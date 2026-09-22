バイエルン・ミュンヘンとバイエルン州：オクトーバーフェストが物語る、ブンデスリーガの巨人と地元との深いつながり
バイエルン・ミュンヘンは数多くのタイトルを獲得して世界的な知名度を築き、世界最高峰の選手たちの本拠地となるなど、ドイツで群を抜いて最も成功したクラブだが、その一方で自らのルーツを決して忘れてはいない。
”ディ・ローテン”は本拠地であるミュンヘンの街、そしてより広いバイエルン地方と深く結びついており、その両方がバイエルンの豊かな文化的アイデンティティの重要な部分を形成し、まさに彼らの体に織り込まれているのだ。
この時期になると、それが特に前面に押し出される。バイエルン地方とその州都はオクトーバーフェストの真っただ中にあり、クラブはこの季節ならではの活気あふれる独特な雰囲気を祝っている。
切っても切れない関係
バイエルンは、ミュンヘンという都市だけでなく、ドイツ南東部全域を占めるバイエルン州全体と本質的に結びついている。南部に州都ミュンヘン、さらに北にニュルンベルクという主要都市を擁する州だ。
バイエルンの誇り高きアイデンティティを詳しく見るだけで、その本拠地である地域がいかにクラブの成り立ちに深く織り込まれているかが理解できる。
「バイエルン」とはまさにドイツ語でバイエルン州を意味する言葉であり、愛称の一つはディ・バイエルン（バイエルンの人々）である。また、1954年以来エンブレムの中心を成してきた特徴的な白と青のダイヤモンド模様は、実はバイエルン州の旗そのものだ。
SNSで目にしたことがあるであろうクラブのよく知られたモットー「ミア・サン・ミア」は、バイエルン方言で「我々は我々である」という意味で、サポーターの間で人気の歌の名前でもある。もう一つ広く使われるキャッチフレーズパックマスは、ドイツ語の「Packen wir es」にあたるバイエルン方言で、「やってやろう」という意味だ。バイエルンの最も著名なウルトラスグループの一つも、インフェルノ・バヴァリアという名前である。
毎年恒例の伝統
ソーシャルメディアの普及に伴い、バイエルンとバイエルン州との結びつきの中でますます人気を集めているのが、クラブのオクトーバーフェストの祝祭だ。地元ではヴィーゼン、ミュンヘンの「第5の季節」として知られ、9月下旬から10月上旬にかけて開催される。
オクトーバーフェストは1810年、ルートヴィヒ皇太子とザクセン=ヒルトブルクハウゼンのテレーゼ王女との結婚を祝うためにミュンヘンの人々が招かれたことに始まった。今日では、事実上バイエルン地方の民俗文化を祝う祭りとなっている。
このクラブでプレーする以上、この祝祭に加わることは非公式の義務のようなもので、ディ・ローテンは今や数十年にわたってこの機会を祝ってきた。アーカイブをたどれば、ペップ・グアルディオラ、バスティアン・シュヴァインシュタイガー、オリバー・カーン、ローター・マテウスといったバイエルンの名選手たちが参加している写真を見つけることができる。
それはつまり、レーダーホーゼン（革製の半ズボン）、独特のトラハテンヘムトとトラハテンヤッケというシャツとジャケット、トラハテンシューエという靴、さらにはトラハテンフート（伝統的な帽子）まで含む伝統的なバイエルンの衣装をまとい、特別に設営されたテントの一つへと繰り出し、いくつかのプレッツェルとジョッキのビールを楽しむということだ。Getty Images
2014年当時、バイエルンの祭りへの関わりについてこう記されている。
「バイエルン・ミュンヘンの選手やスタッフは、何年もこの祭りに参加してきた。近年、公式訪問は最終週末に行われている。彼らはケーファーツェルトのテントで、ルートヴィヒ王のそっくりさんと一緒に写真に収まり、ビールとプレッツェルを囲んで大切なチームの絆づくりに励む姿が見られる。バイエルンとこの祭りとの結びつきはそれだけにとどまらない。2003年以降、クラブはオクトーバーフェストの公式醸造所の一つであるパウラーナーと強固なパートナーシップを結んでいる。パウラーナーはバイエルンの選手が挙げた1ゴールごとに100リットルのビールを提供し、毎回の祭りのシーズンにチームを自社のテントでの祝賀に招待している」
男子と女子のチーム、コーチングスタッフとその家族が全力で盛り上がるため、その結果として撮られる写真は常に好評だ。もっとも、最高のパフォーマンスに専念する現代のアスリートたちが、実際にそれほど多くのジョッキを飲み干しているとは思えないが。
今年のイベントについてルイス・ディアスはこう述べた。
「僕にとって、バイエルンは特別な存在だ。オクトーバーフェストはミュンヘンでとても大きな祭りだ。昨年も体験したけれど、自分が望んでいたような形ではなかった。今年はもう少し積極的に参加して、家族やこっちにいる兄弟と一緒に行こうと思っている。もっと楽しんで、文化に近づいてみようと思う。オクトーバーフェストのために着飾った人々を見るのは本当に素敵だからね。素晴らしいよ。本当に良いイベントだ」
ピッチ上で喜びを爆発させる
バイエルンは誇り高きバイエルン地方の文化をピッチ上でも祝ってきており、2026年もそれは変わらない。2021-22シーズン以降、アディダスは毎年この機会を記念して唯一無二の特別ユニフォームを発表しており、そのインスピレーションを『ヴィーズン』とクラブおよび地域の伝統から得ている。
しかし、彼らがバイエルンのアイデンティティを称えるユニフォームを初めて着用したのは、実は13年前のことだ。白とディープグリーンの2013-14シーズンのアウェイユニフォームについて、バイエルンは公式ウェブサイトで次のように記している。
「典型的なレーダーホーゼンのように、ショーツは茶色で、白いジャージが特徴的で伝統的なバイエルンの装いを完成させている」
2021-22シーズン、クラブはオクトーバーフェストのために史上初となる特別ユニフォームを発表し、それはたった1試合でのみ着用された。伝統的なエーデルワイスの花がエンブレムを囲む、洗練されたダークグリーンとゴールドのデザインだった。当時、アディダスはこのシャツについて、この街の「豊かな伝統を、伝統的なバイエルンの衣装から着想を得たデザインで祝うもの」だと語っていた。
そのシャツは大きな成功を収めたため、バイエルンとアディダスはそれ以来毎年、特別版の『ヴィーズン』シャツを発表し続けている。これには、伝統的なバイエルンの衣装にちなんだダークレッド、この季節を連想させる牧草地を再現したグラスグリーン、そして特別なオクトーバーフェストの紋章の導入などが含まれる。
この地方の伝統的な衣装は、長年にわたってバイエルンの優勝祝賀の大きな一部を成してきた。彼らはブンデスリーガを連覇し記録を打ち立て続けている、いわば『レコードマイスター』であるため、その機会も数多くあった。過去には、選手たちが優勝を祝うために『レーダーホーゼン』を着用し、またピッチ上で特大のビールジョッキをお互いに浴びせ合うことも伝統となっている。
「人生への情熱、コミュニティ、そして多様性」
アディダスとバイエルンは2026年のオクトーバーフェストに向けて再び新作を披露し、間違いなくこれまでで最も大胆かつ鮮やかなヴィーゼン・キットを生み出した。ダークなベースカラーに、抽象的でカラフルな全面デザインを施し、サッカーシャツというよりもむしろ芸術作品のような仕上がりとなっている。胸元には特別なシーズン限定のエンブレムが配される。
アディダスによれば、この花柄のデザインは「『ヴィーゼン』を象徴する花の要素を現代的に解釈したもの」であり、「バイエルンの文化と伝統的に結びつく花々」からインスピレーションを得て、「シーズンの活気あふれる雰囲気」を称えているという。
「ヴィーゼンのシーズンは、街が変貌を遂げる一年のなかの時期を意味する。通りは賑わいを増し、伝統が前面に押し出され、喜び、楽観、そして自由という独特の感覚がバイエルンの州都を包み込む」とアディダスはリリースで述べた。「この毎年恒例の文化的瞬間に着想を得て、新作のFCバイエルン2026ヴィーゼン・ジャージーは、このシーズンの精神と、クラブとその本拠地とのつながりを表現している」
バイエルン自身の声明はこう伝えている。「新しいジャージーは、伝統的なミュンヘンのスタイルと、モダンで自信に満ちたデザインを融合させ、『ヴィーゼン』を特別なものにしているすべて、すなわち生きる喜び、コミュニティ、そして多様性を称えている」
最近では恒例となっているように、新しいシャツにはライフスタイル向けの商品もあわせて登場する。同じ抽象的な柄をあしらったカーディガン、トラハテンヤッケにインスパイアされた黒のジャケット、そして黒のディアンドルドレスなどが含まれる。