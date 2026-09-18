ソーシャルメディアの発展によって、バイエルンとバイエルン地方の結び付きの中でも、とりわけ注目を集めるようになったのが、9月下旬から10月上旬にかけて行われるクラブのオクトーバーフェストでの祝祭だ。地元では Wiesn として知られ、ミュンヘンの「第5の季節」とも呼ばれている。

オクトーバーフェストは1810年、ルートヴィヒ王子とザクセン＝ヒルトブルクハウゼンのテレーゼ王女の結婚を祝うため、ミュンヘン市民が招かれたことをきっかけに始まった。現在では、実質的にバイエルンの民俗文化を祝う祭典となっている。

このクラブでプレーする以上、この賑わいに加わるのは半ば非公式の必須条件のようにも見え、Die Roten はすでに何十年にもわたってこの機会を祝ってきた。過去の記録をたどれば、ペップ・グアルディオラ、バスティアン・シュバインシュタイガー、オリバー・カーン、ローター・マタエウスといったバイエルンのレジェンドたちが参加する写真を見つけることができる。

つまり、lederhosen （革製の短ズボンに breaches を備えたもの）、特徴的な trachtenhemd と trachtenjacke のシャツとジャケット、trachtenschuhe の靴、さらには trachtenhut（伝統的な帽子）まで身に着け、特設テントのひとつへ向かってプレッツェルとジョッキのビールを楽しむということだ。

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2014年にバイエルンのこの祭りへの関わりについて説明した際、Bavarian Football Works は次のように記している。「バイエルン・ミュンヘンの選手とスタッフは長年にわたってこの祭りに参加してきた。近年では、公式訪問は最後の週末に当たることが多い。彼らは Kaferzelt のテントで、ルートヴィヒ王の物まね役と一緒に写真に収まり、ビールとプレッツェルを囲んで重要なチームの結束を深めている。

「バイエルンとこの祭りのつながりはそれだけではない。2003年からクラブは、オクトーバーフェスト公式醸造所のひとつであるパウラナーと強固なパートナーシップを結んでいる。パウラナーは、バイエルンの選手が1ゴール決めるごとに100リットルのビールを提供し、祭りのシーズンごとに自分たちのテントへチームを招いて祝っている」

その結果として生まれる写真はいつも好評だ。男女チーム、コーチングスタッフ、そしてその家族が総出で華やかに参加するからだ。ただ、最高のパフォーマンスに集中する現代のアスリートである彼らが、本当にそれほど多くのジョッキを空けているかについては疑問も残る。

今年のイベントについてブンデスリーガ公式サイトに語ったバイエルンの元リバプール所属ウインガー、ルイス・ディアスは次のように話した。「自分にとって、バイエルンは特別なクラブだ。オクトーバーフェストはミュンヘンでとても大きな存在だ。昨年も体験したけど、自分が望んでいた形ではなかった。今年はもう少ししっかり楽しんで、家族やこちらにいる兄弟と一緒に行くつもりだ。

「もっと楽しめるようにして、この文化にもより近づきたい。みんながオクトーバーフェストのために着飾っているのを見るのは本当に素晴らしいからね。驚くべきことだ。本当にいいイベントだよ」。さらにこう付け加えた。「いいパーティーだ。素晴らしいイベントだ。いつも人が多い。自分もしっかり着飾るつもりだ」