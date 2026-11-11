ドイツにおけるクロアチアサッカー連盟（HNS）のキーパーソンとされるのが、ダニエル・ルチッチだ。数千人の従業員を抱える大手建設関連企業サンゴバンの取締役会長を務める一方、定評あるクロアチア紙『Jutarnji list』の報道によれば、長年にわたってドイツでクロアチアにルーツを持つ才能の発掘も指揮しているという。報道によると、20人のボランティアスカウトが彼を支えている。

ルチッチは毎春、ドイツ在住でクロアチアにルーツを持つ有望選手を選抜し、ヴコヴァルで伝統的に開かれるU-14大会に送り出しているという。そこではディナモ・ザグレブやハイドゥク・スプリトなど、クロアチア1部クラブのユースチームが、各国から集められたディアスポラのチームと対戦する。HNSが綿密なスカウト網を築いているのはドイツだけではない。クロアチア系住民が多く暮らすほかの国々にも広げている。才能の争奪戦はドイツだけの現象ではない。

大会の開催地にヴコヴァルが選ばれたのは偶然ではない。同市は1990年代のバルカン半島での戦争で重要な舞台となった。そのため、クロアチアでは強い感情を呼び起こす場所とされる。「子どもたちをヴコヴァルに連れてくる時、多くの子はドイツのパスポートしか持っていない」とルチッチは『Jutarnji list』のインタビューで語った。「だが、街を訪れてその歴史を聞いた後、子どもたちは戻って、出生証明書とクロアチアのパスポートを取得してもらうよう親を説得する」

同紙によれば、この大会に参加したことのある著名な選手には、ヨシプ・スタニシッチ、イゴール・マタノヴィッチ、マルコ・パシャリッチ、マリン・ポングラチッチがいる。全員がドイツで生まれ育成を受け、後にクロアチアA代表でプレーした。ルチッチ自身の話では、2021年にスタニシッチが初めてクロアチア代表に招集された際には、自ら強く後押ししたという。その後、スタニシッチはバイエルン・ミュンヘンで国際的な水準のサイドバックへ成長した。一方、ドイツ代表はまさにそのポジションで慢性的な人材不足に悩んでいる。

フィリプ・パヴィッチもすでにスタニシッチの後を追っている。フライジング出身の16歳は、バイエルン・ミュンヘンで最も有望な守備の才能とみなされている。ヴィンセント・コンパニ監督は3月、パウル・ヴァナーに次ぐクラブ史上2番目の若さで彼をデビューさせた。パヴィッチは先日、ドイツU-16代表からクロアチアの協会へ移り、現在は同国のU-18代表でプレーしている。