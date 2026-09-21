1年前のこの時期、バルセロナには疑念が渦巻いていた。 財政的な制約の中で、バルサは夏の移籍市場で得たもの以上に多くを失い、層の薄い陣容となり、これまで以上にラ・マシアから出てくる新たな才能への依存を強めることになった。しかし、最終的に懐疑派は見当違いだったことを証明される。バルサはあらゆる相手をねじ伏せて4冠を達成し、その中にはチャンピオンズリーグも含まれていた。では、今季になってその懐疑派が戻ってきたのは愚かなことなのだろうか。

バルサはこの夏、さらに痛手の大きい移籍市場を経験した。 アレクシア・プテジャス、マピ・レオン、オナ・バトジェ、サルマ・パラジュエロが退団したからだ。もっとも、今回は加入選手の数においては明るい材料もある。 マンチェスター・シティからケロリンを獲得するために相応の移籍金が投じられ、さらにラ・マシア出身のマルティナ・フェルナンデスがエヴァートンから復帰。加えて、将来有望な若手DFレネー・ファン・アステンがアヤックスから加入した。

とはいえ、このチームの選手層は依然として極めて薄く見える。特に、シーズン序盤にはアイタナ・ボンマティを含む複数の負傷離脱者がいるだけに、その印象はなおさらだ。バロンドールを3度受賞している同選手は、水曜日にパリFC戦で始まるバルサのチャンピオンズリーグ連覇のスタートを欠場する可能性が高い。

つまり、今季はこのチームの若手選手たちへの依存が、さらに大きくなる可能性が高いということだ。それが再び成功への方程式となり、懐疑派を黙らせるのだろうか。それとも今季は、そのツケがバルサに回ってくるのだろうか。