昨夏のワールドカップを前に、ウェアはGOALの取材で、人生の巡り合わせを振り返った。かつては夢を抱く子どもであり、その後は夢を実現していく若手選手だった。そして取材当時、2度目のワールドカップに向けて準備を進めるベテランになっていた。

「そのサイクルが続いていくんだと思う」とウェアは語った。「正直、僕らにも憧れの選手たちがいた。そして今は僕らがその立場にいる。次のワールドカップは僕らの地元で開催されるから、僕らには大きな影響力がある。僕ら全員と家族にとって、大きな瞬間になるはずだ。代表として戦い、人々に刺激を与える機会なんだ。その中心にいられるのは素晴らしい気分だし、これほど権威ある大会で、地元で代表のエンブレムを胸にプレーできるのは夢がかなったようなものだ」

「今も子どもの頃の夢をかなえ続けているような気がする。みんなの期待に応えようとしているんだ」

ウェアは何年も前から、その期待に応えてきた。パリ・サンジェルマンで最初に頭角を現したのは8年前。アメリカ代表デビューも同じ年だ。この8年間で、世界屈指のビッグクラブのいくつかでプレーした。アメリカ代表としても53試合に出場し、7得点を記録。中でも最も有名なのは、もちろん2022年ワールドカップの初戦で決めたゴールだ。

しかし、2030年に向けたサイクルが始まるなか、ウェアは以前とは違う立場にいる。昨夏のワールドカップでは控えに回り、出場はわずか2試合。最初はパラグアイ戦での18分間の途中出場だった。2試合目のトルコ戦では先発したものの苦しい出来に終わり、本人もまったく満足できるものではなかったと語った。

「今日はひどいプレーをしたと思う。自分にがっかりしている」とウェアは試合後に語った。「僕らは何とか追いついて同点ゴールを決めたし、チームメートたちは素晴らしい仕事をしたと思う。でも個人としては、ひどいプレーをしたと思う。何をやってもうまくいかない日だった」

それ以来、ウェアはアメリカ代表のユニフォームを着ていない。その間に状況は変わった。ポチェッティーノ監督は新世代の選手たちを迎え入れた。一方で、以前からの選手たちも残っている。競争は激しさを増しており、元アメリカ代表DFのアレクシー・ララスは、ウェアがその中で埋もれてしまう危険があると考えている。





「前のサイクルでは、純粋な右ウイングとして彼が最も成功していた」とララスはFOXのポッドキャスト『ステート・オブ・ザ・ユニオン』で語った。「状況が変わり始めたとき、ウェアは適応できなかった。ワールドカップでは、気持ちの面で彼がそこにいないように見えた。ポチェッティーノの立場なら、これだけの変化があり、彼がそれに適応できていないなかでも、『まだ彼の力を引き出せる』と言えるだろうか。私には分からない」

「時代は変わった。ユヌス・ムサは再び代表の構想に入っているが、ティム・ウェアはそこから外れつつあるように見える」

もちろん、ララスの評価は時期尚早だ。それでも、そうした疑問の声は上がっている。それ自体はウェアにはどうにもできない。彼がコントロールできるのは、それにどう応えるかだ。