NWSL準決勝では、鮮やかなFK、見事なフィニッシュ、そして前回王者の敗退と、多彩なドラマが生まれた。ワシントン・スピリットとカンザスシティ・カレントは、あと1勝でタイトルを手にする。

スピリットは土曜日、ユタ・ロイヤルズに2-1で勝利し、3大会連続の決勝進出を決めた。一方、カレントは日曜日に第1シードのゴッサムFCを破り、前回王者の連覇への挑戦を終わらせた。

トリニティ・ロッドマンは、今回も試合を動かす方法を見つけた。レギュラーシーズンで14得点を挙げ、準々決勝のエンジェル・シティ戦では2得点を記録。準決勝では得点を演出する側に回った。ワシントンの決勝点を決めたのはクララ・ルバンガだが、ロッドマンの献身的なプレーと尽きない運動量も、スピリットの決勝進出に欠かせなかった。

ワシントンは、この大事な時期にチームの歯車がかみ合ってきた。ソフィア・カントーレ、ロッドマン、ルバンガが攻撃で連係を深める一方、エスメ・モーガンとタラ・ラッドが守備を支え続けている。ユタはスピリットを苦しめたが、ワシントンには勝ち切る自信と力があった。

カンザスシティも華やかなプレーを見せた。ゴッサム戦ではクロワ・ベスーンが見事なFKで先制し、ヘイリー・ホプキンスがファーポスト側からのハーフボレーで決勝点を奪った。テンワ・チャウィンガ、ミシェル・クーパー、ベスーン、ホプキンスの連係は良好で、ベンチから出場したデビーニャも貢献。カレントには相手を脅かす手段がいくつもある。

ロッドマンとベスーンは、それぞれのチームをタイトルまであと一歩のところへ導いた。ゴッサムとユタは、期待を抱かせたシーズンを決勝まであと1試合のところで終えた。

GOALがNWSL準決勝の勝者と敗者を振り返る。