ニューヨークのサッカー界が抱える問題。ニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズがプレーオフ進出を逃す中、新スタジアムとスーパースターの獲得はMLS最大の市場を救えるか？

ニューヨーク・シティFCが長年待ち望んだサッカー専用スタジアム、エティハド・パークの建設が大きな節目を迎え、数百人が祝賀のために集まった。建設作業員や労働組合員、クラブ職員に加え、報道陣、ファン、幹部らも参加した。行われたのは、鉄骨の梁に木を載せ、音を立てるクレーンで建設中の新たな本拠地の最上部までつり上げる、古くからの伝統である上棟式だ。これで最後の梁が設置され、事実上、ニューヨークのサッカーに新時代が始まったことを示す節目となった。

実際、この街には新たな時代が必要だ。ニューヨーク・シティFCが2015年にMLSに参入して以来初めて、同クラブもニューヨーク・レッドブルズもプレーオフに出場しない。最大の市場で支持を広げようとするリーグにとって、さらなる課題となる。新スタジアムには期待を寄せられるが、今季の結果はニューヨークに祝う理由をほとんど与えなかった。

もっとも、祝うべき瞬間はあった。ニューヨーク・シティFCは2021年にMLSカップを制し、昨年はイースタン・カンファレンス決勝に進出した。レッドブルズも2024年にMLSカップ決勝へ進んだ。課題は、そうした成果を、クラブが街のスポーツ文化の中心であり続けるための、ファンとの永続的な結びつきに変えることだ。

ニューヨークとサッカーの関係は複雑だ。北米でこれほどファンが密集し、多様な文化が交わる場所はない。さまざまな土地から来た何百万人もの人々が、この街でサッカーを心から愛している。応援するのはマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプール、レアル・マドリー。あるいはアーセナルやチェルシー、バルセロナだ。五番街には実際にパリ・サンジェルマンの店舗まである。

だが地元クラブは長年、その熱意を自分たちへの支持に変えるのに苦労してきた。

問題は、両クラブの不本意なシーズンよりも根深い。サッカーでは、成功が勝利と同一視されがちだ。存在感を示すにはトロフィーを掲げなければならない。それはある意味で正しい。しかしタイトル以上に大切なのは、クラブを取り巻く空気や歩み、ファンが共感して応援できる何かだ。理想を言えば、「なぜそのクラブを応援するのか」という問いへの答えは、「勝つから」をはるかに超えるものであるべきだ。

そして2026年、それこそがニューヨークの抱える問題だ。この街のサッカー文化には活気がある。市長のゾーラン・マムダニも、サッカーに並々ならぬ情熱を注いでいる。しかし、USLからMLSまで、地元の男子プロチームはあまりにも頻繁に運営上の混乱によって語られる。ニューヨークといえば、ゴールデンタイム、スポットライト、華やかさだ。世界のほかの場所では、サッカーはそうした要素を体現している。それなのに、MLS最大の市場では、クラブはいまだにその華やかな舞台に欠かせない存在になろうと奮闘している。両クラブとも出場しないポストシーズンがまた一つ増えれば、それは一層難しくなる。変わらなければならない。