ニューバランス着用で罰金処分：ミシェル・クーパーの反応が、NWSLの「選手第一」のフットウェア方針を試す
ミシェル・クーパーは、NWSLから科された罰金をちゃっかりしたマーケティングの手段に変えた。
カンザスシティ・カレントのFWは8月中旬、件名が「NWSL Discipline Notification」となっているNWSLからのメールのスクリーンショットを自身のインスタグラムのストーリーに投稿し、ファンの間で話題となった。そのメールでは、「ニューバランスのブランドが入ったスパイクの使用」により罰金を科されたと伝えられていた。
これを受け、クーパーはスポンサー契約を結ぶニューバランスのスパイクを履いてプレーする自身の2つ目のストーリーを投稿。「Sooooo shop New Balance (we can have matching cleats)」というキャプションを添え、ファンが購入できるページへ直接リンクした。
そのスパイクを履いて罰金を科され、その後に購入を呼びかける。何をしたかったのか、分かるだろう。
クーパーの反応はおどけたものだったが、その背景にある問題はより複雑だ。選手のスポンサー契約がリーグの商業ルールと衝突したとき、何が起きるのか。
選手に報酬を支払う――だが、その代償は何か。
この懲戒通知は、NWSLが2026年シーズン中に導入したスパイクとGKグローブに関する「露出契約」に端を発している。
要するに、スパイクとGKグローブのブランドは、試合でロゴを表示させるためにリーグへ料金を支払わなければならない。約10万ドルとされるその料金は、各社が個別のブランド契約で選手に支払う金額とは別であり、この方針ではその個別契約は選手1人あたり最低5000ドル以上でなければならない。
NWSLのコミッショナー、ジェシカ・バーマンは、このプログラムをそうした契約に最低基準を設ける方法だと説明してきた。
「このプログラムの一部は、選手たちに実際に報酬が支払われるよう最低基準を作ることにある。私たちは、こうしたブランドから選手たちに報酬が支払われることを望んでいる」
選手に報酬が支払われるようにすること自体は、価値のある目標である。だが、スポンサー契約に最低額を設定することと、選手が実際にその契約を確保できる、あるいは維持できるようにすることの間には隔たりがある。
この方針は、NWSLの全選手に有償のブランド契約を保証するものではない。そして、すでに選手に報酬を支払っている企業にとっては、リーグへの追加料金によって、そうした提携を続けることがなお財政的に理にかなうのかという疑問が生じる。
忘れてはならないのは、この方針がシーズン途中に導入されたことであり、その時点で選手たちはすでにスポンサー契約上の約束を抱えていたという点だ。NWSL選手会はこれに反発し、既存契約は経過措置の対象とされるべきだと主張してきた。そうなれば少なくともクーパーと、同様の状況にある選手たちには、次の対応を整理する時間が与えられることになる。
選手会もこれを黙って見過ごしてはいなかった。方針の執行を争う異議申し立てを行い、そして『ジ・アスレティック』が8月に報じたように、その異議申し立てが進行している間、リーグは係争中の罰金を徴収できなかった。
ロゴを黒塗りにしても、すべてが解決するわけではない
『ジ・アスレティック』が8月に報じた時点では、長年のリーグパートナーであるナイキに加え、アディダスとプーマもこのプログラムに加わっていた。ニューバランスが入っていない点は注目に値する。
リーグはまた、ロゴが見えない黒塗りのスパイクを着用する選択肢も選手たちに与えており、すでにそうしている選手もいる。これにより、選手は好みのスパイクを履き続けることができるが、スポンサーシップの問題が解決されるわけではない。
ブランド契約は、選手がマーケティング手段となることを前提としている。観客がそのスパイクのブランドを識別できないのであれば、そのパートナーシップにはどれほどの価値が残るのだろうか。
だからといって、すべての企業が手を引くことを意味するわけではない。しかし、スポンサー資金の投下先を決める際にブランド側が考慮すべき新たなコストを生み出すことになり、同時に支援する選手たちにとっても新たな不確実性となる。
より小規模なメーカーにとっては、それはとりわけ難しい判断になり得る。
カディックスは、カレントのDFケイラ・シャープルズとスポンサー契約を結んでおり、この方針に反対の声を上げている。創業者ジャック・ラスムッセンは、自社がすでにシャープルズに直接支払いをしている一方で、リーグへの追加支払いは彼女に直接渡るものではないと主張した。そして、この方針について、NWSLにおいて「我々のビジネスに対する深刻な不利益」だと述べた。
世界規模で事業を展開する大企業の方が、追加費用を吸収しやすい立場にある。小規模ブランドは使える資源が限られており、個々の選手との提携は、オーディエンスに届くための重要な手段になり得る。
リーグ参入のコストがそうした提携を思いとどまらせるのであれば、本来その恩恵を受けられたはずの選手たちはどうなるのか。
それこそが、NWSLが答えを出す必要のある問いだ。スポンサーシップの最低支払額は、条件を満たす契約を持つ選手たちに保護をもたらす。しかし、市場参入のコストによって、そうした契約を提示しようとするブランドが減ってしまった場合はどうなるのだろうか。
選手第一のアプローチとはどのようなものか？
他競技に同様の制限があるからといって、その議論が決着するわけではない。NWSLは、なぜこのアプローチが選手、自らのスポンサー市場、そしてリーグの成長段階に適しているのかを説明する必要がある。
バーマンは「NWSLにおける我々のビジョンは、単に最高の女子リーグになることではなく、世界最高のリーグになることだ」と語っている。
その野心自体は持つ価値がある。だが、一部の選手のパートナーシップをより高コストにする方針である以上、そうした選手たちにどのような利益があるのかについて、より明確な説明が必要だ。
別のやり方を見たいなら、NWSLにとって人材獲得を巡る最大級の競合の一つであるイングランドのウィメンズ・スーパーリーグに目を向けるといい。
2025年、WSLフットボールはナイキとの提携を拡大し、個人のエンドースメント契約を持たないトップ2部の選手たちにスパイクとGKグローブを提供した。リーグ全体でのナイキとのパートナーシップにより、必要とする選手へ直接用具が渡る形だ。参考にできる材料はある。
より身近な例では、USLスーパーリーグの選手会が2025年にIDAスポーツと提携し、希望するすべての選手に無料のスパイクを提供した。
もちろん、無料のスパイクで生活費が賄えるわけではない。有償のスポンサー契約の代わりにもならない。だが、こうした取り組みは、選手のためにフットウェアのパートナーシップを機能させる別の方法があることを示している。
NWSLが自らのアプローチを選手にとっての利益だと訴えたいのであれば、ブランド側に追加費用を課すことが、なぜ選手自身の契約獲得と維持につながるのかを説明する必要がある。そうでなければ、選手たちは一体そこから何を得られるのか。
クーパーに罰金、ニューバランスには無料の宣伝効果
クーパーの話に戻ろう。
ここには見慣れたマーケティング戦略がある。ナイキはかつて、NBAがマイケル・ジョーダンのシューズに異議を唱えたことを軸にキャンペーンを展開したことで知られる。その話の細部はスニーカー界の伝説の中で入り組んだものになっているが、魅力は単純明快だ。着用してはいけないと言われることで、人はむしろそれをいっそう欲しくなることがある。
クーパーの反応は、ニューバランスにとってフットウェアスポンサーがまさに望む種類の注目をもたらした。彼女は懲戒通知を受け、それをセールストークへと変え、ファンも会話に加わってブランドをタグ付けした。
だからといって、この方針が選手やスポンサーを遠ざけると証明されたわけではない。ただ、その運用がどれほどぎこちなく映り得るかは示している。選手がスポンサーを宣伝し、罰金を科され、さらにその罰金を使って再びスポンサーを宣伝する、という構図だ。
NWSLには、自らの試合に登場するブランドに関する商業的利益がある。選手側にも、自分たちが築くスポンサー契約における商業的利益がある。課題は、それらの利害をどう両立させるかだ。
既存契約を守ることは、妥当な出発点になるだろう。リーグの手数料が選手にどう利益をもたらすのか、そしてこの方針が小規模ブランドにどう対応するのかを説明することも助けになる。
女子スポーツは、この水準の注目と投資にたどり着くまで何年も積み重ねてきた。今問われているのは、その勢いをどうやって、それを生み出しているアスリートたちのさらなる機会へとつなげるかである。
クーパーは、自身の罰金を自分のために機能させる方法を見つけた。NWSLはなお、自らの方針も同じように機能すると示さなければならない。