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ドイツが窮地に！「新たな移籍市場」がますます過熱

いまや選手をめぐって争うのはクラブだけではない。サッカー協会も争いに加わっており、ドイツはこの動きが特に活発な場所となっている。この「新たな」移籍市場での移籍は、長期にわたる準備の結果であることが多く、いつか移籍金がかかるようになるかもしれない。

Nino Duit
翻訳者：

  • 移籍市場は大きな変化を遂げた。かつてはサッカー界の付随的な話題と見なされていたが、今では世間の関心の中心にある。今日、多くのファンは、実際に誰がピッチに立ち、どんなプレーを見せ、どんな結果を残すかよりも、自分のクラブがどの選手を獲得するのか、あるいは獲得するかもしれないのかに関心があるようだ。

    そうしたファンにはうれしいことに、近年、いわば「第2の移籍市場」が生まれた。従来の移籍市場とは違い、ここで選手をめぐって争うのはクラブではなく各国のサッカー協会だ。その争いは今や、しばしば従来の移籍市場と同じくらい熱を帯びる。この変化を引き起こしたのは、サッカーそのものとは関係がなく、世界の歴史の一部である現象だ。より良い生活や、より安全な生活、あるいはその両方を求める人々の大規模な移住である。

    こうした移住の動きによって、世界人口のかなりの割合を占める人々が複数の故郷を持ち、理論上は複数の代表チームでサッカーをプレーできるようになっている。この現象は欧州、とりわけドイツで顕著だ。

  • ニコロ・トレソルディ：1人の選手、3つの国

    imago-sport-1085514721.jpgIMAGO

    ドイツの視点から現在最も注目されるのは、ニコロ・トレゾルディの動向だ。22歳のストライカーはクラブ・ブルッヘでゴールを量産している。理論上は3カ国の代表としてプレーする資格を持つ。アルゼンチン人の母とイタリア人の父のもと、サルデーニャ島で生まれた。13歳のとき、母親の転職を機に家族とともにハノーファーへ移り、その後ドイツ国籍を取得した。

    当然、3カ国のサッカー協会はいずれもトレゾルディを自国代表に迎えたいと考えている。特にドイツは、若くて得点力のあるセンターフォワードを強く必要としている。トレゾルディはすでに、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督と、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督の双方と話をしたことを明かし、「気持ちは少し五分五分です」と語っている。現在はドイツU-21代表でプレーしており、今後どの国の代表を選ぶかは来夏のU-21欧州選手権後に決めるつもりだという。まだ目が離せない。

    ここで規定を簡単に確認しておこう。育成年代では、該当する国籍を持っていれば、選手は異なる国のサッカー協会の間で何度でも所属を変更できる。一方、A代表の公式戦に出場すると、まずはその代表に拘束される。その後に変更できるのは、出場が3試合以下で、主要大会で一度もメンバー入りしておらず、最後の出場から少なくとも3年が経過し、その出場時に21歳未満で、かつ変更先の国のパスポートをすでに持っていた場合に限られる。

  • 二重国籍者の選考

    トレゾルディは現在、ドイツで最も注目を集める移籍候補だが、同時に数多くいる選手の一人にすぎない。この新たな「移籍市場」での成果が、ドイツ代表の将来的な戦力にどれほど重要になり得るかは、現在のU-21ドイツ代表メンバーを見れば分かる。23選手のうち14選手が、ドイツ以外に少なくとも一つの国籍を持っている。

    トレゾルディのほかにも、パリス・ブルンナー（コンゴ民主共和国）、ジェナン・ペイチノヴィッチ（モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カリム・クリバリ（コートジボワール）といった期待の選手たちがいる。各年代のユース代表でも状況は同じだ。ニコ・イリチェヴィッチは、先日、16歳の誕生日の翌日にアイントラハト・フランクフルトの選手としてブンデスリーガデビューを果たしたが、クロアチア国籍も持っている。彼らは皆、もう一つの母国から代表入りを働きかけられている。ドイツで育成を受けたとはいえ、誰もがまだドイツ代表でのキャリアを選ばない可能性がある。

    近年は、ヨナタン・ター（コートジボワール）、アレクサンダル・パブロヴィッチ（セルビア）、ジャマル・ムシアラ（イングランド）など、二重国籍を持ちながらドイツ代表を選び続けた選手も多い。しかし客観的に見れば、ドイツはあまりにも多くの優秀な選手を他国のサッカー協会に奪われてきた。現在、あるいは将来、間違いなくドイツ代表の戦力となる選手たちだ。

  • スタニシッチ、ユルディズ、マザはドイツ代表を選ばず

    最も有名で、ドイツにとって最も痛手となった例は、ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン、クロアチア）、ケナン・ユルディズ（ユベントス、トルコ）、イブラヒム・マザ（レバークーゼン、アルジェリア）だ。3人とも夏のワールドカップにはドイツ代表ではなく、それぞれの祖先の国の代表として出場した。同様の経歴を持つ他の多くの選手も同じだ。パウル・ヴァナー（オーストリア）からマリク・ティルマン（アメリカ）、ジャン・ウズン（トルコ）まで、その例は数多い。

    そして、同じことは続いている。先日、バイエルンの下部組織で育ったミュンヘン生まれの有望なMF、エルブリン・オスマニ（17歳）がコソボ代表デビューを果たした。ベルリン出身のDFマッテオ・パルマ（18歳）は現在、初めてイタリア代表メンバーに名を連ねている。最近、セリエAのウディネーゼで定位置を勝ち取ったばかりだ。オスマニとパルマは以前、ドイツの年代別代表でプレーしていた。

    若い選手がどちらの国の代表を選ぶかは、たいてい何よりも心の問題だ。しかし、その心をつかむこともできる。代表チーム間の選手獲得競争でドイツが敗れている背景には、ドイツサッカー連盟（DFB）の怠慢と、他国の戦略的に巧みな動きもある。特に、ドイツ国内に大きな移民コミュニティを持つ国のサッカー協会は、二重国籍の才能をドイツ国内で早くから探し出すため、極めて専門的な手法を取る場合もある。 

    危機感をあらわにしたバイエルンの育成部門責任者ヨッヘン・ザウアーは、先日のSPOXのインタビューで「今や各国のサッカー協会による競争があり、我々も早急にこれに向き合わなければならない」と訴えた。

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  • ヴコヴァルを出発点に

    ドイツにおけるクロアチアサッカー協会（HNS）のキーパーソンとされるのが、ダニエル・ルチッチだ。数千人の従業員を擁する建設関連の大手企業サンゴバンで最高経営責任者を務める傍ら、クロアチアの有力紙 ユタルニ・リスト の報道によると、長年にわたりドイツでクロアチアにルーツを持つ才能の発掘を率いてきた。その活動を20人のボランティアスカウトが支えているという。

    ルチッチは毎年春、ドイツ在住でクロアチアにルーツを持つ有望選手を選抜し、ヴコヴァルで伝統的に開催されるU-14大会に送り出しているという。この大会では、ディナモ・ザグレブやハイドゥク・スプリトなどクロアチア1部クラブのユースチームと、さまざまな国から集まったクロアチア系選手の混成チームが対戦する。HNSが綿密なスカウト網を築いているのはドイツだけではない。クロアチア系住民が多く暮らすほかの国々にも及ぶ。才能の獲得競争は、ドイツだけの現象ではない。

    ヴコヴァルが大会の開催地に選ばれたのは偶然ではない。この街は1990年代のバルカン戦争で重要な舞台となり、クロアチアでは強い感情を呼び起こす場所とされている。「子どもたちをヴコヴァルに連れて行く時、その多くはドイツのパスポートしか持っていません」と、ルチッチは ユタルニ・リスト のインタビューで語った。「しかし、街を訪れ、その歴史を聞いた後は、帰ってから出生証明書とクロアチアのパスポートを用意してくれるよう親を説得するのです」 

    報道によると、この大会の著名な元参加者にはヨシプ・スタニシッチ、イゴール・マタノビッチ、マルコ・パシャリッチ、マリン・ポングラチッチがいる。いずれもドイツで生まれ育ち、サッカー選手としての育成を受けた後、クロアチアA代表でプレーした。ルチッチによれば、2021年にはスタニシッチのクロアチア代表初招集を自ら強く後押ししたという。その後、スタニシッチはバイエルン・ミュンヘンで国際的な水準のサイドバックへと成長した。一方、ドイツ代表はまさにそのポジションで慢性的な人材不足にある。

    フィリップ・パビッチもすでにスタニシッチの後を追っている。フライジング出身の16歳は、バイエルン・ミュンヘンで最も有望な守備の才能と目される。ヴァンサン・コンパニ監督は3月、パウル・ヴァナーに次ぐクラブ史上2番目の若さでパビッチをデビューさせた。パビッチは最近、ドイツU-16代表からクロアチアサッカー協会の代表チームに移り、現在はU-18代表でプレーしている。

  • 感情を喚起するためのアイコン

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    ドイツでは、二重国籍を持つ才能を早期に発掘し、感情面から働きかける手法を、ほかの国のサッカー協会も採っている。例えばコソボのFFKは、フランクフルト近郊で定期的にスカウティングキャンプを開催している。トルコのTFFも、ドイツ各地で開かれる同様のイベントに、少なくとも裏方として関わっている。ヴコヴァルでの大会と同じく、これらは広く行われている取り組みの一例にすぎない。

    ドイツでトルコ系の才能を探す場に常に顔を出しているのが、長年ブンデスリーガでプレーしたユルディライ・バシュトゥルクだ。最近トルコでは、バシュトゥルクが欧州全域の才能発掘体制をさらに改善するため、年代別代表の欧州担当という新たな役職に就く見通しだとの報道も出ていた。

    それによると、ドイツを担当するスカウトの増員候補としてメフメト・エキジの名前が挙がっている。バイエルンの下部組織出身で、かつてドイツの年代別代表でプレーした後、2010年からトルコ代表でプレーした選手だ。ユルディズとウズンの獲得に向けては、当時の協会トップだったハミト・アルトゥントップ自らがかつて働きかけた。アルトゥントップもドイツ代表としてプレーすることが可能だった人物だ。こうした象徴的な選手からの勧誘が、進路を決めかねている才能に強い印象を与えるのは想像に難くない。

    移民の歴史を背景に、ドイツに大きなディアスポラを抱える国のほぼすべてが、同様に自国への帰属意識を呼び起こせる人物をドイツに擁している。トルコにとってのバシュトゥルクやアルトゥントップに当たるのが、クロアチアではU-21代表監督のイビチャ・オリッチ、ボスニアでは代表監督のセルゲイ・バルバレスと協会会長のエミル・スパヒッチだ。彼らは言葉を話し、双方のメンタリティーを知っている。

    コソボには、ドイツ人のフランコ・フォーダが代表監督として就いている。最近オスマニを説得して所属協会を変更させ、9月にコソボ代表史上最年少の代表選手としたのはフォーダだった。ちなみにオスマニはバイエルンでは、パビッチ、ワナーに次ぐクラブ史上3番目に若い選手だ。

  • ワエル・モヒヤはDFBの考え方の転換を象徴する存在か？

    （いわゆる）小国は、代表チーム間の選手獲得競争で当然ながら大きな強みを持つ。競争が比較的少なく、期待される水準も高くないため、才能ある選手に早い段階でレギュラーの座や大会出場を提示できる。代表デビューも早めやすく、その代表チームでのプレーに選手を結びつけられる。一方、ドイツでは選手層の厚さもあり、伝統的に各年代の代表を経てA代表に進む。

    早期の代表デビューは例外的だが、代表変更を防ぐには最も分かりやすい手段だろう。ただ、結局は選手を犠牲にする賭けとなる場合が多い。ドイツ代表でのキャリアが実現しなければ、統計的に見てその可能性は決して低くないにもかかわらず、競合する代表チームでの道も同時に閉ざされてしまうからだ。ある意味、かつてバイエルンが通常の移籍市場で好んだ手法の再現とも言える。ライバルの有望株を獲得し、場合によってはベンチに座らせるというものだ。

    ここで再びヴコヴァルのクロアチア人選手たちの話に戻ろう。スタニシッチなら、ドイツ代表でも間違いなくキャリアを築いていただろう。だが、マタノヴィッチ、パシャリッチ、ポングラチッチはおそらくそうではない。一方で、彼らはクロアチア代表として大会に出場した。代表デビューの時点で、その先がどうなるかは分からない。

    ただ、ドイツサッカー連盟（DFB）では現在、考え方に少し変化が見られるようだ。ユルゲン・クロップ代表監督は今回の代表活動期間に、17歳のワエル・モヒヤを思い切って招集した。モロッコサッカー連盟も獲得を目指している選手だ。モヒヤが実際にデビューすれば、ドイツ代表史上3番目に若い選手となり、1908年のマリウス・ヒラー以来の若さでの出場となる。

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  • 才能ある選手の流出：ドイツサッカー連盟はどんな過ちを犯しているのか？

    関係者の話を聞くと、代表を決めかねている有望選手が所属協会を変更するのを未然に防ぐために、必ずしもすぐにA代表デビューの機会を与える必要はないという。むしろドイツサッカー連盟（DFB）は、二重国籍を持つ選手がドイツ代表に早くから愛着を抱くよう働きかけること自体を、しばしば怠っているとされる。DFBの要職者が前もって関与し、選手や親と個人的なつながりを築いたり、例えば誕生日やゴールを決めた際に祝福したりすることは少ない。動き出すのは、もう（ほとんど）手遅れになり、他の協会がとっくに入念な下準備を済ませた後だという。

    DFBのアンドレアス・レッティヒ事務局長も、まさにこの問題を自覚している。「我々には、この感情的な結びつきを強め、あらゆる年代でさらに努力することが求められている」と、レッティヒは3月にケルナー・シュタットアンツァイガー紙に語った。「ユース選手も『ここを離れたくない。DFBには本当に多くの恩がある』と感じられるように」

    複数の年代別代表監督の資質を疑問視する声も時折聞かれ、現U-16代表監督のマルク＝パトリック・マイスターも繰り返し批判の対象となっている。マイスターはU-15からU-17までマザを無視し、現在はイタリアに移ったパルマとは意見の相違があったとされる。また、ウズンとユルディズの獲得にも本腰を入れなかったといい、そのため両選手は育成年代からトルコ代表としてプレーしていた。「ドイツから私に声がかかったことは一度もない」と、レーゲンスブルク生まれのユルディズは後に不満を口にした。「打診があれば検討しただろうが、DFBから電話はなかった」

    ただ、年代別代表の監督には、チームを選考する際、国内に58ある育成拠点のすべての有望選手を十分に把握するために必要な人員面のサポートが、時として不足しているのかもしれない。

  • DFB、移籍時の育成補償金を要求

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    この新たな移籍市場で、これまで通貨の役割を果たしてきたのは、個人的なつながり、かき立てられた感情、家族の影響、出場機会やタイトル獲得の見込みだ。ドイツサッカー連盟（DFB）はこれを変え、今後は代表する協会の変更にも、古き良き「お金」を絡めたい考えだ。「一つの協会で時には6年、8年、10年と育成された選手が、ある日突然、無償で代表する協会を変更できるのは正しいのでしょうか」。レッティヒ氏は前述のインタビューでそう問いかけ、すぐに自ら答えた。「私は違うと思います」

    そのためDFBは、代表する協会を変更する際に、所定の育成補償金を支払う制度の導入を検討している。つまり、実質的には移籍金だ。ワールドカップ直前、レッティヒ氏は改めてこの構想を強調し、これについてFIFAに連絡を取ると表明した。その後の進展は明らかになっていない。レッティヒ氏は年末にDFBでの職を離れる。 

    退任を控える同氏は当時、この提案に際し、DFBから定期的に有望選手を引き抜いている協会にも軽く皮肉を向けた。「育成は他に任せて、おいしいところだけを探している」。自ら育成するよりも「選手のスカウティングに多くの資金、時間、労力を投じている」協会さえあるという。つまり、従来の移籍市場と少し似ている。