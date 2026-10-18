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Bayer Leverkusen Neverkusen GFX HIC 1-1GOAL

「ネバークーゼン」ことバイヤー・レヴァークーゼン：欧州各地のファンを熱狂させたサッカー界で最も呪われたクラブは、いかにして3冠をふいにしたのか

クラウス・トップメラーは2000年代初頭、レヴァークーゼンを欧州でも屈指の魅力的なチームに育て上げたが、タイトルは一つも獲得できなかった。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 元バイヤー・レヴァークーゼンのFWディミタール・ベルバトフはかつて、2002年のチャンピオンズリーグ決勝でジネディーヌ・ジダンが決めた決勝点は、あまりに鮮やかだっただけに、グラスゴーで敗れた悔しさを和らげたかと尋ねられた。「ふざけんな！」とブルガリア人FWは答えた。「何の慰めにもならなかった！」

    「ジネディーヌ・ジダンが落ちてくるボールを見ていたとき、僕はすぐ後ろにいた。ゴールが決まると予感することはある。あのときも、ジダンがあのようにボールを捉えると感じた。でも僕はただ、『いやだ、頼むからやめてくれ！』と思っていた」

    ベルバトフがそう願ったのも無理はない。ジダンの見事なボレーは、すでにブンデスリーガとDFBポカールの両方で準優勝に終わっていたレヴァークーゼンに、さらなる苦痛を与えたからだ。「今季、我々が成し遂げたことを誇りに思う」と、クラウス・トップモラー監督はハムデン・パークで記者団に語った。「また2位に終わった。だが、シーズンが始まったときに我々がチャンピオンズリーグ決勝に進むと言う人がいたら、正気ではないと思われただろう」

    「抱えていた問題を考えれば、我々が成し遂げたことはほとんど不可能に近かったと思う。だがサッカーでは、ふさわしい結果が常に得られるわけではない。我々はこれまでの経験から、それを誰よりもよく知っている」

    実際、「ネバークーゼン」ほど短期間に大きな失望を味わったチームは、ほかにないかもしれない。呪われているかのようなこのクラブは、2001-02シーズンの最終月を迎えた時点では3冠を夢見ていた。だが、結局は奮闘の末に何も手にできないという悪夢のような結末を迎えた……

  • 「サッカー狂」

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    風変わりなトップメラーがバイアレーナで存在感を示すまで、そう時間はかからなかった。

    トップメラーがバイ・アレーナにやって来たのは、その前年の夏のことだった。ドイツのレジェンドであるベルティ・フォクツは、ブンデスリーガで4位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず解任されていた。その後任にトップメラーを据えるのは危険な人選と見られていた。トップメラーはボーフムや2部のザールブリュッケンで成果を上げていたものの、最高レベルでの実績はなかった。さらに、たばこをひっきりなしに吸い、酒を好む人物がレヴァークーゼンを率いるのに本当にふさわしいのか、疑問の声もあった。

    トップメラーは、自身の人柄や実績への懸念をこう一蹴した。「私はサッカー狂だ。ほかの人の血液には赤血球と白血球がある。私の血液には小さなサッカーボールがあるんだ！」そして、批判する人々、特に前任者を黙らせようと決意していた。

    「当時、フォクツはテレビの解説者をしていて、シーズン開幕時に我々はブンデスリーガで7位に終わると言ったんだ。『彼らに優勝やチャンピオンズリーグの望みはない！』とね」トップメラーは後に『The Mirror』にこう語っている。

    トップメラー自身は具体的な予想を口にしなかったが、就任後初の記者会見でクラブのファンに「我々は成功を収め、見ていて面白いチームになると約束できる」と語った。実際、楽観できるだけの根拠はあった。

    ロベルト・コバチをバイエルン・ミュンヘンに引き抜かれたものの、レヴァークーゼンは比較的強力な陣容を維持していた。そして、トップメラーが手持ちの選手たちの力を最大限に引き出す適任者であることは、すぐに明らかになった。バイエルはブンデスリーガで猛烈なスタートを切り、14試合無敗の快進撃で獲得可能な42ポイントのうち36ポイントを手にした。そのスリリングな攻撃サッカーは、サッカー通をも魅了した。

    年が変わる前後に5敗を喫し、優勝争いから後退したかに見えた。しかし、レヴァークーゼンは再び無敗を続け、残り3試合の時点でボルシア・ドルトムントに5ポイント差をつけた。この時点で、トップメラー率いるエキサイティングなチームはすでにDFBポカール決勝進出を決め、さらに重要なことに、チャンピオンズリーグでも準決勝に勝ち進んでいた。

    実際のところ、バイエルはチャンピオンズリーグ2次グループリーグ初戦でユヴェントスに0-4で敗れた際、欧州王者を争えるチームにはまるで見えなかった。ユヴェントスのマルチェロ・リッピ監督も試合後、「レヴァークーゼンとの試合がこれほど簡単になるとは想像もしていなかった」と認めている。

    「あれには本当に腹が立った」トップメラーは何年も後に『Werkself Magazine』でそう認めた。「レヴァークーゼンで思い知らせてやると誓ったんだ。我々は3-1で勝った。記者会見での第一声は『ユヴェントス相手にこれほど簡単になるとは想像もしていなかった！』だったよ」。翌週、レヴァークーゼンはリアソールで強豪デポルティーボ・ラ・コルーニャを破り、ユヴェントスに加えてアーセナルも入ったグループを首位で終えた。

    それでも、1次グループリーグでバルセロナを破っていたバイエルは、準々決勝を前に大穴と見なされていた。だが、このチームにスター選手が欠けていたわけではない。

  • 流れに逆らう

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    トップメラーの選手マネジメントが、エースのバラックの力を最大限に引き出した

    ハンス・イェルク・ブットは傑出したGKだった（しかもPKの名手でもあった！）。イェンス・ノヴォトニーとルシオは互いを見事に補い合うCBコンビを形成し、最終ラインの前ではカルステン・ラメロウが巧みに彼らを守った。

    攻撃では、サイドバックのディエゴ・プラセンテとウインガーのゼ・ロベルトが「欧州中の誰もを翻弄した」とトップメラーは表現した。左サイドでのスピードとテクニックが武器だった。一方、イルディライ・バシュテュルクは、先発に選ばれたセンターフォワードに好機を供給した。ベルバトフ、ウルフ・キルステン、オリバー・ノイビルの3人は、それぞれ異なる持ち味を備えていた。

    だが、レヴァークーゼンの最多得点者にして中心選手はミヒャエル・バラックだった。当時25歳の多才なMFは、まさに全盛期のプレーを見せていた。「振り返れば、」とバラックはレヴァークーゼンの公式サイトに語った。「間違いなく自分にとって最も重要なシーズンだったし、キャリアで最高のシーズンだったかもしれない」

    その背景にはトップメラーの存在があった。バラックが可能な限り前線に出られる自由を与えた戦術だけが理由ではない。冬の中断期間中、引く手あまただったドイツ代表MFがシーズン終了後にフリー移籍でバイエルンへ加入することが明らかになり、当然ながら一部のサポーターはバラックに反発した。それでもトップメラーは、チームの中心選手を揺るぎなく支えた。

    「あの状況なら、違う対応をした監督も多かったかもしれない」と元チェルシーの名手は語った。「クラブを去る選手で、以前よりもメディアから厳しい目を向けられている選手を支持することは、決して当たり前ではない。トッピは流れに逆らうことになっても、自分の信じることを常にはっきり口にした。監督が本心からそうしているかどうかは、選手には分かる。トッピはクラブの内外で僕を支えてくれた。そのおかげで落ち着いた環境が生まれた。それは僕にもチームにも非常に重要だった」

    バラックは、レヴァークーゼンが歴史的なチャンピオンズリーグ決勝進出を果たすまでの道のりで圧巻のプレーを見せ、トップメラーの揺るぎない支持に応えた。準々決勝では2得点を挙げ、リヴァプールを2試合合計4-3で下すことに貢献。オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッドとの準決勝第1戦でも得点し、手に汗握る2-2の引き分けに持ち込んだ。

    トップメラーにとって、「夢の劇場」でのパフォーマンスはシーズン最高のものだった。攻撃的な自身のサッカー哲学が存分に示されたからだ。その哲学は、製薬会社が所有していることから以前はドイツで好かれていなかったチームを、欧州サッカー界の人気者へと変えた。

    「マンチェスター・ユナイテッドのファンはスタンディングオベーションで私たちのプレーをたたえてくれた。本当に素晴らしい経験だった」とトップメラーは興奮気味に語った。「もちろん、ホームでの第2戦で［1-1で引き分けられたのは］信じられないほど幸運だった。マンチェスター・ユナイテッドの方が良いチームだったからだ。試合終了直前には、プラセンテがゴールライン上でヘディングでボールをクリアした。

    「だが［試合終了の笛が鳴ったとき］、私はもう自分を抑えられなかった。夢のようだった。決勝に進んだのだから。ピッチに駆け出して、世界中の人を抱きしめたい気分だった！」

  • 「我々の方が優れていた」

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    AFP

    レヴァークーゼンもグラスゴーでの接戦となった決勝で奮闘したが、最終的に勝負を決めたのはジダンの魔法のようなプレーだった。

    アウェーゴールの差でマンチェスター・ユナイテッドを辛くも退けたトップメラーにとって、唯一の問題は、その時点でレヴァークーゼンにすでに疲労の兆しが見え始めていたことだった。ホームでヴェルダー・ブレーメンに、アウェーでニュルンベルクに連敗し、ブンデスリーガの首位もドルトムントに奪われていた。

    レヴァークーゼンは2002年5月4日の最終戦で、バラックの2ゴールによりヘルタ・ベルリンを2-1で下した。しかし、ドルトムントもブレーメンに同じスコアで勝利して勝ち点1差で優勝。「ネバークーゼン」は、わずか6シーズンで4度目の2位に終わった。

    その結果、翌週末のシャルケとのDFBポカール決勝に臨むトップメラーのチームには、さらに大きな重圧がかかった。そしてベルリンでは、その重圧はあまりに大きかった。オリンピック・スタジアムでベルバトフのゴールにより先制したものの、通常の試合時間が残り1分強となったところでキルステンが1点を返した時点では、すでに1-4とリードされていた。

    リーグ戦とカップ戦での失望を経て、レヴァークーゼンのシーズン全体は、5月15日のチャンピオンズリーグ決勝でマドリーを破れるかどうかに懸かることになった。『ビルト』は当時、こう書いた。「この素晴らしいチームが最後に無冠で終わってはならない。それがサッカーの神々の望みであるはずがない……」

    しかしトップメラーは試合前、ビセンテ・デル・ボスケ率いる「銀河系軍団」が「あらゆる面でレヴァークーゼンより優れている」と率直に認めていた。さらに、チームへの影響力が非常に大きいノボトニーとゼ・ロベルトが、それぞれ負傷と出場停止で欠場。ブンデスリーガ優勝を逃してすでに自信を失っていたチームにとって、大きな痛手となった。

    そのため、ハムデンで開始8分に失点した際には、レヴァークーゼンが崩れてしまうのではないかと強く懸念された。この失点にトップメラーは怒りをあらわにした。「試合の準備では、ロベルト・カルロスのスローインについて、声が枯れるほど話した。分かっていたんだ」と憤った。「それなのに、スローインからやられてラウールに決められ、0-1になった」

    しかし、リヴァプールとの劇的な準々決勝でも決勝点を挙げた、ブラジル人の優れたセンターバック、ルシオがわずか6分後に同点弾を決めた。前半終了間際にジダンのスーパーゴールでレアル・マドリーが再び勝ち越した後も、下馬評で劣るレヴァークーゼンは攻め続けた。

    「私たちの方がレアル・マドリーより体力があった。不思議なことだが」とバラックは語った。「マンチェスター・ユナイテッドとの準決勝第2戦では、使える選手がぎりぎりの状態だった。だが2週間後、決勝では完全にリフレッシュしたと感じていた。サッカーでは、すべてを説明できるとは限らない。ただ、マドリーとの最後の30分を思い出すと、彼らは疲れ切っていて、私たちは試合を完全に支配していた。あのとき追いついていれば、延長戦で勝っていたと確信している」

    だが結局、マドリーはリードを守り切り、3シーズンで2度目の欧州制覇を果たした。一方のトップメラーには、3度の痛ましい挫折で打ちのめされた選手たちを立ち直らせるという、報われない仕事が残された。「チャンピオンズリーグ決勝の後、最初に思ったのは『くそっ、私たちの方が良いチームだったのだから、勝つべき試合だった』ということだ。だがその後、ロッカールームで選手たちに、素晴らしい快進撃だったと伝えた。当時、私たちは欧州で最も魅力的なサッカーをしていた。そして国外でも大いに評価された」

    しかし結局、少なくともクラブ首脳陣にとって、それは大した意味を持たなかった。グラスゴーでの決勝を前に、レヴァークーゼンのスポーツディレクター、ライナー・カルムントは「タイトルがなければ、この世界では何の価値もない」と語っていた。それだけに、成績不振を受けた2003年2月のトップメラー解任は、外部の人々にとって、それほど驚くべきことではなかったのかもしれない。

    バイアレーナの首脳陣が何より重視していたのは、「ネバークーゼン」という呼び名を返上することだった。とりわけ、バラックは後に、タイトル争いの終盤には、優勝を逃してきたクラブの歴史が選手たちに重くのしかかっていたと認めている。それでもトップメラーはバイアレーナでの日々を誇りに思っており、その結末に後悔はないという。

    「逃したタイトルを惜しむ気持ちはない」とトップメラーは語った。「若い頃からいつも言っていた。トロフィーには興味がない。人々に魅力的な試合を見せたい、と。サッカーは人々の心を動かすべきものだ。そして当時、私たちはそれを実現した」

    もちろん、それでタイトルを一つも獲得できなかった悔しさが和らぐわけではなかった。ベルバトフも、そのことをはっきりと語っている。それでも、トップメラーのレヴァークーゼンは成功を収められなかったかもしれないが、見る者を間違いなく魅了した。そのこと自体に、一つの勝利を見いだせるのかもしれない。