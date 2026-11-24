とはいえ、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは、移籍市場で失敗があったことを率直に認め、できるだけ早く修正する必要があるとしている。彼はRadio Kiss Kissにこう語った。「昨季は多くの資金を使ったが、賢明な使い方ではなかったかもしれない。その点で自分が批判に値することは十分に理解した上で言っている。ただ、チームを改善し、修正し、完成させる方法について明確な考えがある。1月に向けて確実に準備を整える」
マラドーナで期待を大きく裏切ったルッカとラングの退団は既定路線と見られているが、デ・ブライネも去る可能性がある。プレミアリーグの年間最優秀選手に2度選ばれた彼とナポリの契約は、1年間の延長オプション付きで、残り6カ月だ。しかし、オランダのメディアVoetbalは、デ・ブライネの代理人がシーズン途中のフィリップス・スタディオン移籍に向け、すでにPSVと話し合ったと主張している。
それも十分にあり得る話だ。例えばスコット・マクトミネイと比べると、デ・ブライネが新天地になじんだとは言い難い。ベルギー代表選手の妻は、家族がアイントホーフェンから車でわずか1時間のリンブルフへ引っ越したがっており、「早ければ早いほどいい」と話している。
ミケーレ・デ・ブライネは雑誌Ninaに「ケヴィンはナポリで非常に制約の多い生活を送っています。彼にとって、あまり楽しいものではありません」と語った。実際のところ、今のナポリでプレーすることは誰にとってもあまり楽しくない。アッレグリもそれを痛感している。土曜日のトリノ戦でひどく苦しみながら勝利した際には、ハーフタイムに選手たちへ、もっと笑顔になればゴールを決められるかもしれないとまで話した。
しかし、後半にマクトミネイが決勝点を挙げても、マラドーナを取り巻く空気はほとんど明るくなっていない。火曜日のシティとのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、アッレグリは勝ち抜けの望みは12月8日のクラブ・ブルッヘとのホームゲームに懸かっていると指摘した。早々に予防線を張ったとも受け取れる発言だ。
さらに、マクトミネイがもっと前線に上がれるよう、アッレグリは再びデ・ブライネを、本人が明らかに望んでいない低い位置で起用した。1月の退団は依然として十分にあり得る。何しろ、フリーで加入した選手を売却すれば、移籍金が比較的少額でもナポリには財務上の利点がある。高額な人件費の負担も減らせる。
もちろん、その一方でデ・ブライネには、まだ最高レベルで十分に貢献できるという見方もある。代表戦期間中のベルギー代表での印象的なプレーが、それを裏付けた。今後数週間が決定的になるだろう。ただ、エティハドへの帰還を彼が少しでも楽しめるとしたら驚きだ。シティではどれほどサッカーを楽しんでいたか、そしてナポリではそれがどれほど苦痛なものになったかを、痛感させられる可能性が高いからだ。