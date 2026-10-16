73歳の指揮官の頭脳は、これまで以上にさえているようだ。現在のベティスは、後方から辛抱強くボールをつないで相手のプレスを誘い、できた隙を容赦なく突く。主将のイスコは自ら手本を示し、攻撃の創造性を支える中心選手となっている。ラ・リーガでは、1試合平均で攻撃に大きな影響を与えるプレーを4.68回記録しており、ベティスのどの選手よりも多い。

土曜日にオサスナを5-2で圧倒した一戦では、特に大きな存在感を放った。2得点を挙げ、ベティスの好機の多くを演出。ピッチに立った74分間、一度もボールを失わず、オサスナ守備陣はイスコを抑えようとしたものの、かなわなかった。

元レアル・マドリーの司令塔は、チャンピオンズリーグでも決定的な働きを見せている。リールでの勝利では貴重なアシストを記録し、水曜日のポルト戦では重要な3点目を決めた。84分にPKを冷静に沈め、収容人数7万人のエスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハに詰めかけたベティスのファンを熱狂させた。同スタジアムは、エスタディオ・ベニート・ビジャマリンの改修中にベティスが使用している仮の本拠地だ。

その得点は、攻守に奔走したイスコにふさわしいものだった。キーパス4本、ボールキャリー30回、ボール奪回5回を記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

2024年と2025年に腓骨を骨折し、昨季には足首にも重傷を負って、ラ・リーガでの出場がわずか8試合にとどまった34歳が、これほどの高いレベルに戻ると予想できた人は少ないだろう。しかし今、充実したプレシーズンを経たイスコは、再び万全のコンディションにあるようだ。

2023年にイスコがフリー移籍で加入した際、ベティスのSNS担当チームは『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウが「復活」する有名な場面を再現して歓迎した。今となっては、その演出は予言めいている。苦しい時期を乗り越えたことで、イスコの決意はさらに強まった。『Sport』には、こうも語っている。「学んだのは、一日一日を大切にし、すべての練習、ピッチに立つ一分一分を楽しむことだ。長く負傷していると、サッカーはあまりにも速く進むため、立ち止まってささやかな瞬間や細かなことを楽しめていないのだと気づく。結局、それが僕を幸せにしてくれるんだ」

試合を重ねるごとにスペイン代表復帰を望む声も高まっている。イスコも、それが自身の大きな目標の一つだと認めた。「才能豊かな、とても若いチームだ。難しいことだし、特に僕は年齢も重ねている。それでもベティスで最高のプレーを見せようと思うし、また代表に戻れたらうれしい。その思いを隠すつもりはない」