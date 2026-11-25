8月15日、ムシアラはミュンヘンで行われたRBライプツィヒとのプレシーズンマッチ中に倒れた。3日後、ハイデンハイムとの親善試合でも同じことが起きた。23歳のムシアラが深刻で、命に関わる可能性もある健康上の問題を抱えているのではないかという懸念は、さらに強まった。

しかし、ムシアラはすぐにインスタグラムに投稿した声明で、こう説明した。「神経機能障害による、一時的で短いものの、治療しやすい欠神発作と診断されました。ライプツィヒ戦や今回のハイデンハイムでの出来事も、これによって起こり得ます。一見すると怖く感じられるのは分かります。でも、僕にとっては今、日常生活の一部にすぎません。

「素晴らしい医療を受けており、とても前向きに考えています。バイエルン、家族、友人はいつもそばにいて、僕を支えてくれています」

エベルはハイデンハイム戦後、クラブが昨季を通じてムシアラの状態を把握していたと認めた。「選手たちも知っていた。我々にとっては日常の一部になっていた。彼は薬の服用について何かを変えたため、こうした状況が表面化した。今は、そのようなことが起きなかった以前の状態に戻したい。

「我々はバイエルンという家族として団結し、彼を全面的に支える。すでにそうしてきたし、これからも続ける。一緒に取り組んでいく」

残念ながら、その一致した姿勢はこの1週間で完全に崩れた。まず、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスがBR24のインタビューで、ムシアラが「かつてのパフォーマンス水準に再び到達できるのか」と公に疑問を呈し、「今の彼が発揮できるものは、もはや契約に記されているものとは違う」と主張した。

その後、ドレーゼンはアーベントツァイトゥングに対し、ムシアラとの契約は依然として「有効」だと語った。一方で、「経済的な枠組みに見合う水準に、いつまでも戻れないのであれば、席に着いて話し合わなければならない」とも認めた。

ムシアラは金曜日のケルン戦で、筋肉系の問題から待望の復帰を果たし、1-1の引き分けに終わった試合に途中出場した。だが、アリアンツ・アレーナでの試合終了からわずか20分後、役員のカール＝ハインツ・ルンメニゲがヘーネスとドレーゼンを全面的に支持したことで、復帰はたちまちかすんでしまった。

「これがスキャンダルだとはまったく思わない」と、ルンメニゲはスカイ・スポーツ・ドイチュラントに語った。「ウリとヤン・ドレーゼンの発言は、私の考えではまったく問題ない。クラブがこの状況にどう対処するか考えなければならないなら、それは責任ある、まったく普通のことだと思う。

「残念ながら、我々が把握していることを踏まえると、彼がこのスタジアムで何度も示してきた水準に戻るのは難しいだろう。こうした状況でジャマルがクラブを去ったり、他のクラブが彼を獲得したりするとは想像できない。それが問題だ。我々は皆、彼の復帰を、できれば最高の状態での復帰を強く望んでいる。だが、そうならなかった場合はどうなるのか。

「彼の契約に相当な金額が含まれていることはよく知られている。だから当然、財政面も考えなければならない。失礼ながら、そうした金額はもはや正当化できなくなるからだ」