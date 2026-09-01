バロンドールのベリンガムが正式に復活！ イングランドの象徴ジュードがレアル・マドリーでW杯の続きから再始動へ
2025-26シーズンは、ジュード・ベリンガムにとって非常にフラストレーションのたまるものとなった。長く続く肩の負傷の手術を受けることを余儀なくされ、シャビ・アロンソ体制でプレシーズンを過ごせなかったうえ、9月末にようやく実戦復帰を果たすと、新たなレアル・マドリー指揮官から守備的MFの役割を求められ、その影響力は制限された。
アロンソは成績悪化を受けて1月に解任され、後任のアルバロ・アルベロアもその後、マドリーのシーズンが完全に崩壊していくのを防ぐことはできなかった。ベリンガムは公式戦40試合で8ゴール5アシストにとどまり、これはスペインでのキャリアにおいてここまでで断トツに最低の数字となった。そして一部の批評家は、2026年ワールドカップでイングランドの先発の座に値しないとまで示唆した。
それでも、外野の雑音がベリンガムを目の前の仕事から遠ざけたことは一度もない。むしろ、その決意を強める材料にしかならない。バーミンガム・シティのアカデミー育ちであるベリンガムは見事に立ち直り、イングランドの準決勝進出をけん引。大会全体でも、おそらくリオネル・メッシ、マドリーでの同僚キリアン・エムバペ、そしてゴールデンボール受賞者ロドリに次ぐ4番目に優れた選手だった。
そして今、ジョゼ・モウリーニョ率いる復調したマドリーで、北米で見せた姿の続きを示している。ベリンガムはすでにキャリアの頂点に達したとあえて言った者は、身を隠さなければならなくなるかもしれない。というのも、この23歳はかつてないほど良い状態にあり、レアルは再び主要タイトルを争う準備が整っているように見えるからだ。
完璧なスタート
ベリンガムはワールドカップ後の休暇から戻って以降、モウリーニョの下でトレーニングできたのはわずか1週間だった。それでも、ベルナベウで2度目の指揮を執ることになったポルトガル人指揮官は、エスパニョールとのマドリー開幕戦でいきなり先発メンバーに起用し、ベリンガムはわずか9分で結果を残した。
アルダ・ギュレルが左サイドから絶妙なFKを入れると、ベリンガムはマーカーを難なく抑えてヘディングでレアル・マドリーに先制点をもたらした。もっとも、これはレアル・マドリーにとってつかの間の歓喜に終わった。その後はリズムをつかめず、後半アディショナルタイム深くにカルロス・エスピが至近距離から決めてようやく2-1の勝利を手にしたが、ベリンガムはピッチに立った80分間を通してアウェーのチームで際立つ存在だった。
地上戦のデュエルで5回勝利し、パス成功率は95パーセントを記録。さらに後半立ち上がりには、ギュレルのCKに頭で合わせたシュートがクロスバーを直撃し、2点目まであとわずかに迫った。準備期間の短さを考えれば、モウリーニョにとってこれ以上を求めるのは難しかったはずだ。
戦士のようなパフォーマンス
4日後、レアル・マドリーはベルナベウにレアル・ソシエダを迎え、キリアン・エムバペが主役となった。フランス代表キャプテンは、4-1の圧勝で圧巻のハットトリックを決め、マドリーが攻撃力を存分に見せつける展開となった。ビニシウス・ジュニオールも得点者に名を連ねた。
エムバペのパフォーマンスは10点満点だったが、ベリンガムもそれに迫る9点の出来だった。影響力をさらに際立たせるゴールが1つか2つ足りなかっただけである。滑らかなワンツーからエムバペの2点目をアシストすると、その直後には再びアシストを記録。ラ・レアルのボックス内でボールを奪い返すために競り合い、そのままビニシウスへ横パスを送り、無人のゴールへの流し込みをお膳立てした。
ボールを持っていない場面でのベリンガムのアグレッシブさは、相手のトランジションを止めるうえで極めて重要だった。14回の地上戦のうち9回を制し、4回のボール奪回を記録し、走行距離は9キロ弱。そうした働きを見せた末、77分に交代する際にはスタンディングオベーションを受けた。これは、この夏を通じてイングランド代表で見せていたベリンガムの肺が張り裂けるような運動量のプレーそのものであり、元ボルシア・ドルトムントの男のエネルギーレベルと身体能力は驚異的だ。彼が再びサッカーを心から楽しんでいるのは明らかである。
「より自由になれたと感じている」
日曜にマラガをホームのベルナベウに迎えるのを前に、モウリーニョはベリンガムが自身のレアル・マドリーをつなぎ止める「接着剤」のような存在なのかと問われ、これに異を唱える様子はなかった。「彼は唯一無二の選手で、チームにとって非常に重要な存在だ」
マドリーは立ち上がりから主導権を握り、19分にはゴールまで約30ヤードの位置でこぼれ球がベリンガムのもとへ渡った。そこからペナルティーエリアへ力強く持ち込み、まずマラガのDF1人を倒すようにかわすと、さらに2人を滑るように抜き去り、最後は冷静沈着にGKの股を抜くシュートを流し込んで先制点を奪った。
その7分後、ベリンガムはムバッペのシュートを空中にはじき上げたマラガの不運なGKアルフォンソ・エレーラの前で高く跳び、ヘディングでゴールへ押し込んだ。最終的には、カルロス・プガのクリアの試みがGKに当たってネットへ入った形となったためエレーラのオウンゴールとして記録されたが、このミスを誘発したのはベリンガムだった。
ムバッペは30分に自身の得点を挙げ、終盤にはギュレルがスコアに華を添えた。これでマドリーはラ・リーガで勝ち点9を積み上げ、開幕3試合で可能な9ポイントをすべて手にした。後半にはポスト直撃のシュートも放ったベリンガムは、終了3分前に交代でピッチを退く際、マドリーのファンから「ヘイ・ジュード」の大合唱で送り出された。攻守両面での傑出した働きにふさわしい称賛だった。
ベリンガムは勝利後、マドリーのメディアチャンネルに対してこう語った。「今はより自由にプレーできている。何が必要かに応じて、ピッチを上下しながら動く自由が以前よりある。すごく楽しめているし、それが良いパフォーマンスにつながっている」
モウリーニョへの対処法
ベリンガムのクラブレベルでの笑顔を取り戻したのは、モウリーニョの功績である。モウリーニョは、イングランド代表のスターがワールドカップでトップ下としていかに効果的だったかを当然理解していた。ベリンガムは同大会で8試合7得点を記録しており、トーマス・トゥヘルと同じ4-2-3-1を好むモウリーニョが、マドリーでも同じように起用するのは極めて理にかなっている。
「ベリンガムは昨季、ときには第2の左SBのように守備をしていた」と、モウリーニョは週末の試合後記者会見で語った。「私は彼に、もうそんな姿は見たくないと伝えた。彼とは約束をした」
ベリンガムの力を最大限に引き出すには、ゴールに近い位置でプレーさせる必要がある。難しい話ではない。アロンソはエムバペとヴィニシウスを生かすため、ピッチの反対側でベリンガムにより大きな責任を負わせようとしたが、それは裏目に出た。マドリーが最も流動的で危険なのは、攻撃の三頭体制を形成している時である。現在のモウリーニョは、すべてのFWに自ら守備の役割を担うことを求めており、それによってベリンガムは中央にとどまり、プレーの核心に居続けることができている。
それでも彼は、マドリーのためにプレーを刈り取る執拗なボールウイナーであり続けている。一方で、ボックス内に飛び込む自由も与えられており、その役割をベリンガム以上にこなせる攻撃的MFは世界中を見渡してもいない。彼はエムバペやヴィニシウスと同じだけ脚光を浴びるに値するし、モウリーニョもそのことを完璧に理解している。
「非常に優れた選手たちは一緒にプレーしたがるものだ」と、3人の連係について問われた際に同氏は付け加えた。「彼らは同じクオリティー、同じ思考速度を持つ選手とプレーしたいと思っている。私が来る前は、多くの人が『モウはこれを望んでいない、あれも望んでいない、この3人は両立しない』と言っていた。だが私はずっと、最高の選手たちを欲していると言ってきた。私に見えているのは、彼ら全員が本当に素晴らしいということだけだ」
バロンドール候補？
モウリーニョは続けて、「ベリンガムはトッププレーヤーであるだけでなく、リーダーでもある」と強調し、「彼はバロンドール争いの中にいる」と言い切った。だが残念ながら、その3つ目の主張は完全には正確ではない。
ベリンガムは、今年のバロンドール有力候補であるハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、メッシ、マイケル・オリーズ、ロドリにとって脅威にはならない。というのも、彼とマドリーは2025-26シーズンに極めて期待外れの戦いを強いられ、獲得タイトル数はちょうどゼロに終わったからだ。ワールドカップで好成績を収めても、それを埋め合わせることはできない。エムバペの方がベリンガムより可能性は高い。前季も全コンペティションで42ゴールを記録しているからだ。それでも、彼でさえ有力な本命ではなく穴候補と見なされている。
もっとも、ベリンガムが今のレベルを維持すれば、2027年は話が変わるかもしれない。すでに新シーズンは4得点関与を記録しており、レアルでの1年目を上回れると信じているはずだ。そのシーズンには23得点に加えて13アシストを記録し、チームのラ・リーガとチャンピオンズリーグの2冠達成に貢献した。
それは、2024年のバロンドール投票でベリンガムが3位に入るのに十分な成績だった。上にはヴィニシウスと、最終的な受賞者となったロドリがいた。それ以降は不運にも少なからず見舞われてきたが、ベリンガムはそれを乗り越え、さらに優れた選手となった。そして今のマドリーは、2年前よりも手ごわい陣容になっている。
今後9カ月でエムバペとヴィニシウスをしのぐのは容易ではない。それでも、ベリンガムに限界はない。すでに驚異的な新境地を切り開き、真の世代的才能として頭角を現してきたそのキャリアにおいて、バロンドール受賞は自然な次のステップと言える。