トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、パーマーやギブス＝ホワイトと並ぶ過小評価された戦力だ。卓越したパスレンジはワールドカップでイングランドにとって非常に貴重なものとなり得たはずで、アルゼンチン戦でトゥヘルが自軍に欠けていたと感じた落ち着きや技術的クオリティーをもたらしていた可能性がある。

レアル・マドリーのこの選手は、今後の主要大会をこれ以上欠くにはあまりにも優れた存在だ。ただ、彼もまた条件付きで再招集された一人である。「彼に必要なのはパフォーマンスだ。それだけのことだ。これは競争であり、我々はほかの選手たちを信頼した［ワールドカップで］。私は今でもその決断を支持しているし、今は彼が自身のポジションを勝ち取るために戦う時だ」とトゥヘルは語った。「彼はいつだって戦う覚悟があると言っていたし、自分の居場所を勝ち取るために戦うとも言っていた。特にイングランドのためにだ。だから、証明するかどうかは彼次第であり、キャンプ参加は大いに歓迎する。我々には長いキャンプがあるし、きっと存在感を示してくれるはずだ」

ワールドカップで活躍した3人のDF、リース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ジョン・ストーンズはいずれもコンディションの問題で不在となっている。そうでなければ、トゥヘルが再びアレクサンダー＝アーノルドを外していた可能性は十分にある。実際、ほかの主なサイドバックとしてはオライリー、ジャレル・クアンサー、そして当初はリブラメントを引き続き起用していた。

イングランドの最終ラインは北米でたびたび脆さをのぞかせており、キャリア晩年に差しかかるストーンズの明確な後継者も見当たらない。エバートンでまずまずのシーズンの立ち上がりを見せたジャラッド・ブランスウェイトは、トゥヘルの目に留まるだけの仕事をしてきたが、中央でマーク・グエイと即座に連係を築くことへのプレッシャーは大きいだろう。

トゥヘルはまた、ケインに続く攻撃陣の状況も不安視しているはずだ。今回はドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが最初の交代カードとなる見込みだが、オリー・ワトキンスはトニーに続いてサウジアラビア行きを選んだことで、今後完全に構想外となる可能性もある。次のEUROが開幕する時に34歳となるケインでも、最前線を任せるだけのフィジカルはなお備えているはずだが、毎分プレーすることを求めるのは酷だ。

トゥヘルは、ケインをより支えるために17歳のアストン・ヴィラFWブライアン・マジョを早期抜てきしなければならないかもしれない。その点で評価できるのは、この元チェルシー指揮官がすでに複数の若手にチャンスを与えていることだ。リヴァプールの神童リオ・ングモハ、そしてボーンマスのアレックス・スコットはいずれも、今後3週間でインパクトを残す可能性がある。

アーセナルの19歳の新星マイルズ・ルイス＝スケリーは、イングランドA代表での通算6キャップにさらに上積みする見通しで、ニューカッスルのルイス・ホールは5キャップ目を狙っている。マックス・ダウマンがアーセナルで現在の軌道を維持するなら、彼も間違いなく近く候補に入ってくるだろう。トゥヘルは、これらの若手を今後2年間のサイクルにおける主力へと育て上げることで、多くの懐疑派を納得させることができる。しかし彼らには適切な指導が必要だ。

イングランドには、スペインと同じフットボールレベルに到達するために必要な選手層の厚さがある。その反対にあるトゥヘルの頑なな見方が今なお残っているのであれば、それは捨て去らなければならない。そうでなければEUROで歴史は繰り返され、彼の任期はカペッロの時と同じく、時間と戦力の無駄だったと記憶されることになる。