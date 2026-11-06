「マティアスは、サッカー界で最も将来を期待され、高く評価されている若手監督の一人だ。ニューカッスル・ユナイテッドに迎えられてうれしく思う」。8月上旬にマティアス・ヤイスレがセント・ジェームズ・パークにやって来た際、ニューカッスルのCEO、デイビッド・ホプキンソンはそう語った。

「我々は徹底した選考を行い、彼がこの役職にふさわしい明確な候補として浮かび上がった。彼には我々が求めていた資質がすべて備わっている。成功の実績、リーダーシップ、そして向上を追い求める飽くなき姿勢は、ニューカッスル・ユナイテッドに非常によく合っている。我々は、クラブを次の段階へ導くのにふさわしい人物だと信じている」

ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンもこう付け加えた。「彼のチームは運動量の多いサッカーをする。選考過程での話し合いを通じて、彼の情熱も感じられた。指導者として、選手を成長させ、まとまりのあるチームを築き、高いパフォーマンスを発揮できる環境をつくる力を一貫して示してきた。[Red Bull]ザルツブルクとアル・アハリでの成功は、明確なサッカーのスタイルを育みながら結果を出せることを裏付けている」

実際、38歳のヤイスレは、ザルツブルクでオーストリア・ブンデスリーガ、アル・アハリでAFCチャンピオンズリーグのタイトルを相次いで獲得した。両クラブではテンポの速いサッカーを実践し、ファンを楽しませた。しかし、トップレベルでの指導経験がまったくなかっただけに、後任としての起用は意外だった。エディ・ハウは5年間の在任中にカラバオカップ優勝1回、プレミアリーグでの5位以内を2度達成し、夏に退任していた。

アル・アハリとニューカッスルが、ともにサウジアラビアの公共投資基金（PIF）をオーナーに持つことが、少なくとも選考にある程度影響したのは疑いようがない。クラブ幹部がヤイスレに大きな期待を寄せても、その起用が大きな賭けである事実は隠せなかった。そして2026-27シーズンの開幕からわずか3カ月で、その判断は大きな失敗に終わりそうな様相を呈している。

ニューカッスルはプレミアリーグ9試合を終えて13位に沈み、昨季の最終順位を1つ下回っている。全公式戦では直近7試合で5敗を喫した。内容も辛うじて許容できるものから目を覆いたくなるほどひどいものまであり、ヤイスレはいまだに「明確なスタイル」を根付かせられていない。

ニューカッスルと降格圏との差はわずか4ポイント。残留争いに巻き込まれる深刻な危険にさらされている。2025年のリーグカップ制覇を足掛かりにできなかった責任は、多くの関係者にある。それでも、ヤイスレを起用した計画を早急に打ち切らなければ、状況はさらに悪化しかねない。