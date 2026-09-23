この懲戒通知は、NWSLが2026年シーズン中に導入したスパイクとGKグローブに関する「露出契約」に端を発している。

要するに、スパイクとGKグローブのブランドは、試合でロゴを表示させるためにリーグへ料金を支払わなければならない。約10万ドルとされるその料金は、各社が個別のブランド契約で選手に支払う金額とは別であり、この方針ではその個別契約は選手1人あたり最低5000ドル以上でなければならない。

NWSLのコミッショナー、ジェシカ・バーマンは、このプログラムをそうした契約に最低基準を設ける方法だと説明してきた。

「このプログラムの一部は、選手たちに実際に報酬が支払われるよう最低基準を作ることにある。私たちは、こうしたブランドから選手たちに報酬が支払われることを望んでいる」

選手に報酬が支払われるようにすること自体は、価値のある目標である。だが、スポンサー契約に最低額を設定することと、選手が実際にその契約を確保できる、あるいは維持できるようにすることの間には隔たりがある。

この方針は、NWSLの全選手に有償のブランド契約を保証するものではない。そして、すでに選手に報酬を支払っている企業にとっては、リーグへの追加料金によって、そうした提携を続けることがなお財政的に理にかなうのかという疑問が生じる。

忘れてはならないのは、この方針がシーズン途中に導入されたことであり、その時点で選手たちはすでにスポンサー契約上の約束を抱えていたという点だ。NWSL選手会はこれに反発し、既存契約は経過措置の対象とされるべきだと主張してきた。そうなれば少なくともクーパーと、同様の状況にある選手たちには、次の対応を整理する時間が与えられることになる。

選手会もこれを黙って見過ごしてはいなかった。方針の執行を争う異議申し立てを行い、そして『ジ・アスレティック』が8月に報じたように、その異議申し立てが進行している間、リーグは係争中の罰金を徴収できなかった。