マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドは、過去8シーズンのうち7シーズンで女子スーパーリーグ（WSL）の上位4位を占めてきた。それでも新シーズンを前にすると、どのチームがその序列を崩せるかが必ず話題になる。この夏、多くの人が候補に挙げたかったのがトッテナムだった。

その一方で、ロンドン・シティ・ライオネスは移籍市場で無視できないほどの動きを見せたが、トッテナムは昨季5位に入り、4強以外の全クラブに少なくとも勝ち点9差をつけたチームを、目立たぬ形で強化した。得点力のあるFWシェキエラ・マルティネスとカースティ・ハンソン、才能豊かなプレーメーカーのヴィクトリア・ペロヴァ、フランス代表DFアリス・ソンバトらを加え、印象的な夏を過ごした。

しかし、開幕から4試合で15得点、わずか2失点と無敗を維持して勝ち点10を積み上げた後、ロンドン・シティに1－6、チェルシーに2－6で敗れたことで、おなじみの疑問が再び浮上した。トッテナムがWSLで2試合連続6失点を喫したのは初めてだ。

トッテナムは近年、ピッチ内外で大きく前進し、昨年のマーティン・ホー監督就任後の最初のシーズンには、さらなる期待も高まった。だが、今季はロンドン・シティも加わる可能性がある上位勢との対戦成績には、大きな課題が残る。7年前の昇格以降、WSLでチェルシー、アーセナル、マンチェスターの2クラブと対戦した際の成績は、わずか2勝6分け46敗だ。

土曜日、トッテナムはノースロンドン・ダービーでアーセナルをホームに迎える。ライバルのアーセナルは現在、深刻な不振に陥っている。ホー監督のチームにとっては、厳しい敗戦から学び、上位勢の壁を破れることを示すような大きな勝利を挙げられるか、絶好の機会となる。