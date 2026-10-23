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Negreira 1:1Getty/GOAL

バルセロナによる組織的な汚職か、レアル・マドリー主導の中傷工作か？ スペインのクラシコにおける両クラブのライバル関係を今なお蝕む「ネグレイラ事件」

世界のサッカー界で最大のライバル同士の緊張は、日曜日にカンプ・ノウで行われる対決を前に、かつてないほど高まっているとも言える。

Mark Doyle
翻訳者：

  • バルセロナとレアル・マドリーの対戦は、もともと因縁に事欠かない。エル・クラシコは単なるスポーツの一戦ではなく、文化の衝突でもある。だからこそ、この対戦は常に激しく、世界中のサッカーファンを魅了してきた。

    しかし、今週日曜日にカンプ・ノウで行われる一戦は、両チームにとってこれまでで最も険悪な対決となるかもしれない。スペインサッカー史上最大の審判を巡る騒動「ネグレイラ事件」が、その背景にあるからだ。

    では、事の発端は何だったのか？　誰が関わっているのか？　バルセロナとレアル・マドリーはなぜともにこれほど憤っているのか？　そして、2026-27シーズン最初のクラシコを前に、現状はどうなっているのか？

  • 「汚職罪に当たる可能性」

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    バルセロナのジョアン・ラポルタ会長「我々が審判を買収したと考えるのは事実無根で、ばかげている」

    2023年2月15日（水）、 カデナSERのラジオ番組『Què t'hi jugues』は、スペインの税務当局が進める調査に関する書類の内容を明らかにした。調査の対象は、ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラが共同所有する会社DASNIL 95による申告で、そこには2016年から2018年にかけてFCバルセロナから約140万ユーロ（120万ポンド／160万ドル）の支払いを受けたことが記されていた。

    問題となっている2年間、ネグレイラはスペインサッカー連盟（RFEF）の審判技術委員会（CTA）で副委員長を務めていた。複数の他のメディアに流出した税務当局への証言によると、同氏はバルセロナから、「彼らに不利な審判の判定が下されないようにするため、つまり、すべてを中立にするため」に金銭を受け取っていた。

    バルセロナのジョゼップ・マリア・バルトメウ前会長は『カデナSER』に対し、DASNIL 95への支払いは少なくとも2003年にさかのぼるが、2018年6月にネグレイラがCTAを離れた際、クラブの経費削減策の一環として停止したと語った。

    バルセロナはこの報道を受け、速やかに声明を発表。「外部企業への支払いに関する調査を認識している」と明かし、次の5点を明確にしたいとした。

    「1．FCバルセロナは過去に外部コンサルタントと契約し、スペイン国内の他クラブに所属する若手選手について、動画形式のレポートをクラブの技術部門の担当者に提供してもらっていた。

    2．さらに、この業者との関係は、トップチームとセカンドチームのコーチングスタッフが求める情報を補うため、プロの審判に関する技術レポートの提供にも及んでいた。これはプロサッカークラブの間では一般的な慣行である。

    3．こうした外部委託業務は現在、フットボール部門に勤務する専門職員が担当している。

    4．FCバルセロナは、チームが今季最高の状態にあるまさにこの時期に、この情報が公表されたことを残念に思う。

    5．FCバルセロナは、この情報の公表によって生じ得る、クラブの名声を損なうような示唆を用いてクラブのイメージを傷つけようとする者に対し、法的措置を講じる」

    バルセロナの前会長バルトメウは、問題の審判に関するレポートを作成したのはネグレイラの息子、ハビエル・エンリケス・ロメロだと主張した。一方、バルセロナの現会長ジョアン・ラポルタは『ラ・バングアルディア』に対し、「我々が審判を買収したと考えるのは誤りであり、ばかげている」と語った。翌日、ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、明白な利益相反はあったものの、この件は3年間の時効を過ぎているため、バルセロナが競技上の処分を受けることはないと明らかにした。

    「2018年とそれ以前において、バルセロナと審判委員会の双方で、利益相反を監視する『コンプライアンス』規則が機能していなかったことは明らかだ」とテバスは語った。「我々が目にしているもの、メディアで明らかになったことからすれば、規則が機能していなかったのは明白だ。こうしたサービスは提供されるべきではなかった。金額にしても、明らかになった事実にしても同様だ。

    最初に明確にしておかなければならない。我々はすでに［競技上の処分を］検討したが、5年が経過しているため、競技上の懲戒処分を科すことはできない。刑事司法の管轄はまた別の問題だ。現在、検察は何が起きたのか、そして試合の不正操作に関して個人間の汚職に当たる犯罪があった可能性があるかを調査している。

    その調査がどう終わるかを見守ろう。ラ・リーガとしては、検察の調査を尊重して結果を待ち、調査が終わった時点で、検察が管轄裁判所に適切な告発や訴訟を行うかを見極める。その上で判断を下す」

    2月17日、『エル・ムンド』は、バルセロナによるDASNIL 95への支払いは実際には2001年、ジョアン・ガスパール会長の在任中に始まったと報じた。支払いは後任の会長ら（エントリック・レイナ、ラポルタ、サンドロ・ロセイ、バルトメウ）の下でも続き、増額さえされ、税抜きの総額は665万ユーロ（560万ポンド／750万ドル）に達したという。

    同紙はまた、2019年2月にネグレイラがバルトメウに送った内容証明の通知も入手した。そこでは、DASNIL 95への支払いが再開されなければ、すべての「不正」を公にして「スキャンダルを引き起こす」と脅していた。


  • 「ある種の執着」

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    ラポルタは、ラ・リーガのハビエル・テバス会長がカタルーニャのクラブを繰り返し標的にしていると、事実上非難した。

    2023年3月7日、ジョアン・ラポルタ会長はバルセロナが汚職に関与したとの疑惑を強く否定した。また、頓挫した欧州スーパーリーグ（ESL）構想にバルセロナが加わったことを理由に、ラ・リーガが同クラブに遺恨を抱いていると事実上非難した。

    「クラブが審判を買収したことは一度もなく、そうしようと考えたこともない」とラポルタ会長は断言した。「圧倒的な証拠は、話をすり替えようとする人々の主張と矛盾している。そして、何事も偶然ではない。ラ・リーガはCVCとの契約が結ばれなかったことを受け入れていない（スペイン1部リーグと未公開株式投資会社の間で提案されていた契約）。クラブがスーパーリーグに加わったことも、状況を悪くしている」

    ラポルタ会長は、とりわけハビエル・テバス会長にも厳しい言葉を向けた。「彼は全クラブの利益を守らなければならない。時折、我々の機密事項に関わる発言を漏らすのは理解できない。過去にも、バルサに対するある種の執着を示す行動を重ねてきた」

    しかし、その3日後、スペインの検察当局はバルセロナ、サンドロ・ロセル、ジョゼップ・マリア・バルトメウに対する告訴状を提出した。そこでは、クラブが2014年から2018年の間だけでネグレイラ所有の企業に290万ユーロ（250万ポンド／325万ドル）を支払い、送金総額は730万ユーロ（620万ポンド／820万ドル）を超えたと主張された。

    この4者に加え、バルセロナの幹部であるオスカル・グラウとアルベルト・ソレールの2人が、スポーツにおける汚職、不公正な経営、虚偽の事業記録作成の容疑をかけられた。告訴状は、被告人ネグレイラとの間で「口頭による秘密の合意」を結び、ネグレイラがCTAの副会長という立場で、金銭と引き換えに「クラブが戦う試合での審判の判断、ひいては大会の結果においてFCBが有利になるような行動」を取ることになっていたと主張した。

    2023年4月3日、ラ・バングアルディアは、テバス会長がネグレイラ事件を捜査する検察官に虚偽の証拠を提出したと主張する記事を掲載した。その証拠とは、故人であるバルセロナ元幹部ジョゼップ・コントレラスの自宅で見つかった書簡だ。コントレラスはネグレイラの息子ハビエルから審判に関する報告書を受け取っていた。その書簡には「ロセル」と「ジョゼップ・マリア」の名前が記されていたが、コントレラスの家族は後に、これらは会計士のロマン・ロセルとバンカ・カタラナの従業員を指すと説明した。

    しかしテバス会長は、その書簡をネグレイラ事件へのサンドロ・ロセルとジョゼップ・マリア・バルトメウの関与を示す証拠として使おうとしたと受け取られることに、怒りを示した。

    「『ラ・バングアルディア』の見出しは虚偽だ」とテバス会長はSNSに投稿した。「我々は誰も告発していない。記事自体も、検察官宛ての書簡に『この書簡は、誰かに対する具体的な告発を意味するものでもない』と書かれていることを指摘し、それを裏付けている。コンデ・ゴド氏（『ラ・バングアルディア』の所有者）は、誹謗中傷する自社の記者たちをしっかり監督すべきだ！」

    一方、バルセロナはテバス会長に辞任を求めた。そのわずか1カ月余り前には、テバス会長が、ネグレイラの会社への支払いについて十分な説明ができなければラポルタ会長は辞任すべきだと述べていた

    「本日月曜日の『ラ・バングアルディア』に掲載された情報は、ラ・リーガのハビエル・テバス会長が我々のクラブを罪に陥れるため、検察官に虚偽の証拠を提出したことに関与したとするものだ。その重大さを踏まえ、FCバルセロナは深い憤り、怒り、失望を表明する」と、バルセロナの声明は記した。

    「そのため我々は、テバス氏が未明に投稿した中身のない、脅迫的な口調のツイートで済ませるのではなく、ラ・リーガ会長として早急に公の場に出て説明するよう求める。ジョアン・ラポルタ会長がここ数週間繰り返し述べているように、FCバルセロナは起きてもいない出来事を巡るメディアキャンペーンの被害者だと感じている。バルサが審判に金を払ったことは一度もない。

    「この嫌がらせには、意図の程度はさまざまながら、複数のメディアや論説執筆者が関わっている。ラ・リーガも水面下で我々のクラブへの攻撃をあおっており、その会長の発言はただ一つの方向を向いている。事実が裁かれる前に、世間の目に我々を有罪と映らせようとしているのだ。

    「ラ・リーガ会長が手中のメディアを利用してFCバルセロナに損害を与えようとしたのは、今回が初めてではない。しかし、いつもの荒唐無稽な言動とは違い、虚偽の証拠で我々のクラブを罪に陥れようとするとは想像もできなかった。

    「本日『ラ・バングアルディア』が掲載した記事は、ラ・リーガの全クラブが警戒すべきほど重大なものだ。そこに記されている行為は、ラ・リーガ会長の職務とは到底相容れない。自らにない権限を行使したという、この一点だけでも、またラ・リーガ会長職の尊厳と敬意を守るためにも、テバス氏は辞任すべきだ。

    「それでも、テバス氏がFCバルセロナを執拗に追及し、我々のクラブに対する絶え間ない反感と明白な嫌悪を示していることを踏まえれば、現ラ・リーガ会長は今後も我々のクラブに損害を与え続けようとするだろう」

  • 「体制のチーム」

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    AFP

    バルセロナとレアル・マドリーは、互いに相手がスペインのかつての独裁者、フランシスコ・フランコ将軍から優遇されていたと非難している。

    UEFAは2023年3月、この問題について独自の調査を開始した。そして、『ラ・バングアルディア』がテバスによる検察当局への虚偽情報の提供を告発したのと同じ日、アレクサンダル・チェフェリンはネグレイラ事件について初めて公の場で言及した。

    「非常に深刻だ。私の考えでは、サッカー界でこれまで見てきた中でも最も深刻な事案の一つだ」とUEFA会長はスロベニアの新聞『エキパ』に語った。「ただし、この件について直接コメントすることはできない。理由は二つある。第一に、この件を担当する独立した規律委員会があるからだ。第二に、私自身がこの問題を詳しく扱っていないからだ」

    一方、チェフェリンは、この事件に関してUEFAの対応が時効によって制限されることはないと認めた。「もちろん、［ラ・リーガ］のレベルでは時効が成立しており、競技上の影響が生じることはない」と述べたうえで、「だが、検察当局のレベルでは手続きが進行中であり、UEFAに関する限り、時効にかかったものは何もない」と続けた。

    この時点までに、ラ・リーガの18クラブとセグンダ・ディビシオンの全22クラブが、DASNIL 95への支払いを非難する共同声明に署名していた。しかし、レアル・マドリーはさらに踏み込み、被害を受けた当事者として事件の手続きに加わった。これにラポルタは激怒した。

    「この騒動が始まったとき、すぐに明らかになったのは、バルセロナの評判を傷つけるためのキャンペーンだということだ」とラポルタは語った。「FCバルセロナは、競争を自分たちに有利に傾ける意図で、いかなる活動もしたことがない。スポーツ上の優位を得る意図で何かをしたこともない」

    「だが、我々は公の場で糾弾されてきた。公正な裁きを受ける前から、有罪だと決めつけられている。このような糾弾を受けるいわれはない。我々の良いプレーだけでなく、我々の信頼性、審判の信頼性、そしてサッカーの信頼性も懸かっている」

    「さらに、あるクラブが単独で、この裁判に私訴の当事者として参加していることにも触れたい。被害を受けたと主張するクラブだ。審判の判定で常に優遇されてきたクラブだ。政治的、経済的権力との近さから、体制のチームと見なされてきた」

    「70年にわたり、CTAの会長の大半がレアル・マドリーの元メンバー、元選手、元役員だったことは、思い起こす価値があると思う。70年間、ピッチ上で公正な判定を下すべき人々を任命してきたのは、レアル・マドリーの元関係者、元選手、元役員だった。場合によっては、そのすべてに同時に当てはまっていた」

    マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長はラポルタの発言に公の場では反論しなかった。しかし、クラブのテレビチャンネルは、マドリーが「体制のチーム」だったというラポルタの主張に反論する約5分間の動画を制作した。そこでは、1939年から1975年に亡くなるまでスペインを統治した悪名高い右翼指導者、フランシスコ・フランコ将軍と実際により緊密な関係にあったのはバルサだと論じている。

    動画では、バルセロナがフランコに複数のメダルや賞を贈ったと指摘し、フランコがカタルーニャのクラブを3度にわたり破産から救ったとも主張した。動画はサンティアゴ・ベルナベウの次の言葉で締めくくられている。「レアル・マドリーが『体制のチーム』だと言われるのを聞くたびに、そう言うやつの父親にクソをぶちまけたくなる」

  • 「我々があれほど良いプレーをしたなんて、とんでもないことだ」

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    AFP

    ペップ・グアルディオラは古巣と、かつての上司であるラポルタを繰り返し擁護した。

    2023年9月、警察は証拠を集めるため、マドリードにあるスペインサッカー連盟（RFEF）の事務所を捜索した。しかし、この事件を担当するホアキン・アギーレ・ロペス判事は、ネグレイラが試合結果に影響を与えるため審判に金銭を支払った証拠は、まだ見つかっていないと述べた。ただし、月末までには、捜査対象となっていたバルセロナの元幹部、ロセイ、バルトメウ、グラウ、ソレールが、贈賄の容疑にも問われていることが明らかになった。4人はいずれも支払いを認める一方、不正行為は否定していた。追加の容疑は、アギーレ・ロペス判事が、支払い当時のネグレイラを公務員に当たると判断したことによるものだった。

    一方、2008年から2012年までバルセロナを率い、当時はマンチェスター・シティの監督だったジョゼップ・グアルディオラは、古巣を擁護した。「私がかなり確信しているのは、バルセロナが勝ったとき、それは相手より優れていたからだということだ」と語った。「我々が勝ったのは、ライバルよりはるかに優れていたからだ。そして、そうでないときには勝てず、負ける。だが、実際に何が起きたかは司法が判断するだろう」

    当時バルセロナを率いていたシャビも、クラブが審判から優遇を受けたことがあるとの見方を否定し、カンプ・ノウを取り巻くあらゆる憶測を気にしていないと強調した。「来週にはまた別のネグレイラに関する話が出るだろう」と元MFは語った。「15日後にも別の話が出て、さらにその1カ月後にも出るだろう」

    しかし、この騒動を無視し続けることは難しくなっていた。2023年10月18日、バルセロナの現会長ラポルタが、最初の会長在任期間中の2008年から2010年にネグレイラに行われた支払いを巡り、贈賄、スポーツ汚職、不公正な経営、偽造の疑いで起訴されたことが明らかになった。『El Periodico』が確認した裁判所の命令によると、判事はラポルタを含むバルセロナの役員全員が、ネグレイラとその息子ハビエルへの「違法とされる支払いを行う決定について、実質的な責任を負っていた」と判断した。

    それでもグアルディオラは、かつての上司への揺るぎない支持を改めて示した。「判決が出たら私の意見を話す。だが、反対のことが証明されるまでは、バルセロナもラポルタも無実だ」とカタルーニャ出身の指揮官はシティの記者会見で語った。「君たちは、あのチームがどれほど優れていたか見ていなかった。我々のプレーの素晴らしさは、スキャンダルと言えるほどだった！」

  • 「完全に無実」

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    バルセロナは、バルトメウ元会長を含む捜査対象者に対する贈収賄容疑を取り下げるという裁判所の決定を歓迎した。

    2004年5月22日、被告らに対する贈賄容疑は取り下げられた。スペインの法律では、公的機関の職員が職務権限内の決定に影響を及ぼす見返りとして金銭や報酬を要求した場合にのみ、贈賄が成立するとされる。しかし、バルセロナの裁判所は最終的にRFEFは公的機関ではないと判断。連盟の審判委員会で副会長を務めていたネグレイラは、公的機関の職員には当たらないとされた。

    「FCバルセロナは、本日バルセロナの裁判所が下した決定について、クラブ側の主張を認め、贈賄罪の疑いを退ける内容であることに、深い満足の意を表します」と、クラブの声明は述べた。「我々は、正義が貫かれ、この起訴に関わる事実が最終的に明らかになり、クラブの完全な潔白が証明されると確信しています」

    この時点で、ネグレイラはアルツハイマー病の症状が悪化したため、司法手続きに参加する能力がないと判断されていた。一方、資金洗浄の容疑をかけられていた妻のアナ・パウラ・ルファスは、1992年から2003年にかけて自身の口座で見つかった未申告の収入300万ユーロに関し、2024年8月に裁判所で尋問を受けた際、関連する質問には一切答えない権利を行使した。しかし、2025年9月には、バルトメウとロセイの両氏がそれぞれ事件での自身の役割について語った。

    バルトメウは以前、警察に対しネグレイラと6回会ったと話していたが、『マルカ』によると、そのうち正式な会合は1回だけだったと主張を変えた。

    「エンリケス・ネグレイラから直接会いたいと言われ、私は礼儀を重んじる人間なので会いに行った」と、元バルセロナ会長は語った。「彼のオフィスで会い、サービスを提案された。奇妙だとは思わなかった。クラブでは普通のことで、以前から行われていると聞かされていたからだ」

    バルトメウはまた、支払いの詳細を公表するとネグレイラが脅す内容のビューロファクスについても、その重要性を強調しなかった。「予算上の問題から、我々は彼の息子との関係を断つことに決めていた。この家族に関わる状況に彼が怒ったことは理解できる。法務部門と話したが、彼らもあまり重要視しなかった」

    一方、ネグレイラの息子ハビエルは自身の証言で、2018年6月にバルセロナからの支払いが止まったことと、父親がCTAを離れたことには何の関係もないと否定した。ただし、支払われた金銭は自身が作成した600件を超えるレポートとも「何の関係もない」と主張した。資金洗浄の容疑をかけられているハビエルは、バルセロナに請求を行った会社の管理者として登録されていた可能性があるものの、いずれの会社も自分が運営していたわけではなく、「すべて父だけの責任だ」と強調した。

    「DASNIL 95、Nilsad、Tresepとの関係を通じて、私がFCバルセロナに連絡したことも、同クラブと関係を持ったことも一度もない」と、エル・エスパニョール』によると、ハビエルは語った。「FCバルセロナとDASNIL 95、Nilsadとの関係は知らなかった。［バルセロナが支払った金額を］見たとき、信じられなかった。うそだと思った。私の結論は、FCバルセロナが私を口実にして、父エンリケス・ネグレイラと距離を置こうとしたということだ。私は［それらの会社から］金銭を受け取っていないし、FCバルセロナに数百万ユーロを請求していたことも知らなかった。私には何の役割もなかった……

    「2000年から私が最初に手がけた仕事は、CTAとそのテクニカルディレクター、マヌエル・ディアス・ベガのために制作された映像に関するものだった。父に強く言われ、私はその映像についてDASIL 95を通じて請求した。税務当局の数字に出てくる750万ユーロは、ある意味で私のレポートとは何の関係もない。父とFCバルセロナの関係を知ったとき、私は説明を求めた。父ははぐらかし、私には関係ないと言った。

    「私は父を愛しているし、父を許して、起きたことをすべて受け入れた。だが、父が威圧的で攻撃的な人間ではなかったという意味ではない。父が私に言った言葉は正確には『お前には何の関係があるんだ、くそったれ』だった。身構えた父はそう言った」

    一方、ロセイは、ネグレイラがバルセロナに有利になるよう試合に影響を及ぼせたという見方を強く否定した。「あの男はCTAで何の影響力もなかった。ゼロだ。まったく影響力はなかった」と、カデナ・セール』はロセイの発言を伝えている。「CTAで影響力を持っていたのは会長だ。そして歴史的に、この70年間、常にそうだったのか、大半の期間だったのかは分からないが、CTAの会長は全員、自らレアル・マドリーのファンだと公言してきた。CTAで影響力を持つ唯一の人物は会長で、その会長は常にレアル・マドリーのファンだった」

    ロセイはさらに、こう述べたとされる。「すべての試合を見て検証し、審判の専門家5人に来てもらって、どの試合で審判が我々を助けたのか教えてもらおう。ぜひ来てほしい。ここでは、証拠不十分で事件を終わらせるとは言えない。ここでは証拠が被告側に有利なのだ。話は逆だ。

    「皆で座って、試合をもう一度見よう。私はぜひそうしたい。ここには、もう一度見るのを嫌がる人もいるかもしれない。申し訳ないが、勝てないこともある。負けることもあり、それを受け入れなければならない」。ロセイはまた、「レポート1件当たり250ユーロで、どうやって買収したというのか」と問いかけたとも報じられている。

  • 「結論は自分で出してほしい」

    Florentino Perez
    Getty Images

    レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、その支払いを巡り、バルセロナに厳罰を科すよう繰り返し求めている。

    2025年11月のレアル・マドリー総会で、フロレンティーノ・ペレス会長は、クラブが不当だとみなす状況に対して闘い続けると宣言した。「理由が何であれ、バルセロナが少なくとも17年間にわたり、審判組織の副会長に800万ユーロ以上を支払っていたことは普通ではない」と述べた。「重要な職務を担っていた審判組織の副会長にだ。その期間は、偶然にもバルセロナが国内で最も好成績を収めた時期と重なる。

    「（審判技術委員会＝CTAの現会長）フラン・ソトは、我々に試合の流れを変えるよう求めた。そして『ネグレイラ事件』を忘れろと言う。だが、誰が忘れられるというのか。実際には、『ネグレイラ事件』の審判の大半は今もそこにいる……。この事件は永遠に残る」

    ペレス会長はまた、不正行為があったとする証拠として、レッドカードに関する統計を挙げた。「退場の判定には最も主観が入りやすいという点で、意見は一致するだろう。では、見てほしい……。21世紀に入ってから、レアル・マドリーの収支はマイナス2だ。我々のチームへのレッドカードが126枚、対戦相手へのレッドカードが124枚だ」と主張した。

    「バルサはプラス61で、バルサへのレッドカードが108枚、対戦相手へのレッドカードが169枚。一方、欧州では両者の収支は同じようなもので、バルサがプラス12、レアル・マドリーがプラス13だ。ネグレイラの時代の退場者数の収支は、バルセロナがプラス49、レアル・マドリーがマイナス1だった。あとは各自で結論を出してほしい……」

    2025年12月には、バルサの元監督であるエルネスト・バルベルデとルイス・エンリケが、ともに審判に関する報告書について知らなかったと述べた。バルベルデは、自身のチームの強さを考えれば、そもそも報告書は必要なかったと強調。一方、ルイス・エンリケは、これは負け惜しみにすぎないと主張した。「サッカーでは、勝てば審判が助けていると言われ、負ければ審判に不利な扱いをされたと言われる。それは皆も知っているだろう」と、3冠を達成した同監督は訴えた。

    一方、ラポルタ会長も同様の主張を展開し、報告書は審判から有利な扱いを受けるために入手したものでは決してないと述べた。

    「バルサは世界中で称賛され、サッカー界の手本であり、基準となる存在だった。我々に便宜を図ってもらう必要などなかった」と、証人として証言した後に『スポルト』に語った。「私はネグレイラも、彼の周囲の誰も知らない。彼らと接触したことは一度もない。私はその支払いを引き継ぎ、スポーツディレクターに尋ねたところ、報告書の作成を続けるよう言われた」

    ラポルタ会長はまた、最初の会長在任中の報告書は「5年ごとに破棄されていたため」もう存在しないと明かした。同時に、個々の支払額が15万ユーロ（12万7000ポンド／16万9000ドル）を超えず、理事会の承認を必要としなかったため、理事会は報告書の存在を把握していなかったと説明した。

    マドリーのペレス会長はクリスマスの演説で、ルイス・エンリケやバルベルデらがなぜ「世界で最も高額な報告書」の存在すら知らなかったのかと疑問を呈した。「どうやら役に立たなかったはずの報告書に、数百万ユーロが支払われたと誰が信じられるだろうか」と反語的に問いかけた。「この事件の予審判事が組織的な汚職と表現したこと、そして複数の幹部がインタビューで、これらの支払いは自分たちのクラブに利益をもたらしたと認めていることを忘れてはならない。どのような利益があったのか。少なくとも、彼らの監督たちは報告書の存在を知らず、必要もなかったと述べている……」

    ペレス会長はラ・リーガも激しく非難し、「正義のために闘っている」のはマドリーだけだと主張した。「サッカー界の組織がこの闘いでレアル・マドリーを見捨てたことは、まったく理解できない」と述べた。「公正さを守るはずのスペインサッカー連盟（RFEF）とラ・リーガが、どうしてこのような振る舞いをできるのか。彼らが何もしない理由は何なのか。いつか明らかになると信じている。彼らには大会の公正さを守り、これほど重大な事件に加担しているように見られないようにする義務がある。

    「被害を受けたのは我々だけではないと確信している。さらに、『ネグレイラ事件』の結果として降格したクラブがある可能性もある。我々のスポーツの公正さと健全さが懸かっている。スペインサッカーのイメージは深刻な打撃を受けた。だからこそ、正義が実現されなければならない。それによってのみ、スペインサッカーは再生できる」

    ラポルタ会長は間を置かずに反論。パラウ・ブラウグラナで開かれたクラブのクリスマス会でのスピーチで、マドリーこそ「権力と専制を混同している側」だと非難した。

    「彼らは不適切な手法を使い、倫理的、道徳的、そしてスポーツ上だけにとどまらない、あらゆる行動規範を破っている」とラポルタ会長は強調した。さらに、「嘘を垂れ流し、絶えず世論に毒をまくばかりの恥ずべきテレビ媒体」を通じて、レアル・マドリーがバルセロナへの中傷キャンペーンを主導していると非難。「我々はこれを許さない」と、バルサのトップは付け加えた。

  • 「相当な量の文書」

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    マドリーは、調査が今後「最大限の緊急性をもって」進められることを期待し、UEFAに資料一式を提出した。

    2026年2月、テバスは、バルセロナが有罪と認定されても競技上の制裁を受けないという事実について、再び説明を迫られた。自身にはどうすることもできないと強調し、「私は、この種の犯罪の時効期間をもっと長くすべきだと主張してきた」と述べた。一方で、テバスは「バルセロナが審判に金銭を支払っていなかったことは、すでに明らかだ」と主張。マドリーがバルセロナに対する訴訟を主導しているとの見方には、「最初に検察庁へ行ったのは我々であり、その後も法に従って行動し続けている」と答えた。

    それでも、10月1日にネグレイラ事件に関する「相当量の文書」をUEFAに送ったのはマドリーだった。欧州サッカーを統括するUEFAは、「UEFAの倫理・懲戒調査官もこれらの最新の文書を受領しており、現在進行中の本件の調査の一環として評価する」と付け加えた。

    マドリーも声明を発表し、自らの申し立てには「極めて重大な出来事に関する広範な文書と証拠が含まれており、それらは大会の公正性と審判制度への信頼に直接影響する」と説明した。

    声明は次のように続けている。「レアル・マドリーは、UEFAがこの文書を入手した以上、調査を最後まで最大限の緊急性をもって進め、権限を持つ機関が、確認された事実の重大性に応じて適切な判断を下すことが不可欠だと考えている。我々のクラブは引き続きUEFAに積極的に協力し、欧州サッカーを律するべき公正性、透明性、フェアプレーの原則に反すると考える出来事を明らかにするため、可能な限りのあらゆる行動を取る」

    バルセロナは、UEFAがマドリーの提出書類を受領したと認めたことについて、一部では新たな調査の開始として誤って報じられたと考えた。そのため、いくつかの「説明」を盛り込んだ声明を発表した

    声明にはこう記されている。「UEFAはFCバルセロナに対する新たな手続きを開始していない。この手続きは2023年に始まり、2人の調査官が任命された。両調査官はそれ以来、適切と判断した対応を行ってきた。クラブは両調査官からのすべての要請に常に応じてきた。この手続きは一度も終了していないため、再開されたわけではない」

    「UEFAの声明は、レアル・マドリーが提出した文書を受領したことを確認し、調査官が既存の調査の枠組みの中でそれを評価すると示している。同じ声明は、調査と審査が『継続中』であることに2度、明確に言及している。したがって、何らかの手続きの開始、再開、再始動を発表したものではなく、提出された文書の内容や価値についての評価も含んでいない」

    「この文書に関して何らかの対応が適切かどうか、また適切な場合にどのような対応を取るかは、調査官が判断することだ。現時点で、調査官はFCバルセロナに新たな要請を行っておらず、レアル・マドリーの申し立てをクラブに送付してもいない。そうした対応があれば、クラブはこれまでと同様に適切に応じる」

    「本件に適用される法律に従い、この手続きは現在スペインで審理中の刑事事件の結果に左右され、今後もその状態が続く。調査開始以降、FCバルセロナは異議を受けることなくUEFAライセンスを取得し続け、UEFAの大会に参加してきた。FCバルセロナは、権限を持つ当局への全面的な協力を改めて表明するとともに、この手続きに関する報道には厳密さと正確さを求める」

  • ゲッベルスとの比較

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    テバス、マドリードがナチスと同じプロパガンダ手法を用いていると非難

    レアル・マドリーに対し、「目隠しを外す時だ」と訴え、審判やラ・リーガが同クラブに対して「共謀している」と一貫して非難するのをやめるよう求めてから1カ月もたたないうちに、リーグ会長のハビエル・テバス氏は、クラブの「経営陣が代弁者たちを指揮し、レアル・マドリーTVが先頭に立って声を上げている」と主張した。

    「彼らの筋書きはいつも同じだ」と、テバス氏はXに投稿した。「自分たちに都合のいいプレーを選び、不満を繰り返し、疑念をあおり、敵を名指しする。その手法は、ナチス・ドイツの宣伝相（ヨーゼフ・）ゲッベルスが利用したプロパガンダの仕組みを思い起こさせる。組織的な反復、敵の作り上げ、そして事実を筋書きに従属させることだ。比較しているのはそうしたプロパガンダの手法であって、思想や、もちろんマドリディスタのファン層ではない。

    レアル・マドリーTVは、その仕組みの中心的な一部だ。各節の試合を網羅的に分析したものはどこにあるのか。他クラブに不利に働いた可能性のある誤審や、レアル・マドリーに有利に働いた可能性のある誤審はどこにあるのか。すべての試合を同じように詳しく検証すれば、彼らの筋書きは崩れるかもしれない。

    だが、その筋書きではレアル・マドリーは常に被害者でなければならない。だからこそ、誤審ではないものさえ誤審として示し、気に入らない判定を何でもネグレイラ事件で説明するという極端なところまで行き着く。疑惑を立証済みのものとして扱い、試合が始まる前から結論を書いているのだ」

    マドリーはゲッベルスとの比較に激怒し、1カ月足らずの間に2度目となるテバス氏の辞任要求を行った。「レアル・マドリーは、スペインサッカー界で極めて重い責任を伴う2つの役職に就く人物が、我々のクラブ、経営陣、テレビ局の信用を傷つけるためにナチス政権のプロパガンダ手法との比較に訴えることは、断じて容認できず、極めて重大だと考える」と、マドリーの公式サイトに掲載された声明は記した。「ナチスの思想を指しているわけではないという釈明によって、その発言の深く侮辱的で、道義的に忌まわしく、組織を代表する立場にふさわしくない性質が和らぐことはない。

    これらの発言は、ハビエル・テバス氏がレアル・マドリー、会長、そしてメディアに対して繰り返してきた攻撃の新たな一例だ。クラブと無関係の記者による質問、情報、意見さえ利用して我々に非難を向け、我々に責任のない第三者の行為を我々のものと決めつけることは容認できない。特に懸念されるのは、テバス氏がこれらの発言を使い、ネグレイラ事件に関するレアル・マドリーとレアル・マドリーTVの正当な行動に疑問を呈していることだ。

    ハビエル・テバス氏が極めて重要な役職に就く2つの組織が、ネグレイラ事件の並外れた重大性に対して対応していないことを踏まえ、我々のクラブはUEFAに直接働きかけざるを得なかった。FCバルセロナが長年にわたり審判技術委員会の副会長に行った支払いについて全面的な解明を求めるとともに、大会の公正性を確保するために必要な措置を求めるためだ。

    レアル・マドリーはまた、当時責任ある役職に就いていた者たちを刷新することを通じ、審判制度と、統治、運営、監督、規律を担う連盟の組織を全面的に見直すよう求める。

    ラ・リーガ会長であり、審判技術委員会を擁するスペインサッカー連盟の副会長でもあるハビエル・テバス氏が、組織での責務に基づいてこれらの極めて重大な出来事の解明とスペインサッカー界に必要な刷新を進める代わりに、レアル・マドリーの信用を傷つけることに力を注いでいる点は、特に重大だ。

    ハビエル・テバス氏の度重なる言動は、組織での責務と相いれない中立性、敬意、公平性の欠如を示している。レアル・マドリーと、透明性や刷新を求める人々に対する絶え間ない攻撃は、我々のクラブの見解では、スペインサッカー界にとってまさに害悪だ。

    以上の理由から、レアル・マドリーは、ハビエル・テバス氏の度重なる発言と行動は、敬意、中立性、公正性の原則に基づく欧州のいかなるスポーツ組織でも容認されず、現在の役職を続ける資格を組織上失わせるものだと考える。したがって、レアル・マドリーはラ・リーガ会長およびスペインサッカー連盟副会長としての同氏の即時辞任を求める」

    これに対しテバス氏は、マドリーから辞任を求められた回数は「数え切れない」と応じた。「彼らは中立性と独立性を混同している」と、投稿した。「私の立場に求められるのは独立性であって、不正を前にして何もしないことでも、レアル・マドリーTVとその取り巻きが我々の大会に向ける、絶え間なく、度を越した侮辱的な攻撃を前に沈黙することでもない。ラ・リーガ会長は大会を守らなければならない。レアル・マドリーの首脳陣に対してもだ。

    ラ・リーガはネグレイラ事件について、最初から行動を起こした。我々が何もしなかったと繰り返しても、それが事実になるわけではない……。支払いが終わってから8年たった今も、あの審判たちがネグレイラの影響下で行動しているとそれほど確信しているなら、各審判に対してどんな証拠を持っているのか。国内の機関、UEFA、FIFAに対し、個々の審判についてどんな申し立てを行ったのか。FCBに説明責任を求めることは、個々の審判に対する非難の裏付けにはならない。動画は証拠の代わりにはならない。人々を標的にすることは極めて重大で、無責任な行為だ。

    審判制度改革については進展があり、まだ取り組むべきこともある。私としては、もっと速く、さらに踏み込んで進めたかった。だが、組織はレアル・マドリー首脳陣の利益や気分、競技面での状況、ある時点でのFCBとの関係に応じて、彼らの望むことを何でもできるわけではない。他の関係者や、大多数のクラブの支持を無視することもできない。改革することは、彼らに従うことではない。

    私の結論はこうだ。彼らは国内リーグを破壊しようとしている。スーパーリーグでこれまで実現できなかったことを、自分たちのメディアと取り巻きによるゆがめられた筋書きで成し遂げようとしている。自分たちが参加する大会の評判を傷つけながら、それを刷新と呼んでいる。これには名前がある。威圧だ。公式声明という形に包んでも、刷新にはならない」