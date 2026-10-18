トップメラーがバイ・アレーナにやって来たのは、その前年の夏のことだった。ドイツのレジェンドであるベルティ・フォクツは、ブンデスリーガで4位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず解任されていた。その後任にトップメラーを据えるのは危険な人選と見られていた。トップメラーはボーフムや2部のザールブリュッケンで成果を上げていたものの、最高レベルでの実績はなかった。さらに、たばこをひっきりなしに吸い、酒を好む人物がレヴァークーゼンを率いるのに本当にふさわしいのか、疑問の声もあった。

トップメラーは、自身の人柄や実績への懸念をこう一蹴した。「私はサッカー狂だ。ほかの人の血液には赤血球と白血球がある。私の血液には小さなサッカーボールがあるんだ！」そして、批判する人々、特に前任者を黙らせようと決意していた。

「当時、フォクツはテレビの解説者をしていて、シーズン開幕時に我々はブンデスリーガで7位に終わると言ったんだ。『彼らに優勝やチャンピオンズリーグの望みはない！』とね」トップメラーは後に『The Mirror』にこう語っている。

トップメラー自身は具体的な予想を口にしなかったが、就任後初の記者会見でクラブのファンに「我々は成功を収め、見ていて面白いチームになると約束できる」と語った。実際、楽観できるだけの根拠はあった。

ロベルト・コバチをバイエルン・ミュンヘンに引き抜かれたものの、レヴァークーゼンは比較的強力な陣容を維持していた。そして、トップメラーが手持ちの選手たちの力を最大限に引き出す適任者であることは、すぐに明らかになった。バイエルはブンデスリーガで猛烈なスタートを切り、14試合無敗の快進撃で獲得可能な42ポイントのうち36ポイントを手にした。そのスリリングな攻撃サッカーは、サッカー通をも魅了した。

年が変わる前後に5敗を喫し、優勝争いから後退したかに見えた。しかし、レヴァークーゼンは再び無敗を続け、残り3試合の時点でボルシア・ドルトムントに5ポイント差をつけた。この時点で、トップメラー率いるエキサイティングなチームはすでにDFBポカール決勝進出を決め、さらに重要なことに、チャンピオンズリーグでも準決勝に勝ち進んでいた。

実際のところ、バイエルはチャンピオンズリーグ2次グループリーグ初戦でユヴェントスに0-4で敗れた際、欧州王者を争えるチームにはまるで見えなかった。ユヴェントスのマルチェロ・リッピ監督も試合後、「レヴァークーゼンとの試合がこれほど簡単になるとは想像もしていなかった」と認めている。

「あれには本当に腹が立った」トップメラーは何年も後に『Werkself Magazine』でそう認めた。「レヴァークーゼンで思い知らせてやると誓ったんだ。我々は3-1で勝った。記者会見での第一声は『ユヴェントス相手にこれほど簡単になるとは想像もしていなかった！』だったよ」。翌週、レヴァークーゼンはリアソールで強豪デポルティーボ・ラ・コルーニャを破り、ユヴェントスに加えてアーセナルも入ったグループを首位で終えた。

それでも、1次グループリーグでバルセロナを破っていたバイエルは、準々決勝を前に大穴と見なされていた。だが、このチームにスター選手が欠けていたわけではない。