トーマス・トゥヘルには、イングランドが新たなサイクルを始める中、ファン、そして選手たちの信頼を取り戻すための2年がある
イングランドサッカー協会（FA）は、自らの過ちからまったく学んでいないのは明らかだ。イングランドは、2010年ワールドカップ開幕直前にファビオ・カペッロとの新契約を結んだ末に同大会でベスト16敗退となり、カペッロはその19カ月後に辞任した。その時点では、すでにサポーターの信頼と熱意を長く失っていた。
カペッロと同じく、トーマス・トゥヘル体制も好調な滑り出しを見せ、2026年ワールドカップ予選を全勝で突破した。そして2月、FAは同監督との契約を2028年まで延長した。これはおそらく、夏に強豪クラブへ引き抜かれる可能性を恐れたためだろう。トゥヘルにはマンチェスター・ユナイテッド行きの噂が強くあり、その判断にも一定の理屈はあった。だが、彼はまだ新契約を正当に勝ち取るだけの実績を示してはいなかった。イングランド代表監督は、当然ながら主要大会で何を成し遂げたかだけで評価されるべきだ。
イングランドは最終的にワールドカップを3位で終え、1966年以来最高の成績を収めた。しかし、国全体を覆った感情はやはり痛烈な失望だった。宿敵アルゼンチンとの準決勝で喫した2-1の敗戦は、避けられた可能性があり、そしてそうあるべきだったからだ。
「私は一度も大きな成功だったとは言っていない」と、トゥヘルは北米からイングランド帰還後初めての代表メンバーを発表した後に語った。「ポジティブな点が多かったとは言った。やり残したものがあった。でも、なぜ期待値はそんなに高いのか？ 最後に優勝したのはいつだ？ そもそも、これまでに勝ったことがあったのか？ [銅]メダルを持ち帰ったことすら認めてもらえないほど、なぜ期待が高いのか？」
そうした責任転嫁のような戦術では、トゥヘルがサポーターの信頼を取り戻す助けにはならない。アルゼンチン戦で何があれほどひどく間違っていたのかに責任を持ち、そこから学ばなければ、母国開催の2028年欧州選手権を見据えるイングランドにおいて、ドイツ人指揮官はカペッロと同じ運命をたどることになる。
絶好機を逃す
イングランドは、トゥヘルの前任者であるガレス・サウスゲート監督の下でEURO2大会連続の決勝進出を果たしたが、2024年の大一番ではスペインに敗れ、その3年前にはイタリアにPK戦で屈していた。トゥヘルは、イングランドが2024年大会で「負けないためのプレーをしていた」との見解を示し、「優勝への渇望や高揚感を持つよりも、大会から敗退することを恐れていた」と語っていた。
しかし、7月15日にアトランタでアルゼンチンに1点差をひっくり返された一戦で、トゥヘルはイングランド史上でも最も臆病な部類に入るパフォーマンスの一つに責任を負うこととなった。その内容は、サウスゲート体制で見られたどの試合よりもひどかったと言える。
イングランドは試合序盤55分までわずかに優勢に進め、アンソニー・ゴードンのゴールで先制した。そこからとどめを刺しにいっていれば、再びスペインとの決勝を戦う可能性もあったはずだ。なぜなら、全盛期を大きく過ぎたアルゼンチンは十分に攻略可能だったからである。
だが実際には、イングランドは引き下がった。そしてトゥヘルはゴードンに代えてエズリ・コンサを投入し、5バックへ変更した。誰も驚かなかったように、アルゼンチンはさらに人数を前にかけ、イングランドは押し返すことができなくなった。試合終盤20分は、2本続けてパスをつなぐのもやっとだった。リオネル・メッシが主役となり、まずはエンソ・フェルナンデスの同点弾をお膳立てすると、続いてアディショナルタイムにはラウタロ・マルティネスの決勝ヘッドを生むクロスも供給した。
トゥヘルは就任時に貫くと誓った理念に背き、選手たちを完全には信じていないことを示した。確かに、大舞台の重圧にのみ込まれ、明らかに恐怖で動けなくなっていた選手もいた。だが、そういう時こそ指揮官が彼らを鼓舞し、勝利への「渇望」を取り戻させるべきだった。チーム内に広がっていた疑念を、トゥヘルがさらに増幅させただけだったのは到底許されない。これは自身が一流の指揮官であることを証明する瞬間だったにもかかわらず、彼は完全にそれを台無しにした。
「DNA」は言い訳にならない
これほど衝撃的な崩壊の後で許される処方箋は、即座の謝罪か辞任表明の二つしかなかったはずだ。だがトゥヘルは責任を転嫁し、自分たちがビッグタイトルを勝ち取るにはイングランドサッカーの「DNA」を変えなければならないと主張した。
「自分たちは構造の中で受け身になりすぎた。後ろを5枚にしてより受け身になるのではなく、もっと能動的に、より素早くウインガーに出ていき、最終ライン4枚の間にギャップを開けないようにしようとした」と同氏は付け加えた。「全員に前へ出て、構造の中でもっとアクティブになるよう促したが、うまくいかなかった。もはやデュエルを見つけられず、そのせいでどんどん低い位置に下がってしまった。それは決してプランではなかったが、実際にそうなってしまった。
「自分たちは再びボールを持つ必要があった。そうでなければ相手のプレッシャーを打破できないし、流れを取り戻すこともできない。ボール保持は極めて重要な役割を果たすと思う。ボールを持ち、試合とボールをコントロールすることは、スペインやアルゼンチン、ブラジルのDNAのようには、自分たちのDNAにはないのかもしれない。それもまた大きな問題だ」
そうした発言はすべて、イングランドが必死に試合を追っていた後半アディショナルタイム5分になるまでイヴァン・トニーやマーカス・ラッシュフォードを投入しなかった人物から出たものだ。一方のブカヨ・サカは、ベンチから1分たりとも出場できないほどコンディション不良と判断されたにもかかわらず、その3日後のフランスとの3位決定戦ではハットトリックを決め、試合をフル出場で終えた。
イングランドが受け身だったのは、トゥヘルが最初の3枚の交代カードとしてコンサ、ダン・バーン、ニコ・オライリーを選んだからだ。両チームの間に生じたポゼッションの差を埋めるための交代ではなく、むしろわずかなリードを守ることを期待した交代だった。DNAという言い訳も通用しない。なぜなら一流の監督であれば、世界最高級のタレントがそろう陣容でプレーパターンを落とし込めるはずだからだ。ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャーズ、デクラン・ライス、エリオット・アンダーソンは82分間そろってピッチに立っていた。
妄想的な
2カ月の熟考期間という恩恵がありながら、トゥヘルは先週、自らの発言をあらためて強調し、敗色濃厚な戦いに挑んでいるかのようにも見えた。「彼らに（ボールを保持することを）教える時間が自分にあるのか、確信が持てない」と同氏は語った。「このことについては自分自身でも葛藤している。というのも、たとえプレミアリーグでチームが試合を支配していたとしても、そうしたチームにイングランド人選手がどれだけいるのか、という話だからだ。
「これは我々のDNAにあるのだろうか？ 本当に我々は主導権を握ることを重視しているのだろうか？ それは試合の中で我々を心地よくさせるものなのだろうか？ それは我々にとって自然にできることなのだろうか？ 深い部分、本質のところでは、イングランド人選手は、そしてそれは美しいことでもあるのだが、観客もまた、前に出ていくことを望んでいるのだと思う。行こう。やろう。6-3で勝負しよう、4-3で勝負しよう。1-0で終わらせるな。
「大会を経験した今、このチームは戦う準備ができていて、いつでも前に出ていく用意があると感じている。そこが美しさだ。高いプレッシャーがかかる場面になると、そこで我々はもっと良いサッカーができるし、もしかすると少し勇気、あるいはこのエネルギーが足りないのかもしれない……。おそらく、よりその方向に進んでいくことなのだろう」
しかし、アルゼンチン戦のイングランドほど、1-0を目指してこれほど盲目的に戦ったチームはなかった。そして「勇気の欠如」を何よりもまず伝えていたのはトゥヘル本人だった。それでも、このドイツ人指揮官の声に根底的な皮肉は一切なかった。驚くべきことに、同氏は世論がすでに切り替えていると考えているようでもある。
「ファンの99.9％は交代策や戦術的な修正、戦術の細部について話していない」とトゥヘルは続けた。「彼らが話すのは、コンゴ戦を観るのがどれほど神経をすり減らすものだったか、そしてどこで祝ったか、ということだ。これが私の受け取っている反応だ。これこそが我々が生み出したものであり、そうあるべきものだ。これこそワールドカップの意義だ。人々とつながり、忘れられない経験を与えることだ。
「それは私を誇らしい気持ちにさせるし、幸せにもする。たとえタクシーの中でも、コーヒーショップでも、あるいはスーパーマーケットでも、そうした小さな瞬間を分かち合い、それが本当に何かを意味していたのだと理解できるからだ」
だが、そのすべては完全な妄想と分類できる。イングランドのファンが2026年ワールドカップで鮮明に記憶している唯一のことは、トゥヘルがアルゼンチンに自分たちの英雄を屈服するまでねじ伏せることを許したという点だけだ。トゥヘルのせいで、ついに2度目のワールドカップ制覇を成し遂げる最大のチャンスは逃されてしまった。そして、それ以上の好機は二度と訪れないかもしれない。
パーマーに問題か？
トゥヘルは、イングランド代表の大勢を占めるスター選手たちから、もはや全面的な支持を得られない可能性もある。アルゼンチン戦での戦術的な選択は複数の選手を困惑させており、遠征メンバーにすら入れなかった者たちが指揮官に対してわだかまりを抱いたとしても不思議ではない。
コール・パーマーが不満を抱く十分な理由があるのは間違いない。チェルシー所属の同選手は2025-26シーズンに素晴らしい出来を見せたわけではないが、常に試合を変え得る存在であり、カナダ、メキシコ、アメリカでの戦いに臨んだトゥヘルのベンチには、そうしたタイプの選手が十分にはいなかった。
長い夏休みを終えた後、パーマーは新シーズンを好調にスタートさせ、チェルシーでプレミアリーグ5試合に出場して4ゴール関与を記録。そのパフォーマンスは、トゥヘルに同選手を再び招集する決断を下させるのに十分だった。ただ、その招集には警告も伴っていた。
「招集されてチームに戻ることと、実際にパフォーマンスを見せることは別の話だ」とトゥヘルは語った。「コールは、自分のポジションをつかみ、その招集を正当化するために、こうした数字とパフォーマンスを示し続ける必要がある」
トゥヘルは、もう少し言葉を選ぶこともできたはずだ。ジョーダン・ヘンダーソンは36歳で全盛期を大きく過ぎていたにもかかわらずワールドカップ出場メンバーの座をつかんだ一方で、パーマーの方がエベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケ、トニーより選ばれるに値したと主張することもできる。確かに、ベリンガムとロジャーズに加えて3人目のトップ下を加えるのはリスクだったかもしれないが、パーマーがいればイングランドの攻撃はより脅威あるものに見えただろう。
パーマーは軽度の筋肉系の問題によって今回の代表メンバーからの辞退を余儀なくされ、当初は再びイングランド代表に加わることを楽しみにしていた。それでも、トゥヘルの公の挑発はネガティブな感情を引き起こしてもおかしくなかった。というのも、パーマーはその招集を完全に正当化していたからだ。
トゥヘルのパーマーへの対応が懸念材料なのは、彼がイングランドが擁する最も才能あるフットボーラーの一人だからである。理想を言えば、次回の欧州選手権でキーマンになるはずの存在だが、トゥヘル就任以降、代表でプレーしたのはわずか3試合にとどまっている。繰り返すコンディション面の問題がパーマーの足かせになってきたのは事実で、耐久性を証明するのは確かに本人の責任だ。しかし、トゥヘルもまた導きと励ましを与える存在であるべきだ。
一貫性のない考え方
トゥヘルの当面の焦点はネーションズリーグにある。イングランドは同大会のトップディビジョンに復帰しており、ウェンブリーで世界王者かつ欧州王者のスペインとの初戦を迎える準備を進めている。その後はチェコとクロアチアへのアウェー戦に臨み、最後は再びウェンブリーでチェコと対戦して、この非常に長い代表ウィークを締めくくる。
ただ、パーマーだけが代表を離脱したわけではない。ライス、コビー・メイヌー、ラシュフォード、ティノ・リブラメントも負傷により辞退している。詳細は明らかにされていないが、シーズン序盤ということもあり、クラブ側が大事な戦力を守るために通常以上に慎重になっているようだ。これはトゥヘルにとって理想的な状況ではない。
これを受け、トゥヘルは中盤でライスとメイヌーの不在を補うためにエヴァートンのジェームズ・ガーナーを招集。さらにノッティンガム・フォレストの実力者モーガン・ギブス＝ホワイトも追加した。トゥヘルは当初、ベリンガム、ロジャーズ、エゼに加えてさらに1人のトップ下タイプを加えても「誰の助けにもならない」と考え、再び彼を見送っていた。しかし、ギブス＝ホワイトが偽9番、両ウイング、さらにより低い位置の役割でもプレーできる万能性を備えていることを、彼は見落としていたように見える。
ギブス＝ホワイトをワールドカップのメンバーから外したのは誤りだった。そして今、少なくとも当面はトゥヘルの構想からパーマーを押しのけることを期待するだろうが、それでも指揮官は26歳の彼を一面的に捉えることで、なお機会を逃している。パートナーとのドバイ旅行を切り上げ、電話を切ってしまうのではなく最新のキャンプに合流したギブス＝ホワイトに対しては、幸運だったと思うべきだ。
今後のイングランド代表選考は、より実力主義にしていくべきだろう。ヘンダーソンは今回は打撲のため選考対象ではなかったが、そもそも候補に入っていたという事実自体が懸念材料である。一方のラシュフォードは、この代表メンバーに近づくべきですらなかった。マンチェスター・ユナイテッドでその極めて波の激しいウインガーを再び組み込んだことで、すでにマイケル・キャリックがその代償を払っているからだ。
彼が下した大きな判断で正しかったのは、フィル・フォーデンとハリー・マグワイアを外したことだけだった。前者は今なおマンチェスター・シティで本来の最高のフォームを取り戻せずにおり、後者はプレミアリーグ5試合で8失点したユナイテッド守備陣の一員だった。サウスゲートのお気に入りだった2人に対して厳しい姿勢を維持しているのは前向きな材料だが、トゥヘルはピッチ全体にわたって、より一貫した考え方を示さなければならない。
未来を見据えて
トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、パーマーやギブス＝ホワイトと並ぶ過小評価された戦力だ。卓越したパスレンジはワールドカップでイングランドにとって非常に貴重なものとなり得たはずで、アルゼンチン戦でトゥヘルが自軍に欠けていたと感じた落ち着きや技術的クオリティーをもたらしていた可能性がある。
レアル・マドリーのこの選手は、今後の主要大会をこれ以上欠くにはあまりにも優れた存在だ。ただ、彼もまた条件付きで再招集された一人である。「彼に必要なのはパフォーマンスだ。それだけのことだ。これは競争であり、我々はほかの選手たちを信頼した［ワールドカップで］。私は今でもその決断を支持しているし、今は彼が自身のポジションを勝ち取るために戦う時だ」とトゥヘルは語った。「彼はいつだって戦う覚悟があると言っていたし、自分の居場所を勝ち取るために戦うとも言っていた。特にイングランドのためにだ。だから、証明するかどうかは彼次第であり、キャンプ参加は大いに歓迎する。我々には長いキャンプがあるし、きっと存在感を示してくれるはずだ」
ワールドカップで活躍した3人のDF、リース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ジョン・ストーンズはいずれもコンディションの問題で不在となっている。そうでなければ、トゥヘルが再びアレクサンダー＝アーノルドを外していた可能性は十分にある。実際、ほかの主なサイドバックとしてはオライリー、ジャレル・クアンサー、そして当初はリブラメントを引き続き起用していた。
イングランドの最終ラインは北米でたびたび脆さをのぞかせており、キャリア晩年に差しかかるストーンズの明確な後継者も見当たらない。エバートンでまずまずのシーズンの立ち上がりを見せたジャラッド・ブランスウェイトは、トゥヘルの目に留まるだけの仕事をしてきたが、中央でマーク・グエイと即座に連係を築くことへのプレッシャーは大きいだろう。
トゥヘルはまた、ケインに続く攻撃陣の状況も不安視しているはずだ。今回はドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが最初の交代カードとなる見込みだが、オリー・ワトキンスはトニーに続いてサウジアラビア行きを選んだことで、今後完全に構想外となる可能性もある。次のEUROが開幕する時に34歳となるケインでも、最前線を任せるだけのフィジカルはなお備えているはずだが、毎分プレーすることを求めるのは酷だ。
トゥヘルは、ケインをより支えるために17歳のアストン・ヴィラFWブライアン・マジョを早期抜てきしなければならないかもしれない。その点で評価できるのは、この元チェルシー指揮官がすでに複数の若手にチャンスを与えていることだ。リヴァプールの神童リオ・ングモハ、そしてボーンマスのアレックス・スコットはいずれも、今後3週間でインパクトを残す可能性がある。
アーセナルの19歳の新星マイルズ・ルイス＝スケリーは、イングランドA代表での通算6キャップにさらに上積みする見通しで、ニューカッスルのルイス・ホールは5キャップ目を狙っている。マックス・ダウマンがアーセナルで現在の軌道を維持するなら、彼も間違いなく近く候補に入ってくるだろう。トゥヘルは、これらの若手を今後2年間のサイクルにおける主力へと育て上げることで、多くの懐疑派を納得させることができる。しかし彼らには適切な指導が必要だ。
イングランドには、スペインと同じフットボールレベルに到達するために必要な選手層の厚さがある。その反対にあるトゥヘルの頑なな見方が今なお残っているのであれば、それは捨て去らなければならない。そうでなければEUROで歴史は繰り返され、彼の任期はカペッロの時と同じく、時間と戦力の無駄だったと記憶されることになる。