ノアカイ・バンクスはUSMNTではなくドイツ行きを選んだ。その決断で双方が何を失い、何を得たのかは、時間だけが教えてくれる。
アメリカ男子代表を完全に離れるちょうど1年ほど前、ノアカイ・バンクスはチームのニュージャージー州内のホテルで、チームメートのダミオン・ダウンズと並んで座っていた。センターバックのバンクスは自身初のアメリカ代表キャンプに参加しており、そこが自分の居場所のように感じ始めていると話していた。ダウンズは彼が歓迎されていると感じる助けになった。クリス・リチャーズやジョナサン・クリンスマンのようなドイツ語話者たちもそうだった。さらに、子どもの頃に自分の「アイドル」だったと語るクリスチャン・プリシッチを相手にトレーニングすることさえできていた。
「素晴らしいことだよ。なぜなら、僕はまだ成長できるから」と、最初であり、そして結果的に最後となったそのアメリカ代表キャンプ中に、バンクスはGOAL に語っていた。「僕はまだすごく若いし、だからダミオンやクリスチャン、ティモシー（ウィア）、みんなとプレーすることで多くを学べると思う。そういうことが自分のキャリアの助けになると思う。そう、僕をより良くしてくれる」
「アメリカを代表することは、僕にとって本当に大きな名誉だ」と、彼は付け加えた。「育成年代では何度もそうしてきたし、それが大好きなんだ」
だが、それはその時の話であり、今は違う。自身の代表としての将来について何カ月も熟考し、その過程でワールドカップ出場の可能性を逃した末に、バンクスは金曜日、ドイツを選んだと報じられた。少なくとも、ドイツの育成年代代表を選んだということだ。最終的に、アメリカ代表は19歳のアウクスブルク所属センターバックにとって長期的な居場所ではなかった。
今回の代表ウインドーでドイツU-21代表に加わるには、バンクスは一度限りの変更手続きを行う必要があり、それによってアメリカ代表としてのキャリアには終止符が打たれる。これは重要な一歩だ。二重国籍選手にとって、こうした決断は2つの国とのつながりを天秤にかけることを意味し、着ることができるユニフォームは1つしかない。バンクスは自らの選択を下した。
この選択は最終的に彼だけのものだ。だが、いま決まった以上、なぜ彼がそうしたのかを細かくあげつらい、分析する声が尽きることはないだろう。これは最初からの計画だったのか。マウリシオ・ポチェッティーノ監督とアメリカ代表には、もっとできたことがあったのか。これはアメリカにとって大きな損失なのか、それとも後から振り返ればそこまで悪く見えない、リクルート競争での敗北の長い列に加わる一時的な痛みにすぎないのか。
総じて言えば、バンクスの決断は複雑なものであり、その過程に関わったほかの誰かを責めたり、逆に功績を与えたりする必要があるものではない。彼が自分の心に従ったことを責めるべきではないし、ポチェッティーノ監督がそれを変えるためにもっと強く働きかけなかったことを責めるべきでもない。これは必ずしもアメリカ代表の失敗でも、ドイツの成功でもない。
19歳の若者が、人生を変える決断を下したのだ。その選択が最終的にうまくいくかどうかは分からない。この決断に傷つく人もいれば、喜ぶ人もいるだろう。それでも、この決断は誰か個人に向けたものではない一方で、サッカー選手が下し得る最も個人的な選択でもある。
大きな決断
バンクスの一度限りの国籍変更がFIFAの公式サイトに掲載されるまでは正式決定ではないが、ドイツU-21代表のアントニオ・ディ・サルボ監督は、このDFをチームの今後のU-21欧州選手権予選に招集することで、そのニュースを認めた。今回のメンバーにはバンクスと、チュニジア系ドイツ人のベン・ファルハトが含まれており、いずれも二重国籍を持つ2人は、現在はドイツのプログラムにコミットしている。バンクスにとって、そのコミットメントは恒久的なものだ。アメリカの年代別代表でプレーしてきた同選手にとって、ドイツ入りを選ぶ決断は、この一度限りの国籍変更によってアメリカ代表の出場資格を放棄することを意味する。
「彼らはドイツ代表を選んだ」と、ディ・サルボ監督はチーム選考後に語った。「我々は以前から2人と連絡を取っており、彼らに重点を置いてきた。ドイツでの将来の道筋を示すことができ、彼らがそれに同意してくれたことを非常にうれしく思う」
そして最終的に、その道筋は年代別代表から始まることになる。これはUSMNTでたどっていたはずの道とは大きく異なる。9月にフル代表招集を受けた後、バンクスは3月にも招集される流れにあるように見えたが、その後、自身の将来について熟考していることが明らかになった。ワールドカップ期間中も検討を続けており、その結果、開催国として世界最大の大会でプレーするチャンスを失う可能性もあった。
ただ、ここから分かるのはUSMNTの働きかけが不十分だったということではない。おそらく、彼らにできることは何もなかったということだ。最終的にバンクスは、USMNTでのワールドカップよりもドイツU-21代表を選んだ。それは、このプロセスを通じて彼の気持ちがどこにあったのかを明確に示している。そしてポチェッティーノについて言えば、メッセージは一貫していた。気持ちが向いていない者に懇願するつもりはなかったのだ。
採用プロセス
バンクスはワールドカップを見ていた。両国への愛情と、ピッチに立っていた選手たちとの間に築いた関係の両方から、アメリカ代表とドイツの両方を応援している自分に気づいたという。
「複雑な気持ちで見ていたし、当時みんなが本当に温かく迎え入れてくれたので、彼らのことはうれしく思っていた」と『Kicker』に語った。代表選択の決断を遅らせたことについて問われると、「時々、自分もあの場にいられたらかっこよかっただろうなとは思った。でも、それにこだわることはなかった。後になって物事を悔やむタイプではない。将来を見据えて決断したし、それが正しい決断だった」と話した。
ポチェッティーノはメンバー発表を控えた数週間の間に、バンクスについて質問を受けていた。その際、バンクス本人が決断を下すまでは、このDFを招集候補として考えることはできないと語っていた。
「我々は、代表資格を二重に持つ可能性のあるすべての選手と連絡を取っている」とポチェッティーノは述べた。「もちろん、我々にとって確認することは重要だと思う。なぜなら、それはつながりであり、人と人とのつながりが非常に重要だからだ。ノキのケースのように、彼らが考えを変えずに待っている場合でもね。まだ決断は出ていないし、もちろん次のキャンプで彼を考慮することはできない。そういうことだ。
「それでも、我々も組織も、決断を下す可能性のあるすべての二重国籍選手や選手たちと取り組んでいる。そう、人と人とのつながりは重要だ。なぜなら、いつか彼らがこの代表を守れる、この代表のために戦いたい、この代表の一員になりたいと感じ、そしてもちろん、その資格があり、我々も関与に値すると判断すれば、当然招集することになるからだ。このケースでは、ノキはワールドカップ前に我々が話した時と同じ状況にある」
ポチェッティーノのメッセージは当初から一貫している。良いか悪いかは別として、将来有望な候補を勧誘するために過度な働きかけをするつもりはない。アメリカ代表でプレーしたいという情熱や意欲を感じるのは本人次第だと、彼は常に語ってきた。勧誘のプロセスや一連の約束がなくてそれを感じられないのであれば、それは本人の問題だということだ。そうなれば、ポチェッティーノはそれを感じる別の誰かを見つける。自分のチームに加わってくれるよう選手に懇願する仕事をしているわけではないと、彼は強調している。
ある意味で、ポチェッティーノの主張には一理ある。バンクスが実質的にアメリカ代表入りのチャンスをドイツのユース代表入りと引き換えにしたという決断を踏まえると、心の底では単純にドイツのためにプレーしたかったのだろう。誰がそれを責められるだろうか。彼は青春時代のすべてをドイツで過ごし、ドイツ人の母のもとで育ち、ドイツのアカデミーで成長した。目標は常にブンデスリーガだった。そこには、最終的に断ち切ることのできなかったつながりがあった。
とはいえ今後、現在のアメリカ代表が明らかに必要としているその才能を考えれば、アメリカはそうでなかったことを悔やむことになるかもしれない。
補強が必要なポジション
バンクスにとって最初で唯一のアメリカ代表キャンプでは、手を差し伸べようとするメンターに事欠かなかった。その一人がティム・リームで、10代のDFに寄り添い、チームに迎え入れようとしてくれた。
「キャンプ全体が素晴らしかった。選手たちがどう迎え入れてくれたか、どう僕の生活を楽にしてくれたか、本当にすごく良かった」とバンクスは説明した。「ティム・リームは初日のトレーニングでかなり助けてくれた。同じポジションでもプレーしているので、いろいろ指導してくれたし、トレーニングや新しい戦術に入っていくのも助けてくれた。もちろん少し新鮮ではあったけど、夕食のときには年上の選手たちみんなが自分たちのテーブルに来いと言ってくれた。本当に良かった」
言うまでもなく、リームはアメリカ代表の重鎮だったし、おそらく今もそうだろう。ただ、38歳となった今、センターバックとしてのリームの時代は終わりを迎えている。そのポジションの選択肢は移り変わりつつあり、バンクスはその変化の一部になれたかもしれなかった。
少なくとも、それが期待だった。だからこそ、9月のそのキャンプを前に、ポチェッティーノはこの10代のDFをこれほど高く評価していたのだ。
「ドイツでのプレーを見たが、彼はとてつもない才能の持ち主だ」と指揮官は昨年8月に語っていた。「どれほど飛躍するかは誰にも分からない。シーズンの終わりには、欧州、あるいはドイツで最高のセンターバックになっているかもしれない」
そうなれたかもしれない。現実には、バンクスの軌道は、若い選手によくあるように、やや浮き沈みのあるものとなっている。春までは素晴らしかった。その後、調子は落ち込んだ。今季のスタートにも良い瞬間と悪い瞬間の両方があったが、ドイツとアメリカの双方がバンクスを自分たちのプログラムに加えたがった理由がある。彼には非常に、非常に優れた選手になれる可能性があるからだ。
問題は、その「どれほど優れているのか」だ。今のアメリカ代表に加わることはできたかもしれないが、2030年ワールドカップまでに中心選手になれていただろうか。ではドイツではどうか。激しい競争がある中で、A代表で意味のある貢献を果たす選手になれるだろうか。ドイツの道の方が厳しい道だったと言っていい。そして彼が選んだのはその道だった。この決断は心に突き動かされたものだが、同時にドイツ代表でそのチャンスをつかむための、自分自身への賭けでもある。
それが保証されているわけではない。国際レベルでの成功は決してそうではない。複数の二重国籍選手が、そのことを痛い形で学んできた。
過去からの教訓と未来への展望
実際のところ、USMNTが「争奪戦」に敗れたケースはそれほど多くなく、しかもこのプログラムが逃した事例の多くは、最終的に大きな痛手となってはいない。
ジュゼッペ・ロッシの負傷は、今なおアメリカとイタリアの両方にとって大きな「もしも」を感じさせる。ネヴェン・スボティッチは素晴らしい補強になっていたはずだが、あの時代のチームの軌道を変えるほどではなかった可能性が高い。ジョナサン・ゴンサレスはメキシコで成功できなかった。トレント・アレクサンダー＝アーノルドとナサニエル・ブラウンは、結局のところ実現性の低い夢物語にすぎず、一方でジョナサン・デイヴィッドのアメリカとのつながりは、カナダとのつながりに比べてはるかに弱かった。
その一方で、アメリカは負けた数を上回る「争奪戦」に勝ってきた。ユヌス・ムサとフォラリン・バログンは、まだイングランドで現実的な将来が残されていた時期に、その代表プログラムを離れた。結果論で言えば、アントニー・ロビンソンもイングランドから声がかかっていてもおかしくなかった。セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピ、マリク・ティルマンはいずれも、別の道を選んでいた可能性がありながら、ワールドカップ出場選手となった。
ただ、こうした物語が語られるのは後になってからでしかない。成功は決して確実ではない。ロビンソンのように主力へと定着する選手がいる一方で、ジュリアン・グリーンのように、ワールドカップで一瞬の輝きを見せながら、その後は代表レベルで本当の意味で軌道に乗らないケースもある。どれほど優れた10代の選手であっても、保証はない。
では、将来このバンクスの物語はどのように振り返られるのだろうか。誰にも分からない。この決断はすべての頂点だったのか、それとも始まりにすぎなかったのか。ただ、ひとつ分かっているのは、良くも悪くも、これがUSMNTへの道の終わりだということだ。
バンクスは自らの選択を下した。それが報われるかどうかを判断するには何年もかかる。今のところ、彼にはドイツのユース年代の枠組みの中で居場所があり、さらにA代表のチャンスを追いかける道もある。その一方で、USMNTは別の選択肢を探さなければならない。