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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

バロンドール・ロンド：ついにハリー・ケインの年となるのか、アレクシア・プテジャスを止められる者はいるのか、受賞に向けたキャンペーンは行き過ぎたのか？

今年のサッカー界最大の賞を巡っては、議論や論争が絶えない。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 月曜日、サッカー界のトップスターたちが、この競技最大の表彰式のためにロンドンに集まる。バロンドールの日だ。バロンドールは、もはや単なるトロフィーではない。選手の評価を変え、歴史をつくる賞であり、最高の選手をたたえる賞だ。

    一方で、今やかつてないほど議論を呼ぶ賞でもある。その重要性が増すにつれ、受賞者の顔ぶれや、この賞がサッカー界全体にとって何を意味するのかを巡る意見の対立も大きくなった。ファンの関心はこれまで以上に高く、候補者自身も同様だ。

    その結果、議論は激しさを増している。今年は、これまでで最も激しいかもしれない。特に男子の賞は誰が受賞してもおかしくなく、複数の候補者について、受賞を支持する理由も、反対する理由も十分にある。

    では、誰が受賞するのか。そして、その理由は何か。GOAL の記者が、今年の争いと有力候補、起こり得るサプライズを、今回の「ザ・ロンド」で検証する。

  • 男子バロンドールを受賞すべきなのは誰か。その理由は？

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    SOPA Images

    候補者は数多いが、今年の受賞者として明確な本命はいない。

    ライアン・トルミッチ： 今回の賞がこれほど興味深いのは、候補者全員に明白な弱点があるからだ。かつて圧倒的な存在だったメッシやロナウドのように、異論の余地がない選手はいない。最有力候補にも、明白で記憶に残る欠点がある。ロドリはワールドカップを制したが、マンチェスター・シティでは多くのタイトルを獲得できず、同クラブも投票者から厳しい目を向けられたかもしれない。ラミン・ヤマルもスペイン代表でそのトロフィーを手にしたが、代表の中心選手とは程遠く、バルセロナはチャンピオンズリーグで頂点に届かなかった。キリアン・エンバペは次々とゴールを決めたが、タイトルは獲得できなかった。そして最後にハリー・ケインだ。今季、クラブと代表を通じて最も充実した実績を残したのは、おそらく彼だろう。だからこそ、今年の活躍を評価するとともに、そろそろこの賞を一度は受けていてもおかしくないという長年の功績もたたえ、ケインを選びたい。

    アレックス・ラビドゥ： 近年で最も競争の激しい争いだが、選ぶべき選手は明らかだ。ハリー・ケインである。クラブと代表で70ゴール以上を挙げ、ブンデスリーガを制し、チャンピオンズリーグとワールドカップでも上位まで勝ち進んだ。圧倒的な戦力を持つチームでプレーしているからリーグ優勝の価値は低く、得点数もかさ上げされていると言う人もいるだろう。だが、ドイツでの1年目にはブンデスリーガを制していないことを忘れてはならない。優勝は当然の結果ではない。プレスとスピードを軸にしたバイエルンでも、重要な場面で結果を出し続ける力は評価に値する。ケインにとって、この賞を獲得する最後の好機になるかもしれない。投票者は彼の今季の活躍を正当に評価すると思う。

    トム・マストン： ここ数十年で間違いなく最も予想の難しい争いだ。主な候補者の誰を推すにしても、その根拠には大きな弱点があることが一因となっている。私にとって、シーズンを通じて個人として最高のパフォーマンスを見せたのはハリー・ケインだ。21世紀に入ってから、男子選手が1シーズンで彼の73ゴールを上回った例は一度しかない。その活躍により、バイエルン・ミュンヘンはドイツでリーグとカップの2冠を達成した。バイエルンとイングランドは頂点に届かなかったものの、ケインはチャンピオンズリーグとワールドカップでも結果を出した。これらを踏まえれば、彼を選ぶ理由が群を抜いて説得力を持つと私は思う。

  • 女子バロンドールを受賞すべきなのは誰か。その理由は？

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    HMB-Media

    アレクシア・プテジャスが勝つと圧倒的に有力視されている。

    RT: 頭ではアレクシア・プテジャスだと分かっている。前十字靭帯を負傷した後でさえ、無視できないほどの実力がある。一方、心が推すのはパトリ・ギハーロだ。常に見過ごされがちな、チームの鼓動ともいえる中盤の底の選手たちにも、少しは注目してほしい。周囲の選手たちに目が向けられる中、試合を動かしてきたギハーロがバルセロナの心臓だったことは否定できない。ギハーロが受賞すれば、プテジャス、アイタナ・ボンマティに続くこの賞の受賞者となり、3人が歴史に刻んだ足跡もより確かなものになる。もちろん、プテジャスが受賞するだろうから関係ないのだが、夢を見るくらいはいいだろう？

    AL: 女子の争いは、もっと分かりやすいように思う。私にとって明確な本命はアレクシア・プテジャスだ。バルセロナの4冠に果たした役割は、受賞に十分値するものだと思う。むしろ気になるのは、いつになれば再び米国女子代表の選手が本命になるのかということだ。米国人選手の受賞からは何年もたっており、今年も有力な対抗馬は見当たらない。トリニティ・ロッドマンやアリッサ・トンプソンのような才能がいるのだから、近いうちに状況が変わることを期待したい。

    TM: アレクシア・プテジャスが安定して高いレベルのプレーを見せているだけに、この争いはずっと明快に思える。過去2度の受賞者であるプテジャスは、2022年の前十字靭帯負傷から復帰して以来、バルセロナでもスペイン代表でもアイタナ・ボンマティの陰に隠れてきた。だが、それは質の高いプレーを見せてこなかったという意味ではない。昨シーズンはボンマティ自身がコンディションの問題を抱えたことで、プテジャスのプレーにさらに注目が集まった。バルセロナを再び数々のタイトルへと導いたプテジャスは、元チームメイトと同じく3度目のバロンドールを手にするにふさわしい。

  • 男子コパ・トロフィーを受賞すべきは誰か？

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    TheNews2

    ラミン・ヤマルは、トップレベルでプレーする若手選手の基準を示し続けている。

    RT: この賞は21歳未満の最優秀選手に贈られる。ならば今年も来年もラミン・ヤマルに贈り、そのすぐ後に「ラミン・ヤマル・トロフィー」と改称すべきだ（レイモン・コパを軽んじるつもりはない）。この賞は以前からヤマルのものだ。

    AL: ここは奇をてらう必要はない。ラミン・ヤマルだ。特に、スペインのワールドカップ優勝に貢献した後なのだから。より興味深いのは、キャバン・サリバンが来年、この賞の候補に名を連ねる可能性があるかどうかだ。


    TM: 年齢制限に達するまでは、ラミン・ヤマルがこの賞を逃すかどうかという状況が続くだろう。バロンドールを受賞してもおかしくないという事実だけでも、この賞はヤマルで決まりのはずだ。昨年すでに受賞しており、当日の最高賞を手にする可能性もあるため、バルセロナとスペインでの目覚ましい活躍を受け、一部の投票者は代わりにパウ・クバルシを選ぶかもしれない。それでも、ヤマルと同じ年齢で、彼ほどのプレーを見せられた選手はこれまでほとんどいない。

  • 女子コパ・トロフィーを受賞すべきなのは誰か？

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    NurPhoto

    また一つ、トロフィーがバルセロナに持ち帰られそうだ。

    RT: ビッキー・ロペスとクララ・セラジョルディのどちらを選ぶかは難しい。バルセロナのPR力が強いのは確かだが、両選手の実績も申し分ない。だからこそ候補に名を連ねている。投票者はゴールを好むため、ここはビッキー・ロペスを推したい。いずれにせよ、バルセロナの育成組織は、サッカー界屈指の選手を輩出し続けている。

    AL: リリー・ヨハネスは目覚ましい活躍を見せてきたが、安定感に課題があった。私が選ぶのはビッキー・ロペスだ。バルセロナの4冠達成への貢献を考えれば、有力な選択肢となる。スペインサッカー界にとって、またしても特別な夜になるかもしれない。

    TM: 今回の候補者から一人を選ぶのは難しいが、私はクララ・セラジョルディを選ぶ。まだ18歳ながら、MFは圧倒的な強さを誇るバルセロナの布陣に食い込み、スペイン代表でも複数回の出場を果たした。ラ・マシアの女子部門から現れた次代のスターだ。そう遠くない将来、バロンドールの有力候補に名を連ねるだろう。

  • 男子年間最優秀クラブに輝くのは？

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    Le Pictorium

    RT: チャンピオンズリーグがある限り、この賞を設ける意味はまったくない。あの大会の優勝チームがこの賞も受賞するのだから。何の意味があるんだ？

    AL: この賞はPSGが受賞すべきだ。チャンピオンズリーグ連覇は非常に大きな偉業であり、世界最高のクラブを選ぶ上で、それを無視するのは難しい。他のチームを推す理由も挙げられるだろうが、PSGはこの賞にふさわしい。

    TM: チャンピオンズリーグの優勝チームがこの賞を逃したら起こしてくれ。PSG、おめでとう。増え続ける受賞歴に、また一つ賞が加わった。

  • バロンドール受賞に向けたアピールは行き過ぎているのか？

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    ZUMA Press Wire

    バロンドールとその候補者を巡る議論は、かつてないほど活発だ。それは良いことなのか？

    RT: 選手がさりげなく話題を盛り上げるのは問題ない。ポッドキャストやインタビューで自分をアピールし、自分の物語を語って、共感を呼ぶのもいい。ただ、政治家のように公然と受賞を訴え、自分の実績を持ち上げながら他の選手の実績をおとしめると、おかしなことになる。控えめに、敬意を持ってやるべきだ。そうでなければ、何とも奇妙に映る。

    AL: いや、そうは思わない。バロンドールは、米国スポーツにおけるMVP賞のサッカー版になった。選手が自分の受賞に値する理由を訴えるのは欧州では新しいことかもしれないが、こちらではそうした議論はおなじみだ。それには十分な理由がある。素晴らしいシーズンを送った選手個人は評価されるべきだし、誰がふさわしいかを議論するのも楽しみの一つだ。リオネル・メッシの8度の受賞は、彼のキャリアを語る上で欠かせない。ケビン・デュラントやアーロン・ジャッジのMVP受賞が、それぞれのキャリアを語る上で重要なのと同じだ。 

    TM: 選手個人が望むなら、自分の受賞に値する理由を訴えてもいいと思う。この賞を獲ることは、多くの若いサッカー選手にとって夢になりつつあるからだ。ただ、クラブが所属選手の受賞を公然と後押しするのは、少し行き過ぎに感じる。この数カ月、候補者のチームメートが、おそらくクラブの指示を受けて、同じチームの候補者を無条件に支持する声を聞かされ続けるのにはうんざりしている。それに、バロンドール受賞者がいるというだけで、そのクラブへの評価が本当に上がるだろうか。ケインが受賞すれば、選手の受賞を訴えるだけでは投票者の判断を変えられないと、バイエルンの例から学ぶクラブも出てくることを願う。