レアル・ベティスが快進撃を続けている。マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームは開幕８試合で勝ち点19を積み上げ、ラ・リーガ３位につける。昨季の５位という成績を足がかりに、さらなる躍進を目指している。ベティスはこれで、クラブ史上最高のシーズン序盤の成績に並んだ。前回は1934-35シーズンで、その年にはクラブ初にして唯一のスペイン１部リーグ優勝を果たしている。
クラブ内で２度目の優勝を考える者はまだいないが、ロッカールームの自信はかつてないほど高まっている。その一因が、21年ぶりのチャンピオンズリーグ復帰だ。ここまでは望み得る限りの好スタートを切り、リーグフェーズ初戦からリール、ポルトを相手に、ともに３－２で制する白熱の２連勝を飾った。ペジェグリーニ監督には十分な選手層があり、本人の強い意志もある。ベティスの勢いを維持するための条件はそろっている。
ベティスのベテランDFディエゴ・ジョレンテは今月初め、クラブのメディアチャンネルでこう語った。「ベティスがどんなチームとも渡り合えると思えるとしたら、それは今季のベティスだ。僕たちは11人や14人だけではなく、多くの力を備えた非常に大きな選手層を持っている。結果は誰にも保証できない。でも、姿勢、献身、闘争心、全力を尽くすことは保証できる。それらは、このエンブレムを背負ってピッチに立つ以上、譲れないものだ。今季、ファンにたくさんの喜びを届けたい」
すでに喜びは数多くもたらされているが、土曜日にベティスがバルセロナを倒せば、歓喜は最高潮に達するだろう。ラ・リーガ首位のバルセロナはここまで８戦全勝。驚異の34得点を挙げ、失点はわずか７だ。それでも、ベティスはバルセロナにとって今季最大の難敵となる。ベティスが勝利すれば、優勝候補をうかがう存在から、真の優勝争いの当事者へと一気に変わることになる。