ソーシャルメディアの普及に伴い、バイエルンとバイエルン州との結びつきの中でますます人気を集めているのが、クラブのオクトーバーフェストの祝祭だ。地元ではヴィーゼン、ミュンヘンの「第5の季節」として知られ、9月下旬から10月上旬にかけて開催される。

オクトーバーフェストは1810年、ルートヴィヒ皇太子とザクセン=ヒルトブルクハウゼンのテレーゼ王女との結婚を祝うためにミュンヘンの人々が招かれたことに始まった。今日では、事実上バイエルン地方の民俗文化を祝う祭りとなっている。

このクラブでプレーする以上、この祝祭に加わることは非公式の義務のようなもので、ディ・ローテンは今や数十年にわたってこの機会を祝ってきた。アーカイブをたどれば、ペップ・グアルディオラ、バスティアン・シュヴァインシュタイガー、オリバー・カーン、ローター・マテウスといったバイエルンの名選手たちが参加している写真を見つけることができる。

それはつまり、レーダーホーゼン（革製の半ズボン）、独特のトラハテンヘムトとトラハテンヤッケというシャツとジャケット、トラハテンシューエという靴、さらにはトラハテンフート（伝統的な帽子）まで含む伝統的なバイエルンの衣装をまとい、特別に設営されたテントの一つへと繰り出し、いくつかのプレッツェルとジョッキのビールを楽しむということだ。

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2014年当時、バイエルンの祭りへの関わりについてこう記されている。

「バイエルン・ミュンヘンの選手やスタッフは、何年もこの祭りに参加してきた。近年、公式訪問は最終週末に行われている。彼らはケーファーツェルトのテントで、ルートヴィヒ王のそっくりさんと一緒に写真に収まり、ビールとプレッツェルを囲んで大切なチームの絆づくりに励む姿が見られる。バイエルンとこの祭りとの結びつきはそれだけにとどまらない。2003年以降、クラブはオクトーバーフェストの公式醸造所の一つであるパウラーナーと強固なパートナーシップを結んでいる。パウラーナーはバイエルンの選手が挙げた1ゴールごとに100リットルのビールを提供し、毎回の祭りのシーズンにチームを自社のテントでの祝賀に招待している」

男子と女子のチーム、コーチングスタッフとその家族が全力で盛り上がるため、その結果として撮られる写真は常に好評だ。もっとも、最高のパフォーマンスに専念する現代のアスリートたちが、実際にそれほど多くのジョッキを飲み干しているとは思えないが。

今年のイベントについてルイス・ディアスはこう述べた。

「僕にとって、バイエルンは特別な存在だ。オクトーバーフェストはミュンヘンでとても大きな祭りだ。昨年も体験したけれど、自分が望んでいたような形ではなかった。今年はもう少し積極的に参加して、家族やこっちにいる兄弟と一緒に行こうと思っている。もっと楽しんで、文化に近づいてみようと思う。オクトーバーフェストのために着飾った人々を見るのは本当に素敵だからね。素晴らしいよ。本当に良いイベントだ」