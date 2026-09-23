トッド・ボーリーはチェルシーでプレミアリーグの笑いものとなった。そして、その後には将来のサッカークラブオーナーたちへの教訓を残していく。
トッド・ベーリーがプレミアリーグ版オールスターゲームの導入を提案したと聞かされた際、このドイツ人指揮官はこう冗談を飛ばした。「ハーレム・グローブトロッターズも呼びたいのか？！」。クロップ本人も認めていたように軽口ではあったが、すでに過密な日程にさらに1試合を加えるという発想に、本気で当惑していたのも事実だった。
そして示唆的だったのは、クロップがまた、このアメリカ人が足を踏み入れたばかりの世界を、いかに素早く作り替えようとしているかにも言及していたことだ。「彼は待たないんだ……」と、クロップは驚いた口調で指摘していた。だが、ベーリーがチェルシー会長に就任した当初から、チェルシーに大きな構想を抱いていることは明らかだった。そして、サッカー界全体に対してもそうだった。
「このスポーツのグローバルな広がりは、実際にはまだ十分に開拓されていないと考えている」と、彼は2022年6月に語っている。それは、彼が率いたクリアレイク支援のコンソーシアムがチェルシー買収を完了してから数週間後のことだった。「ヨーロッパのサッカーには40億人のファンがいる。NFLのファンは1億7000万人だ。世界のクラブサッカーは、メディア収入ではNFLのほんの一部にすぎない。だからこそ、アメリカのメンタリティーの一部をイングランドのスポーツに取り込み、それを本当に発展させる機会があると思っている」
オールスターゲームは、その目標を実現するためのアイデアのひとつだった。降格プレーオフもまた別の案だった。「最終的には」と、ベーリーは2022年9月に語った。「プレミアリーグがアメリカのスポーツから少し学んでくれることを願っている」。だが結局のところ、イングランドサッカーにアメリカ的なメンタリティーを押しつけようとすることの危うさについて、かなり手厳しい教訓を学ぶことになったのはベーリー自身だった。
チェルシーのローマン・ロイ
トッド・ベーリーのチェルシーでの4年間は先週水曜日、正式に終わりを迎えた。クラブは、クリアレイクが53歳のベーリーの少数株式に加え、長年のビジネスパートナーであるマーク・ウォルターの持ち分も取得したと発表した。しかし実際のところ、ベーリー体制はかなり前に終わっていた。
公式声明が指摘したように、この「オーナーシップ移行」は「日々の運営、リーダーシップ、あるいは戦略」に影響を及ぼさないという。というのも、クリアレイク共同創設者ベフダド・エグバリとの関係に亀裂が初めて見え始めたこの2年間で、ベーリーの役割は大きく縮小していたからだ。
その時点で、BlueCoコンソーシアムの表の顔だったベーリーは、すでにクラブ運営のあり方を巡るファンの不満のはけ口となっていた。悲惨な初年度のシーズンで彼の評判は回復不能なダメージを負っていたからである。
ベーリーが最初にロンドン西部へやって来た際、彼は自身とパートナーたちが「フットボールの専門家」ではないと認めつつも、状況は「適切な人材を見つけ、協力させ、組織し、そしてローカルなレベルでグローバルビジネスをどう運営するかを考えることがすべてである人的資本ビジネスを動かすのと何ら変わらない」と主張していた。
「最高の人材を見つけ、その人たちを配置したい」と、ベーリーは宣言した。その口ぶりは、『メディア王～華麗なる一族～』のローマン・ロイそのもので、「会社全体をどう立て直すか分かるほど賢くはない」が、「何を変える必要があるかを理解し、助けてくれる人間を見抜ける程度には賢い」人物を思わせた。
チェルシーにとって不運だったのは、就任初年度だけで4人の監督を渡り歩いた末、ベーリーもその周囲の人々も「まともな人間」には見えなかったことだ。当時からクラブのオーナー陣以外の誰もがそう分かっていたにもかかわらず、就任時の指揮官トーマス・トゥヘルの解任は破滅的な判断だったことが証明された。
意見の相違
トゥヘルはそのわずか1年あまり前にチャンピオンズリーグを制していた。それにもかかわらず、2022-23シーズン開幕後わずか7試合で、敵地ディナモ・ザグレブ戦の敗戦を受けて解任された。
「どんなビジネスでも引き継ぐなら、その事業を動かしている人々と足並みがそろっていることを確認しなければならない」と、ボーリーはこの衝撃的な解任について語った。「トゥヘルは明らかに極めて才能があり、チェルシーで大きな成功を収めた人物だ。我々のクラブに対するビジョンは、本当に我々と協力したいと思う監督、本当に協力したいと思うコーチを見つけることだった。
「チェルシーには打ち破らなければならない壁がたくさんある。我々の目標はチームをひとつにまとめることだ。そのすべてが円滑に機能する必要がある。今回の決断の現実として、トーマスが我々と同じようにそれを見ているのか確信が持てなかった。誰が正しい、誰が間違っているという話ではない。ただ将来に向けた共通のビジョンがなかっただけだ。
「これはザグレブのことではなく、我々がチェルシーをどんな姿にしたいのかという共通のビジョンの問題だった。たった1勝、あるいは1敗によって下された決断ではない。クラブにとって正しいビジョンだと我々が考えた決断だった」
ボーリーの奇妙な説明は、非常に分かりやすい1つの疑問を呼び起こした。なぜチェルシーは、すでに「将来に向けたビジョン」を共有していないと分かっていた監督のために、選手補強へ2億7000万ポンドも費やしたのか、ということだ。例えば、トゥヘルのお気に入りだったピエール＝エメリク・オーバメヤングが加入したのは2022年9月1日で、監督解任のわずか6日前だった。これによって、ボーリーがその場しのぎで物事を進めていたのではないかとの疑念は、より強まることになった。
「この解任は、フットボール界への投資家参入に反対する人々に格好の材料を与えるものだ」と、トゥヘルの古巣の一つであるマインツのスポーツディレクター、クリスティアン・ハイデルは当時、BILDに語っている。「純粋に投資家の判断だった。おそらくフットボールのことを何も分かっていない誰かが、6位では自分にとって十分ではないと考え、『別の監督を試してみよう』と言ったのだろう」
その「誰か」は明らかにボーリーだった。当時の彼は会長職を務めるだけでなく、チェルシーの暫定スポーツディレクターとしても動いており、その結果は予想通り悲惨なものとなった。
またしても誤審
ボーリーが2023年1月の移籍市場のさなか、補強の統括をクリストファー・ヴィヴェルとポール・ウィンスタンリーに委ねるため、ようやく一歩引くまでにチェルシーが獲得した15選手のうち、文句なしの成功と見なせるのは1人、マルク・ククレジャだけだった。そして、ボーリーがそのスペイン人DFを獲得したのも、マンチェスター・シティも彼を欲していたからにすぎない。
こうしたことは何一つ、まったく驚くべき話ではなかった。ボーリー自身、その後に「優れたフットボール選手を見分ける基準が何なのか、まったく分かっていなかった」と認めている。だが、優れたフットボールクラブをどう運営すべきかについても明らかに理解しておらず、最終的に周縁化されたのは必然だった。
トゥヘルの後任であるグレアム・ポッターを「長期プロジェクト」の開始から7カ月で解任した後、フランク・ランパードをチェルシーの暫定監督として呼び戻すという、完全に不可解な決断を下したのもボーリーだという噂まであった。しかも、それはお粗末なトーク番組司会者ジェームズ・コーデンの助言によるものだったという。
その話の真偽は一度も確認されていない。しかし重要なのはそこではない。問題は、その時点でボーリーの判断力に対する信頼がほとんど失われており、懐疑的になりつつあったサポーターにとって、その話が十分もっともらしく聞こえたということだ。
もちろん、チェルシーのファンも、この4年間のクラブの問題すべてがボーリーの責任だと考えるほど愚かではない。特にここ2年は役員会レベルでの影響力がほとんどなかったのだから、他者の失敗の都合のいいスケープゴートになったと主張することも十分可能だ。だが、この傲慢な億万長者が、チェルシーをプレミアリーグの笑いものに変えるうえで決定的な役割を果たしたことに疑いの余地はない。
ボーリーはハーレム・グローブトロッターズをプレミアリーグに連れてきたわけではないかもしれない。だが、スタンフォード・ブリッジで実際に試合が行われている最中に、チームのダッグアウト裏で俳優たちに歯を磨かせることを一度認めている。なぜか。自身の制作会社が手がけた映画を宣伝するためだ。
それは驚くほど愚かな宣伝行為だった。ばかげているうえに軽率でもあったが、イングランドのサッカーをアメリカナイズするという発想を抱くクラブオーナーたちへの警鐘として、チェルシーでの在任期間が語り継がれることになりそうな人物だけに、まったく意外ではなかった。