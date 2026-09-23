トゥヘルはそのわずか1年あまり前にチャンピオンズリーグを制していた。それにもかかわらず、2022-23シーズン開幕後わずか7試合で、敵地ディナモ・ザグレブ戦の敗戦を受けて解任された。

「どんなビジネスでも引き継ぐなら、その事業を動かしている人々と足並みがそろっていることを確認しなければならない」と、ボーリーはこの衝撃的な解任について語った。「トゥヘルは明らかに極めて才能があり、チェルシーで大きな成功を収めた人物だ。我々のクラブに対するビジョンは、本当に我々と協力したいと思う監督、本当に協力したいと思うコーチを見つけることだった。

「チェルシーには打ち破らなければならない壁がたくさんある。我々の目標はチームをひとつにまとめることだ。そのすべてが円滑に機能する必要がある。今回の決断の現実として、トーマスが我々と同じようにそれを見ているのか確信が持てなかった。誰が正しい、誰が間違っているという話ではない。ただ将来に向けた共通のビジョンがなかっただけだ。

「これはザグレブのことではなく、我々がチェルシーをどんな姿にしたいのかという共通のビジョンの問題だった。たった1勝、あるいは1敗によって下された決断ではない。クラブにとって正しいビジョンだと我々が考えた決断だった」

ボーリーの奇妙な説明は、非常に分かりやすい1つの疑問を呼び起こした。なぜチェルシーは、すでに「将来に向けたビジョン」を共有していないと分かっていた監督のために、選手補強へ2億7000万ポンドも費やしたのか、ということだ。例えば、トゥヘルのお気に入りだったピエール＝エメリク・オーバメヤングが加入したのは2022年9月1日で、監督解任のわずか6日前だった。これによって、ボーリーがその場しのぎで物事を進めていたのではないかとの疑念は、より強まることになった。

「この解任は、フットボール界への投資家参入に反対する人々に格好の材料を与えるものだ」と、トゥヘルの古巣の一つであるマインツのスポーツディレクター、クリスティアン・ハイデルは当時、BILDに語っている。「純粋に投資家の判断だった。おそらくフットボールのことを何も分かっていない誰かが、6位では自分にとって十分ではないと考え、『別の監督を試してみよう』と言ったのだろう」

その「誰か」は明らかにボーリーだった。当時の彼は会長職を務めるだけでなく、チェルシーの暫定スポーツディレクターとしても動いており、その結果は予想通り悲惨なものとなった。