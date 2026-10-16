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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

バルセロナ、要警戒！ イスコがけん引するレアル・ベティス、常に過小評価されてきたマヌエル・ペジェグリーニ監督の下で優勝争いの有力候補に

シーズン開幕から歴史的な好スタートを切ったベティスは、土曜日にラ・リーガ首位チームを相手に番狂わせを狙う。

James Westwood
翻訳者：

  • レアル・ベティスが快進撃を続けている。マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームは開幕８試合で勝ち点19を積み上げ、ラ・リーガ３位につける。昨季の５位という成績を足がかりに、さらなる躍進を目指している。ベティスはこれで、クラブ史上最高のシーズン序盤の成績に並んだ。前回は1934-35シーズンで、その年にはクラブ初にして唯一のスペイン１部リーグ優勝を果たしている。

    クラブ内で２度目の優勝を考える者はまだいないが、ロッカールームの自信はかつてないほど高まっている。その一因が、21年ぶりのチャンピオンズリーグ復帰だ。ここまでは望み得る限りの好スタートを切り、リーグフェーズ初戦からリール、ポルトを相手に、ともに３－２で制する白熱の２連勝を飾った。ペジェグリーニ監督には十分な選手層があり、本人の強い意志もある。ベティスの勢いを維持するための条件はそろっている。

    ベティスのベテランDFディエゴ・ジョレンテは今月初め、クラブのメディアチャンネルでこう語った。「ベティスがどんなチームとも渡り合えると思えるとしたら、それは今季のベティスだ。僕たちは11人や14人だけではなく、多くの力を備えた非常に大きな選手層を持っている。結果は誰にも保証できない。でも、姿勢、献身、闘争心、全力を尽くすことは保証できる。それらは、このエンブレムを背負ってピッチに立つ以上、譲れないものだ。今季、ファンにたくさんの喜びを届けたい」

    すでに喜びは数多くもたらされているが、土曜日にベティスがバルセロナを倒せば、歓喜は最高潮に達するだろう。ラ・リーガ首位のバルセロナはここまで８戦全勝。驚異の34得点を挙げ、失点はわずか７だ。それでも、ベティスはバルセロナにとって今季最大の難敵となる。ベティスが勝利すれば、優勝候補をうかがう存在から、真の優勝争いの当事者へと一気に変わることになる。

  • 「エンジニア」

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    ペジェグリーニには、中堅クラブを目覚ましい高みへと押し上げてきた長年の実績があり、73歳になった今もなお健在だ。

    ベティスがこの位置にいるのは偶然ではない。ペジェグリーニ監督が2020年7月に就任して以来、移籍市場での支出をわずか2億200万ユーロ（1億7100万ポンド／2億2700万ドル）に抑えながら、ラ・リーガでは一度も7位より下でシーズンを終えていない。ベティスは5年連続で欧州大会への出場権を獲得。2024-25シーズンにはクラブ史上初となる欧州大会の決勝に進み、カンファレンスリーグで準優勝した。昨季はヨーロッパリーグで準々決勝に進出している。

    冷静かつ緻密な手法で強いチームを築くことから、スペインでは「エル・インヘニエロ（技師）」として知られるペジェグリーニ監督は、21世紀を代表する名将の一人だ。ビジャレアルをチャンピオンズリーグ準決勝とラ・リーガ準優勝に導き、マラガにはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権をもたらした。さらに2013-14シーズンにはマンチェスター・シティをプレミアリーグ優勝に導いたが、その実績に見合う評価を常に受けてきたわけではない、という見方もある。

    パブロ・フォルナルスも、そう考えている。ウェストハムで短期間ペジェグリーニ監督と仕事をした後、2024年にベティスでチリ人指揮官と再会したフォルナルスは、Transfermarktにこう語った。「（過小評価されているというのは）本当だと思う。監督はサッカーのことも、コーチングスタッフと選手の関係についても、すべて分かっている。個人的には、プレミアリーグでプレーする機会を与えてくれた人だから、ずっと感謝し続けるだろう。そして、プレミアリーグで僕があまりうまくいっていなかったとき、ここに呼んで二度目のチャンスをくれた。僕のキャリアにとって非常に大きな存在だし、毎日100％の力を尽くすことで、そのすべてに報いようとしてきた」

    ペジェグリーニ監督は、イスコのキャリア後半での復活も実現させた。かつてマラガでも、このスペイン人MFの力を最大限に引き出している。イスコは最近のDiario Sportのインタビューで、こう語った。「ペジェグリーニは僕のことをとてもよく理解している監督で、僕のような特徴を持つ選手に合った考え方とプレースタイルを持っている。どの選手からも最大限の力を引き出してくれる。ペジェグリーニの影響を抜きに、今のベティスの成長は語れない」

  • 本来の調子を取り戻す

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    レアル・マドリーの元司令塔イスコ、負傷に苦しんだ悪夢のような時期を乗り越え、ベティスのプロジェクトの顔に

    73歳の指揮官の頭脳は、これまで以上にさえているようだ。現在のベティスは、後方から辛抱強くボールをつないで相手のプレスを誘い、できた隙を容赦なく突く。主将のイスコは自ら手本を示し、攻撃の創造性を支える中心選手となっている。ラ・リーガでは、1試合平均で攻撃に大きな影響を与えるプレーを4.68回記録しており、ベティスのどの選手よりも多い。

    土曜日にオサスナを5-2で圧倒した一戦では、特に大きな存在感を放った。2得点を挙げ、ベティスの好機の多くを演出。ピッチに立った74分間、一度もボールを失わず、オサスナ守備陣はイスコを抑えようとしたものの、かなわなかった。

    元レアル・マドリーの司令塔は、チャンピオンズリーグでも決定的な働きを見せている。リールでの勝利では貴重なアシストを記録し、水曜日のポルト戦では重要な3点目を決めた。84分にPKを冷静に沈め、収容人数7万人のエスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハに詰めかけたベティスのファンを熱狂させた。同スタジアムは、エスタディオ・ベニート・ビジャマリンの改修中にベティスが使用している仮の本拠地だ。

    その得点は、攻守に奔走したイスコにふさわしいものだった。キーパス4本、ボールキャリー30回、ボール奪回5回を記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

    2024年と2025年に腓骨を骨折し、昨季には足首にも重傷を負って、ラ・リーガでの出場がわずか8試合にとどまった34歳が、これほどの高いレベルに戻ると予想できた人は少ないだろう。しかし今、充実したプレシーズンを経たイスコは、再び万全のコンディションにあるようだ。

    2023年にイスコがフリー移籍で加入した際、ベティスのSNS担当チームは『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウが「復活」する有名な場面を再現して歓迎した。今となっては、その演出は予言めいている。苦しい時期を乗り越えたことで、イスコの決意はさらに強まった。『Sport』には、こうも語っている。「学んだのは、一日一日を大切にし、すべての練習、ピッチに立つ一分一分を楽しむことだ。長く負傷していると、サッカーはあまりにも速く進むため、立ち止まってささやかな瞬間や細かなことを楽しめていないのだと気づく。結局、それが僕を幸せにしてくれるんだ」

    試合を重ねるごとにスペイン代表復帰を望む声も高まっている。イスコも、それが自身の大きな目標の一つだと認めた。「才能豊かな、とても若いチームだ。難しいことだし、特に僕は年齢も重ねている。それでもベティスで最高のプレーを見せようと思うし、また代表に戻れたらうれしい。その思いを隠すつもりはない」

  • 完璧な守備バランス

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    元アーセナルのエクトル・ベジェリンは、ベティスを守備の崩しにくいチームにしているベテラン勢の一人だ

    かつての輝きを取り戻しているのは、イスコだけではない。元バルセロナのセンターバック、マルク・バルトラは2023年にベティスへ復帰し、現在35歳にして、キャリア最高とも言えるプレーを見せている。さらに3ゴールも挙げた。

    33歳のジョレンテも出場機会を得た際には好プレーを見せており、31歳のエクトル・ベジェリンは右サイドバックとして安定したパフォーマンスを続けている。元アーセナルのベジェリンは、ベティスが9月上旬にレアル・マドリーを1-0で下した試合で特に際立った。ヴィニシウス・ジュニオールを封じ込めながら、8度のデュエルに勝利した。

    ベティスの守備陣は、経験と若さが理想的なバランスで融合している。25歳のブラジル人ナタンが最終ラインの軸となり、23歳のディエゴ・ゴメスが控える。29歳のスペイン人GKアルバロ・バジェスも、ゴールマウスでほとんどミスを犯していない。一方、ベジェリンには22歳の有望な控え、アンヘル・オルティスがいる。反対サイドではフラン・ガルシアが自身のポテンシャルを存分に発揮しつつある。

    27歳のガルシアを今夏レアル・マドリーから獲得するのに要したのは、わずか400万ユーロ。現在の成長を続ければ、ラ・リーガ史上屈指のお買い得な補強となるかもしれない。ベティスの攻撃を担うサイドバックとして、ガルシアは爆発的なスピードと縦への積極的なプレーで、アタッキングサードで数的優位を生み出す重要な役割を果たしている。

  • 十分なクオリティー

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ペジェグリーニには中盤とサイドに有力な選択肢が数多くあり、アブデ・エザルズリはほぼ一人で試合を決める力を持つ。

    中盤では、イスコを支える選手も充実している。フォルナルスは複数の役割を担いながら相手のラインを突破するプレーで際立ち、ネルソン・デオッサは攻守の切り替えの局面にダイナミックさをもたらしている。さらに、マルク・ロカとファクンド・ベルナルの圧倒的なフィジカルが、守備陣を危険にさらさない土台となっている。

    ベティスはサイドにも多くの実力者を擁し、アブデ・エザルズリが再びチームの中心選手として存在感を放っている。モロッコ代表の同選手には以前から大きな期待が寄せられていたが、2021年にエルクレスから加入したバルセロナでは定位置をつかめず、ベティスでの最初の2年間も期待を下回った。

    しかし昨季、エザルズリは左ウイングとして公式戦43試合で28ゴールに関与し、一気に飛躍した。その一方で、皮肉にも負傷によりモロッコ代表の2026年ワールドカップでの戦いを欠場せざるを得なかった。今季序盤も病気と膝の問題が重なり、プレーできない状態が続いた。

    それでも、24歳のエザルズリは徐々に万全の状態を取り戻した。ラ・リーガのヘタフェ戦とオサスナ戦で得点すると、チャンピオンズリーグのポルト戦では目を見張る活躍を披露。後半開始2分に、鋭くカーブをかけたダイレクトシュートで1-1とした。5月になれば、今季のベストゴール候補の一つに挙がるだろう。この一撃を含めて5本のシュートを放ち、縦への突破でポルトを絶えず苦しめた。

    一方、マンチェスター・ユナイテッドでの失敗が広く知られるアントニーは、ベティスでの素晴らしい初のフルシーズンを再現するのに苦労している。ブラジル人選手はここまで10試合に出場して無得点で、昨年12月から悩まされている慢性的な恥骨痛への対処に、なお苦しんでいるのかもしれない。それでも献身的なプレーは衰えず、重要な戦力であり続けるだけの輝きを随所に見せている。ポルト戦では、クンチョ・エルナンデスの得点を見事なアシストでお膳立てした。

    ペジェグリーニ監督は、左右のどちらでもプレーできるロドリゴ・リケルメも頼りにできる。スペイン人選手はラ・リーガでの先発5試合で2得点を挙げ、狭いスペースでの敏捷性も評価されている。技術面で見れば、ベティスの選手層はスペインサッカー界でも屈指だ。多才なウイング、アイトル・ルイバルも負傷による離脱から復帰間近であり、国内と欧州での成功を目指す戦いを長く続ける力は十分にある。

  • No.9をめぐる争い

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    クチョ・エルナンデスはベティスの頼れる得点源となってきたが、今はトロイ・パロットとの激しい競争に直面している。

    前線では、クチョがこの1年半、ペジェグリーニ監督の第一選択肢となっており、64試合で23ゴールを挙げている。コロンビア人ストライカーは、プレミアリーグ降格に終わったワトフォードでの苦しい時期を経て、見事にキャリアを立て直した。ベティスが最初に注目したのは米国での活躍だ。クチョはコロンボス・クルーをけん引し、MLSカップとリーグスカップの両方で優勝に導いた。

    クチョは多彩なシュートを持ち、落ち着いて決め切れる選手だ。ポルト戦で見せた直感的なシュートや、9月20日のデポルティーボ・ラ・コルーニャとの1-1の引き分けで決めた、約16.5メートルの距離からの低いシュートがそれを物語る。ベティスのハイプレスもエルナンデスを起点とし、試合開始から終了まで絶えず相手を追い続ける。ただ、ベティスが次のレベルに進むには、ペジェグリーニ監督にはエルナンデスとポジションを争う選手が必要だった。そこで加わったのがトロイ・パロットだ。

    アイルランド代表のパロットは、2025-26シーズンのエールディヴィジで28試合16ゴールを記録した後、8月にAZアルクマールから2000万ユーロでセビリアへ移籍した。ベティスでの最初の3カ月間は9試合で2ゴールと、得点数はそれほど伸びていないが、先発出場も4試合に限られている。そうした事情を踏まえれば、24歳のパロットは順調にチームになじんでいる。しかも、その2ゴールがいずれも重要なものだったことから、すでにサポーターの間では熱烈な人気を集めている。

    ベティスはレアル・マドリー戦で、終了9分前にこぼれ球へ誰よりも早く反応したパロットのゴールで勝利。4日後のリール戦でも、巧みなステップオーバーでマークを振り切り、GKの脇を抜いてファーサイドに決める決勝点を挙げた。裏へ抜け出すタイミングとペナルティーエリア内のスペースを見極める力に優れた昔ながらのセンターフォワードであるトッテナムのアカデミー出身選手は、ペジェグリーニ監督の布陣に新たな選択肢をもたらしている。

  • 大きな野心

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    監督に鼓舞されたベティスの選手たちの間には、今季は特別なことを成し遂げられるという手応えがある。

    ベティスがバルセロナを恐れることはないだろう。そして、ペジェグリーニ監督がハンジ・フリック率いる圧倒的な強さを誇るチームを封じるため、綿密に策を練っていることは間違いない。首位チームとの対戦について『カデナ・コペ』に問われたベティスのGKバジェスは、「相手に計り知れない力があることは分かっている。僕たちは自分たちの強みを生かして対抗したい」と語った。「僕たちも非常に良い状態にあるし、試合は毎回違う。相手はほぼすべての試合で主導権を握ってきた。でも、僕たちはベティスだ。ホームでは最後まで戦わなければならない」

    ベティスには野心を持った選手たちがそろい、全員が同じ方向を向いている。バルセロナの出来が少しでも落ちれば、ベティスにはそれを見逃さずに結果につなげる力がある。「できるだけ上位でシーズンを終えられるよう戦っている。大きな夢を見てもいい」とイスコは『スポルト』に付け加えた。

    ペジェグリーニ監督も、ベティスには「重要なことを成し遂げる力がある」との考えを示している。ただ、今週末にどのような結果になろうとも、選手たちには冷静さを保たせるだろう。バルセロナ、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリーが長年ラ・リーガを支配してきただけに、ほかのチームがそこに割って入るのは、ほとんど不可能に思える。

    それでも、ベティスはライバルのどのチームよりも、その独占状態をついに崩せる位置にいるように見える。しかも、チームは今も進歩を続けている。ペジェグリーニ監督が指揮を執る限り、何が起きても不思議ではない。