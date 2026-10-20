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ライブ
Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

バルセロナとラミン・ヤマルは無敵に見える。だが、チャンピオンズリーグでのPSG戦が両者の真の実力を明らかにする

バルセロナは今季ここまでの11試合すべてに勝利している。だが、パルク・デ・プランスでも全勝記録を伸ばせるだけの実力はあるのか？

Mark Doyle
翻訳者：

  • 1年余り前、パリ・サンジェルマン（PSG）を迎えるのを前に、ペドリはバルセロナが世界最高のチームだと主張し、復帰したラミン・ヤマルはチャンピオンズリーグ優勝によってそれを証明する「使命」があると語った。しかし翌日、モンジュイックでPSGはバルセロナとの力の差を見せつけた。ルイス・エンリケ率いるチームは、終盤のゴンサロ・ラモスのゴールで逆転し、それまで無敗だった相手を2-1で下した。

    リーグフェーズの一戦にすぎなかったかもしれない。それでも、先発候補の前線全員を含む主力5人を欠いてカタルーニャに乗り込んだ欧州王者にとって、力を示すには十分な勝利だった。試合前にバルセロナ側が強気な発言を重ねていただけに、PSGの選手たちがこれほど鮮烈な形で自分たちの意気込みを示したことを喜んだのも無理はない。

    「最高だと言うなら、言葉ではなくピッチで示さなければならない」とラモスは語った。「僕たちは欧州王者だ。それ以上、言うことはない」。実際、それ以上の言葉は必要なかった。

    バルセロナとは違い、PSGはプレーで実力を示した。そしてバルセロナのハンジ・フリック監督は、厳しい敗戦の後に認めた。「今日、我々がPSGと同じレベルにあると言っても意味はない」。だが、今はどうだろうか。火曜日にパルク・デ・プランスで迎える再戦を前に、バルセロナはこれ以上ないほどの好調ぶりを見せている。

  • 「学ぶべきこと」

    هانز فليك
    AFP

    フリック監督は、PSG戦でチームがボール保持時も非保持時も十分なプレーを見せられなかったと認めた。

    PSG戦での敗北は、バルセロナのシーズンをほとんど狂わせなかった。5月10日にカンプ・ノウでレアル・マドリーを破って2連覇を決め、最終的には同クラブに勝ち点8差をつけてラ・リーガを制した。しかし、モンジュイックでラモスに90分に決勝点を許した形に、フリックは激怒した。重要な場面でチームが陣形と冷静さを失ったのは、初めてではなかったからだ。

    「1-1で守っているときは、試合終盤にもっと賢くプレーしなければならない。それができなかった」と、ドイツ人指揮官は怒りをあらわにした。「もっと組織的に、すべてのスペースをカバーしなければならない。90分間持ちこたえ、チーム全員で守り、攻撃し、ボールを持ったときには高いレベルでプレーし、スペースを生かして、ボール保持に関わらなければならない」

    「PSG戦では、誰もがスペースの生かし方を知り、ボールを欲しがっているのが分かった……。私たちが学び、改善すべきことだ」

    しかし、2025-26シーズンを通じて、バルセロナの戦術面での規律の欠如と守備の脆さは結局解消されなかった。攻撃面では見事なプレーを見せたものの、チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリーに2試合合計2-3でまさかの敗戦を喫し、準々決勝で姿を消した。大会で戦った12試合は、いずれも無失点に抑えられなかった。

    では、今季は違うのだろうか。移籍市場で、フリックのチームが抱える欠点に対処するために本当に十分な手を打ったのだろうか。

  • 流れを変える存在

    Rodri
    Getty

    世界最高の守備的MFロドリを獲得すれば、バルセロナの脆さを抱える4バックを守る助けになるはずだ。

    序盤戦の戦いぶりを見る限り、バルセロナは少なくとも攻撃面では、火曜日のパリ・サンジェルマン戦で相手を苦しめる力をさらに増しているようだ。今季ここまで、1試合平均4.4得点を記録している。

    バルセロナは夏の移籍市場が閉まるまでに、退団を望んでいたスターFWフリアン・アルバレスの放出をアトレティコに認めさせられなかった。だが、前線ではラフィーニャが目覚ましい活躍を見せている。ブラジル代表FWはロベルト・レヴァンドフスキの抜けた穴を見事に埋めており、ガブリエウ・ジェズスも、8月にパリ・サンジェルマンへ移籍したフェラン・トーレスより有効な途中出場の選択肢になり得る兆しをすでに見せている。

    さらに、バルセロナはほかのポジションでも選択肢が豊富だ。ヤマルはラフィーニャと同様に先発が確実で、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミが攻撃陣の残る2枠を実質的に争っている。つまり、フリック監督が誰を起用しても、ベンチには試合の流れを変え得る選手が少なくとも2人は控えることになる。

    しかし、バルセロナは今季、公式戦11連勝の間に驚異の48得点を挙げている一方で、守備力には依然として懸念が残る。チャンピオンズリーグでは2025年4月以降、いまだクリーンシートを達成していない。

    レアル・マドリーとの争奪戦を制してロドリを獲得したことは、バルセロナにとって明らかに大きな成果だった。ボールを保持しながら最終ラインの4人を守るという点で、世界にロドリ以上の選手はいない。昨年のパリ・サンジェルマン戦でバルセロナに欠けていたのは、まさにその2つの能力だった。

    実際、敗戦で最も驚かされたのは、タイミングの良い走り込みによってフリック監督のハイラインが攻略されたことではない。それは以前にも何度か見られた。本当に際立っていたのは、ヴィティーニャらが中盤の争いで決定的な優位に立ったことだ。フリック監督は、ペドリとフレンキー・デ・ヨングの両者が後半の大半をボールを追いかけることに費やし、疲れ切っていたと認めている。ロドリが加わった今、バルセロナはパリ・サンジェルマンを相手に、間違いなく以前よりうまくボールを保持できるはずだ。

    それでも、守備陣の質にはなお不安が残る。

  • 試金石

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    ヤマルとバルセロナは、シーズン終了時にチャンピオンズリーグの優勝を争うにふさわしい存在になれることを証明しようとしている。

    卓越した技術と並外れた汎用性を備えるジョアン・カンセロの獲得により、フリック監督は左右両サイドバックの控えを確保できる。ジュール・クンデとエリック・ガルシアがともにパリ遠征を欠場する見込みだけに、これは大きい。ただ、バルセロナの守備陣はパウ・クバルシが負傷すれば、完全に崩壊しかねない状況に見える。

    それでも、バルセロナは自信を持って遠征に臨むだろう。ヤマルを相手に継続して成果を挙げてきた世界で唯一の左サイドバック、ヌーノ・メンデスが太ももの問題で欠場するからだ。10代のヤマルにとっては、パリで大きな存在感を示す絶好の機会となる。今年のバロンドールを受賞するに値するという考えを、ヤマルは隠そうとしていない。だが、その主張を展開する一方で、すでに輝かしい経歴に欠けているものが一つあると認めていた。チャンピオンズリーグの優勝メダルだ。

    もちろん、ルイス・エンリケ監督が試合前の記者会見で指摘したように、新方式ではリーグフェーズの多くの試合結果が大勢に影響しない。「大会が始まるのは今ではなく4月だ」と、スペイン人指揮官は月曜日に記者団に語った。「そして、4月に勝ち残っているチームが優勝を争うことになる」

    とはいえ、ヤマルとバルセロナにとって、この試合には大きな意味があるように思える。バルセロナは両チームが前回対戦した時よりもさらに好調で、今季はPSGのレベルに到達できそうだ。それをピッチで証明する責任は、バルセロナにある。昨年の対戦が少なくとも教えてくれたのは、言葉より行動がものを言うということだからだ。