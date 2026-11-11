ドイツが窮地に！「新たな移籍市場」がますます過熱

ドイツにおけるクロアチアサッカー協会（HNS）のキーパーソンとされるのが、ダニエル・ルチッチだ。数千人の従業員を擁する建設関連の大手企業サンゴバンで最高経営責任者を務める傍ら、クロアチアの有力紙 ユタルニ・リスト の報道によると、長年にわたりドイツでクロアチアにルーツを持つ才能の発掘を率いてきた。その活動を20人のボランティアスカウトが支えているという。

ルチッチは毎年春、ドイツ在住でクロアチアにルーツを持つ有望選手を選抜し、ヴコヴァルで伝統的に開催されるU-14大会に送り出しているという。この大会では、ディナモ・ザグレブやハイドゥク・スプリトなどクロアチア1部クラブのユースチームと、さまざまな国から集まったクロアチア系選手の混成チームが対戦する。HNSが綿密なスカウト網を築いているのはドイツだけではない。クロアチア系住民が多く暮らすほかの国々にも及ぶ。才能の獲得競争は、ドイツだけの現象ではない。

ヴコヴァルが大会の開催地に選ばれたのは偶然ではない。この街は1990年代のバルカン戦争で重要な舞台となり、クロアチアでは強い感情を呼び起こす場所とされている。「子どもたちをヴコヴァルに連れて行く時、その多くはドイツのパスポートしか持っていません」と、ルチッチは ユタルニ・リスト のインタビューで語った。「しかし、街を訪れ、その歴史を聞いた後は、帰ってから出生証明書とクロアチアのパスポートを用意してくれるよう親を説得するのです」

報道によると、この大会の著名な元参加者にはヨシプ・スタニシッチ、イゴール・マタノビッチ、マルコ・パシャリッチ、マリン・ポングラチッチがいる。いずれもドイツで生まれ育ち、サッカー選手としての育成を受けた後、クロアチアA代表でプレーした。ルチッチによれば、2021年にはスタニシッチのクロアチア代表初招集を自ら強く後押ししたという。その後、スタニシッチはバイエルン・ミュンヘンで国際的な水準のサイドバックへと成長した。一方、ドイツ代表はまさにそのポジションで慢性的な人材不足にある。

フィリップ・パビッチもすでにスタニシッチの後を追っている。フライジング出身の16歳は、バイエルン・ミュンヘンで最も有望な守備の才能と目される。ヴァンサン・コンパニ監督は3月、パウル・ヴァナーに次ぐクラブ史上2番目の若さでパビッチをデビューさせた。パビッチは最近、ドイツU-16代表からクロアチアサッカー協会の代表チームに移り、現在はU-18代表でプレーしている。