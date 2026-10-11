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Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

バレンシアの凋落：2年連続のチャンピオンズリーグ決勝進出からラ・リーガ残留争いに至るまで

スペイン屈指の名門クラブが、1985年以来初となる降格の危機に瀕している。かつて国内や欧州の強豪を苦しめたクラブにとって、寂しい現状だ。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 9月6日、バルセロナがバレンシアに5-0で勝利した試合で、ロドリは開始から1時間余りで交代した。疲れていたわけではまったくない。実際、メスタージャではほとんど汗もかいていなかった。しかし、バルセロナはすでに3点をリードし、勝負は決していた。ハンジ・フリック監督が世界最高のMFを下げたのも不思議ではない。

    ロドリは、早い時間帯で交代となった理由を十分に理解していた。負傷から復帰して間もなかったこともある。ただ、試合がこれほど一方的だったことには納得がいかなかった。 スペイン代表のロドリは、それまでの7年間をマンチェスター・シティの一員としてイングランドで過ごしていた。それでも、バレンシアの低迷ぶりには驚きを隠せず、バルセロナのベンチでチームメートのパウ・クバルシにこう言った。「本当に弱い。ハーフウェーラインを越えられていない」

    ロドリの言葉はカメラに捉えられ、その後、本人は発言について謝罪せざるを得なくなった。「単に驚きを表した言葉だったことも明確にしておきたい」と説明した。「誰かをあざけったり、チームが苦境にあることを文脈から切り離して取り上げたりするつもりは、一切なかった。むしろ逆だ。バレンシアがリーグで本来いるべき位置に戻ることを、私たちは皆望んでいる」

    残念ながら、少なくとも現体制の下では、その望みがかなう可能性は低そうだ。ピッチ外が完全に混乱しているため、バレンシアはピッチ上でも惨憺たる状態にあると言っていい。 バレンシアはラ・リーガの19位で代表戦による中断期間に入った。シーズンはまだ序盤だが、降格は現実的な可能性となっている。一部のサポーターにとっては、むしろ必要なことですらある。

    メスタージャの雰囲気がどれほど険悪になっているかを示すように、多くのファンは、批判の的となっているオーナーのピーター・リムがついにクラブを売却するなら、バレンシアの降格さえ受け入れるだろう。 痛ましい状況だ。バレンシアはかつてスペイン屈指の強豪だった。実際、ヨーロッパ中で恐れられた時代もあった……

  • ラニエリ、特別な何かを始める

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    クラウディオ・ラニエイルはメスタージャにやって来た当時、多くのファンにとってなじみのない存在だった。しかし、コパ・デル・レイ優勝で、その後の成功の礎を築いた。

    バレンシアの黄金時代は、クラウディオ・ラニエリとともに始まり、事実上、彼とともに終わった。1997年9月、新シーズン開幕からわずか3節を終えた時点で新監督に就任したイタリア人指揮官は、現在のように誰からも愛される存在ではなかった。 フィオレンティーナをセリエBから昇格させ、カップウィナーズカップでは準決勝に導いていた。その準決勝で数カ月前にロナウドを擁するバルセロナに敗れたものの、スペインで広く知られた存在とは言い難かった。 実際、メスタージャで開かれたラニエリの就任後初の記者会見では、バレンシアのパコ・ロイグ会長が新監督を誤って「リナルディ」と呼んだほどだ。

    ラニエリ自身も就任当初は言葉の壁に直面したが、手元にある豊富な才能を、前任のホルヘ・バルダーノよりもよく理解していることは、すぐに明らかになった。 ジョスリン・アングロマ、アメデオ・カルボーニ、ミロスラフ・ジュキッチといったベテランDFをうまく起用する一方、ガイスカ・メンディエタ、ミゲル・アンヘル・アングロ、フランシソ・ハビエル・ファリノスに重要な役割を与えた。さらに、シーズン途中に加入したアドリアン・イリエとクラウディオ・ロペスを組ませ、ロペスの能力も最大限に引き出し始めた。

    1998-99シーズンの開幕までに、バレンシアは若手と経験豊富な選手が見事に融合したチームとなり、ラ・リーガ4位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 だが、ファンがラニエリのチームの真価を目にしたのはコパ・デル・レイだった。
    ベスト16でレバンテを難なく退けると、準々決勝ではバルセロナにホーム、アウェーともに勝利。リバウドとパトリック・クライファートを擁する相手との2試合合計7-5の勝利で、躍動したロペスが4得点を挙げた。 驚くべきことに、準決勝ではそれを上回る試合が待っていた。バレンシアはメスタージャの歴史に残る一夜にレアル・マドリーを6-0で圧倒した。

    「雰囲気は素晴らしかった」と、FWゴラン・ブラホビッチは後にVCFメディア・ラジオのインタビューで振り返った。「当時、チームとして良い試合はいくつかあったが、あれは間違いなく最高の試合の一つだった。 何しろ、レアル・マドリーは並のチームではなかった。6-0というスコアは、相手が弱かったからではなく、僕たちの素晴らしいプレーの結果だ。ただ、レアル・マドリーのゴールに近づくたびに得点していたような記憶がある！」

  • 批判派を見返す

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    バレンシアは得点こそ多くなかったが、守備を崩すのは難しく、勝つのが難しいチームだった。

    マドリーを2戦合計7-2で退けたバレンシアにとって、残る大きな問いはアトレティコとの決勝で優勝を果たせるかどうかだった。その答えは鮮やかなものだった。ロペスがこのコパ・デル・レイでの7点目と8点目を挙げ、バレンシアはアトレティコ・マドリーに3-0で快勝した。

    「サッカー人生で最高の思い出の一つだった」と、元アルゼンチン代表アタッカーはクラブのメディアチャンネルに語った。「ファンと喜びを分かち合い、試合後にバレンシアのアンセムを聞けたことは忘れられない」

    しかし残念ながら、その試合はラニエリにとって、バレンシアでの最初の監督時代の最終戦にもなった。セビージャで下したばかりの相手、アトレティコの監督に就任することで、すでに合意していたのだ。 「理由の一つは、私がせっかちな人間だからだ」と、イタリア人指揮官は2015年に『トゥットスポルト』に語った。「アトレティコは素晴らしいチームを作りたいと考え、私を移籍する気にさせた。一方、バレンシアからは多額の投資はできないと言われていた。

    「私はこう主張した。『リーグ戦でもカップ戦でもレアル・マドリーとバルセロナに勝った。大物をあと1人か2人獲得すれば、タイトルを争える』とね。だが、それは不可能だと言われた。しかし、間違っていたのは私の方だった。あのチームはその後、チャンピオンズリーグ決勝に2度進んだのだから！」

    ラニエリが実績ある選手を数人求めたのは十分に理解できるが、自ら築いたチームの可能性を過小評価していたとも言える。 GKサンティアゴ・カニサレスが語ったように、「クラウディオは1999年のコパ・デル・レイ優勝によって、バレンシアに最初の礎を築いた」。つまり、その後に必要なチーム作りはそれほど多くなかったのだ。

    バレンシアはフアン・サンチェス、マウリシオ・ペジェグリーノ、キリ・ゴンサレスの獲得に費やした額を800万ユーロ未満に抑えながら、戦力を強化した。さらに、ラニエリの後任となったエクトル・クーペルは、アラベスとビジャレアルへの期限付き移籍からそれぞれ戻ったばかりの若手MF、ジェラール・ロペスとダビド・アルベルダを新たなプロジェクトの中心に据えた。

    それでも、クーペルの判断は繰り返し疑問視された。ラ・リーガ開幕4連敗という悲惨な出だしからバレンシアが立ち直った後も、マジョルカで目覚ましい成果を挙げたアルゼンチン人指揮官は、守備を優先する保守的な戦術だとして何度も批判された。親しみやすいラニエリほど好印象を与えられなかったことも、助けにはならなかった。

    しかし、苦しいシーズン前半にはクーペルの解任を求めていたサポーターの中にも、2000年4月にバレンシアがラツィオを退け、チャンピオンズリーグ準決勝進出を決めてローマから戻ると、彼を英雄とたたえる人々がいた。 翌月にはメスタージャでバルサを4-1で圧倒し、2戦合計5-3で勝利。パリでのレアル・マドリーとの対決が決まった。

    バレンシアはラ・リーガでレアル・マドリーとの対戦から勝ち点4を獲得し、最終順位でも相手を2つ上回る3位に入っていた。 しかし、サン＝ドニでの決勝ではスティーブ・マクマナマンの活躍にけん引されたマドリーに対抗できず、クーペルは落胆した。

    本人も率直に認めた通り、それは「悲惨な経験」だった。クーペルは後に『ラ・ナシオン』にこう明かしている。「 家に帰ると、妻が『来年も決勝に行けるわよ』と言った。私は妻を見て、『ああ、そうだろうね……』と答えた。でも翌年、私たちはまた決勝にいたんだ！」

  • 「非常につらい瞬間」

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    AFP

    バレンシアはアーセナルなどを破り、2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出。しかし、痛恨の敗戦を喫した

    2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進むだけでも、監督にとっては素晴らしい偉業だ。しかもクーペルは、主力選手を何人か失いながら、それを成し遂げた。2000-01シーズンを前にロペス、ジェラール、ファリノスがいずれも売却されたが、クーペルは前向きな姿勢を崩さなかった。

    「私はいつもチームに、前のシーズンに成し遂げたことを上回らなければならないと伝えている」と、パリでの敗戦から数カ月後に語った。「我々の目標は、出場するすべての大会で優勝することだ」

    その変わらぬ楽観姿勢を支えていた理由の一つは、補強選手の質だった。夏の移籍市場でルベン・バラハ、ロベルト・アジャラ、ビセンテ、ヨン・カリューを獲得し、2001年1月にはパブロ・アイマールが加入した。

    それでもファンはクーペルの守備的な戦術にまったく納得していなかったが、本人に変えるつもりはなかった。「バレンシアのファンはもっとリスクを冒し、楽しませるプレーを求める。だが、見応えのあるプレーとは何だろうか」と、問いかけた。「私は自分のチームが攻撃的なサッカーをするのが好きだ。しかし、自滅したり、相手に得点機をプレゼントしたりするつもりはない」

    さらに、クーペルの現実的な戦い方は欧州の舞台でも引き続き目覚ましい成果を上げた。バレンシアはラ・リーガで4位以内を巡る激しい争いを続ける一方、チャンピオンズリーグでは準々決勝でアーセン・ヴェンゲル監督率いるアーセナルを破る番狂わせを演じ、準決勝では同じく予想外の躍進を見せていたリーズ・ユナイテッドを下して、再び決勝に進んだ。

    ミラノでの決勝では、バイエルン・ミュンヘンが当然のように優勝候補と目されていた。欧州の舞台でより豊富な実績を持つことだけが理由ではない。オットマー・ヒッツフェルト監督のチームは、1999年にカンプ・ノウで行われた決勝で喫した痛恨の敗北の雪辱をアレックス・ファーガソン卿率いるマンチェスター・ユナイテッドに対して果たし、準決勝ではマドリーを退けていた。だがクーペルは、番狂わせを熱望するだけでなく、その実現に自信を持っていた。

    「この決勝に勝つためなら、今の人生も、その先の人生も懸ける」と、語った。「昨年のレアル・マドリー戦で犯した過ちはすべて修正した。バレンシアにとっても私にとっても、2年連続で決勝を戦えることは名誉であり、光栄なことだ。テレビで決勝を見ることになるよりはずっといい」。だが、その後に待っていたのは、形の違う痛ましい結末だった。

    パリでは本来の力を発揮できなかったバレンシアは、ミラノではあと一歩のところで敗れた。1-1の引き分けからPK戦で4-5と敗れたのだ。「また一つ、勝機を逃してしまった」と、打ちひしがれたクーペルは嘆いた。「非常につらい瞬間だが、耐えなければならない」

    だが、事態は好転する前にさらに悪化した。わずか3週間後、リーグ最終節でバルセロナと事実上のチャンピオンズリーグ出場権を懸けた一戦に臨んだバレンシアは、リバウドに驚異的なハットトリックを決められ、翌シーズンの同大会への出場権すら逃した。

  • 「理想の監督」

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    AFP

    ラファエル・ベニテスの就任には懐疑的な見方が広がっていたが、メスタージャで3つのタイトルを獲得した。

    こうしてクーペルの2年間の指揮は、スペイン・スーパーカップのタイトルだけを残して苦い結末を迎えた。サポーターもその退任を惜しむことはほとんどなかった。 しかし、後任にラファエル・ベニテスが就任しても、ファンの不安が解消されたわけではなかった。

    バレンシアのペドロ・コルテス会長は、テネリフェを1部昇格に導いたばかりのベニテスについて、クラブにとって「理想的な監督」だと主張した。「彼は、我々が目指す若く、積極的で、勝利への意欲を持つチームを率いるのに十分な資質を備えたプロフェッショナルだ」 だが、バレンシアがハビエル・イルレタ、マネ・エスナル、ルイス・アラゴネスに監督就任を打診し、いずれにも断られていたことは広く知られていた。

    ベニテスの就任に驚いたのはサポーターだけではない。選手たちも意表を突かれた。しかし、ベニテスの謙虚さと自信を併せ持つ姿勢に、すぐに心をつかまれた。 カニサレスによると、ベニテスは就任後間もないチームミーティングで、選手たちにこう語ったという。「君たちはチャンピオンズリーグ決勝から来た。私はセグンダ・ディビシオンから来た。それでも、謙虚な気持ちで言えば、君たちを成長させるための手段を持っていると思う」

    そしてベニテスは、その言葉どおり選手たちを成長させた。ただし、就任から5カ月もたたないうちに、解任寸前まで追い込まれている。「イスタンブールの奇跡」を指揮したベニテスは、12月13日にエスパニョールを3-2で下した試合が、自身のキャリアで最も重要な試合の一つだったと率直に語っている。 当時の新監督には強い重圧がかかっていた。バレンシアは5試合勝利がなく、順位を2位から8位まで落としていたのだ。 そのため、バルセロナで迎えた試合の前半を2点ビハインドで終えた時点で、ベニテスの解任は避けられないかに見えた。

    しかし、2005年にリヴァプールがACミランを相手に驚異的な逆転劇を演じたときと同じように、ベニテスはいくつかの重要な戦術変更で試合の流れを一変させた。バレンシアはフランシスコ・ルフェテの2得点とイリーエのゴールによって勝利を収めた。

    この勝利はベニテスに自信を与えた。「1月、私は何人かの選手に、我々はリーグで優勝すると伝えた」と、ベニテスはクラブのメディアチャンネルに語った。「選手たちは私の気が狂ったと思っただろう。でも、そこからチームは成長した。

    「それまでエクトル・クーペルが良い仕事をしていた。我々はそこにもう一工夫を加え、少し攻撃的で、バランスの取れたチームにした。アイマールは非常に才能があり、勤勉な選手たちに囲まれることで、さらに力を発揮できた。バラハほどペナルティーエリアに入っていくのがうまい選手はいなかった。ビセンテやキリのように、相手の守備を崩せる選手もいた。

    「非常にバランスの取れたチームだったと思う。誰もが完璧に機能したアルベルダとバラハのコンビを称賛したが、右にはルフェテとアングロ、左にはキリとビセンテがいた。彼らは攻守に走り、守備でも役割を果たした。質とは技術だけではない。適切なタイミングで適切なプレーをすることだ。我々はそれを何度も実行した。

    「そして少しずつファンとの強い絆も生まれ、メスタージャは難攻不落の場所になった。我々の自信は日ごとに深まっていった」

    その結果、バレンシアは1月末から2002年5月11日までにわずか1敗しか喫しなかった。最後の8試合で7勝を挙げ、デポルティーボ・ラ・コルーニャに勝ち点8差をつけて、31年ぶりのリーグ優勝を果たした。

    「優勝パレードのことはずっと忘れない」と、ベニテスは『BBCスポーツ』に語った。「通りで泣いている人たちを見たことも」 ベニテスが言うように、バレンシアとそのサポーターにとって、それは「輝かしい時代」だった。2年もたたないうちに再びリーグを制し、今度はUEFAカップの優勝も成し遂げたからだ。

    「チーム全員にとって、個人としても集団としても素晴らしい年だった」と、ビセンテは『VCFメディア・ラジオ』に語った。「僕たちは非常にうまくやっていたし、まとまりがあって、堅固なチームだった。守備は素晴らしく、攻撃に転じれば非常に危険だった。相手を圧倒することもできたし、カウンターも本当に良かった。大勢で相手のペナルティーエリアに入っていけたんだ」

    バレンシアは戦術面だけでなく、精神面でも強かった。シーズンの大半で優勝を争った最大のライバル、マドリードとは対照的だった。 フロレンティーノ・ペレス率いる「銀河系軍団」は、残り12節の時点で勝ち点12のリードを築いていた。しかし、シーズン終盤に完全に失速し、最終的には4位に終わった。バレンシアはその隙を逃さず、10試合無敗で獲得可能な勝ち点30のうち28を積み上げた。2節を残して、3シーズンで2度目の優勝を決めた。

    「バレンシアでの祝賀を覚えている。市庁舎広場にみんなが集まっていた」と、ビセンテは語った。「僕はバレンシア出身だから、あんな街の光景を見て鳥肌が立ったよ」

    その10日後、選手とサポーターは再び歓喜に沸いた。バレンシアはヨーテボリで行われたUEFAカップ決勝でマルセイユを2-0で破り、見事に2冠を達成した。 「素晴らしいシーズンだった」と、ベニテスはスウェーデンでのその夜、喜びを語った。「次のシーズンには新たな目標を掲げる」 しかし、ベニテスはそのシーズンが始まる前に去ることになる。

  • 「リム、帰れ！」

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    リムが2014年にクラブを買収して以来、バレンシアは同氏の下で急激に低迷している。

    2004年6月1日、ベニテスはバレンシアの監督を辞任した。リヴァプールからの誘いも決断の一因だったが、リヴァプールが招聘に関心を示すずっと前から、退任の兆しはあった。実際、ベニテスは2003-04シーズンが始まる前に、選手補強をめぐってバレンシアのスポーツディレクター、ヘスス・ガルシア・ピタルチと対立していた。「ソファを期待していたのに、彼らが持ってきたのはランプだった」と、クラブの移籍市場での動きについて語った言葉は、悪名高い。

    また、バレンシアを去ることは自身のキャリアにおいて「最も難しい決断の一つ」だったとしながらも、退任以外に選択肢はないと感じていたことを明らかにした。 「クラブが私を引き留めようとしてくれたことは、前向きに受け止めたい」と語り、「だが、今シーズンに起きた出来事で士気をくじかれ、クラブでの自分の将来を考え直すことにした」と続けた。

    バレンシアはサポーターの士気を高めようと、ファンに人気のラニエリを監督に呼び戻した。しかし、メスタージャでの2度目の指揮は失敗に終わった。チェルシーの元指揮官は、UEFAカップのラウンド32でステアウア・ブカレストに屈辱的な敗北を喫した後に解任され、その任期はわずか8カ月だった。 残念ながら、バレンシアがかつての姿を取り戻すことはなかった。そしてサポーターは、その主な原因がリムにあると考えている。

    クラブが危機的な財政状況にあった2014年10月、リムが経営を引き継いだ際、ファンはこのシンガポール人の億万長者がバレンシアをスペインと欧州のサッカー界で再び強豪に押し上げてくれると期待した。しかし、バレンシアは2019年にコパ・デル・レイを制し、同時にチャンピオンズリーグ出場権も獲得したものの、リムがその成功を受けて取った行動は、移籍方針をめぐる対立を理由に、ファンに愛されていたマルセリーノ監督と評価の高かったフットボールディレクター、マテウ・アレマニーを解任するというものだった。これに、オーナーはクラブのことを本当には気にかけていないと長年非難してきたファンは激怒した。

    リムは2021年に『フィナンシャル タイムズ』の珍しいインタビューに応じた際にも、そうした疑念を払拭するどころか、バレンシアを「トロフィー資産」と表現し、「人脈づくりに信じられないほど役立った」と語った。そう聞けば、2016年にギャリー・ネヴィルを監督に据えた不可解な人事も、にわかに納得がいく。マンチェスター・ユナイテッドの元サイドバックは、サルフォード・シティの共同オーナーでもあったからだ。また、この発言は、リムの経営下でバレンシアが大物代理人ジョルジュ・メンデスの顧客である選手や監督を数多く迎え入れた理由を、ある程度説明するものとも言える。

    カニサレスは2019年にマルセリーノが電撃解任された後、オーナーを最も声高に批判した一人であり、現在も変革を求める声の先頭に立っている。「ピーター・リムは今のチームの状態を知っているのか、試合を見ているのかさえ分からない」と、伝説的GKは『Tiempo de Juego』に語った。シンガポール人のリムは長らく表舞台に姿を見せず、2024年に会長に就任した息子のキアットでさえ、メスタージャで見かけることはめったにないという事実に言及したものだ。

    「バレンシアは傷ついている。だが、事業としては金のなる木だ。間違いなく金のなる木なんだ。見てほしい。苦しい思いをし、恥ずかしい思いをすると分かっていても、4万人余りがメスタージャに足を運ぶ。つまり、並外れたファン層がいるということだ」

    「問題は、ピーター・リムがクラブを買おうとした人たちの話を聞こうとしないことだ。最後の買収の試みは、ほんの1年以内のことだった。だからこそ、どうすればピーター・リムにクラブを売りに出させ、この悪夢から私たちを目覚めさせられるのか。それが問題なんだ」

    一部のファンが恐れるように、降格こそが唯一の答えになるかもしれない。だが、ファンはそうならないことを祈っているだろう。ロドリを含め、バレンシアの栄光の時代を覚えている人なら誰もがそう願うはずだ。