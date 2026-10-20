1年余り前、パリ・サンジェルマン（PSG）を迎えるのを前に、ペドリはバルセロナが世界最高のチームだと主張し、復帰したラミン・ヤマルはチャンピオンズリーグ優勝によってそれを証明する「使命」があると語った。しかし翌日、モンジュイックでPSGはバルセロナとの力の差を見せつけた。ルイス・エンリケ率いるチームは、終盤のゴンサロ・ラモスのゴールで逆転し、それまで無敗だった相手を2-1で下した。

リーグフェーズの一戦にすぎなかったかもしれない。それでも、先発候補の前線全員を含む主力5人を欠いてカタルーニャに乗り込んだ欧州王者にとって、力を示すには十分な勝利だった。試合前にバルセロナ側が強気な発言を重ねていただけに、PSGの選手たちがこれほど鮮烈な形で自分たちの意気込みを示したことを喜んだのも無理はない。

「最高だと言うなら、言葉ではなくピッチで示さなければならない」とラモスは語った。「僕たちは欧州王者だ。それ以上、言うことはない」。実際、それ以上の言葉は必要なかった。

バルセロナとは違い、PSGはプレーで実力を示した。そしてバルセロナのハンジ・フリック監督は、厳しい敗戦の後に認めた。「今日、我々がPSGと同じレベルにあると言っても意味はない」。だが、今はどうだろうか。火曜日にパルク・デ・プランスで迎える再戦を前に、バルセロナはこれ以上ないほどの好調ぶりを見せている。