あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
NYC Soccer GFX 1-1GOAL

ニューヨークのサッカー界が抱える問題。ニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズがプレーオフ進出を逃す中、新スタジアムとスーパースターの獲得はMLS最大の市場を救えるか？

MLSの2クラブがともにプレーオフ進出を逃し、USLのチームも存在感を示せずに苦戦する中、この街のサッカー界を再び活気づけるには、てこ入れが必要だ。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ニューヨーク・シティFCが長年待ち望んだサッカー専用スタジアム、エティハド・パークの建設が大きな節目を迎え、数百人が祝賀のために集まった。建設作業員や労働組合員、クラブ職員に加え、報道陣、ファン、幹部らも参加した。行われたのは、鉄骨の梁に木を載せ、音を立てるクレーンで建設中の新たな本拠地の最上部までつり上げる、古くからの伝統である上棟式だ。これで最後の梁が設置され、事実上、ニューヨークのサッカーに新時代が始まったことを示す節目となった。

    実際、この街には新たな時代が必要だ。ニューヨーク・シティFCが2015年にMLSに参入して以来初めて、同クラブもニューヨーク・レッドブルズもプレーオフに出場しない。最大の市場で支持を広げようとするリーグにとって、さらなる課題となる。新スタジアムには期待を寄せられるが、今季の結果はニューヨークに祝う理由をほとんど与えなかった。

    もっとも、祝うべき瞬間はあった。ニューヨーク・シティFCは2021年にMLSカップを制し、昨年はイースタン・カンファレンス決勝に進出した。レッドブルズも2024年にMLSカップ決勝へ進んだ。課題は、そうした成果を、クラブが街のスポーツ文化の中心であり続けるための、ファンとの永続的な結びつきに変えることだ。

    ニューヨークとサッカーの関係は複雑だ。北米でこれほどファンが密集し、多様な文化が交わる場所はない。さまざまな土地から来た何百万人もの人々が、この街でサッカーを心から愛している。応援するのはマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプール、レアル・マドリー。あるいはアーセナルやチェルシー、バルセロナだ。五番街には実際にパリ・サンジェルマンの店舗まである。

    だが地元クラブは長年、その熱意を自分たちへの支持に変えるのに苦労してきた。

    問題は、両クラブの不本意なシーズンよりも根深い。サッカーでは、成功が勝利と同一視されがちだ。存在感を示すにはトロフィーを掲げなければならない。それはある意味で正しい。しかしタイトル以上に大切なのは、クラブを取り巻く空気や歩み、ファンが共感して応援できる何かだ。理想を言えば、「なぜそのクラブを応援するのか」という問いへの答えは、「勝つから」をはるかに超えるものであるべきだ。

    そして2026年、それこそがニューヨークの抱える問題だ。この街のサッカー文化には活気がある。市長のゾーラン・マムダニも、サッカーに並々ならぬ情熱を注いでいる。しかし、USLからMLSまで、地元の男子プロチームはあまりにも頻繁に運営上の混乱によって語られる。ニューヨークといえば、ゴールデンタイム、スポットライト、華やかさだ。世界のほかの場所では、サッカーはそうした要素を体現している。それなのに、MLS最大の市場では、クラブはいまだにその華やかな舞台に欠かせない存在になろうと奮闘している。両クラブとも出場しないポストシーズンがまた一つ増えれば、それは一層難しくなる。変わらなければならない。

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    ニューヨーク・シティFCは最近まで自前のホームスタジアムを確保できず、そのことがチームに悪影響を及ぼしてきた。

    これは必ずしも、この地域にある各クラブに大きな落ち度があるという話ではない。問題はいくつもある。まずは競争だ。

    ニューヨークでは、あらゆるものが人々の関心を奪い合っている。ここは米国最大のテレビ市場であり、世界有数のエンターテインメントの中心地でもある。楽しめることには事欠かず、ニューヨーカーはそれらに足を運ぶことをためらわない。しかし、ニックスやヤンキース、ブロードウェー、そして尽きることのない娯楽の選択肢と競いながら、新しいものを受け入れてもらうのは、まったく別の難しさがある。米国で人々にサッカー観戦へ足を運んでもらうだけでも十分に難しい。ましてニューヨークでは、worldfootball.netによると、観客動員数でNYCFCが12位、ニューヨーク・レッドブルズが20位に位置している。ここでサッカー観戦を選んでもらうのは、また別の話だ。

    そして米国では、サッカーはエンターテインメントの中でまだ周辺的な存在だ。もちろん、国内には何百万人ものサッカーファンがいる。NYCFCにもニューヨーク・レッドブルズにも、シーズンチケット保有者は大勢いる（NYCFCは2015年、「創設メンバー」が2万人を超えたと喜んで発表した）。だがサッカーは、熱心なファンも観光客も予定を立てて観戦に訪れるヤンキースやニックスと、同じ位置にはいない。サッカーが競う相手は、ウィリアムズバーグのバーやブロードウェーのショーだ。ソーホーでの買い物や、セントラルパークの散歩とも競わなければならない。

    そうした選択肢をすべて差し置いて、何千人もの人々にサッカーの試合へ足を運んでもらうにはどうすればいいのか。

    例えばNYCFCを見てみよう。今年、レギュラーシーズンのホームゲームは野球の日程に合わせ、ヤンキー・スタジアムで10試合、シティ・フィールドで7試合に分けて開催する。恒久的な本拠地はまだ建設中だ。米国代表GKマット・フリーズをはじめ知名度のある選手はいるが、ピルロやビジャほどの世界的な看板選手はいない。午後の過ごし方に無数の選択肢があるこの街で、どうすればNYCFCの観戦を週末の予定の中心に据えるニューヨーカーをもっと増やせるのだろうか。

  • ピルロ効果

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    ピルロとビジャ、ニューヨークでの最初のシーズンに観客席を埋めるも、MLSでの成功には届かず

    実は、彼らはすでに一つの答えを試している。

    アンドレア・ピルロが2015年にニューヨーク・シティFCと契約したとき、彼は世界のサッカー界でも屈指のビッグネームだった。そのわずか1カ月前には、愛するユヴェントスがバルセロナに敗れた2015年のチャンピオンズリーグ決勝で、90分間フル出場していた。そのピルロがやって来た。円熟のマエストロである。理論上、彼はニューヨーク・シティFCにとって理想的なスターだった。ライト層も名前を聞いたことがあるかもしれないし、国際大会で何度かプレーを見たことがあるかもしれない。より熱心なファンは、イタリアサッカー界での輝かしいキャリアを知り、彼をサッカー史上最高のMFの一人と認めていた。

    しかも、加入先にはすでにフランク・ランパードとダビド・ビジャがいた。ランパードはフェイスブックで彼を歓迎した。そんな時代もあったのだ。長い髪にイタリア風のサングラスをかけたピルロは、ニューヨークではほとんど人目を引かずに街を歩き、気負わずとも実に格好よく見えた。その2年前、ピルロは『我思う、ゆえに我蹴る』という、実に見事な題名の自伝を出版していた。

    サッカー面ですぐに結果が出なかったとしても、スター選手たちはチケット販売に貢献した。ニューヨーク・シティFCは戦力のバランスを大きく欠き、初年度はプレーオフ進出を逃したが、クラブの発表によると、7月にランパードとピルロが加入してから1カ月足らずで、創設時からの会員権がさらに1000件以上売れたという。需要の高まりを受け、ニューヨーク・シティFCはホームゲーム数試合で追加の座席も用意した。ピッチ上の内容が十分に伴っていなくても、大きなことが起きていると感じさせた。

  • ヴァ・ヴァ・ヴーム

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    アンリはレッドブルズで活躍したが、彼の存在だけではスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムを満員にするには至らなかった。

    その5年前、ニューヨーク・レッドブルズはティエリ・アンリを迎え、ほぼ同じことを試みていた。アンリもまた、少し違った形でニューヨークに似合う選手だった。ただ、加入時の状況は異なる。当時のアメリカにおけるサッカーも、今とは違っていた。確かに、アメリカ代表は2010年ワールドカップでグループ首位通過を果たし、決勝トーナメント初戦で敗れたとはいえ、まずまずの戦いを見せた。それでも、サッカーはまだ大きな注目を集める存在ではなかった。

    そこにやって来たのがアンリだ。バルセロナで3年間を過ごしたばかりで、プレミアリーグ史上最高の選手と広く見なされていた。レッドブルズのクラブ公式サイトの記者は、その熱狂を実に見事に表現した。

    「それで、デイビッド・ベッカム？　あなたはティエリ・アンリではない」

    レッドブル・アリーナでの入団会見にはリムジンで向かった。だが、初戦にはほかの人たちと同じように、ニューヨークからニュージャージーまで電車でやって来た。

    その試合は、奇しくもトッテナムとの親善試合だったが、チケットは完売しなかった。これは、当時マネージングディレクターを務めていた、ニューヨークのサッカー界の百戦錬磨のベテラン、エリック・ストーバーの願いに反する結果だった。

    「我々は取締役会のレベルで声高に訴えていた。このリーグとこのチームにとって、そして［レッドブル・アリーナ］を定期的に満員にするためには、特別指定選手を1人や2人以上抱えることが非常に重要だと考えていた」と、ストーバーは2010年に語った。

    アンリの加入には大きな期待が集まっていた。ニューヨークへの愛着の強さから、早ければ2008年にもMLSにやって来るのではないかとの見方もあった。それでもレッドブルズは、スターの存在感を市内でのより幅広い支持につなげるのに苦労した。そして今回は、スーパースター自身のプレーが問題だったわけではない。

    ピルロは失敗だった。アンリは活躍した。

    アンリは若手選手たちの指導役となった。2013年にはニューヨーク・レッドブルズのサポーターズ・シールド獲得に貢献。通算50ゴールの大台を超え、クラブ歴代最多アシスト記録を残してチームを去った。そのつながりも続いた。2022年にレッドブルズとバルセロナが親善試合で対戦した際には、2つの古巣のチームカラーを半分ずつあしらったユニフォームを着てピッチに姿を見せた。

    アンリは期待に応えたスーパースターだった。ゴールを決め、タイトルをもたらし、加入したチームへの愛着も持ち続けた。それでも、レッドブルズがニューヨークの日常的なスポーツ談義に登場するようになるには、さらに大きな取り組みが必要だった。アンリは人々にレッドブルズを見る理由を与えた。見逃せないクラブにするには、それ以上のものが必要だった。

  • スターの魅力

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    ブランソンはニックス移籍後、バスケットボール界を代表する選手の一人となり、NBA優勝によってその功績を不動のものにした。

    では、この2つの歩みから何が分かるのか。両極端な結果が見えてくる。一方は相対的な成功をもたらし、サッカーへの関心を高めたスター。もう一方は、少なくとも当初は観客席を埋めたものの、期待を大きく下回る結果しか残せなかったスターだ。

    それでも、どちらも語り継がれる一方、後から都合よく解釈し直されてきた。ニューヨークでは、一時的にアンリの名を冠した通りができた。同市の市長がサッカー推進派でアーセナルのファンだったことも、おそらく後押しになったのだろう。ピルロのニューヨークでの日々も語り継がれている。ダビド・ビジャの存在も、ピッチ外での疑惑によって傷がついたとはいえ、今なお強く記憶に残っている。

    ニューヨークには大きな舞台がある。ただし、選手はそこでの居場所を自らの力で勝ち取らなければならない。ジェイレン・ブランソンはニックスでの活躍によって評価を高め、街の注目がその勢いをさらに増幅させた。ヤンキースも、その歴史ゆえに同じような注目を集めるが、同時に看板選手には結果を出すことが求められる。サッカーにも、ここでチャンスはある。大物選手の獲得は、ニューヨーク・シティFCやニューヨーク・レッドブルズが既存のサポーター以外にも支持を広げる助けになるかもしれない。しかしアンリが示したように、そうした補強を成功させることさえ、課題の一部にすぎない。より大きな課題は、スターが去った後も長く、人々がクラブに関心を持ち続ける理由をつくることだ。

  • ピッチ上での失敗

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    マイケル・ブラッドリー率いるレッドブルズは見応えのあるサッカーを展開したが、MLSプレーオフ進出を逃した。

    MLSの両クラブが期待外れのシーズンを送っただけに、これはなおさら重要だ。ニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズはいずれもプレーオフ進出を逃し、検証すべき点は多い。ニューヨーク・シティFCには負傷者の影響があった。レッドブルズには有望な若手選手がいるものの、その可能性をプレーオフ進出につなげることはできなかった。11月19日にMLSのプレーオフが始まるとき、両チームは自宅から見守ることになる。

    この地域の比較的新しい男子チームにとっても、厳しい一年となった。コスモスがUSLリーグ1で再始動した際には、大きな期待が寄せられた。しかし、リーグ戦では7勝にとどまり、下から2番目の順位で終えた。『Backheeled』の観客動員記録によると、ニュージャージー州パターソンのヒンチリフ・スタジアムで行われ、観客数が報告されたホームゲーム18試合の平均観客数は1453人だった。一方、ブルックリンFCは初参戦のUSLチャンピオンシップでリーグ戦5勝を挙げた。

    女子サッカーでは事情が異なる。ゴッサムFCはNWSLシールドを獲得し、連覇の可能性も残している。平均観客数は1万943人に増加。シティ・フィールドでの特別開催試合が数字を大きく押し上げたものの、リーグ平均の1万1003人をわずかに下回った。

    ただ、その成功にも問題は伴った。スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムのピッチ状態への懸念から、ゴッサムFCは準決勝の会場を収容人数5000人のアイカーン・スタジアムに変更せざるを得なかった。チームにとって屈指の大一番をホームで開催する権利を得たにもかかわらず、迎え入れられるサポーターの数は大幅に減ることになる。

  • スタジアムにふさわしいスーパースター

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    エティハド・パークは、開場すればMLS屈指のスタジアムの一つになりそうだ。

    それでも、ここには希望があるかもしれない。

    NYCFCはシーズン終了の翌日、パスカル・ヤンセン監督と袂を分かった。1年前にチームをイースタン・カンファレンス決勝へ導いた監督にとっては、厳しい結末だった。クラブは今、後任を任命し、2027年のスプリントシーズンとエティハド・パークの開場に向けて、チームをどう強化するか決めなければならない。

    ニューヨーク・レッドブルズは、エミル・フォルスベリかエリック・マキシム・シュポ＝モティングが退団すれば、さらなる目玉選手を獲得する余地が生まれるかもしれない。ただし、タイミングは依然として重要だ。フォルスベリはスプリントシーズン終了まで残留し、その後スウェーデンに戻ることで合意したと『amNewYork』が報じているが、クラブはこの報道を認めていない。また、ニューヨーク市出身で10代の米国男子代表FW、ジュリアン・ホールという注目すべき若手もすでにいる。

    ただし、投資は賢明でなければならない。クリスティアン・プリシッチは、NYCFCが公に関心を表明した選手だが、10月30日にミランとの契約を2031年まで延長し、近い将来の移籍は想像しにくくなった。ジオ・レイナはリーグ・アンのストラスブールでプレーしている。ウェストン・マッケニーはユヴェントスと2030年まで契約を結んでいる。

    実績ある代表選手なら、クラブと市内のより多くのサッカーコミュニティを結びつけられるかもしれない。例えば、サディオ・マネはニューヨークのセネガル人コミュニティにとって、特に魅力的な存在になり得る。だが、誰を獲得するにしても、チームにフィットし、結果を出し、人々が繰り返し足を運ぶ理由を生み出さなければならない。

    そして、スタジアムもある。エティハド・パークの完成予想図は実に素晴らしい。華やかで魅力的、そして先進的だ。スタジアム本体も、ほぼ形になっている。今では現実味が感じられる。あとは、ニューヨーク・シティのサッカーが、その本拠地に見合うものを提供するだけだ。