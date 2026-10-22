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Tim Weah 1-1GOAL

ティム・ウェアの今後は？マルセイユ主将、アメリカ代表の座を取り戻すための争いに直面

マルセイユのキャプテンとして調子を上げるティム・ウェア。新世代が台頭するなか、マウリシオ・ポチェッティーノ監督のアメリカ男子代表構想に再び食い込めるか？

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ティム・ウェアは先週末、最高のパフォーマンスを見せた。マルセイユでキャプテンマークを巻いた26歳のウイング／ウイングバックは、アンジェに5－2で勝利した試合で違いを生み出した。2アシストはマン・オブ・ザ・マッチにふさわしい働きだった。今季ここまでで、群を抜く出来だった。

    2030年ワールドカップに向けたサイクルがまだ始まったばかりの今も、ウェアの活躍には一つの問いがつきまとう。これで十分なのか。アメリカ代表での居場所をつかめるのか、あるいは取り戻せるのか。週を追うごとに選手層が厚くなる中、どこに居場所を見いだせるのか。

    クラブで最近好調を維持している一方、代表でのウェアの将来は見通せない。2022年ワールドカップでは欠かせない先発選手だったが、今夏の大会では役割を限定されていた。複数のポジションをこなせることは強みだが、現在のアメリカ代表に明確な居場所がない可能性もある。ウェアの経験は重要だ。しかし、サイドの各ポジションで新星が台頭する中、今後数年で代表から外れる選手も出てくるだろう。

    もちろん、何事も永遠に決まっているわけではない。直近のアメリカ代表合宿で招集されなかったのはウェアだけではなく、26歳のウェアにも、ほかの選手と同じように自分の居場所を懸けて争う機会は十分にある。ただ、その争いが待ち受けている。

  • 最近のアメリカ男子代表での経験

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    PRESSE SPORTS

    ウェアは長年にわたりアメリカ代表の主力だったが、今夏は脇役に回った。

    昨夏のワールドカップを前に、ウェアはGOALの取材で、人生の巡り合わせを振り返った。かつては夢を抱く子どもであり、その後は夢を実現していく若手選手だった。そして取材当時、2度目のワールドカップに向けて準備を進めるベテランになっていた。

    「そのサイクルが続いていくんだと思う」とウェアは語った。「正直、僕らにも憧れの選手たちがいた。そして今は僕らがその立場にいる。次のワールドカップは僕らの地元で開催されるから、僕らには大きな影響力がある。僕ら全員と家族にとって、大きな瞬間になるはずだ。代表として戦い、人々に刺激を与える機会なんだ。その中心にいられるのは素晴らしい気分だし、これほど権威ある大会で、地元で代表のエンブレムを胸にプレーできるのは夢がかなったようなものだ」

    「今も子どもの頃の夢をかなえ続けているような気がする。みんなの期待に応えようとしているんだ」

    ウェアは何年も前から、その期待に応えてきた。パリ・サンジェルマンで最初に頭角を現したのは8年前。アメリカ代表デビューも同じ年だ。この8年間で、世界屈指のビッグクラブのいくつかでプレーした。アメリカ代表としても53試合に出場し、7得点を記録。中でも最も有名なのは、もちろん2022年ワールドカップの初戦で決めたゴールだ。

    しかし、2030年に向けたサイクルが始まるなか、ウェアは以前とは違う立場にいる。昨夏のワールドカップでは控えに回り、出場はわずか2試合。最初はパラグアイ戦での18分間の途中出場だった。2試合目のトルコ戦では先発したものの苦しい出来に終わり、本人もまったく満足できるものではなかったと語った。

    「今日はひどいプレーをしたと思う。自分にがっかりしている」とウェアは試合後に語った。「僕らは何とか追いついて同点ゴールを決めたし、チームメートたちは素晴らしい仕事をしたと思う。でも個人としては、ひどいプレーをしたと思う。何をやってもうまくいかない日だった」

    それ以来、ウェアはアメリカ代表のユニフォームを着ていない。その間に状況は変わった。ポチェッティーノ監督は新世代の選手たちを迎え入れた。一方で、以前からの選手たちも残っている。競争は激しさを増しており、元アメリカ代表DFのアレクシー・ララスは、ウェアがその中で埋もれてしまう危険があると考えている。


    「前のサイクルでは、純粋な右ウイングとして彼が最も成功していた」とララスはFOXのポッドキャスト『ステート・オブ・ザ・ユニオン』で語った。「状況が変わり始めたとき、ウェアは適応できなかった。ワールドカップでは、気持ちの面で彼がそこにいないように見えた。ポチェッティーノの立場なら、これだけの変化があり、彼がそれに適応できていないなかでも、『まだ彼の力を引き出せる』と言えるだろうか。私には分からない」

    「時代は変わった。ユヌス・ムサは再び代表の構想に入っているが、ティム・ウェアはそこから外れつつあるように見える」

    もちろん、ララスの評価は時期尚早だ。それでも、そうした疑問の声は上がっている。それ自体はウェアにはどうにもできない。彼がコントロールできるのは、それにどう応えるかだ。

  • キャプテンの役割

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    PRESSE SPORTS

    ウェアは、フランスで最も歴史あるクラブの一つでリーダーとして頭角を現している

    ワールドカップの直後、ウェアはマルセイユのキャプテンに任命されるという栄誉にあずかった。これほどの歴史を持つクラブでキャプテンマークを巻くことの重みは、決して軽く見られるものではない。かつて同クラブでキャプテンを務めた選手には、ディディエ・デシャン、マルセル・デサイー、ジャン＝ピエール・パパンがいる。いずれもフランスサッカー界を象徴する存在だ。

    もちろん、ウェアはそうした存在ではない。しかし、ブルーノ・ジェネジオ監督がリーダーに求めるものをすべて体現している。

    「キャプテンはピッチ上で模範的な姿勢を示さなければならない」とジェネジオ監督は語った。「それだけでなく、リーダーとしての精神を持ち、リーダーらしいエネルギーを発する必要がある。私が就任して以来、彼は私がキャプテンに求めるものを体現している。非常に前向きで、周囲に気を配り、仕事への取り組みに非の打ちどころがない。やや制約のある状況の中で、彼はチーム内でキャプテンマークを託すための条件を最も多く満たしている選手だ」

    つまり、キャプテンマークはウェアの最大の長所の一つである、その精神を評価したものだ。好調な時も苦しい時も、ウェアは常に周囲を落ち着かせる存在であり、それがジェネジオ監督が彼を頼りにすることを選んだ理由の一つでもある。ただ、最終的には、その落ち着きが結果につながる必要がある。

    ここまでのところ、まだ十分にはそうなっていない。

  • マルセイユの今季ここまでの戦い

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    PRESSE SPORTS

    マルセイユはリーグ・アンとヨーロッパリーグのいずれも、開幕から好調とは言えない。

    マルセイユは今季、リーグ・アン開幕からの7試合で3勝4敗と、浮き沈みのあるスタートを切った。リーグ・アンでは2010年を最後に優勝していない。今季の出足を見る限り、その状況が変わることはなさそうだ。

    もちろん、圧倒的な強さを誇るPSGがいる以上、優勝はもともと難しいとみられていた。マルセイユの4敗のうち1敗もPSGに喫したものだ。となれば、目標はチャンピオンズリーグ出場権を得られる順位で終えることになる。昨季は5位に終わり、欧州最高峰の大会への出場権にわずか勝ち点1届かなかった。今季はヨーロッパリーグに出場しているが、最初の2試合はいずれも敗れている。

    それでも、先週末にウィアが記録したアシストが、チームを軌道に乗せるきっかけになるかもしれない。アンジェに勝利した先週末の一戦が、マルセイユにとってリーグ・アンの上位に返り咲くための足がかりとなる可能性もある。アメリカ代表の次の合宿が迫るウィア自身にとっても、そうした足がかりにしなければならない。

  • アメリカ男子代表の状況

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    Brazil Photo Press

    ウェアも多くのベテラン選手と同様、アメリカ男子代表の座を争っている。

    アメリカ代表の選手層は厚みを増している。キャバン・サリバン、マティス・アルバート、ザビエル・ゴゾといった若手の台頭により、前サイクルでは比較的層が薄かったウイングに新たな選択肢が生まれた。このポジションにはクリスチャン・プリシッチとセルジーニョ・デストも健在で、右サイドバックではアレックス・フリーマンとフランキー・ウェストフィールドが争いに加わっている。

    そして、ウイングでもウイングバックでも貢献できるウェアがいる。ただし、どちらのポジションでも競争に直面している。若手の台頭は明らかで、数週間前には多くの人が考えていたよりも早く、先発の座を奪う可能性がある。ウェアのようなベテランも、これまで以上に激しく自らの居場所を争っている。8年間にわたり定期的に招集されてきたとはいえ、その座は決して確かなものではない。

    コンディションは大きな要素になる。姿勢と献身性も同様だ。アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は意欲とチーム文化の重要性を強調しており、合宿に参加する選手は誰もが一定の基準を満たさなければならない。あらゆる話を総合すると、ウェアは常にその基準を満たしてきた。だが、だからといって今も彼の居場所が用意されているとは限らない。

    では、ウェアに次に待つものは何か。今サイクルの始まりにおける大きな問いの一つだ。多くのおなじみの顔ぶれと同じく、彼も代表の常連であり続けるために戦わなければならない。