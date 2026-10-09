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USWNT 1-1GOAL

トリニティ・ロッドマンが主役へ、ファロン・タリス＝ジョイスは好機をうかがう。エマ・ヘイズ率いるアメリカ女子代表が世界王者スペインと対戦する上での5つの鍵

アメリカ女子代表は土曜日、ワシントンD.C.のアウディ・フィールドで、世界ランキング1位のスペインとの2連戦の初戦に臨む。両者の対戦は4年ぶりとなる。

翻訳者：

  • アメリカ女子代表は、エマ・ヘイズ監督が望んでいたような試練に向けて準備を進めている。相手は現世界王者のスペインで、ワールドカップ予選も目前に迫っている中での2連戦だ。

    準備は火曜日、ジョージア州フェイエットビルにある米国サッカー連盟のアーサー・M・ブランク・ナショナル・トレーニングセンターで始まった。アメリカ女子代表はここで新たな拠点に入り、2022年以来となる世界ランキング1位のチームとの初戦に備えている。

    現オリンピック王者であるアメリカ女子代表にとって、当面の目標は2027年にブラジルで開催されるワールドカップ出場権の確保だ。コンカカフ女子選手権の準々決勝ではエルサルバドルが待ち受ける。一方のスペインは、すでに本大会出場を決めている。この2試合は、今後の難題に向けた準備状況をヘイズ監督が見極める機会となる。

    「第1戦から第2戦にかけて学ぶことはあるだろうが、そのすべての学びがノックアウト方式の戦いに向けた準備につながる。私たちにとって素晴らしい学びの機会になるはずだ」とヘイズ監督は語った。

    ヘイズ監督はこの対戦を実現させるよう働きかけていた。大きな大会を前に、選手たちを欧州の強豪相手に経験させたいと考えていたからだ。結果はアメリカ女子代表の現在地を測る一つの指標にはなるが、彼女の焦点はあくまで来年のワールドカップを制することのできるチームづくりにある。

    「聞いてほしいが、私はヘッドコーチとしての勝率なんて気にしていない。私たちの目標はワールドカップ優勝だ」とヘイズ監督は語った。「ワールドカップに入って、そこで初めてこうしたチームと対戦するのが一番避けたいことだ」

    26人の招集メンバーには、多くの注目点がある。アシュリー・サンチェスの復帰、ジェイディン・ショーの招集外、そして再び実現した「トリプル・エスプレッソ」の再結成などだ。新戦力にもチャンスがあり、今回のキャンプにはA代表未出場の選手が5人いる。その中にはユタ・ロイヤルズのDFケイト・デル・ファバも含まれ、ナオミ・ギルマが負傷で離脱したことを受けて初のA代表招集を受けた。

    「見ての通り、ワールドカップ予選やワールドカップ本大会のメンバーがどうなるかは今の時点では言えない。ただ、育成された選手層を確保しておかなければならない」とヘイズ監督は語った。

    その育成と、スペインと対戦する要求水準の高さをどう両立させるかが、今回のキャンプの中心テーマとなる。同時に、確立された攻撃の選択肢を見極めること、そして先発の座を争うファロン・タリス・ジョイスとクラウディア・ディッキーがいるGKの競争を評価することも重要になる。

    GOALは、アメリカ女子代表がスペインとの2連戦初戦に臨むにあたり、5つのポイントを整理する。

  • サンチェスが復帰

    Ashley Sanchez

    アシュリー・サンチェスが約2年ぶりにアメリカ女子代表へ復帰。

    サンチェスはNWSLでこれまでになく好調だ。20得点でリーグのシーズン最多得点記録に並び、長年セントラルMFとしてプレーしてきた中で、ノースカロライナ・カレッジでのウイングへのコンバートにも難なく順応している。

    2023年ワールドカップのメンバーでもあるサンチェスは、2025年1月以来初めてキャンプに復帰した。最後のアメリカ女子代表での出場は2024年10月で、ヘイズ体制に戻るにあたり、取り戻すべきことは多い。

    今週、ヘイズは新戦力と復帰組の両方を戦術面で現状に追いつかせることを重視している。

    ヘイズは「長い間ここにいなかったアシュリー・サンチェスのような選手にとっては、戦術的に学ぶことがたくさんある。私は選手の成長を優先したいし、経験の浅い選手がいつもベンチに座って数分しかプレーしない状況にはしたくない」と語った。

    トレーニングでサンチェスはウイングでプレーしながら、多くを吸収し、短期間で足場を固めようとしている。どの選手も出場時間、できれば先発を望んでいるが、ヘイズはピッチに立つ選手が自らの戦術的役割を理解していなければならないと強調する。サンチェスや、この体制への適応を進める他の選手たちにとって、それには時間がかかる。

    ヘイズは「今週、その選手たちには自分たちの役割、戦術的にどこを伸ばす必要があるのかを説明した。ここでは強度が高いので、数回のキャンプが必要になる」と話した。

  • トリニティ・ロッドマンの瞬間

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    トリニティ・ロッドマンとタラ・ラッドは、ともにNWSLのワシントン・スピリットでプレーしている。

    ロッドマンは、スペインとの2連戦に臨むアメリカ女子代表において、最も危険な攻撃の武器の一人だ。ワシントン・スピリットでの2026年のパフォーマンスは際立っており、今季クラブの全26試合に先発出場。キャリアハイとなる11得点と7アシストを記録し、いずれもチームトップに立っている。

    ロッドマンは、その影響力がクラブだけでなく代表でも発揮されることを示してきた。アメリカ女子代表では、1月のチリ戦とパラグアイ戦の親善試合でいずれも得点。4月の日本との3試合では合計2アシストを記録し、6月のブラジル遠征でもさらに1アシストを加えた。

    ロッドマンは、この2連戦の初戦で所属クラブの本拠地アウディ・フィールドに立ち、アメリカを代表する機会を得る。アメリカ女子代表が最高のパフォーマンスを見せ、観客を盛り上げる存在がいるとすれば、それは本拠地D.C.で戦うロッドマンだ。

  • 前線3枚の選択肢

    Alyssa Thompson

    アリッサ・トンプソンはここまで、USWNTで4ゴール4アシストを記録している。

    USWNTの攻撃陣は、ポジション争いが非常に激しい。

    この2試合を通してヘイズは、誰が即効性のある刺激をもたらせるのか、そして異なる組み合わせがどのようにスペインに対して脅威となり得るのかを見極めることができる。

    チェルシーのアリッサ・トンプソンは、最終ラインを押し広げ、DFを1対1の状況に追い込み、味方のためのスペースを生み出せるスピードと縦への鋭さを備えている。

    一方のソフィア・ウィルソンは、娘の出産後でまだ本来のベストフォームへと状態を高めている途中だが、代表復帰後すでに存在感を示している。6月のブラジル戦では得点を挙げており、これで代表通算25ゴールとなった。生粋の点取り屋であり、9番の位置で起用される可能性が高い。

    ミシェル・クーパーとエマ・シアーズは、攻撃のリズムを変えられる別の選択肢をヘイズに提供する。カンザスシティ・カレントのクーパーは、ボックス内への配球と素早いシュート動作が際立つ。レーシング・ルイビルのシアーズは、スピードと献身的な運動量に加え、代表通算6ゴールを記録している。

    おそらく最も興味深い新戦力はトリニティ・バイアーズだ。サンディエゴ・ウェーブFCでの飛躍のシーズンを受け、USWNTのトップチームに初招集された。バイアーズは2026年に10ゴール3アシストを記録し、ウェーブで最も生産性の高いアタッカーの一人として地位を確立。9月にはNWSL週間最優秀選手にも選ばれた。

    DFの背後のスペースを見つける力、チャンスを仕留める力、そして味方のためにチャンスを生み出す力により、彼女はスペイン戦でヘイズが見極めるべき刺激的な新オプションとなっている。

  • センターバックを巡る疑問が浮上する

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    ケネディ・ウェズリーはセンターバックで、この連戦ではUSWNTでより多くの出場時間を得る可能性が高い。

    エミリー・ソネットとナオミ・ギルマは、アメリカ女子代表の守備の中央でおなじみの存在だった。だが、両者が負傷で離脱しているため、ヘイズはアレクシア・プテジャスとサルマ・パラジュエロを擁するスペインの攻撃陣との大一番に向け、異なるセンターバックの組み合わせを必要としている。

    ヘイズは複数の組み合わせを試す可能性があり、ティアナ・デービッドソン、ケネディ・ウェスリー、タラ・ラッド、ケイト・デル・ファバらが選択肢に入る。連係を築くことは重要になるが、空いたスペースを確実に突いてくる相手に対しては、組織的な守備も同様に欠かせない。

    「相手はボールを持った時の動きも、ポジションを入れ替える連係も非常にダイナミックだ」とウェスリーは語った。「私たちにとって本当に重要になるのは、規律を保ち、ポジションを崩されないこと。そうすることで相手の攻撃を寸断できる。さらに、スペースと時間を与えないことも大事だ。そこを与えた時こそ、相手が最も力を発揮するから」

    サイドバックでは、エミリー・フォックスが一つのポジションを確保しているようだ。もう一枠は争いとなっており、ジゼル・トンプソン、エイブリー・パターソン、エブリン・ショアーズが候補に挙がっている。

  • ファロン・タリス＝ジョイスの出番か？

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    ファロン・タリスジョイスとクラウディア・ディッキーは、スペインとの厳しい2試合を前に、アメリカ女子代表の正守護神の座を争っている。

    ファロン・タリス＝ジョイスとクラウディア・ディッキーはいずれも、世界ランキング1位のチーム相手に、より詳しく見極める価値がある。タリス＝ジョイスはマンチェスター・ユナイテッドでの貴重な経験を持ち、アメリカ女子代表での7試合出場で5試合のクリーンシートを記録している。一方のディッキーは、これまでヘイズ監督がより頻繁に起用してきたGKで、11試合出場で9試合のクリーンシートを記録している。

    スペインの高い技術力、動きの質、そしてチャンスを生み出す力は、これらの親善試合をアメリカ女子代表のGK陣にとって重要なテストにしている。ペナルティーエリア内での統率力、配球力、そしてプレッシャー下での落ち着きが、いずれも厳しく見られることになる。