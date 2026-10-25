ライアン・トルミッチ： 今回の賞がこれほど興味深いのは、候補者全員に明白な弱点があるからだ。かつて圧倒的な存在だったメッシやロナウドのように、異論の余地がない選手はいない。最有力候補にも、明白で記憶に残る欠点がある。ロドリはワールドカップを制したが、マンチェスター・シティでは多くのタイトルを獲得できず、同クラブも投票者から厳しい目を向けられたかもしれない。ラミン・ヤマルもスペイン代表でそのトロフィーを手にしたが、代表の中心選手とは程遠く、バルセロナはチャンピオンズリーグで頂点に届かなかった。キリアン・エンバペは次々とゴールを決めたが、タイトルは獲得できなかった。そして最後にハリー・ケインだ。今季、クラブと代表を通じて最も充実した実績を残したのは、おそらく彼だろう。だからこそ、今年の活躍を評価するとともに、そろそろこの賞を一度は受けていてもおかしくないという長年の功績もたたえ、ケインを選びたい。

アレックス・ラビドゥ： 近年で最も競争の激しい争いだが、選ぶべき選手は明らかだ。ハリー・ケインである。クラブと代表で70ゴール以上を挙げ、ブンデスリーガを制し、チャンピオンズリーグとワールドカップでも上位まで勝ち進んだ。圧倒的な戦力を持つチームでプレーしているからリーグ優勝の価値は低く、得点数もかさ上げされていると言う人もいるだろう。だが、ドイツでの1年目にはブンデスリーガを制していないことを忘れてはならない。優勝は当然の結果ではない。プレスとスピードを軸にしたバイエルンでも、重要な場面で結果を出し続ける力は評価に値する。ケインにとって、この賞を獲得する最後の好機になるかもしれない。投票者は彼の今季の活躍を正当に評価すると思う。

トム・マストン： ここ数十年で間違いなく最も予想の難しい争いだ。主な候補者の誰を推すにしても、その根拠には大きな弱点があることが一因となっている。私にとって、シーズンを通じて個人として最高のパフォーマンスを見せたのはハリー・ケインだ。21世紀に入ってから、男子選手が1シーズンで彼の73ゴールを上回った例は一度しかない。その活躍により、バイエルン・ミュンヘンはドイツでリーグとカップの2冠を達成した。バイエルンとイングランドは頂点に届かなかったものの、ケインはチャンピオンズリーグとワールドカップでも結果を出した。これらを踏まえれば、彼を選ぶ理由が群を抜いて説得力を持つと私は思う。