アメリカサッカー界におけるマウリシオ・ポチェッティーノの時代は長くなかったが、実に多くの出来事があった。自国開催の2026年ワールドカップを中心に据えたアメリカ代表監督としての任期には、当初から大きな期待が懸かっていた。しかし、大会はその道のりの一部にすぎない。始まりから終わりまで、意図的な部分も、状況に左右された部分もある、浮き沈みの激しい日々だった。

確かなのは、ポチェッティーノの在任中、退屈な時期などなかったことだ。アメリカにやって来たその瞬間から、このアルゼンチン人指揮官は変革を起こすと見られていた。トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーでの指揮経験を持つ彼は、まさにそのために招かれた。アメリカサッカーを、この競技の歴史上最大の舞台へと導くことを託されたのだ。だが、その任務は決して容易ではなかった。

監督としての日々には、アメリカ代表史上屈指の歓喜があった。同時に、今なお語られる紛れもない低迷期もあった。控えめに言っても波乱に満ちた任期だった。ポチェッティーノは大一番にチームを率いながら、アメリカ代表をつくり、解体し、再びつくり上げていった。

では、大きな転機は何だったのか。苦しい時期はいつだったのか。『GOAL』がポチェッティーノの指揮した日々を振り返る。