アメリカ女子代表は、エマ・ヘイズ監督が望んでいたような試練に向けて準備を進めている。相手は現世界王者のスペインで、ワールドカップ予選も目前に迫っている中での2連戦だ。

準備は火曜日、ジョージア州フェイエットビルにある米国サッカー連盟のアーサー・M・ブランク・ナショナル・トレーニングセンターで始まった。アメリカ女子代表はここで新たな拠点に入り、2022年以来となる世界ランキング1位のチームとの初戦に備えている。

現オリンピック王者であるアメリカ女子代表にとって、当面の目標は2027年にブラジルで開催されるワールドカップ出場権の確保だ。コンカカフ女子選手権の準々決勝ではエルサルバドルが待ち受ける。一方のスペインは、すでに本大会出場を決めている。この2試合は、今後の難題に向けた準備状況をヘイズ監督が見極める機会となる。

「第1戦から第2戦にかけて学ぶことはあるだろうが、そのすべての学びがノックアウト方式の戦いに向けた準備につながる。私たちにとって素晴らしい学びの機会になるはずだ」とヘイズ監督は語った。

ヘイズ監督はこの対戦を実現させるよう働きかけていた。大きな大会を前に、選手たちを欧州の強豪相手に経験させたいと考えていたからだ。結果はアメリカ女子代表の現在地を測る一つの指標にはなるが、彼女の焦点はあくまで来年のワールドカップを制することのできるチームづくりにある。

「聞いてほしいが、私はヘッドコーチとしての勝率なんて気にしていない。私たちの目標はワールドカップ優勝だ」とヘイズ監督は語った。「ワールドカップに入って、そこで初めてこうしたチームと対戦するのが一番避けたいことだ」

26人の招集メンバーには、多くの注目点がある。アシュリー・サンチェスの復帰、ジェイディン・ショーの招集外、そして再び実現した「トリプル・エスプレッソ」の再結成などだ。新戦力にもチャンスがあり、今回のキャンプにはA代表未出場の選手が5人いる。その中にはユタ・ロイヤルズのDFケイト・デル・ファバも含まれ、ナオミ・ギルマが負傷で離脱したことを受けて初のA代表招集を受けた。

「見ての通り、ワールドカップ予選やワールドカップ本大会のメンバーがどうなるかは今の時点では言えない。ただ、育成された選手層を確保しておかなければならない」とヘイズ監督は語った。

その育成と、スペインと対戦する要求水準の高さをどう両立させるかが、今回のキャンプの中心テーマとなる。同時に、確立された攻撃の選択肢を見極めること、そして先発の座を争うファロン・タリス・ジョイスとクラウディア・ディッキーがいるGKの競争を評価することも重要になる。

GOALは、アメリカ女子代表がスペインとの2連戦初戦に臨むにあたり、5つのポイントを整理する。