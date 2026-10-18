アウェーゴールの差でマンチェスター・ユナイテッドを辛くも退けたトップメラーにとって、唯一の問題は、その時点でレヴァークーゼンにすでに疲労の兆しが見え始めていたことだった。ホームでヴェルダー・ブレーメンに、アウェーでニュルンベルクに連敗し、ブンデスリーガの首位もドルトムントに奪われていた。
レヴァークーゼンは2002年5月4日の最終戦で、バラックの2ゴールによりヘルタ・ベルリンを2-1で下した。しかし、ドルトムントもブレーメンに同じスコアで勝利して勝ち点1差で優勝。「ネバークーゼン」は、わずか6シーズンで4度目の2位に終わった。
その結果、翌週末のシャルケとのDFBポカール決勝に臨むトップメラーのチームには、さらに大きな重圧がかかった。そしてベルリンでは、その重圧はあまりに大きかった。オリンピック・スタジアムでベルバトフのゴールにより先制したものの、通常の試合時間が残り1分強となったところでキルステンが1点を返した時点では、すでに1-4とリードされていた。
リーグ戦とカップ戦での失望を経て、レヴァークーゼンのシーズン全体は、5月15日のチャンピオンズリーグ決勝でマドリーを破れるかどうかに懸かることになった。『ビルト』は当時、こう書いた。「この素晴らしいチームが最後に無冠で終わってはならない。それがサッカーの神々の望みであるはずがない……」
しかしトップメラーは試合前、ビセンテ・デル・ボスケ率いる「銀河系軍団」が「あらゆる面でレヴァークーゼンより優れている」と率直に認めていた。さらに、チームへの影響力が非常に大きいノボトニーとゼ・ロベルトが、それぞれ負傷と出場停止で欠場。ブンデスリーガ優勝を逃してすでに自信を失っていたチームにとって、大きな痛手となった。
そのため、ハムデンで開始8分に失点した際には、レヴァークーゼンが崩れてしまうのではないかと強く懸念された。この失点にトップメラーは怒りをあらわにした。「試合の準備では、ロベルト・カルロスのスローインについて、声が枯れるほど話した。分かっていたんだ」と憤った。「それなのに、スローインからやられてラウールに決められ、0-1になった」
しかし、リヴァプールとの劇的な準々決勝でも決勝点を挙げた、ブラジル人の優れたセンターバック、ルシオがわずか6分後に同点弾を決めた。前半終了間際にジダンのスーパーゴールでレアル・マドリーが再び勝ち越した後も、下馬評で劣るレヴァークーゼンは攻め続けた。
「私たちの方がレアル・マドリーより体力があった。不思議なことだが」とバラックは語った。「マンチェスター・ユナイテッドとの準決勝第2戦では、使える選手がぎりぎりの状態だった。だが2週間後、決勝では完全にリフレッシュしたと感じていた。サッカーでは、すべてを説明できるとは限らない。ただ、マドリーとの最後の30分を思い出すと、彼らは疲れ切っていて、私たちは試合を完全に支配していた。あのとき追いついていれば、延長戦で勝っていたと確信している」
だが結局、マドリーはリードを守り切り、3シーズンで2度目の欧州制覇を果たした。一方のトップメラーには、3度の痛ましい挫折で打ちのめされた選手たちを立ち直らせるという、報われない仕事が残された。「チャンピオンズリーグ決勝の後、最初に思ったのは『くそっ、私たちの方が良いチームだったのだから、勝つべき試合だった』ということだ。だがその後、ロッカールームで選手たちに、素晴らしい快進撃だったと伝えた。当時、私たちは欧州で最も魅力的なサッカーをしていた。そして国外でも大いに評価された」
しかし結局、少なくともクラブ首脳陣にとって、それは大した意味を持たなかった。グラスゴーでの決勝を前に、レヴァークーゼンのスポーツディレクター、ライナー・カルムントは「タイトルがなければ、この世界では何の価値もない」と語っていた。それだけに、成績不振を受けた2003年2月のトップメラー解任は、外部の人々にとって、それほど驚くべきことではなかったのかもしれない。
バイアレーナの首脳陣が何より重視していたのは、「ネバークーゼン」という呼び名を返上することだった。とりわけ、バラックは後に、タイトル争いの終盤には、優勝を逃してきたクラブの歴史が選手たちに重くのしかかっていたと認めている。それでもトップメラーはバイアレーナでの日々を誇りに思っており、その結末に後悔はないという。
「逃したタイトルを惜しむ気持ちはない」とトップメラーは語った。「若い頃からいつも言っていた。トロフィーには興味がない。人々に魅力的な試合を見せたい、と。サッカーは人々の心を動かすべきものだ。そして当時、私たちはそれを実現した」
もちろん、それでタイトルを一つも獲得できなかった悔しさが和らぐわけではなかった。ベルバトフも、そのことをはっきりと語っている。それでも、トップメラーのレヴァークーゼンは成功を収められなかったかもしれないが、見る者を間違いなく魅了した。そのこと自体に、一つの勝利を見いだせるのかもしれない。