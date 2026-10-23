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Tottenham WSL 1:1Getty/GOAL

トッテナムは「ようやく立て直した」。WSLでの「見えない壁」を打ち破れるか？

北ロンドン勢がプロジェクトを次の大きな段階へ進めるには、イングランドの「ビッグ4」から勝ち点を奪い始める必要がある。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドは、過去8シーズンのうち7シーズンで女子スーパーリーグ（WSL）の上位4位を占めてきた。それでも新シーズンを前にすると、どのチームがその序列を崩せるかが必ず話題になる。この夏、多くの人が候補に挙げたかったのがトッテナムだった。

    その一方で、ロンドン・シティ・ライオネスは移籍市場で無視できないほどの動きを見せたが、トッテナムは昨季5位に入り、4強以外の全クラブに少なくとも勝ち点9差をつけたチームを、目立たぬ形で強化した。得点力のあるFWシェキエラ・マルティネスとカースティ・ハンソン、才能豊かなプレーメーカーのヴィクトリア・ペロヴァ、フランス代表DFアリス・ソンバトらを加え、印象的な夏を過ごした。

    しかし、開幕から4試合で15得点、わずか2失点と無敗を維持して勝ち点10を積み上げた後、ロンドン・シティに1－6、チェルシーに2－6で敗れたことで、おなじみの疑問が再び浮上した。トッテナムがWSLで2試合連続6失点を喫したのは初めてだ。

    トッテナムは近年、ピッチ内外で大きく前進し、昨年のマーティン・ホー監督就任後の最初のシーズンには、さらなる期待も高まった。だが、今季はロンドン・シティも加わる可能性がある上位勢との対戦成績には、大きな課題が残る。7年前の昇格以降、WSLでチェルシー、アーセナル、マンチェスターの2クラブと対戦した際の成績は、わずか2勝6分け46敗だ。

    土曜日、トッテナムはノースロンドン・ダービーでアーセナルをホームに迎える。ライバルのアーセナルは現在、深刻な不振に陥っている。ホー監督のチームにとっては、厳しい敗戦から学び、上位勢の壁を破れることを示すような大きな勝利を挙げられるか、絶好の機会となる。

  • 進展が相次ぐ

    Cathinka Tandberg Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    トッテナムは近年、特にピッチ外やチームを取り巻く環境で大きな進歩を遂げている。

    近年のスパーズの進歩について、このチームでドリュー・スペンス以上に話を聞くのにふさわしい選手はいない。新シーズンを前にキャプテンに任命された、クラブで最も在籍期間の長いスペンスは、チームが5位でシーズンを終えた後の2022年に加入した。それからの4シーズン、順位は9位、6位、11位、5位と文字どおり浮き沈みがあったが、ピッチ外での進歩は続いている。

    「このクラブに来た大きな理由の一つは、経営陣が前進を後押ししていたことだったと思います。それは私にとって重要でした」と、スペンスはシーズン開幕前にGOALに語った。「特にマーティンが来てからは、あらゆる面で後押しがあったと思います。栄養士の面かもしれないし、新たに加わった技術指導のコーチたちかもしれない。ジムでの取り組み方もそうです。本当にさまざまな要素が合わさっています。トッテナムに在籍してきた中で、今がおそらく最もエリートレベルの環境にあると思います」

  • アイデンティティの確立

    Martin Ho Tottenham Women 2025-26
    Getty Images

    ホーは昨季開幕時に加わって以来、トッテナムのチームに確かな影響を与え、明確なチームのアイデンティティを築いてきた。

    そして、そうした手応えがピッチ上での継続的な進歩につながり始めるという見方がある。これまでにも、2024年に前監督ロベルト・ヴィラハムンの下でFAカップ決勝に進出するなど、好調な時期はあった。しかし、シーズンごとのリーグ最終順位には安定感の欠如が表れている。

    スペンスはシーズン開幕前、この点で今年も大きな変化はないと確信していた。順位表で自分たちより下にいるチームを相手にしたトッテナムの安定した戦いぶりは、確かな土台になっている。さらに、マーティン・ホーの下でチームのアイデンティティが築かれつつあり、次の段階に向けた手応えも大きい。

    「マーティンが来て、私たちはようやくチームとしてまとまり始めました。そして、優れた選手、優れたスタッフ、良い環境に恵まれた、実際に良いチームなのだと示しました」。昨シーズン、トッテナムでチーム最多得点を挙げたオリヴィア・ホルトは、夏にそう語った。

    スペンスによれば、ホーの下でチームには「自分たちが何をしたいのかという明確なアイデンティティ」ができた。GKのリゼ・コップも同じ点を挙げ、「私たちが取り組める明確な枠組みがあります。それは選手である私たちの助けになると思います」と話した。

    そのアイデンティティを築くことは、ホーにとっても就任1年目から得た重要な学びだった。最大の学びを問われ、夏に記者団にこう語っている。「おそらく、チームの粘り強さでしょう。そして、クラブ全体と足並みをそろえるために、私たちが目指すアイデンティティの転換もそうです。それは、クラブの価値観や信念をしっかりと浸透させることです。その上で、より大きな試合に臨んだ時にも全員の進歩が見えるような考え方やメンタリティを育て、発展させようとしています。同時に、これまでやってきたことを変えず、自分たちの明確で誠実な、ありのままの姿を保つことも大切です」

  • 大一番をめぐる疑問

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super League 2026/27
    Getty Images Sport

    大きな進歩を遂げてきたものの、トッテナムはWSLの伝統的な「ビッグ4」を相手に結果を残せていない

    疑問が残るのは、こうした強豪との一戦だ。トッテナムはWSLの「ビッグ4」と54試合を戦い、勝利はわずか2回。直近の勝利は2023年12月で、もう1勝は2021年9月だった。そのうち10試合はホー監督の就任後に行われ、成績は3分け7敗となっている。

    もちろん、前所属のブランを率いていたホー監督が就任早々、イングランドの強豪を相手に安定した結果を残すと期待した人はいなかった。引き継いだトッテナムは、直前のシーズンをWSLで下から2番目の順位で終えていたのだからなおさらだ。そうした試合でも好パフォーマンスは見られた。なかでもマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦では3-0とリードしながら、結局勝ち点1しか手にできなかった。

    「昨シーズン、ホームでチェルシーと対戦したときも、私たちは長い時間ボールを持っていました。特に前半は、私たちの方が良いチームだったと思います」とコップは付け加えた。

    今、そうした試合で前進を遂げたいという強い思いは明らかだ。ホー監督は今シーズンを前に、WSLで上位半分の順位を維持し、カップ戦で終盤まで勝ち残ることに加え、「強豪との試合」で「パフォーマンスを高め」、「より安定した戦いをする」ことへの意欲を示していた。

    主将のスペンスも同じ考えだ。「良いパフォーマンスを見せた試合もありましたが、あと一歩のところで結果につなげられませんでした。今年はそこを変えなければならないと思います」とスペンスはGOALに語った。「今年それができなければ、私にとっては失敗です」

  • 成功を求めて

    Martin Ho Toko Koga Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    トッテナムは強豪との試合で好プレーを見せ、主導権を握る時間帯もあったが、大量失点が課題となっている。

    そこで、トッテナムがそれをどう実現するかという議論になる。相手を苦しめ、別のやり方で結果を出すために、自分たちが浸透させようとしている価値観やスタイルから離れるのか。それとも、長期的には価値があると信じ、自分たちのやり方を貫くのか。サッカーでは常に見られるジレンマだ。

    ホーは後者を好む。日曜日の午後、トッテナムがチェルシーと互角に渡り合っていたとき、その理由は明らかだった。試合後、ホーは「試合には十分に食らいつき、チャンスをつくり、相手を押し込み、プレスで問題を引き起こしていたと思う」と語った。その見方は正しかった。

    しかし、決定力を発揮したチェルシーに立て続けにゴールを奪われ、トッテナムは勝ち点を得られず、2試合連続で6失点を喫した。このチームにとって、こうした大量失点は初めてではない。3月にはマンチェスター・シティとアーセナルに敗れ、WSLで初めて2試合連続の5失点を記録した。昨シーズンの序盤にも、シティを相手に5失点している。

  • 微調整と改善

    Drew Spence Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    トッテナム主将スペンス、チームには現実的な目標設定を求めつつ、着実な成長を目指す

    今週末、引いた相手の守備を崩すのに大いに苦しんでいるアーセナルとの対戦で、何かを変えるのだろうか。それともトッテナムは再び、自分たちが正しいと考える戦い方で強豪に勝とうとするのか。おそらく後者だろう。チェルシー戦の最初の60分間は、ホー監督とチームにその戦い方が正しいと信じる理由をさらに与えたはずだ。

    ただし、そのためにはほかの面での改善が欠かせない。ホー監督は日曜日、チームのレベルが「落ちた」こと、いくつかの「不用意なプレー」、そして失点した際に精神面で「十分に素早く立ち直れなかった」ことを悔やんだ。そうした要因が重なり、チェルシーに9分間で3得点を許して試合を決定づけられた。

    例えば今シーズン、トッテナムが一気にトップ3へ躍進するとは期待されていない。過去には多くのチームが大胆な見通しを掲げ、その達成に必要な飛躍の大きさを見誤った結果、シーズンが進むにつれて見通しの甘さを露呈してきた。

    実際、プレシーズンにGOALの取材に応じたスペンスは、この点でバランスを保つことの重要性を強調した。「自分たちの目標について、非現実的にならないことがとても大切だと思います。もちろん、あらゆるレベル、あらゆる大会で競争したいです。でも、次のステップを一歩ずつ踏んでいくことが大事です」と語った。

    再びリーグ上位半分でシーズンを終え、カップ戦で好成績を収め、ホー監督の下でチームのスタイルをさらに磨くことは、見出しを飾るような目標ではなくても、いずれも重要だ。同時に、このリーグで実績のあるチームを相手に結果を改善することも欠かせない。「勝ち点1を3に、あるいは敗戦を引き分けに変えるにはどうするか、ということです。ほんの小さな修正なんです」とスペンスは話した。

    このプロジェクトへの期待はすでに高い。だが、トッテナムがその方法を見いだせば、期待はさらに大きく膨らむだろう。すでに希望を感じさせる歩みの中で、次の大きな一歩を踏み出す鍵になるとみられるからだ。