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ライブ
Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

ニック・スウィラド：マンチェスターからバンダルスリブガワンへ、そしてブルネイでプロサッカー選手として生きる日々

GOALの連載『Brits Abroad』最新回では、FCユナイテッド・オブ・マンチェスターでプレーし、アメリカやタスマニアを経て東南アジアにたどり着いたある男が、王族との交流や辛い食べ物、そしてブルネイで何をすべきかについて語っている。

Chris Burton
翻訳者：

  • それほど遠い昔ではない時期、海外でプレーするイギリス人サッカー選手は極めて珍しい存在だった。地理的に慣れ親しんだ環境を離れたがらない個々の姿勢が、全体として可能性を狭めていたのである。

    だが、今はまったく違う時代だ。文化的な広がりもあり、地球上のどんな場所も遠すぎると考えるべきではなくなった。巣立ちし、これまでとは異なる生き方を楽しむことは、恐れるものではなく、前向きに受け入れるべき経験となっている。

    もちろん課題はある。プロとしても私生活でも、乗り越えるべきハードルは道のりの中に存在する。それでも、尻込みするのではなく、そうしたものを受け入れてみてはどうだろうか。そうした考え方を持つ選手は、ますます増えている。

    そうした流れを踏まえ、そして「旅は人を成長させる」と常に言われていることもあって、GOALは、壁を打ち破り、スポーツ面でも旅の面でも知見を語れる立場にたどり着いた勇敢な挑戦者たちの物語を伝えていく。

    次に登場するのは、マンチェスターからブルネイの首都バンダルスリブガワンまで、回り道のキャリアを歩んできた男、ニック・スウィラドだ……

  • 学業と警備の仕事

    Manchester Apollo band
    Getty

    スウィラドは象徴的なマンチェスター・アポロで群衆整理に携わったことがある

    「父は生粋のユナイテッドファンだから、いつだって僕をサッカーに連れて行く人だった。父は昔、ジョージ・ベストを見てきたし、当時のオールド・トラッフォードにも通っていた。だから僕にサッカーをやらせるのは当然だったんだ。僕はラドクリフで始めて、ラドクリフに練習にも通っていた。それ以来、その周辺のチームでプレーしてきたし、プレストウィッチでもプレーした。クラブにスカウトされたことは一度もないし、プロでプレーしたこともまったくなかった。基本的には地元で土日にサッカーをしていた。場所はベリーで、ヒートン・パークから道を下ったあたりだ。

    「FCユナイテッドができてから、状況は変わった。父はずっとユナイテッドファンで、実際に試合にも通っていたけど、Skyが入ってきて値段が高くなって行けなくなった。そして僕が生まれたのもちょうどその頃だった。だからこれは、いわば労働者階級版のユナイテッドだったんだ。前は少しベリーも見ていたけど、FCができた時、父にとっては『これこそが本来あるべき姿だ』と感じたんだと思う。僕はそこでユースチームでプレーし始めて、最終的には17歳でトップチームに上がった。何試合か出場して、マンチェスター・カレッジにも通っていた。海外へ行って旅をする前のキャリアの大半は、マンチェスターのノンリーグでのサッカーだった。

    「違う道のりだった。それが最高なんだ。自分にとっては不思議だったよ。FCにいた時、シティやユナイテッドのアカデミーを出てきた連中がいたからね。僕は少しインポスター症候群みたいなものを感じていた。だって自分は、ほとんどサンデーリーグから来たようなものだったから！ マンチェスター・カレッジにいたけど、アードウィックでちゃんとしたトレーニングを受けたのはあれが初めてだった。それで、カレッジのためにプレーして、FCユナイテッドでもプレーして、それからマンチェスターFAでもプレーしていた。サルフォードのリトルトン・ロードで練習して、その後にFCユナイテッドでも練習していたよ。

    「勉強もしながら、マンチェスター・アポロでバーの仕事や警備の仕事もしていた。そういうことを全部やって、それから大学にも行っていたんだ。今の自分の周りを見ると、16歳や18歳の頃からずっとプロとしてプレーしてきて、それしか知らない選手たちがいる。ある意味では、自分はそこに感謝している。彼らとはまったく、本当にまったく違う背景を持っているからね。でも、そのおかげで今をよりありがたく思えるようになったんだと思う」

  • サウス・ヨークシャーからニュージャージーへ

    「FCユナイテッドでプレーしていたし、ジェイミー・バーディがいた翌年にはストックスブリッジでもプレーした。彼と対戦したと思う。ただの若者という感じだったよ。この子は将来有望だな、というようなね。実際、そういう印象だった。そして今の彼の姿を見ると、誰があそこまでやると想像できただろうか。

    「ノンリーグでも、マンチェスターでも、働きながらあちこち渡り歩いてきた。もううんざりしていたんだ。火曜の夜にアウェーでストックスブリッジまで行って試合をして、寒くて、そういうのばかりだった。だからニュージャージーに渡って指導することにした。マンハッタンから30分ほど外れたモントクレアという場所だった。信じられないほど素晴らしかった。アカデミーで指導していたんだ。贅沢な暮らしではなかったよ。ベッドを押し込んだ食品庫みたいな部屋に寝泊まりして、トコジラミまでいた！ それでも人生で最高の9カ月だった。僕はサッカーが大好きなんだ。本当に心から愛している。たとえ自分がプレーしていなくても、そこでサッカーを学び、指導し、学びたがっている子どもたちと向き合う。それは素晴らしかった」

  • アメリカでの指導歴

    Manhattan skyline
    Getty

    スウィラドがアメリカに滞在していた時期、マンハッタンは目と鼻の先にあった

    「アメリカのサッカーは発展途上だった。イギリスの年配の指導者たちがあちらに渡っていくのを見て、かなり前進したと思う。向こうではアクセントがあるだけで仕事を得られたんだ！ あちらに行くと、イングランド人だというだけでみんながひれ伏すような感じだった。でも、よくなった。かなり改善された。施設は素晴らしかった。ただ、あれが文化ではないから、彼らはまだ完全には理解していないと思う。これからも完全に理解することはないと思う。僕らにとっては教会に行くようなものなんだ。宗教のようなものだよ。彼らにとって、それがそうなることは決してない。

    「ただ、施設は素晴らしかった。それに向こうでは、お金があれば、そうしたアカデミーでプレーするためにお金を払う。すべてが金銭ベースだった。だから、質を持っているのに機会がない子どもたちがたくさんいる可能性があると思う。あちらではそこが大きな問題だと思う。子どもたちはみんな4WD車に乗っていて、大邸宅に住む裕福な子ばかりという感じなんだ。マンチェスターで自分が指導していた、都心部の少年たちとは明らかに違っていた。でも、繰り返すけど、単にフットボール文化が違うということだよね？ その後、向こうも間違いなくかなり発展してきた」

  • アメリカからオーストラリアへ

    「タスマニアに行ったのは衝撃的だった。自分はすごく世間知らずだったんだ。タスマニアは暑い場所だと思っていた。タスマニアン・デビルみたいな感じだと思っていたんだ！ 実際に行ってみたら、車の氷を削り落としていたし、雪まで降っていた！ 『このためにマンチェスターから地球の反対側まで来たのか』って感じだったよ。でも、素晴らしい経験だった。今だったら、もっとその価値を感じられたと思う。というのも、ニューヨークから行って、そのあとタスマニアに行ったからね。これ以上ないくらい違う場所だった。

    「それに、あそこにはあそこの独自の文化があった。世界の中でも非常に独特な場所なんだ。ひとつの小さなバブルの中にあるような場所で、人々の情熱もすごい。自分が行ったクラブは州都にすらなくて、ローンセストンにあった。素晴らしかったよ。家族的な価値観をとても大切にする大きなクラブなんだ。何世代にもわたってそこに関わっている人たちがいる。大人になったあとも、そこに残って子どもたちのコーチをしたりしているんだ。

    「正直に言えば、ニュージャージーにいた時とは完全に正反対だった。一方は、明らかにプレーするためにお金を払う環境で、資金が重要な、いわばパフォーマンス重視の文化だった。それに対して、ここでは価値観を重んじるクラブだった。こうしたクラブには大きなイタリア系、クロアチア系のルーツがあって、文化や歴史にしっかり根差している。素晴らしかったよ。あの時は『自分はここで何をしているんだ？』と思っていたから、心から満喫できたとは言わない。でも今振り返れば、素晴らしい経験だった。オーストラリア人でさえタスマニアに行ったことがある人はそう多くないし、ましてイギリス出身の自分ならなおさらだ。だから、本当に興味深かったよ。」

  • マレーシア移籍はいかにして実現したのか

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    ジョホールとクアラルンプールは、ランカシャーとはまるで別世界だ。

    「マレーシア系のサッカー選手に関する記事を見て、その選手の代理人の名前がスコット・オレレンショーだと分かったので、調べて適当にメールを送った。そうしたら、彼はジョホールの王子ととても近い関係にあった。彼が僕のパスポート取得を手配してくれて、JDT IIに加入したんだ。ジョホールはマレーシアで最も成功しているクラブだ。AFCチャンピオンズリーグに出ていて、そういうこともいろいろある。当時は、まだ発展途上だった。

    「本当に信じられなかった。マンチェスターの労働者階級の家庭出身の若者があそこへ行って、あの豪華な富を目の当たりにするんだから。高級スポーツカーで埋まったガレージ、プライベートジェット、そういう金の使い方が見せつけられていた。自分の育った環境からすると、順応するのはとても難しかった。だけど、これはまた一つの人生経験であり、自分が適応しなければならないものだった。パスポートを取得して、僕は地元選手としてプレーできるようになった。そのことについては、人生を変えてくれたから、王子にはこれからもずっと感謝している。ここ10年、11年で本当にいろいろな場所へ行った。信じられないようなことだったよ」

  • 素晴らしい都市と熱狂的なサポーターたち

    「マレーシアは文化が非常に深く、行く場所ごとに大きく異なる。自分はマレーシア各地でプレーしてきたので幸運だった。ジョホールには、シンガポールのすぐ隣という土地柄に根差した独自の文化がある。そしてKLは、自分のやりたいことができる大都市だ。この国の人々は本当にサッカーに夢中だ。COVIDで少し下火にはなったし、正直に言えばジョホールがここ10シーズンずっとリーグ優勝しているので、その点では関心がやや薄れた部分もあるが、自分が最初にこちらへ来た時の観客の熱気はものすごかった。素晴らしいよ。

    「サッカーのレベルについては議論の余地があるが、自分は本当に恵まれてきた。自分は世界最高のサッカー選手ではない。そういうバックグラウンドがあったわけでもない。でも、ここに来て自分なりのものを築き、信じられないような経験をしてくることができた。『Man on the Street』という自分のテレビ番組まで2年間持っていた。プレミアリーグの選手たちを招いて、彼らにインタビューし、体験のためにマレーシア各地を案内していたんだ。

    「かなり非現実的な感覚だよ。でも、ここの人たちはサッカーに夢中なんだ。マンチェスター・ユナイテッドの試合を見るために、午前3時、4時まで起きている人たちもいた。自分にとっては複雑だった。というのも、もちろん家族はリヴァプールのファンで、自分たちはその地元の出身だからだ。だから、自分たちのつながりは、プレミアリーグのクラブに熱狂しているここの人たちとは違う。これはサッカー以上のものなんだ。

    「世界の反対側にいながら、自分が生まれるより長く、30年、40年もこの競技を追いかけてきた人たちがいる。タクシーに乗れば、ケビン・キーガンの話をしている。ほら、昔のユナイテッドの選手たちの話もしている。イギリスでその環境の中にいると、この競技が実際にどれほど大きいものか、特にプレミアリーグがどれほど大きいかを忘れてしまう。サッカー文化は非常に、非常に強く、とりわけイングランドのサッカーに向けられている」

  • マレーシアにおける文化的課題

    Malaysia market
    Getty

    マレーシアの気候と食べ物には慣れが必要だ

    「暑さには慣れない。慣れるなんて不可能だ。実際、先月はトレーニング中に倒れた。1分間意識を失っていた。あんなことは初めてだった。原因が暑さだったのか、脱水だったのか、それとも別の何かだったのかは分からない。病院では最初、心臓発作を起こしたと思われた。だが、どうやら心臓に問題はなく、また戻っていくことになる。トレーニングも再開できるはずだ。でも、本当に消耗する。

    「プレミアリーグのチームが親善試合をしにこちらへ来ることがある。数週間前にはチェルシーがここでジョホールと対戦していたと思う。まったく別のスポーツだ。高強度の動き、繰り返される動き、まるで別物なんだ。慣れることはない。

    「それに食事もそうだ。KLのような大都市では問題ない。クリーンな食事をするのはずっと簡単だ。でも、国内のより地方の地域に行くと、マレー系の食事はそこまで健康的ではない。料理には脂や油がかなり多く、甘い飲み物なんかもある。だから、その点でも余計な努力が必要になる。英語を話せる人は多い。でも、相手の言語も少しは学ぼうとしないといけないと思う。今ではマレーシア語でも何とかやっていける」

  • タイで熱気を感じる

    「その後は少しタイにも行った。2部リーグで優勝したけど、残念ながら代表戦出場歴がなかったからトップディビジョンではプレーできなかった。タイはすごかった。自分がいたのはゴールデン・トライアングルの近くだった。バンコクから9時間、ラオス国境の近くにいた。ある男が金を稼いで、その後にチームへ投資し始めた村だった。誰も英語を話さなかった。通訳はいたけど、その通訳ですら英語を話せなかったんだ！ 監督がタイ語で話し始めて、その後で通訳が英語のつもりの言葉で話し始めたんだけど、自分にはその“英語”より監督のほうがよく分かった気がした。めちゃくちゃだったよ。

    「それに、あのあたりの食べ物はとにかくものすごく辛い。辛くしないでくれと頼んでも、それでも唐辛子を入れてくる。本当に『唐辛子はなしで、使わないで、触らないで』くらいまで言わないといけない。彼らにとっては、辛くない食べ物なんて意味が分からないみたいな感じなんだ。だからそれも興味深かった。タイはマレーシアと比べると、かなり文化がしっかり形作られている。バンコクはすごい街だ。ファンについて言えば、タイのファンのほうが少し支えてくれると感じた。マレーシアのファンは、物事がうまくいっていないとかなり厳しくなることがあって、すぐに批判的になる。でもそれは悪いことではなくて、単に文化なんだ。タイのファンについては、自分たちはリーグ首位のチームでプレーしていたから、それも理由だったのかもしれない！ あれもまた興味深い経験だった」

  • ブルネイでの異なる生活様式

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    スウィラドは現在所属するDPMMでの環境に大きな満足感を示している

    「この地域はどこもそれぞれ違う。ブルネイは大きく異なる。禁酒の国だ。自分はたばこを吸わないが、ムスリムであればたばこを持ち込めないし、路上で吸うこともできない。思っていた場所とは違っていた。正直に言えば、ここに初めて来る時は少し不安があった。いろいろな話を耳にするからだ。でも実際に来てみると、人々は素晴らしい。この国は豊かなので、福祉制度がしっかりしているし、教育水準も高く、誰もが基本的な生活の必要を満たされている。誰もがとても良い生活の質を享受している。

    「アイトールとアンヘルが自分をここに連れてきてくれた。ここへ来る機会を与えてくれたし、実際に来てみて本当に素晴らしい。とてもプロフェッショナルなクラブだ。いい仲間がそろっているし、スコットランド人の監督もいる。民族的なグループという意味では、ムスリムのマレー文化圏でマレーシアと似ているが、こちらの方がずっと落ち着いている。ここのインフラがマレーシアとは違うことはすぐに分かる。ここは何もかもが静かで、午後10時には文字通りすべて閉まる。一方でマレーシアは24時間都市のようなものだ」

  • ブルネイの生活費

    「ブルネイは物価が高い。生活費の面で言えば、ブルネイはかなりイギリスに近いと思う。ブルネイ・ドルがシンガポール・ドルと連動しているから、そこが似ている理由だ。だから何もかも高くなる。一方でマレーシアはめちゃくちゃ安い。タイはおそらくさらに安い。特に自分がいた場所はそうだった。契約書にこの額が給料だと書かれた時は、『ああ、悪くないな』という感じだった。でも実際にここへ来ると、『なるほど、生活費はかなり高いな』と気づく。それでも気に入っている。

    「ブルネイ国王の息子がチームを運営している。彼はブルネイのトップとなる次の継承者で、スタンドから下りてきたりもする。あの資産の規模は、自分にはちょっと想像がつかない。でも、それでも彼は外に出てきて全選手に会うし、選手のこともよく把握している。各選手のこれまでの経歴も知っている。自分は世界一の王室支持者というわけではないが、こちらの文化においてあれだけの立場にある人物が、それでもチームを知り、選手を知ろうとする謙虚さを持ち、練習の大半を見に来ている。そのことは彼自身や、クラブにどれだけ深く関わっているかをよく物語っていると思う」

  • 7つ星ホテルとブルネイでの暮らし

    Orangutan
    Getty

    ボルネオの地元の野生生物は、この地をかなりユニークな旅行先にしている。

    「ブルネイでは、コーヒーショップ文化がすごく根付いている。基本的には仲間たちと自分たちで楽しみを見つけて、のんびり過ごす感じだ。かなり移動も多くて、2試合に1試合はマレーシアでの開催だから、あちこち飛び回っている。だから空き時間には『エンパイア・ホテル』という7つ星ホテルがあるんだけど、そこがすごいんだ。きれいなビーチもあって、かなり豪華だし、無料で入ってくつろげる。タイでは村のど真ん中、本当に何もない場所にいた。だから大変だった」

    「それにまつわるちょっとした話がある。リーグ優勝した時、村をオープントップバスで回るパレードをやったんだ。しかも文字どおり、その村には通りが2本しかない！ でも村中の人たちが出てきて、僕らはオープントップバスの上で飲み物を振る舞って、みんな完全に酔っぱらっていた。日が沈むまで6時間か7時間くらい、ただその通りを行ったり来たりしていたと思う。あれ以上ないくらい遅かったよ！ 本当に最高だった」

    「タイについて言えば、文化の面で大きな違いがある。だから、地域によっては世界のフットボール文化の中で酒がかなり大きな要素になっている。UKのノンリーグでは言うまでもないし、オーストラリアでもそうだった。マレーシアは興味深くて、外国人選手と地元選手がいる。そしてチーム内にはたいてい分かれた雰囲気がある。悪い意味ではないけど、当然ながら一方はムスリムで、彼らには彼らなりのやり方がある。外国人には外国人の空気感がある」

    「タイでは、この地域で初めてこういう経験をしたんだ……試合が終わって、みんなで一緒に酒を飲んで、リーグ優勝のあとにみんなで楽しむ。マレーシアやブルネイでは文化の違いもあって、そこまでよくあることではない。少し古い感覚かもしれないけど、ああいうのがチームをひとつにするんだ。あの結束がね」

  • ボルネオと東南アジアでやるべきこと

    「ボルネオでオランウータンを見に行きたい。まだできていないし、やるべきことの一つだと思う。ちなみに、あれはこの島、この地域の固有種で、ここは本当にものすごく広い。だからまず何より、オランウータンを見に行くのは自分自身がやる必要のあることだと思っている。それからマレーシア、この地域で言えば、次は島々だ。タイにも行けるし、もっとよく知られた島々にも行ける。でも、静かで、より人里離れた島がたくさんあって、そういう場所ならあのビーチらしい雰囲気を味わえる。いつもパーティー向けの島に行く必要はない。ボルネオのサバ州沖にもたくさんあるし、東マレーシアの沖合にもある。こういう島々こそ、まさに本物の楽園のような島で、定番のバリやタイのリゾートに行くのに比べれば、観光地化もずっと進んでいない」

    「3つ目としては、バンコクかクアラルンプールで夜を過ごせば、外れることはないと思う。屋台料理、街の空気、喧騒。そのすべてが、自分たちがどれほどちっぽけな存在かを気づかせてくれる。少し酒を飲んで、うまいものを食べて、そういう街は24時間、いつでも動いている街だから、最後に自分がどこにたどり着くのか分からないのがいい。友人に会うかもしれないし、どこかいい場所を知っている誰かに出会うかもしれない。そうしたらその人が次の場所を知っていて、夜は日の出までずっと続いていく。人生で最高の夜のいくつかは、バンコクとKLで過ごしたものだ。しかも一つとして同じ夜はない」

  • かけがえのない人生経験

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    スウィラドは居心地の良い環境を離れ、夢をかなえた

    「選手たちには海外に行くことを強く勧めたい。自分には母のルーツがあって、それが自分を助ける大きな要素になったし、そのおかげで扉も開かれた。ただ、選択肢はある。特に今は移籍市場もあって、人と話したり、メッセージを送ったりできるこうしたサイトがある。もし初めてで、まだ最高レベルでプレーしたことがないなら、トライアルを受けたり、そういう形になるかもしれない。でも、自分なら100％やる。なぜなら戻ってくるたびに毎回同じことを言っているからだ。イギリスのサッカーはハイレベルだ。どれだけレベルが高いのか、みんな分かっていないと思う。こっちの選手たちにも、そのレベルの高さや水準について話すと、『いや、まさか。イングランドの5部なんでしょ』という反応が返ってくる。でも自分は『いや、プロなんだ。十分に高いレベルだ』と言うんだ。

    「絶対に外へ出ようとするべきだと思う。イギリスで成功するのももちろん素晴らしいことだけど、その先にはかけがえのない人生経験があるし、その一歩を踏み出したことを本当に後悔することはないと思う。自分は幸運だった。ニュージャージー、ニューヨークへ行くという最初の一歩を踏み出して、それによって世界がとても大きく、さまざまな文化があるという事実に目を開かされた。これはサッカーのことだけじゃない。人生経験の話であって、それは何ものにも代えがたい。人として成長できるし、人間としても成長できる。そして、それこそが充実した生き方なんだ」

  • 未来には何が待っているのか？

    「あと数年はプレーしたい。まだ少しはやれる感覚があるし、そのための情熱も残っている。自分の中には、まだ少し冒険心もある。でも正直、将来がどうなるかは分からない。マンチェスターはいつだって故郷だから、常にそこには拠点を持つことになると思う。ただその一方で、こちらでも土台を築いてきた感覚がある。だから理想を言えば、両方に足場を持てたらいい。まだはっきりとは分からない。大学にも行っていたから、スポーツ科学の学位もある。それが何かしら道を開いてくれればと思う。

    「イギリスにいた頃は、フットボールを含め、あらゆることが今とは大きく違っていた。自分が離れた頃、FCユナイテッドでサルフォード・シティと対戦していた。当時は火曜の夜に、チームとして自信をつけるための相手として彼らと試合をしていた。出場時間を確保するために対戦していたんだ。それが今では、彼らは自分の地元のフットボールリーグのクラブになっている。信じられないよ。

    「こちらにも自分のルーツがある。母はマレーシアのペナンという島の出身で、本当に美しい島なんだ。ここに残りたいと思っている。イギリスもマンチェスターも大好きだけど、ほかにも滞在したり暮らしたり、経験したりするのに素晴らしい場所はたくさんある。生活の質も同じくらいか、それ以上だと言う人も世界にはいる。実際に行って経験してみないといけない。今の自分にとっては、11月や12月の寒さの中で、1日の大半が暗いような場所で暮らす生活に戻るのは難しいと思う」

  • 住みやすさ指数

    Brunei flag
    Getty

    ブルネイでの暮らしを5つの重要分野でランキング化するとどうなるか

    気候：9/10。「暑くなりすぎることがある。それだけが唯一の問題だ！」

    食事：10/10。「東南アジアのそれぞれの地域には独自の食文化があると思うし、たいていははっきりとした特色があって、風味も豊かだ。本当に高く評価している」

    人々：10/10。「海外に行けば、異なる文化があり、異なる暮らし方がある。でも、もちろんブルネイやマレーシアに来れば、そこはイスラム教の国だ。タイに行けば、仏教の国だ。それぞれが、母国での物事のあり方とは本当に、本当に大きく違う。特に年長者への敬意や、王室への敬意という点でね。人々の考え方には、時に少し従順な特徴があることもある。でも、素晴らしい人たちだ」

    やること：10/10。「何でもある。ビーチ、食事、街。街が好きだし、食事をして、ルーフトップバーに行くのも好きだ」

    生活費：5/10。「シンガポールやブルネイなら、おそらく5点かな。物価が高いし、何でも輸入品だからだ。マレーシアやタイの話なら、7点か8点くらいだと思う」

    合計：44/50

    ニックへの取材協力はRuiz Eleven XIの厚意によるもの。

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