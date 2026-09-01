2025-26シーズンは、ジュード・ベリンガムにとって非常にフラストレーションのたまるものとなった。長く続く肩の負傷の手術を受けることを余儀なくされ、シャビ・アロンソ体制でプレシーズンを過ごせなかったうえ、9月末にようやく実戦復帰を果たすと、新たなレアル・マドリー指揮官から守備的MFの役割を求められ、その影響力は制限された。

アロンソは成績悪化を受けて1月に解任され、後任のアルバロ・アルベロアもその後、マドリーのシーズンが完全に崩壊していくのを防ぐことはできなかった。ベリンガムは公式戦40試合で8ゴール5アシストにとどまり、これはスペインでのキャリアにおいてここまでで断トツに最低の数字となった。そして一部の批評家は、2026年ワールドカップでイングランドの先発の座に値しないとまで示唆した。

それでも、外野の雑音がベリンガムを目の前の仕事から遠ざけたことは一度もない。むしろ、その決意を強める材料にしかならない。バーミンガム・シティのアカデミー育ちであるベリンガムは見事に立ち直り、イングランドの準決勝進出をけん引。大会全体でも、おそらくリオネル・メッシ、マドリーでの同僚キリアン・エムバペ、そしてゴールデンボール受賞者ロドリに次ぐ4番目に優れた選手だった。

そして今、ジョゼ・モウリーニョ率いる復調したマドリーで、北米で見せた姿の続きを示している。ベリンガムはすでにキャリアの頂点に達したとあえて言った者は、身を隠さなければならなくなるかもしれない。というのも、この23歳はかつてないほど良い状態にあり、レアルは再び主要タイトルを争う準備が整っているように見えるからだ。