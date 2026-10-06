ニック・スウィラド：マンチェスターからバンダルスリブガワンへ、そしてブルネイでプロサッカー選手として生きる日々

「父は生粋のユナイテッドファンだから、いつだって僕をサッカーに連れて行く人だった。父は昔、ジョージ・ベストを見てきたし、当時のオールド・トラッフォードにも通っていた。だから僕にサッカーをやらせるのは当然だったんだ。僕はラドクリフで始めて、ラドクリフに練習にも通っていた。それ以来、その周辺のチームでプレーしてきたし、プレストウィッチでもプレーした。クラブにスカウトされたことは一度もないし、プロでプレーしたこともまったくなかった。基本的には地元で土日にサッカーをしていた。場所はベリーで、ヒートン・パークから道を下ったあたりだ。

「FCユナイテッドができてから、状況は変わった。父はずっとユナイテッドファンで、実際に試合にも通っていたけど、Skyが入ってきて値段が高くなって行けなくなった。そして僕が生まれたのもちょうどその頃だった。だからこれは、いわば労働者階級版のユナイテッドだったんだ。前は少しベリーも見ていたけど、FCができた時、父にとっては『これこそが本来あるべき姿だ』と感じたんだと思う。僕はそこでユースチームでプレーし始めて、最終的には17歳でトップチームに上がった。何試合か出場して、マンチェスター・カレッジにも通っていた。海外へ行って旅をする前のキャリアの大半は、マンチェスターのノンリーグでのサッカーだった。

「違う道のりだった。それが最高なんだ。自分にとっては不思議だったよ。FCにいた時、シティやユナイテッドのアカデミーを出てきた連中がいたからね。僕は少しインポスター症候群みたいなものを感じていた。だって自分は、ほとんどサンデーリーグから来たようなものだったから！ マンチェスター・カレッジにいたけど、アードウィックでちゃんとしたトレーニングを受けたのはあれが初めてだった。それで、カレッジのためにプレーして、FCユナイテッドでもプレーして、それからマンチェスターFAでもプレーしていた。サルフォードのリトルトン・ロードで練習して、その後にFCユナイテッドでも練習していたよ。

「勉強もしながら、マンチェスター・アポロでバーの仕事や警備の仕事もしていた。そういうことを全部やって、それから大学にも行っていたんだ。今の自分の周りを見ると、16歳や18歳の頃からずっとプロとしてプレーしてきて、それしか知らない選手たちがいる。ある意味では、自分はそこに感謝している。彼らとはまったく、本当にまったく違う背景を持っているからね。でも、そのおかげで今をよりありがたく思えるようになったんだと思う」