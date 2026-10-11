こうしてクーペルの2年間の指揮は、スペイン・スーパーカップのタイトルだけを残して苦い結末を迎えた。サポーターもその退任を惜しむことはほとんどなかった。 しかし、後任にラファエル・ベニテスが就任しても、ファンの不安が解消されたわけではなかった。

バレンシアのペドロ・コルテス会長は、テネリフェを1部昇格に導いたばかりのベニテスについて、クラブにとって「理想的な監督」だと主張した。「彼は、我々が目指す若く、積極的で、勝利への意欲を持つチームを率いるのに十分な資質を備えたプロフェッショナルだ」 だが、バレンシアがハビエル・イルレタ、マネ・エスナル、ルイス・アラゴネスに監督就任を打診し、いずれにも断られていたことは広く知られていた。

ベニテスの就任に驚いたのはサポーターだけではない。選手たちも意表を突かれた。しかし、ベニテスの謙虚さと自信を併せ持つ姿勢に、すぐに心をつかまれた。 カニサレスによると、ベニテスは就任後間もないチームミーティングで、選手たちにこう語ったという。「君たちはチャンピオンズリーグ決勝から来た。私はセグンダ・ディビシオンから来た。それでも、謙虚な気持ちで言えば、君たちを成長させるための手段を持っていると思う」

そしてベニテスは、その言葉どおり選手たちを成長させた。ただし、就任から5カ月もたたないうちに、解任寸前まで追い込まれている。「イスタンブールの奇跡」を指揮したベニテスは、12月13日にエスパニョールを3-2で下した試合が、自身のキャリアで最も重要な試合の一つだったと率直に語っている。 当時の新監督には強い重圧がかかっていた。バレンシアは5試合勝利がなく、順位を2位から8位まで落としていたのだ。 そのため、バルセロナで迎えた試合の前半を2点ビハインドで終えた時点で、ベニテスの解任は避けられないかに見えた。

しかし、2005年にリヴァプールがACミランを相手に驚異的な逆転劇を演じたときと同じように、ベニテスはいくつかの重要な戦術変更で試合の流れを一変させた。バレンシアはフランシスコ・ルフェテの2得点とイリーエのゴールによって勝利を収めた。

この勝利はベニテスに自信を与えた。「1月、私は何人かの選手に、我々はリーグで優勝すると伝えた」と、ベニテスはクラブのメディアチャンネルに語った。「選手たちは私の気が狂ったと思っただろう。でも、そこからチームは成長した。

「それまでエクトル・クーペルが良い仕事をしていた。我々はそこにもう一工夫を加え、少し攻撃的で、バランスの取れたチームにした。アイマールは非常に才能があり、勤勉な選手たちに囲まれることで、さらに力を発揮できた。バラハほどペナルティーエリアに入っていくのがうまい選手はいなかった。ビセンテやキリのように、相手の守備を崩せる選手もいた。

「非常にバランスの取れたチームだったと思う。誰もが完璧に機能したアルベルダとバラハのコンビを称賛したが、右にはルフェテとアングロ、左にはキリとビセンテがいた。彼らは攻守に走り、守備でも役割を果たした。質とは技術だけではない。適切なタイミングで適切なプレーをすることだ。我々はそれを何度も実行した。

「そして少しずつファンとの強い絆も生まれ、メスタージャは難攻不落の場所になった。我々の自信は日ごとに深まっていった」

その結果、バレンシアは1月末から2002年5月11日までにわずか1敗しか喫しなかった。最後の8試合で7勝を挙げ、デポルティーボ・ラ・コルーニャに勝ち点8差をつけて、31年ぶりのリーグ優勝を果たした。

「優勝パレードのことはずっと忘れない」と、ベニテスは『BBCスポーツ』に語った。「通りで泣いている人たちを見たことも」 ベニテスが言うように、バレンシアとそのサポーターにとって、それは「輝かしい時代」だった。2年もたたないうちに再びリーグを制し、今度はUEFAカップの優勝も成し遂げたからだ。

「チーム全員にとって、個人としても集団としても素晴らしい年だった」と、ビセンテは『VCFメディア・ラジオ』に語った。「僕たちは非常にうまくやっていたし、まとまりがあって、堅固なチームだった。守備は素晴らしく、攻撃に転じれば非常に危険だった。相手を圧倒することもできたし、カウンターも本当に良かった。大勢で相手のペナルティーエリアに入っていけたんだ」

バレンシアは戦術面だけでなく、精神面でも強かった。シーズンの大半で優勝を争った最大のライバル、マドリードとは対照的だった。 フロレンティーノ・ペレス率いる「銀河系軍団」は、残り12節の時点で勝ち点12のリードを築いていた。しかし、シーズン終盤に完全に失速し、最終的には4位に終わった。バレンシアはその隙を逃さず、10試合無敗で獲得可能な勝ち点30のうち28を積み上げた。2節を残して、3シーズンで2度目の優勝を決めた。

「バレンシアでの祝賀を覚えている。市庁舎広場にみんなが集まっていた」と、ビセンテは語った。「僕はバレンシア出身だから、あんな街の光景を見て鳥肌が立ったよ」

その10日後、選手とサポーターは再び歓喜に沸いた。バレンシアはヨーテボリで行われたUEFAカップ決勝でマルセイユを2-0で破り、見事に2冠を達成した。 「素晴らしいシーズンだった」と、ベニテスはスウェーデンでのその夜、喜びを語った。「次のシーズンには新たな目標を掲げる」 しかし、ベニテスはそのシーズンが始まる前に去ることになる。