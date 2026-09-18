バイエルン・ミュンヘンとバイエルン州：オクトーバーフェストがブンデスリーガの強豪と本拠地地域との深い結びつきの中心にある理由
バイエルン・ミュンヘンはドイツで群を抜いて最も成功したクラブであり、数え切れないほどのタイトル獲得によって世界的な知名度を築き、世界最高峰の選手たちの所属先となってきたが、それでもクラブは自身のルーツを決して忘れていない。
バイエルンは本拠地ミュンヘン、そしてより広いバイエルン地方と深く結びついている。この2つはバイエルンの豊かな文化的アイデンティティーの大きな一部を成しており、文字通りクラブの生地にも縫い込まれている。
この時期になると、それがひときわ際立つ。バイエルン地方とその州都ミュンヘンではオクトーバーフェストの季節を迎えており、クラブもこの時季ならではの独特で活気ある雰囲気を祝っている。
本質的に結びついた
バイエルンは、ミュンヘンという都市だけでなく、ドイツ南東部全域を占めるバイエルン州そのものと本質的に結びついている。州都ミュンヘンが南にあり、さらに北には主要都市ニュルンベルクがある。
バイエルンが誇るアイデンティティーを少し詳しく見れば、ホーム地域がいかにクラブの根幹に深く織り込まれているかが分かる。
「Bayern」は文字どおりドイツ語でバイエルンを意味し、クラブの愛称のひとつはDie Bayern （バイエルンの人々）だ。また、1954年からエンブレムの中心的なデザインとなっている特徴的な白と青のひし形模様は、実際にはバイエルン州旗である。
クラブのよく知られたモットーMia san miaは、SNSで見かけたことがあるかもしれないが、バイエルン方言で「自分たちは自分たち」を意味し、ファンの間で人気のある曲名でもある。もうひとつ広く使われるキャッチフレーズのPackmasは、ドイツ語の「Packen wir es」に当たるバイエルン方言で、「やろうぜ」という意味だ。バイエルンの代表的なウルトラス集団のひとつも、インフェルノ・ババリアと呼ばれている。
毎年恒例の tradition
ソーシャルメディアの発展によって、バイエルンとバイエルン地方の結び付きの中でも、とりわけ注目を集めるようになったのが、9月下旬から10月上旬にかけて行われるクラブのオクトーバーフェストでの祝祭だ。地元では Wiesn として知られ、ミュンヘンの「第5の季節」とも呼ばれている。
オクトーバーフェストは1810年、ルートヴィヒ王子とザクセン＝ヒルトブルクハウゼンのテレーゼ王女の結婚を祝うため、ミュンヘン市民が招かれたことをきっかけに始まった。現在では、実質的にバイエルンの民俗文化を祝う祭典となっている。
このクラブでプレーする以上、この賑わいに加わるのは半ば非公式の必須条件のようにも見え、Die Roten はすでに何十年にもわたってこの機会を祝ってきた。過去の記録をたどれば、ペップ・グアルディオラ、バスティアン・シュバインシュタイガー、オリバー・カーン、ローター・マタエウスといったバイエルンのレジェンドたちが参加する写真を見つけることができる。
つまり、lederhosen （革製の短ズボンに breaches を備えたもの）、特徴的な trachtenhemd と trachtenjacke のシャツとジャケット、trachtenschuhe の靴、さらには trachtenhut（伝統的な帽子）まで身に着け、特設テントのひとつへ向かってプレッツェルとジョッキのビールを楽しむということだ。Getty Images
2014年にバイエルンのこの祭りへの関わりについて説明した際、Bavarian Football Works は次のように記している。「バイエルン・ミュンヘンの選手とスタッフは長年にわたってこの祭りに参加してきた。近年では、公式訪問は最後の週末に当たることが多い。彼らは Kaferzelt のテントで、ルートヴィヒ王の物まね役と一緒に写真に収まり、ビールとプレッツェルを囲んで重要なチームの結束を深めている。
「バイエルンとこの祭りのつながりはそれだけではない。2003年からクラブは、オクトーバーフェスト公式醸造所のひとつであるパウラナーと強固なパートナーシップを結んでいる。パウラナーは、バイエルンの選手が1ゴール決めるごとに100リットルのビールを提供し、祭りのシーズンごとに自分たちのテントへチームを招いて祝っている」
その結果として生まれる写真はいつも好評だ。男女チーム、コーチングスタッフ、そしてその家族が総出で華やかに参加するからだ。ただ、最高のパフォーマンスに集中する現代のアスリートである彼らが、本当にそれほど多くのジョッキを空けているかについては疑問も残る。
今年のイベントについてブンデスリーガ公式サイトに語ったバイエルンの元リバプール所属ウインガー、ルイス・ディアスは次のように話した。「自分にとって、バイエルンは特別なクラブだ。オクトーバーフェストはミュンヘンでとても大きな存在だ。昨年も体験したけど、自分が望んでいた形ではなかった。今年はもう少ししっかり楽しんで、家族やこちらにいる兄弟と一緒に行くつもりだ。
「もっと楽しめるようにして、この文化にもより近づきたい。みんながオクトーバーフェストのために着飾っているのを見るのは本当に素晴らしいからね。驚くべきことだ。本当にいいイベントだよ」。さらにこう付け加えた。「いいパーティーだ。素晴らしいイベントだ。いつも人が多い。自分もしっかり着飾るつもりだ」
ピッチ上で祝福する
バイエルンはピッチ上でも、誇り高いバイエルン文化を祝ってきた。2026年もそれは変わらない。2021-22シーズン以降、アディダスはこの機会を記念するユニークな1回限りのキットを毎年発表しており、ヴィーゼンとクラブ、そして地域の双方の伝統から着想を得ている。
ただ、バイエルンのアイデンティティーを称えるストリップを初めて着用したのは、実際には13年前だった。白とフォレストグリーンの2013-14アウェーキットについて、バイエルンは公式ウェブサイトで「典型的なレーダーホーゼンのように、ショーツはブラウンで、白いジャージーが特徴的で伝統的なバイエルンの装いを完成させている」と記している。
2021-22シーズンには、クラブがオクトーバーフェストのための史上初の1回限りのキットを発表した。着用は1試合のみで、伝統的なエーデルワイスの花がエンブレムを囲む、上品なダークグリーンとゴールドのデザインだった。当時、アディダスはこのシャツについて、伝統的なバイエルンの衣装に着想を得たルックで、街の「豊かな伝統」を祝うものだと述べていた。
そのシャツは非常に成功を収め、バイエルンとアディダスは以降、特別仕様のヴィーゼンシャツを毎年発表し続けている。クラシックなバイエルンの衣装を意識したダークレッド、季節を象徴する草原を再現したグラスグリーン、そして特別なオクトーバーフェスト仕様のエンブレムの導入もその一部だ。
この地域の伝統衣装は、長年にわたるバイエルンの優勝祝いでも大きな役割を果たしてきた。彼らはブンデスリーガで記録を打ち立て続ける常勝軍団、すなわちレコルトマイスターだからだ。過去には、選手たちが勝利を祝ってレーダーホーゼンを着用しており、ピッチ上で巨大なビールグラスの中身を互いに浴びせ合うことも伝統となっている。
「人生への情熱、コミュニティ、多様性」
アディダスとバイエルンが、オクトーバーフェスト2026に向けて再び新作を発表した。今回は、これまでで最も大胆かつ鮮やかなヴィーゼンキットであることは間違いない。ダークカラーをベースに、抽象的でカラフルな総柄デザインを採用しており、フットボールシャツというよりもアート作品のような仕上がりとなっている。胸元には、この特別なシーズン仕様のエンブレムが配されている。
アディダスは、このフローラルなルックについて「Wiesnを象徴する花の要素を現代的に解釈したもの」と説明。「バイエルン文化と伝統的に結びついている花々」から着想を得ており、「この季節の活気ある雰囲気」を表現しているという。
アディダスはリリースにおいて次のように述べている。「ヴィーゼン・シーズンは、この街が姿を変える時期を意味する。通りはよりにぎわい、伝統が前面に押し出され、喜び、楽観、自由という独特の感覚がバイエルンの州都を包み込む。この毎年の文化的瞬間に着想を得た新しいFCバイエルン2026ヴィーゼンジャージーは、この季節の精神とクラブとホームタウンとの結びつきを表現している」
バイエルンの声明では次のように記されている。「新しいジャージーは、伝統的なミュンヘンのスタイルと、モダンで自信に満ちたデザインを融合させたものだ。生きる喜び、共同体、そして多様性という、Wiesn を特別なものにしているすべてを称えている」
近年では恒例となっているように、新しいシャツにはライフスタイルコレクションもあわせて展開される。同じ抽象柄をあしらったカーディガンに加え、trachtenjacke風のブラックジャケット、そして黒のdrindlドレスも含まれている。
バイエルンの2026年ヴィーゼンジャージーは、金曜夜にアリアンツ・アレーナで行われるウニオン・ベルリン戦でピッチデビューを果たし、現在は一部のアディダス直営店およびオンラインのadidas.