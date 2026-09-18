アメリカ男子代表を完全に離れるちょうど1年ほど前、ノアカイ・バンクスはチームのニュージャージー州内のホテルで、チームメートのダミオン・ダウンズと並んで座っていた。センターバックのバンクスは自身初のアメリカ代表キャンプに参加しており、そこが自分の居場所のように感じ始めていると話していた。ダウンズは彼が歓迎されていると感じる助けになった。クリス・リチャーズやジョナサン・クリンスマンのようなドイツ語話者たちもそうだった。さらに、子どもの頃に自分の「アイドル」だったと語るクリスチャン・プリシッチを相手にトレーニングすることさえできていた。

「素晴らしいことだよ。なぜなら、僕はまだ成長できるから」と、最初であり、そして結果的に最後となったそのアメリカ代表キャンプ中に、バンクスはGOAL に語っていた。「僕はまだすごく若いし、だからダミオンやクリスチャン、ティモシー（ウィア）、みんなとプレーすることで多くを学べると思う。そういうことが自分のキャリアの助けになると思う。そう、僕をより良くしてくれる」

「アメリカを代表することは、僕にとって本当に大きな名誉だ」と、彼は付け加えた。「育成年代では何度もそうしてきたし、それが大好きなんだ」

だが、それはその時の話であり、今は違う。自身の代表としての将来について何カ月も熟考し、その過程でワールドカップ出場の可能性を逃した末に、バンクスは金曜日、ドイツを選んだと報じられた。少なくとも、ドイツの育成年代代表を選んだということだ。最終的に、アメリカ代表は19歳のアウクスブルク所属センターバックにとって長期的な居場所ではなかった。

今回の代表ウインドーでドイツU-21代表に加わるには、バンクスは一度限りの変更手続きを行う必要があり、それによってアメリカ代表としてのキャリアには終止符が打たれる。これは重要な一歩だ。二重国籍選手にとって、こうした決断は2つの国とのつながりを天秤にかけることを意味し、着ることができるユニフォームは1つしかない。バンクスは自らの選択を下した。

この選択は最終的に彼だけのものだ。だが、いま決まった以上、なぜ彼がそうしたのかを細かくあげつらい、分析する声が尽きることはないだろう。これは最初からの計画だったのか。マウリシオ・ポチェッティーノ監督とアメリカ代表には、もっとできたことがあったのか。これはアメリカにとって大きな損失なのか、それとも後から振り返ればそこまで悪く見えない、リクルート競争での敗北の長い列に加わる一時的な痛みにすぎないのか。

総じて言えば、バンクスの決断は複雑なものであり、その過程に関わったほかの誰かを責めたり、逆に功績を与えたりする必要があるものではない。彼が自分の心に従ったことを責めるべきではないし、ポチェッティーノ監督がそれを変えるためにもっと強く働きかけなかったことを責めるべきでもない。これは必ずしもアメリカ代表の失敗でも、ドイツの成功でもない。

19歳の若者が、人生を変える決断を下したのだ。その選択が最終的にうまくいくかどうかは分からない。この決断に傷つく人もいれば、喜ぶ人もいるだろう。それでも、この決断は誰か個人に向けたものではない一方で、サッカー選手が下し得る最も個人的な選択でもある。