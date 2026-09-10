バロンドールの候補者が今週発表された。

そして、その顔ぶれは少し奇妙でもある。

まず第一に、30人の「候補リスト」は明らかに多すぎる。優れたフットボーラーは数多くいるが、それでも30人だろうか。こうなると奇妙な人選も出てくる。とりわけワールドカップイヤーでは、大会の印象によって見方が偏りやすく、大舞台での90分間のパフォーマンスだけで全体的な評価が下されることもある。

だからこそ、サディオ・マネが候補入りし、ラフィーニャが入っていない世界線もあり得るということだ。フェラン・トーレスもまた、やや不可解な選出に映る。しかし、ワールドカップ決勝で決めた決勝点による「オーラの上乗せ」は、決して過小評価できない。

いずれにせよ、ここには議論の余地がたっぷりある。実際、GOAL のライター陣がまたしても互いに「それは違う」と言い合うには十分すぎるほどに。その舞台となるのが…… ザ・ロンド。