ティエリ・アンリがベルナベウを沈黙させた時。アーセナルがレアル・マドリーを相手に収めた衝撃の勝利は、アーセン・ヴェンゲル率いるチームを2006年のチャンピオンズリーグ決勝進出へと押し上げた。
サンティアゴ・ベルナベウは欧州の大舞台にふさわしい夜のために築かれたスタジアムだが、2006年2月21日、その場所はアーセナルにとってチャンピオンズリーグ史上でも屈指の名パフォーマンスの舞台となった。
アーセン・ヴェンゲル監督のチームは、ラウンド16第1戦で強大なレアル・マドリーを相手に、圧倒的とも思える不利な状況の中で乗り込んだ。
無敗でプレミアリーグ制覇を成し遂げた歴史的快挙から2年後、フランス人指揮官は、インヴィンシブルズのメンバー数人が去ったあとの難しい移行期を切り抜けていた。しかもチームは、守備陣の負傷危機と国内での不安定な戦いぶりを抱えたまま、この一戦に臨んでいた。
それでも、ティエリ・アンリを先頭に据えた大胆で攻撃的な戦いぶりで、アーセナルはそうした状況をはね返し、ベルナベウの観衆を驚かせて1-0の歴史的勝利を手にした。この名門スタジアムで勝利した初のイングランド勢となったこの結果は、予想外の決勝進出への快進撃に火をつけた。ロンドン勢はその後、あと15分で欧州王者の座を手にするところまで迫ったが、最終的にはフランク・ライカールト率いるバルセロナに夢を打ち砕かれた。
これは、スペインの首都で挙げたあの歴史的勝利と、その後に起きた出来事の物語である。
その舞台裏
その時点で、アーセナルは欧州最高峰のクラブ大会でほとんど実績を残していなかった。1980年代と1990年代には欧州カップへの出場自体がまれだった一方、カップウィナーズカップとUEFAカップではより大きな成功を収め、2000年にはガラタサライに敗れて準優勝となった。2006年の決勝進出以前、チャンピオンズリーグでの最高成績はベスト8で、2001年のバレンシア戦と2004年のクラウディオ・ラニエリ率いるチェルシー戦でそこで敗退していた。
一方のマドリーは、欧州カップ9度制覇を誇る誰もが認めるこの大会の王者だった。世界的に有名な才能を数多く擁する陣容で、18得点を挙げる6連勝中でもあった。対するアーセナルは足踏み状態だった。ミドルズブラに7-0で圧勝し、バーミンガムに2-0で勝利した試合はあったものの、スペイン遠征を前にした数週間でボルトンと引き分け、エバートン、ウェストハム、リバプールに敗れていた。
両チームはそれまで、公式戦で対戦したことが一度もなかった。そしてアーセナルは、スペインの首都でレアル・マドリーと相まみえるにあたり、マンチェスター・ユナイテッド（4回）、ダービー・カウンティ、トッテナム、リーズといった同じイングランド勢がいずれも果たせなかったことを成し遂げる使命を負っていた。
ただ、マドリーは前季、このラウンドでユベントスに敗れて大会を去っていた。結果的にそれは、スペインの強豪にとって6シーズン連続のラウンド16敗退の最初の一度となった。
両チームの様子はどうだったのか？
当時のマドリーは、有名な“銀河系軍団”時代が下り坂に差しかかっているようにも見えたが、それでもなお、うらやむべき戦力を誇っていた。GKイケル・カシージャスの前には、ロベルト・カルロス、ジネディーヌ・ジダン、デイビッド・ベッカム、ロナウド、ラウールといった面々が並び、アーセナルに勝機を見いだす者はほとんどいなかった。19歳のセルヒオ・ラモスは、イングランド代表のジョナサン・ウッドゲートとセンターバックでコンビを組み、22歳のロビーニョとトーマス・グラベセンも先発メンバーに名を連ねていた。
すでにヴェンゲルの下でプレミアリーグを3度制していたアーセナルも、決して格下ではなかったが、本拠地でレアル・マドリーを打ち破るのは、どのチームにとっても難題だった。しかも、急ごしらえの最終ラインを踏まえれば、アーセナルの望みはさらに薄いように思われた。
ソル・キャンベルがシーズンを通してコンディションと調子に苦しみ、マドリー戦の数週間前にはウェストハム戦でとりわけ悲惨なプレーも見せていたことから、ヴェンゲルは21歳になったばかりのフィリップ・センデロスをコロ・トゥーレとともにセンターバックで起用する選択をした。その1カ月前には、右サイドバックのローレンが重い膝の負傷で離脱しており、エマニュエル・エブエが代役に抜てきされ、このシーズン4度目の先発、そしてシーズン通算10試合目の出場を果たした。アシュリー・コールもこのシーズンの大半を欠場していたため、本来はセントラルMFのマテュー・フラミニが左サイドバックに入った。これは、そのシーズンにヴェンゲルがそのポジションで試した8人のうちの1人だった。
中盤は経験と若さがうまく融合しており、フレドリック・ユングベリとジウベルト・シウバが、18歳のセスク・ファブレガス、24歳のアレクサンドル・フレブ、そして22歳のホセ・アントニオ・レジェスとともに並んだ。フレブはロベール・ピレスを抑えて起用された。ベンチでは、16歳のセオ・ウォルコットがデビューを待っていた。
そのすべての前線に立っていたのがアンリだった。ロンドンのクラブで7シーズン目を迎えていたこのフランス人は、国内では圧巻の状態にあり、この時点までに20試合で15得点を記録していた。チャンピオンズリーグでは、スパルタ・プラハとの2試合で3得点を挙げた一方、トゥーンとアヤックス相手には無得点に終わったが、アーセナルは5勝1分けでグループ首位通過を果たした。
試合
アーセナルの攻撃的な姿勢は立ち上がりから明確だった。10分以内に3度の危険な攻撃を仕掛け、そのすべてにアンリが絡んでいた。
マドリーは中盤でボールを失い、それがフランス人FWへ渡ると、アンリは前へ持ち運んで開始90秒でレジェスに最初のシュートを供給。しかし、ウイングの浮かせたシュートはカシージャスにセーブされた。続いてアンリはリュングベリにGKとの1対1を演出したが、カシージャスが外へ追いやり、カルロスが見事なタックルでカバーした。さらに、アンリはレジェスの鋭いクロスに合わせたものの、ヘディングは枠を外れた。
マドリーの前半最大のチャンスは、ベッカムがトゥーレの前へ抜け出した場面だったが、レーマンがこれを阻んだ。
決定的なブレークスルーは後半立ち上がりに訪れた。ファブレガスがセンターサークルでアンリへボールをつなぐと、有名な背番号14がそこから違いを見せた。グラベセンをかわし、アルバロ・メヒアのチャレンジをはね返し、マドリー陣内中央でグティを置き去りにして、ゴールへの明確な道を切り開いた。ラモスがスライディングで飛び込んできた時には、アンリの左足がすでにボールをカシージャスの先へ転がし、ゴール右下隅へ流し込んでいた。
アーセナルはマドリーを動揺させ、さらに追加点を狙って押し込み続けた。リュングベリがゴールに迫り、ベテランのピレスも途中出場して鋭い持ち上がりで流れを生み出したが、厳しい角度からカシージャスを破ることはできなかった。マドリーにも時折チャンスはあり、セットプレーではラモスとフリオ・バチスタに対し、レーマンがゴールラインを割らせなかった。
95分が経過して試合終了の笛が鳴ると、ベルナベウのスタンドに陣取ったアーセナルのファンは熱狂した。
アーセナルがハイベリーで仕事を果たす
ヴェンゲル率いるチームにとって歴史的な勝利だったが、まだ半分を終えたにすぎなかった。
「守備面では素晴らしかったが、それ以上に重要だったのは、恐れずにプレーできたことだ」と、アンリは試合後に語った。「まだ1試合勝っただけだ。まだ何も成し遂げていないので、冷静さと集中を保たなければならない。実際、前半にはいくつかチャンスを無駄にした。最近の何試合かでは理由もなく前線へボールを蹴り込んでいたが、この試合ではフットボールをした。後ろは本当に素晴らしかった。驚異的だった」
ヴェンゲルもこれに同意し、報道陣にこう語っている。「必要な時にしっかり守れていたし、私が予想していたよりもずっと良かった。私たちは本命ではなかったし、もっとゴールを決めるチャンスもあった。若い選手たちは非常によくやってくれた。この試合の鍵の一つは良い入りをすることだった。敬意を持って戦ったが、ハイベリーではレアルがベストの状態で来るだろうし、そこでさらにゴールを狙わなければならない」
ヴェンゲルが予想した通り、アーセナルはラウルとロナウドを封じるため、第2戦ではより規律ある戦いを求められた。開始2分、ブラジル人FWがレーマンを脅かし、さらに15分後にはあわや抜け出しかけたが、ジウベルトがその攻撃を止めた。アーセナルは前半終盤、レジェスのシュートがクロスバーを直撃して応戦し、一方でトゥーレは反対側のエンドでジダンの大胆なドリブルを食い止めた。
後半も両チームがチャンスを応酬し、緊迫した展開が続いた。アンリはヘディングでわずかに外れ、ラウルはシュートがポストに当たって自分のもとへ跳ね返る場面があったが、レーマンがその2本目を外へはじき出した。マドリーはその後、何としてでも得点を奪おうと圧力を強めたが、最後のCKでカシージャスが攻め上がった場面でもゴールには迫れなかった。ホームのアーセナルは0-0の引き分けでしのぎ切り、準々決勝進出を決めた。
「試合終了の瞬間には感情が一気にあふれ出た」と、レーマンは語った。「この結果は私たちにとって非常に大きな意味を持つもので、実感するまでには少し時間がかかるだろう。若い選手たちはプレッシャーに見事に対応し、2試合とも素晴らしい出来だった」
アーセナルの勢いは止まらない
アーセナルは180分間にわたって多くのプレッシャーに耐え、アンリらにとっては大きすぎるように見えた挑戦を乗り越えた。第1戦は、彼らの攻撃的スタイルの威力を上品に示すものだった。第2戦は、粘り強さと決意の表れだった。
「あの瞬間から何かが起きた」と、後にアンリは振り返った。「あそこで勝ち、彼らを敗退させたことで、僕たち全員が大きな勢いを得た」
次のラウンドではホームでユヴェントスに2-0で勝利し、第2戦では再び0-0で引き分けたことで、ビジャレアルとの過酷な準決勝へと進んだ。その第1戦ではトゥーレがホームでの僅差勝利を決めた。そして第2戦では、90分にレーマンがPKをセーブした助けもあり、3試合連続となる無得点の第2戦でイエローサブマリンを沈めた。その勝ち方は、ヴェンゲルの伝説的な前任者ジョージ・グラハムを誇らしくさせるようなものだった。
「ビジャレアルとの試合の方がはるかに難しかったとしても」とアンリは続けた。「マドリーを倒したこと、その名前、その場所、その評判が、僕たち全員の心に何かをもたらした」
アーセナルは初めてチャンピオンズリーグ決勝に進出し、ヴェンゲルはこう宣言した。「これは私とスタッフにとって9年間の仕事を完成させるものであり、アーセナルが私に寄せてくれた信頼への報いでもある。
「パリに行けることをとてもうれしく思う。アーセナルがそこにいるとは期待されていなかったし、ようやく決勝にたどり着いた。私たちは本来の出来ほど良いプレーができていなかったにもかかわらず、ユヴェントス、レアル・マドリー、ビジャレアルを敗退させてきたのだから、決勝にいるに値する。
「PKの前、私は自分にこう言い聞かせていた。もし今年が私たちの年なら、イェンスが止めるはずだと」
スタッド・ドゥ・フランスでヴェンゲル率いるチームを待ち受けていたのは、チェルシーとベンフィカを退け、前年の準優勝チームであるミラン相手にも辛くも1-0で勝利して勝ち上がってきたバルセロナだった。
夢の悲惨な終わり
バルセロナはラ・リーガ2連覇を成し遂げた直後で、ライカールト体制の下で圧倒的な強さを誇っていた。前線にはサミュエル・エトーとロナウジーニョを擁し、カルレス・プジョルがキャプテンを務め、中盤ではデコ、マルク・ファン・ボメル、エジミウソンの創造性と強さがバランスをもたらしていた。その陣容には、どんな相手でものみ込めるだけのクオリティーがあった。
とはいえ、アーセナルをねじ伏せたのは華麗で美しいサッカーによってではなかった。イングランド勢は試合を通して執拗なファウルが罰せられなかったと不満を訴え、さらに序盤にはレーマンがボックス外でエトーを倒すという大きな痛手も負った。10試合のチャンピオンズリーグで無失点を続けていたGKへの一発退場により、ヴェンゲルはピレスを下げてマヌエル・アルムニアを投入せざるを得なくなった。
驚くべきことに、先制したのはアーセナルだった。前半終了前、キャンベルがビクトル・バルデスの守るゴールにヘディングを決めた。後半にも良い時間帯はあったが、バルセロナが徐々に圧力を強めていく。途中出場のヘンリク・ラーションが76分にエトーの同点弾をお膳立てした。このゴールについてヴェンゲルは後にオフサイドだったと主張しており、VARが導入されていれば取り消されていたはずの得点だった。それでもゴールは認められ、数分後にはジュリアーノ・ベレッチがアルムニアの横を破って押し込み、逆転を完結させた。
アーセナルの、しばしば見事で時に粘り強さも見せたチャンピオンズリーグでの戦いは、栄光ある敗北という形で幕を閉じた。
アンリにとって、それはのみ込むにはあまりに苦い結果だった。彼は主審テルイェ・ハウゲに対する怒りを、ピッチ上で直接ぶつけただけでなく、試合後のインタビューでもあらわにした。
「言い争いを始めたいわけではないが、あの主審がバルセロナのユニフォームでも着ていたのかと思ったよ」と彼は語った。「前半はあらゆるところで蹴られた。ここでボールを受けたら、彼は僕にイエローカードを出した。彼らがプレミアリーグのスピードや気迫に慣れていないのかどうかは分からないけど、あれは厳しすぎると思った、申し訳ないがね。イェンス（レーマン）については、もしかしたら明白だったのかもしれない。でも僕は主審にこう言ったんだ。『申し訳ないが、もし僕たちに勝たせたくないのなら、最初からそう言ってくれ』と。試合中のいくつかの判定は少し奇妙だった」
その後、彼はこうも不満を口にした。「ちゃんとした主審も見たかった。申し訳ないが、もう一度試合を見れば、プジョルは何度もイエローカードを受けるべきだった。［ラファエル］マルケスも何度も後ろから来て、僕の足首を壊そうとしてきたのに、イエローカードは出なかった」
次に何が起きたのか？
アーセナルの予想外の決勝進出は、無敗優勝後の時代に新たな希望をもたらした。チームには台頭する若手が加わっており、ヴェンゲルが再びクラブを大きな高みへ導くのではないかという期待があった。だが、フランスでの敗戦直後に大きな懸念となったのは、バルセロナが獲得を望んでいたアンリの去就だった。
「チームには多くの若い選手がいる。ビッグクラブとして大きな未来があるが、それを実現するにはティエリ・アンリが必要だ」とヴェンゲルは語った。「彼はチームに非常に大きな影響力を持っており、我々が世界の強豪になる助けになってくれる」
その約束が果たされることはなかった。アーセナルは翌シーズン、ベスト16で敗退し、アンリは2007年夏にバルセロナへ移籍した。ヴェンゲル政権下でチャンピオンズリーグ準決勝に進んだのは、その後わずか1度だけだった。2007年と2011年のリーグカップ決勝敗戦を除けば、2013-14シーズンにFAカップを制するまで、他のタイトルを本格的に争うことはなかった。この大会では、その後ヴェンゲルの下でさらに2度優勝している。
アーセナルがそのレベルに戻るまでには20年を要した。エミレーツ・スタジアムでのミケル・アルテタによる改革は、無敗優勝以来となるクラブ初のプレミアリーグ制覇という形で結実した。欧州の舞台では、アーセナルはバイエル・レバークーゼン、スポルティングCP、アトレティコ・マドリーを退けたが、チャンピオンズリーグ王者を守ったパリ・サンジェルマンに対し、PK戦の末に悲痛な敗戦を喫した。
それから20年、2006年のチャンピオンズリーグ決勝トーナメントを勝ち上がったアーセナルのスリリングで予想外の快進撃は、その後に長い低迷期が続いたこともあり、今なおクラブにとって最も大切にされる欧州での記憶のひとつであり続けている。その20周年に同じところまでたどり着いた今、アーセナルはこの復活を、再び長期的な低迷へ向かうのではなく、永続的な成功へとつなげなければならない。