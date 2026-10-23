レアル・マドリーに対し、「目隠しを外す時だ」と訴え、審判やラ・リーガが同クラブに対して「共謀している」と一貫して非難するのをやめるよう求めてから1カ月もたたないうちに、リーグ会長のハビエル・テバス氏は、クラブの「経営陣が代弁者たちを指揮し、レアル・マドリーTVが先頭に立って声を上げている」と主張した。

「彼らの筋書きはいつも同じだ」と、テバス氏はXに投稿した。「自分たちに都合のいいプレーを選び、不満を繰り返し、疑念をあおり、敵を名指しする。その手法は、ナチス・ドイツの宣伝相（ヨーゼフ・）ゲッベルスが利用したプロパガンダの仕組みを思い起こさせる。組織的な反復、敵の作り上げ、そして事実を筋書きに従属させることだ。比較しているのはそうしたプロパガンダの手法であって、思想や、もちろんマドリディスタのファン層ではない。

レアル・マドリーTVは、その仕組みの中心的な一部だ。各節の試合を網羅的に分析したものはどこにあるのか。他クラブに不利に働いた可能性のある誤審や、レアル・マドリーに有利に働いた可能性のある誤審はどこにあるのか。すべての試合を同じように詳しく検証すれば、彼らの筋書きは崩れるかもしれない。

だが、その筋書きではレアル・マドリーは常に被害者でなければならない。だからこそ、誤審ではないものさえ誤審として示し、気に入らない判定を何でもネグレイラ事件で説明するという極端なところまで行き着く。疑惑を立証済みのものとして扱い、試合が始まる前から結論を書いているのだ」

マドリーはゲッベルスとの比較に激怒し、1カ月足らずの間に2度目となるテバス氏の辞任要求を行った。「レアル・マドリーは、スペインサッカー界で極めて重い責任を伴う2つの役職に就く人物が、我々のクラブ、経営陣、テレビ局の信用を傷つけるためにナチス政権のプロパガンダ手法との比較に訴えることは、断じて容認できず、極めて重大だと考える」と、マドリーの公式サイトに掲載された声明は記した。「ナチスの思想を指しているわけではないという釈明によって、その発言の深く侮辱的で、道義的に忌まわしく、組織を代表する立場にふさわしくない性質が和らぐことはない。

これらの発言は、ハビエル・テバス氏がレアル・マドリー、会長、そしてメディアに対して繰り返してきた攻撃の新たな一例だ。クラブと無関係の記者による質問、情報、意見さえ利用して我々に非難を向け、我々に責任のない第三者の行為を我々のものと決めつけることは容認できない。特に懸念されるのは、テバス氏がこれらの発言を使い、ネグレイラ事件に関するレアル・マドリーとレアル・マドリーTVの正当な行動に疑問を呈していることだ。

ハビエル・テバス氏が極めて重要な役職に就く2つの組織が、ネグレイラ事件の並外れた重大性に対して対応していないことを踏まえ、我々のクラブはUEFAに直接働きかけざるを得なかった。FCバルセロナが長年にわたり審判技術委員会の副会長に行った支払いについて全面的な解明を求めるとともに、大会の公正性を確保するために必要な措置を求めるためだ。

レアル・マドリーはまた、当時責任ある役職に就いていた者たちを刷新することを通じ、審判制度と、統治、運営、監督、規律を担う連盟の組織を全面的に見直すよう求める。

ラ・リーガ会長であり、審判技術委員会を擁するスペインサッカー連盟の副会長でもあるハビエル・テバス氏が、組織での責務に基づいてこれらの極めて重大な出来事の解明とスペインサッカー界に必要な刷新を進める代わりに、レアル・マドリーの信用を傷つけることに力を注いでいる点は、特に重大だ。

ハビエル・テバス氏の度重なる言動は、組織での責務と相いれない中立性、敬意、公平性の欠如を示している。レアル・マドリーと、透明性や刷新を求める人々に対する絶え間ない攻撃は、我々のクラブの見解では、スペインサッカー界にとってまさに害悪だ。

以上の理由から、レアル・マドリーは、ハビエル・テバス氏の度重なる発言と行動は、敬意、中立性、公正性の原則に基づく欧州のいかなるスポーツ組織でも容認されず、現在の役職を続ける資格を組織上失わせるものだと考える。したがって、レアル・マドリーはラ・リーガ会長およびスペインサッカー連盟副会長としての同氏の即時辞任を求める」

これに対しテバス氏は、マドリーから辞任を求められた回数は「数え切れない」と応じた。「彼らは中立性と独立性を混同している」と、投稿した。「私の立場に求められるのは独立性であって、不正を前にして何もしないことでも、レアル・マドリーTVとその取り巻きが我々の大会に向ける、絶え間なく、度を越した侮辱的な攻撃を前に沈黙することでもない。ラ・リーガ会長は大会を守らなければならない。レアル・マドリーの首脳陣に対してもだ。

ラ・リーガはネグレイラ事件について、最初から行動を起こした。我々が何もしなかったと繰り返しても、それが事実になるわけではない……。支払いが終わってから8年たった今も、あの審判たちがネグレイラの影響下で行動しているとそれほど確信しているなら、各審判に対してどんな証拠を持っているのか。国内の機関、UEFA、FIFAに対し、個々の審判についてどんな申し立てを行ったのか。FCBに説明責任を求めることは、個々の審判に対する非難の裏付けにはならない。動画は証拠の代わりにはならない。人々を標的にすることは極めて重大で、無責任な行為だ。

審判制度改革については進展があり、まだ取り組むべきこともある。私としては、もっと速く、さらに踏み込んで進めたかった。だが、組織はレアル・マドリー首脳陣の利益や気分、競技面での状況、ある時点でのFCBとの関係に応じて、彼らの望むことを何でもできるわけではない。他の関係者や、大多数のクラブの支持を無視することもできない。改革することは、彼らに従うことではない。

私の結論はこうだ。彼らは国内リーグを破壊しようとしている。スーパーリーグでこれまで実現できなかったことを、自分たちのメディアと取り巻きによるゆがめられた筋書きで成し遂げようとしている。自分たちが参加する大会の評判を傷つけながら、それを刷新と呼んでいる。これには名前がある。威圧だ。公式声明という形に包んでも、刷新にはならない」