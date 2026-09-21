バルセロナは今夏の大物退団後も、若手主体で女子チャンピオンズリーグの有力勢であり続けられるのか？
1年前のこの時期、バルセロナには疑念が渦巻いていた。 財政的な制約の中で、バルサは夏の移籍市場で得たもの以上に多くを失い、層の薄い陣容となり、これまで以上にラ・マシアから出てくる新たな才能への依存を強めることになった。しかし、最終的に懐疑派は見当違いだったことを証明される。バルサはあらゆる相手をねじ伏せて4冠を達成し、その中にはチャンピオンズリーグも含まれていた。では、今季になってその懐疑派が戻ってきたのは愚かなことなのだろうか。
バルサはこの夏、さらに痛手の大きい移籍市場を経験した。 アレクシア・プテジャス、マピ・レオン、オナ・バトジェ、サルマ・パラジュエロが退団したからだ。もっとも、今回は加入選手の数においては明るい材料もある。 マンチェスター・シティからケロリンを獲得するために相応の移籍金が投じられ、さらにラ・マシア出身のマルティナ・フェルナンデスがエヴァートンから復帰。加えて、将来有望な若手DFレネー・ファン・アステンがアヤックスから加入した。
とはいえ、このチームの選手層は依然として極めて薄く見える。特に、シーズン序盤にはアイタナ・ボンマティを含む複数の負傷離脱者がいるだけに、その印象はなおさらだ。バロンドールを3度受賞している同選手は、水曜日にパリFC戦で始まるバルサのチャンピオンズリーグ連覇のスタートを欠場する可能性が高い。
つまり、今季はこのチームの若手選手たちへの依存が、さらに大きくなる可能性が高いということだ。それが再び成功への方程式となり、懐疑派を黙らせるのだろうか。それとも今季は、そのツケがバルサに回ってくるのだろうか。
ワールドクラスの品質
今季の欧州王者の現状を考える上で、先々週末のアトレティコ・マドリー戦は格好の出発点となる。その試合では、ボンマティに加えてファン・アステン、スペイン代表DFイレーネ・パレデス、そして昨季のブレークスター、クララ・セラジョルディも負傷者リストに名を連ねており、さらにライア・アレイシャンドリも2月に負ったACL断裂からの回復途中だった。
また、アイチャ・カマラとカルラ・フリアもU-20女子ワールドカップでスペインを離れていたため、バルセロナはベンチにシニアのフィールドプレーヤーを1人しか置けず、世界最高の守備的MFかもしれないパトリ・ギハロをセンターバックで起用し、創造性あふれるスイス人FWシドニー・シェルテンライブを右サイドバックの代役に回さざるを得なかった。
それでも、昨季リーガFで5位に入り、女子チャンピオンズリーグでもノックアウトフェーズに進出した同リーグ屈指の強豪を相手に、バルセロナはなお試合を支配し、4-2の勝利を収めた。
それは、この夏の重要な退団やそうした欠場者がいても、このチームにはなお、ギハロ、エスメー・ブルフツ、キャロライン・グラハム・ハンセン、カタ・コル、エヴァ・パヨール、クラウディア・ピナといった選手たちがいるからだ。彼女たちは全員が2026年バロンドールの候補者リストに名を連ねている。
一方、その賞の候補に入っていない選手には、昨季のウィメンズ・スーパーリーグ制覇でマンチェスター・シティの重要な試合の流れを変える存在だったケロリンに加え、シェルテンライブ、ビッキー・ロペス、キカ・ナザレスという世界屈指の若手攻撃タレント3人も含まれる。
昨年もそうだったように、負傷者が出ても、重要な選手が去っても、このバルセロナのスカッドには依然として世界最高クラスの先発メンバーの1つを組めるだけのタレントがそろっている。
若き才能に大きな役割
今季、このチームがチャンピオンズリーグの有力な優勝候補であり続けるためには、若い才能が再び台頭し、この先発11人の中核を補完していかなければならない。
その始まりとなるのが、シェルテンレイプ、ロペス、キカのような選手たちだ。彼女たちは以前からトップチームの一員ではあったが、今こそ大きく前進し、重要な柱となるチャンスである。全員にその力はあり、バルセロナでも各国代表でも徐々に経験を積み重ねてきたことが、さらなる成長の助けにもなるはずだ。
その後は、ラ・マシアから台頭する才能ある選手たち、おそらく女子サッカー界最高のアカデミーの出身者たちが、トップチームの陣容を補完する役割を担うことになる。バルセロナはリーガFで圧倒的な強さを誇っているため、ペレ・ロメウ監督はローテーションを行いながら、そうしたアカデミー育ちの選手たちを国内の試合に少しずつ送り出すことができる。さらにクラブは、そうした選手たちがチャンスを生かせば報われることも示してきた。
昨季、その代表例となったのがセラホルディだった。2024-25シーズンの終盤にデビューした後、彼女はトップチームの常連メンバーとなり、リーガFで与えられた機会に輝きを放つと、その存在感はさらに増し、チャンピオンズリーグでもより定期的に起用されるようになった。5月に欧州ファイナルを迎えるころには、18歳の彼女は先発の座をつかみ取っており、リヨンを4-0で下した戴冠の一戦でも見事なパフォーマンスを披露した。
もちろん、彼女だけではなかった。今月末までU-20ワールドカップでスペイン代表に参加しているカマラとフリアも、リーガFで多くの先発機会を得ており、彼女たちもまた今年のさらなる飛躍を目指している。
ラ・マシアの次世代
では、セラホルディ、カマラ、フリアに続いて、ラ・マシアから飛躍を遂げる可能性があるのは誰なのか。今季序盤の時点ですでに、18歳でリーガFの2試合に先発出場しているルア・アルフェを含む、さらに9人のアカデミー出身選手がトップチームに関わっている。
さらに、U-20女子ワールドカップに臨むスペイン代表には、3人の注目株も名を連ねている。今夏にセビージャからバルサが獲得した将来有望なセンターバックのフリア・トーレス、昨年契約延長に合意したもう1人の有望な若手DFノア・ヒメネス、そしてカタルーニャで大きな期待を集めている17歳のFWロサリア・ドミンギゲスだ。
また、ジウリア・ガッリとともに、今夏にそれぞれトゥウェンテ、ローマからバルサに加入した10代の2人、リブ・ペノックもいる。2人はいずれも主要なユース大会で輝きを放っており、まずはバルサBでスタートすることになるが、近いうちに大きく成長し、トップチームで存在感を示す有力候補だ。
揺るぎない内なる信念
奮起を求められているのは若手選手たちだけではない。 プテジャスの退団によってリーダーシップの空白が生まれ、その穴を埋める形で、今後はギハーロが新時代の幕開けを感じさせるこのチームをキャプテンとして率いることになる。だが、内部から発せられているメッセージは、重要な顔ぶれの何人かは去ったものの、ある意味では何も変わっていない、というものだ。
「私が腹立たしく思うことの一つは、変化があったからといって、バルセロナはもはやバルセロナではなく、これまでのように決勝へ進めないという[考え方]です」と、キカは今夏、『The Straits Times』に語った。「それは悲しいことであり、不公平です。ここに残っている選手たちも重要で価値があり、ここ数年に他の選手たちがやってきたことを、私たちは違う形で成し遂げる力があります」
8月にエスタディ・ヨハン・クライフで、その場に集まった人々に向けて新たなバルサのキャプテンとして初めて話した際、ギハーロも同様のメッセージを伝えていた。「今季、すべてのタイトルを争うために私たちは懸命に取り組んでいます」と宣言した。
すべては既視感を呼び起こす。昨季のバルセロナは、主力の退団、層の薄さ、そして才能はあっても経験の浅い若手選手への依存を理由に見限られていた。しかし、チーム内の信念は非常に強く、それは正しかった。あらゆる相手を打ち破り、全公式戦での敗戦は1度のみ。再びカタルーニャにリーガF、コパ・デ・ラ・レイナ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、そしてチャンピオンズリーグのタイトルをもたらした。
さらに大きな別れがあった、この厳しい夏を経た後であっても、再び疑念を覆すバルサの可能性を除外するのは、やはり愚かと言うほかない。