ジョゼップ・グアルディオラの構想から外れ、2024-25シーズン限りでマンチェスター・シティを退団すると明かしたデ・ブライネには、数多くのオファーが届いた。加入後初の記者会見で、彼は報道陣にこう語っている。「プロジェクト、生活環境、競争力には大きな違いがありました。でも、総合的に見てナポリのプロジェクトが自分にとって最良の選択肢だったと思います」

そう判断した理由は理解できる。他にはもっと高額のオファーがあったかもしれないが、ナポリには太陽と海、そしてスクデットがあった。コンテ就任1年目を終えたばかりのチームは、リーグ王者に輝いていた。マンチェスターで10年を過ごした後、環境を大きく変えながら最高レベルでプレーし続けたいデ・ブライネにとって、まさに理想的な組み合わせに見えた。

プレミアリーグ史上最高の10番とも評される選手の獲得は、ナポリにとっても素晴らしい補強に見えた。コンテのチームはイタリア王者になったばかりだったが、創造性を欠いていた。優勝したシーズンの得点はわずか59。6位のフィオレンティーナ、7位のラツィオ、8位のミランよりも少なかったことが、それを物語っている。

だからこそ、ラスムス・ホイルンド、ルッカ、ノア・ラングも加わった攻撃陣に、デ・ブライネは新たな可能性をもたらす存在として迎えられた。しかし、ナポリのセリエAでの得点は前季よりさらに少ない58にとどまった。チャンピオンズリーグではPSVに2-6で惨敗するなど、屈辱的なリーグフェーズ敗退を喫した。デ・ブライネは嫌悪感を抱き、それを隠そうともしなかった。

ワールドカップを前に、コンテとナポリの契約終了を喜んでいるかとHet Nieuwsbladに問われると、こう答えた。「はい。私としては、彼が残る必要はありませんでした。昨夏、どのようなプレーをするかについて約束がありましたが、結局、そのほとんどは実現しませんでした」

「それは残念でした。私たちは非常に守備的にプレーしていました。4-5-1のフォーメーションで、毎試合1点差で勝とうとするなら、そういうサッカーになります。センターフォワードのホイルンドはわずか10得点でしたから、数字が良くならないのも分かります……。サッカーは楽しくなければなりませんが、残念ながら私にはそれが欠けていました。遠回しに言っても仕方ありません。私たちはサッカーに対する考え方が違います。コンテの下では、自分のポジションでプレーすることは一度もありませんでした」

デ・ブライネにとって残念なことに、職を守るために必要な勝利の方程式を必死に探すアッレグリは、同じ試合の途中でさえ、コンテ以上に彼のポジションを変えている。