下で、かつてのオーナー時代には著しく欠けていたような安定を、ほぼ手にしつつあるということだ。もっとも、パルマがかつての姿を取り戻せるかとなると、疑わしい。
時代は変わった。そしてサッカーもまた変わった。パルマのサポーターが痛いほど知っているように、金は腐敗を招きやすく、現代サッカーはこれまで以上に財政がものを言う世界になっている。クラブを再びヨーロッパのエリートの仲間入りさせるには莫大な資金が必要で、たとえそれがあったとしても、同じものにはならないだろう。
「私の時代、我々は家族だった。家族としてのあらゆる強さと弱さを持った家族だった」と、スカラは『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「そこには敬意があり、明確なルールがあり、対話があった。仕事には真剣だったが、同時に気楽さもあった。私たちはチッタデッラで練習していた。そこでは年金生活者がカードをし、母親たちが子どもを連れて歩いていて、そして我々は楽しんでいた。それが我々の強みだった」 そして、それこそがパルマを特別な存在にしていた。
クラブのオーナーたちが、そもそもクラブを偉大にしていたものを見失う前に。感動的な成功物語が教訓話へと変わる前に。夢が悪夢へと変わる前に。パルマは二度と繰り返せない現実だった。公共公園で生まれ、やがてヨーロッパ屈指の強豪へと成長したチームだった。