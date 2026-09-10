バロンドール総括：ハリー・ケインに可能性はあるのか。ロドリのスペインでのパフォーマンスは十分なのか。30人の候補者リストは本当に真剣に受け止められるのか。
バロンドールの候補者が今週発表された。
そして、その顔ぶれは少し奇妙でもある。
まず第一に、30人の「候補リスト」は明らかに多すぎる。優れたフットボーラーは数多くいるが、それでも30人だろうか。こうなると奇妙な人選も出てくる。とりわけワールドカップイヤーでは、大会の印象によって見方が偏りやすく、大舞台での90分間のパフォーマンスだけで全体的な評価が下されることもある。
だからこそ、サディオ・マネが候補入りし、ラフィーニャが入っていない世界線もあり得るということだ。フェラン・トーレスもまた、やや不可解な選出に映る。しかし、ワールドカップ決勝で決めた決勝点による「オーラの上乗せ」は、決して過小評価できない。
いずれにせよ、ここには議論の余地がたっぷりある。実際、GOAL のライター陣がまたしても互いに「それは違う」と言い合うには十分すぎるほどに。その舞台となるのが…… ザ・ロンド。
バロンドール候補をどう受け止めるべきか。30人の「候補者リスト」を本当に真剣に扱えるのか。
トム・ヒンドル：あえて言わせてもらうが、うとうとするような内容ではないか。30選手では、全体としての出来を本気で評価するにはあまりにも多すぎる。例えば、サウジ・プロリーグ得点王のフリアン・キニョネスに最大限の敬意を払うとしても、どうやって彼を、例えばラミン・ヤマルと同じ次元で語れるのか。15人で、その全員が同程度のクオリティーにあるならまだ分かる。そうでなければ、正直微妙だ。
ライアン・トルミッチ：30という数字は、全員が含まれてしかるべきだと感じるには十分大きい一方で、腹立たしい落選者が出るには十分小さい。現実的には、そういうものだし、本当の候補者はどうせほんの一握りしかいない。それでも、もう少し議論の余地が少ないリストの方がよかったとは思う。
アレックス・ラビドゥ：30人の候補リストは少し茶番だ。あまりに包括的すぎて、ノミネートされること自体の重みが以前ほどない。それだけ枠が大きいにもかかわらず、首をかしげる落選もまだあった。それでも、男子部門と女子部門の両方で最高の選手たちは入っているので、最上位についてはそこまで不満はない。
最大のサプライズは誰だ？
TH: キニョネスが断然だ。優れたフットボーラーではあるし、サウジ・プロリーグでクリスティアーノ・ロナウドより多くのゴールを決めたのはかなり面白い。ただ、ここにいる何人かの才能には到底及ばない。
RT：驚きではないが、それ以上にクールなストーリーだ。2年前、フリアン・キニョネスはコロンビアからメキシコへ代表変更を行い、Liga MXでインパクトを残そうとしていた“生え抜き”的な存在だった。今では、ワールドカップでの力強い活躍と、サウジアラビアで得点王に輝いたシーズンを経て、世界最高の30選手の一人として認められている。これは実にクールな物語であり、この種の栄誉を自分が手にするとはおそらく考えてもいなかった29歳のアタッカーを中心としたものだ。
AL：フリアン・キニョネスだ。中東で途方もないシーズンを送り、ワールドカップでも4得点を挙げた直後であり、評価に値しないと言いたいわけではない。ただ、候補者が30人いることで少しばかりばかげてくるのがこういうところだ。ハリー・ケインやマイケル・オリーセのように、この賞を勝ち取るだけの正当な根拠を持つ選手たちがいる。キニョネスに本当に可能性はあるのか。ウィリアン・パチョはどうか。どちらも優れた選手だが、候補リストは本来、その賞を勝てると説得力を持って主張できる選手のために取っておくべきだ。
最大の落選者は誰だったのか？
TH：ラフィーニャがここにいない理由を、誰か説明してくれないか？
RT：30人の候補者の中でGKがまったく評価されなかったことを思うと、GK陣には同情せざるを得ない。もちろん、最も有力な候補だったかもしれないダビド・ラヤがワールドカップでプレーしなかったことも痛かった。さらに、ラヤを差し置いて先発し、大会でも素晴らしいパフォーマンスを見せたウナイ・シモンも、アスレティック・ビルバオで何も勝ち取れなかった。それでも、あらゆるポジションにしっかり光を当てることは重要であり、今回はGKにそれがまったくなかった。
AL：これだけ候補者が多いリストで、ラフィーニャが外れる理由はない。昨年の投票では5位に入り、確かにバルセロナでは負傷に悩まされ、ブラジルでもワールドカップで最高の出来ではなかった。だが、それでも彼が世界最高クラスの選手の1人であることに変わりはなく、昨季もクラブでの33試合で21ゴール7アシストを記録した。30人の候補者リストであれば、それでノミネートには十分すぎるはずだ。
あなたの最終候補3人は誰だ？
TH：今年は本当に難しい。というのも、あらゆるレベルで結果を残した、突出した別格の選手がいなかったからだ。だが、私のファイナリスト3人はハリー・ケイン、ロドリ、マイケル・オリーセだ。
RT：スペインは注目されるべきであり、ロドリとラミン・ヤマルによって実際にそうなるはずだ。では、3枠目をつかむのは誰なのか。バイエルン・ミュンヘンで圧倒的な活躍を見せたハリー・ケインか。フランス代表とレアル・マドリーで大量得点を記録したキリアン・エムバペか。あるいは、ワールドカップでの英雄的な活躍を理由にリオネル・メッシか。もしくは、そのグループの誰でもないのか。候補者は全員どこかに欠点があるが、ここはクヴィチャ・クワラツヘリアを選びたい。PSGでの支配的なパフォーマンスは評価されるべきであり、ジョージア代表としてワールドカップに出場していないことを不利に見るべきではない。
AL：ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、そしてエムバペだ。
優勝するのはどこか。その理由は。
TH：ケイン。昨年はバイエルンで面白いように得点を重ねたし、ワールドカップで準決勝敗退に終わったとしても、そこにまったく恥はない。この夏のパフォーマンスを考えればロドリも争ってくるだろうが、シティでの不安定さは見過ごせない。
RT：1年を通じた賞を夏の数試合で決めてしまうのはおかしいようにも感じるが、ワールドカップイヤーではそうなってしまう。今夏の主役はロドリであり、それは有権者がスペインにおける彼の重要性に心を動かされる可能性が高いことを意味する。とはいえ、クラブと代表の実績のバランスを求めるなら、ラミン・ヤマルが条件に合う。ただ、彼の候補としての評価にも穴は少なくない。実際のところ、誰が見ても明確な本命はおらず、だからこそ両チームでのプレーの組み合わせによってヤマルが受賞する可能性はある。
AL：ケインが断然の本命であり、彼が決めた膨大なゴール数を考えれば、それは当然だろう。だが、ロベルト・レヴァンドフスキが過去に示してきたように、世界最高の得点力を持つセンターフォワードであることが、このトロフィー獲得を常に保証するわけではない。バロンドールの投票者は、より多面的なアタッカーやMFに引かれてきたことが多い。
それでも、今年はケインの年だと感じる。33歳の彼にとって、これが最高の、そしておそらく最後の現実的な受賞機会かもしれない。バイエルンとイングランドで送った直近のシーズンを踏まえれば、マイケル・オーウェン以来となるイングランド人のバロンドール受賞者になるとみていいだろう。