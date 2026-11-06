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Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

ニューカッスルに悪夢のシーズンが迫る。マティアス・ヤイスレを巡る決断を急がなければ、降格の危機に直面しかねない

ニューカッスルは深刻な不振が続いており、監督にもこの悪い流れを断ち切る策はあまりないようだ。

James Westwood
翻訳者：

  • 「マティアスは、サッカー界で最も将来を期待され、高く評価されている若手監督の一人だ。ニューカッスル・ユナイテッドに迎えられてうれしく思う」。8月上旬にマティアス・ヤイスレがセント・ジェームズ・パークにやって来た際、ニューカッスルのCEO、デイビッド・ホプキンソンはそう語った。

    「我々は徹底した選考を行い、彼がこの役職にふさわしい明確な候補として浮かび上がった。彼には我々が求めていた資質がすべて備わっている。成功の実績、リーダーシップ、そして向上を追い求める飽くなき姿勢は、ニューカッスル・ユナイテッドに非常によく合っている。我々は、クラブを次の段階へ導くのにふさわしい人物だと信じている」

    ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンもこう付け加えた。「彼のチームは運動量の多いサッカーをする。選考過程での話し合いを通じて、彼の情熱も感じられた。指導者として、選手を成長させ、まとまりのあるチームを築き、高いパフォーマンスを発揮できる環境をつくる力を一貫して示してきた。[Red Bull]ザルツブルクとアル・アハリでの成功は、明確なサッカーのスタイルを育みながら結果を出せることを裏付けている」

    実際、38歳のヤイスレは、ザルツブルクでオーストリア・ブンデスリーガ、アル・アハリでAFCチャンピオンズリーグのタイトルを相次いで獲得した。両クラブではテンポの速いサッカーを実践し、ファンを楽しませた。しかし、トップレベルでの指導経験がまったくなかっただけに、後任としての起用は意外だった。エディ・ハウは5年間の在任中にカラバオカップ優勝1回、プレミアリーグでの5位以内を2度達成し、夏に退任していた。

    アル・アハリとニューカッスルが、ともにサウジアラビアの公共投資基金（PIF）をオーナーに持つことが、少なくとも選考にある程度影響したのは疑いようがない。クラブ幹部がヤイスレに大きな期待を寄せても、その起用が大きな賭けである事実は隠せなかった。そして2026-27シーズンの開幕からわずか3カ月で、その判断は大きな失敗に終わりそうな様相を呈している。

    ニューカッスルはプレミアリーグ9試合を終えて13位に沈み、昨季の最終順位を1つ下回っている。全公式戦では直近7試合で5敗を喫した。内容も辛うじて許容できるものから目を覆いたくなるほどひどいものまであり、ヤイスレはいまだに「明確なスタイル」を根付かせられていない。

    ニューカッスルと降格圏との差はわずか4ポイント。残留争いに巻き込まれる深刻な危険にさらされている。2025年のリーグカップ制覇を足掛かりにできなかった責任は、多くの関係者にある。それでも、ヤイスレを起用した計画を早急に打ち切らなければ、状況はさらに悪化しかねない。

  • 誤解を招く出だし

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    ニューカッスルはヤイスレ体制での最初の4試合を無敗で終えたが、その成績は守備の脆さを覆い隠していた。

    ブライトンのファビアン・ヒュルツェラーに次いでプレミアリーグで2番目に若い監督であるヤイスレにとって、懐疑的な声を封じるにはニューカッスルで好スタートを切ることが不可欠だった。そして実際に、ニューカッスルはシーズン開幕週末にリヴァプールと白熱の末に2-2で引き分け、続いてカラバオカップでウェスト・ブロムを下し、敵地でトッテナムに勝利した。

    ハウの退任に加え、主力のサンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイス、アンソニー・ゴードンの退団に打ちのめされていたファンにとって、これらの結果は、つかの間ながら再び希望を抱く理由となった。

    「信じられない。チームがピッチ上で結果を出し、選手たちが我々の取り組みに献身的に取り組む姿を見られて、クラブとしてもコーチングスタッフとしても本当に誇らしい」と、ヤイスレはトッテナム戦後、『スカイ・スポーツ』に語った。「我々は自分たちの原則を守ろうとした。ニューカッスルのDNAは、私が好むプレースタイルに合っている」

    しかし翌週、ニューカッスルは最初のつまずきを経験する。セント・ジェームズ・パークでボーンマスと2-2の引き分けに終わったのだ。2点差を追いついて勝ち点1を手にしたものの、ホームのニューカッスルは長い時間にわたって相手に上回られ、枠内シュートはわずか2本だった。

    ボーンマスにもっと決定力があれば、間違いなく大差で勝っていただろう。ヤイスレも前半について、自分たちは「相手の強度に対抗できなかった」と認めた。ニューカッスルはリヴァプール戦、トッテナム戦と同様に、相手にあまりにも多くのチャンスを与えた。この3試合で浴びたシュートは計61本に上り、リーグワーストの数字だった。

  • 「2度もボコボコにされた」

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    9月にアウェーで手痛い2敗を喫した後、ヤイスレが選手たちの取り組む姿勢に公然と疑問を呈するなか、同監督への重圧が強まり始めた。

    ニューカッスルはその後、ミルウォールに1-0で勝利してカラバオカップ4回戦に進出した。しかし6日後、エランド・ロードで無敗記録が途絶える。リーズはヤイスレ監督の布陣の弱点を容赦なく突いて4-1で快勝。ニューカッスルはピッチのあらゆる場所で競り負けた。

    「クソみたいな気分だ」とヤイスレ監督は試合後に怒りをあらわにした。「チームとして相手のフィジカルの強さに対抗できていなかった。これは毎試合、ピッチで示さなければならないことだ。妥協は許されない。サッカーの基本中の基本であるべきだ。選手たちは若い。早く学ばなければならない」

    ニューカッスルはハル・シティをホームで2-1と下したものの、内容は説得力を欠いた。そして次の試合では、別の昇格組に屈辱を味わわされる。ヤイスレ監督が見守る中、チームはコヴェントリーに4-1で敗れ、直近3試合で2度目の4失点を喫した。コヴェントリーはキックオフまでの25年間、プレミアリーグのホームゲームで得点を挙げていなかった。

    コヴェントリーはカウンターから何度もニューカッスルの守備を切り裂いた。一方のニューカッスルは、スヴェン・ボトマンの見事な一撃を除き、つくり出した好機をことごとく逃した。ヤイスレ監督は敵地まで駆けつけたファンに謝罪し、チームには「攻撃を決め切る意欲と貪欲さ」が欠けていたと認めた。それでも、この試合を『スカイスポーツ』で解説していたジェイミー・キャラガー氏は、監督の戦術構想に疑問を呈した。

    「基礎的なデータは良くない」と元リヴァプールDFは語った。「許しているシュート数やxGを見れば分かる。直近のアウェー2試合では、合計スコア2-8で敗れている。前線にはストライカーを2人置いている。［ヨアン］ウィサが少し低い位置に下がるのは分かるが、エディ・ハウがいた頃はどちらかと言えば4-3-3だった」

    「監督にはそれぞれのやり方がある。ただ、あのチームのフィジカル面の弱さを考えると、ストライカーを1人外して中盤に1人増やす手もあるかもしれない。若いチームで、プレミアリーグの多くのチームほどフィジカルが強くない。直近のアウェー2試合では、どちらもフィジカルで圧倒された。早急に止めなければならない」

  • サポーターは納得せず

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    ヤイスレは自身のチームが抱える明白な問題を解決できず、ニューカッスルのサポーターは早くも我慢の限界に達したようだ。

    ニューカッスルのサポーターにとって残念なことに、苦境は終わらなかった。10月もニューカッスルには厳しい結果が続き、ホームでアストン・ヴィラに0-1で敗れると、エヴァートンにも1-3で敗れてカラバオカップから敗退した。その間には、低迷するクリスタル・パレスとの敵地での試合に2-0で勝利している。しかし、この勝利には運も大きく味方した。クリスタル・パレスが17本のシュートを放ったのに対し、ニューカッスルは7本。ヤイスレは貴重な勝ち点3を守ったGKルーカス・ホルニチェクに感謝すべきだった。

    グディソン・パークではニューカッスルの方が良いプレーを見せたが、守備陣のもろさと攻撃陣の決定力不足が再び敗因となった。そして月曜日、順位表で勝ち点差がわずか1のエヴァートンをセント・ジェームズ・パークに迎えた一戦でも、すぐに雪辱を果たすチャンスを逃した。

    ヤイスレは負傷離脱から復帰したジョエリントンを先発に戻し、右ウイングではジェイコブ・マーフィーに代えてアンソニー・エランガを9月上旬以来初めて先発起用した。しかし、2人がニューカッスルの攻撃にさらなる勢いをもたらすことはなかった。むしろ前半を支配したのはエヴァートンで、ハーフタイムにはホームのファンがニューカッスルの選手たちにブーイングを浴びせた。後半も改善は見られなかった。

    後半開始からわずか4分、エヴァートンが均衡を破った。ニューカッスルはハーフウェーライン付近でフリーキックを与えた後、隙を突かれた。エヴァートンが素早くプレーを再開し、キアナン・デューズベリー＝ホールがタイリーク・ジョージにパス。ジョージの力のないシュートがホルニチェクの下を抜け、ゴールまで約45センチの位置にいたティエルノ・バリーが押し込んだ。 『スカイ・スポーツ』で解説を務めた元エヴァートンDFのアンディ・ヒンチクリフはその後、ニューカッスルの守備を「実にひどい」と評した。

    攻撃も同様に振るわず、85分まで枠内シュートを記録できなかった。さらにアディショナルタイムにはジェイコブ・ラムジーがレッドカードを受け、ニューカッスルの苦境に追い打ちをかけた。エヴァートンはリードを守り切り、2月以来の敵地での勝利を収めた。その2月の勝利もセント・ジェームズ・パークで挙げたものだった。ヤイスレと期待を裏切った選手たちがトンネルへと重い足取りで向かう中、スタジアムには再びブーイングが響いた。

  • レッドブルの期待外れ

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    試合ごとにニューカッスルがどのような狙いで臨んでいるのか見えにくく、監督は選手たちに責任があると指摘している。

    「最近のニューカッスルを見ていると、特にホームでは盛り上がりに欠け、少し退屈に感じる。ヤイスレ率いるニューカッスルをそんなふうに表現するとは思ってもみなかった」と、キャラガーはスカイの『マンデー・ナイト・フットボール』で、再び厳しい評価を下した。

    「彼がどんなシステムから来たかを考えてみてほしい。レッドブルのモデルで、彼らが好むプレーだ。ああいうチームや監督は、時に背後に隙を作ることもある。だが、前へ出て、積極的に戦い、観客を巻き込む。今夜はそうしたものがまったく見られなかった。そこが見ていて少し理解に苦しむところだ。ニューカッスルにとって厳しいシーズンになると思う」

    実際、今のヤイスレはユリアン・ナーゲルスマンよりもジェシー・マーシュに似ている。ヤイスレ率いるニューカッスルには、はっきりとしたスタイルがない。ボールを前方へ高く蹴り出し、あとはうまくいくことを願う戦い方をスタイルと呼ぶなら別だが。今季は1試合平均52本のロングボールを試みており、エヴァートン戦では54本を記録した。そのうち成功したのはわずか12本だったと、『ジ・アスレティック』は伝えている。

    こうした戦い方は、ニューカッスルの主力FWであるウィリアム・オスラ、ヨアン・ウィサ、マティアス・フェルナンデス＝パルドの誰の強みも生かせない。ニューカッスルはチームとしてプレスをかけることもなく、ピッチ中央に相手が利用できる大きなスペースを残している。

    ヤイスレは、選手たちが単に指示を聞いていないと言いたいようだ。ドイツ人指揮官は試合後、「（我々のパターンは）週の練習では非常にうまくいっていた」と語った。「だが、試合ではそうした要素がほとんど見られなかった。

    「相手のラインを突破し、地上でボールをつなぐだけの大胆さ、勇気が足りなかった。そこから自分たちのパターンやピッチの幅を生かし、2対1の状況を作ることもできなかった」。それが事実なら、ヤイスレはすでに選手たちの信頼を失っている。だが、さらに厳しい見方をすれば、選手たちにはそもそも彼の構想を実行する能力がないということになる。

  • 中止する時だ

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    ニューカッスルが今ヤイスレを見限るなら、検討に値する魅力的な監督候補は数多くいる。

    『テレグラフ』によると、ニューカッスルの選手たちは、ヤイスレ監督がチームを立て直すために自身の手法を適応させられるか「確信を持てずにいる」。ただ、不満の大半はクラブ首脳陣に向けられているという。クラブが今夏、選手層の平均年齢を下げることに力を注いだ補強によって、選手たちは「手足を縛られている」と感じているとされる。

    ニコ・ゴンサレス、フェルナンデス＝パルド、ショーン・ステュール、アラジ・バンバ、バズマナ・トゥーレ、アマル・デディッチ、ホルニチェクら新加入の8選手に総額2億6300万ポンド（3億5400万ドル）を費やしたが、誰も目立った貢献を果たしていない。ヤイスレ監督はステュール、バンバ、トゥーレを限定的にしか起用しておらず、補強計画を主導したのは同監督ではなかった可能性もある。

    ニューカッスルが最も優れた3選手を失った後に必要としていたのは、将来有望な若手ではなく、プレミアリーグで実績のある即戦力だった。そこに、ヤイスレ監督が力不足に見えることも重なり、今のチームには降格するチームの気配が漂っている。

    年明けにニューカッスルが降格圏、あるいはその付近にいても驚きではない。そうした事態と、タインサイドの誰もが見たくないシーズン後半の残留争いを避けるには、迅速な対応が必要だ。冬の移籍市場が開くまで待つのは間違いだろう。一方、今ヤイスレ監督を解任すれば、好転のきっかけになるかもしれない。

    現在フリーの元プレミアリーグ監督には、アントニオ・コンテ、アルネ・スロット、トーマス・フランク、キーラン・マッケナら、経験豊富な人材が数多くいる。ニューカッスルは、レッドブルに関わるナーゲルスマンを迎えて監督の格上げを図ることや、2008年にセント・ジェームズ・パークでの指揮に関心を示していた元フランス代表監督ディディエ・デシャンの招聘に乗り出すことも検討できる。

    ヤイスレ監督と結んだ4年契約をこれほど早く破棄するのはニューカッスル首脳陣にとって恥ずべきことだが、降格とは比べものにならない。土曜日のフラム遠征後、ニューカッスルは代表戦による中断明けにアーセナル、ブライトン、マンチェスター・ユナイテッド、そして憎きライバルのサンダーランドとの対戦を控える。どう見ても、チームの命運を左右する連戦だ。

    ヤイスレ監督がクレイヴン・コテージで良い結果と内容を示せなければ、それ以上指揮を執らせるべきではない。ファンはこのプロジェクトを信じておらず、選手たちもどうやら同じだ。手遅れになる前に監督交代に踏み切るのが賢明だろう。