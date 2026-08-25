ヴェンゲル率いるチームにとって歴史的な勝利だったが、まだ半分を終えたにすぎなかった。

「守備面では素晴らしかったが、それ以上に重要だったのは、恐れずにプレーできたことだ」と、アンリは試合後に語った。「まだ1試合勝っただけだ。まだ何も成し遂げていないので、冷静さと集中を保たなければならない。実際、前半にはいくつかチャンスを無駄にした。最近の何試合かでは理由もなく前線へボールを蹴り込んでいたが、この試合ではフットボールをした。後ろは本当に素晴らしかった。驚異的だった」

ヴェンゲルもこれに同意し、報道陣にこう語っている。「必要な時にしっかり守れていたし、私が予想していたよりもずっと良かった。私たちは本命ではなかったし、もっとゴールを決めるチャンスもあった。若い選手たちは非常によくやってくれた。この試合の鍵の一つは良い入りをすることだった。敬意を持って戦ったが、ハイベリーではレアルがベストの状態で来るだろうし、そこでさらにゴールを狙わなければならない」

ヴェンゲルが予想した通り、アーセナルはラウルとロナウドを封じるため、第2戦ではより規律ある戦いを求められた。開始2分、ブラジル人FWがレーマンを脅かし、さらに15分後にはあわや抜け出しかけたが、ジウベルトがその攻撃を止めた。アーセナルは前半終盤、レジェスのシュートがクロスバーを直撃して応戦し、一方でトゥーレは反対側のエンドでジダンの大胆なドリブルを食い止めた。

後半も両チームがチャンスを応酬し、緊迫した展開が続いた。アンリはヘディングでわずかに外れ、ラウルはシュートがポストに当たって自分のもとへ跳ね返る場面があったが、レーマンがその2本目を外へはじき出した。マドリーはその後、何としてでも得点を奪おうと圧力を強めたが、最後のCKでカシージャスが攻め上がった場面でもゴールには迫れなかった。ホームのアーセナルは0-0の引き分けでしのぎ切り、準々決勝進出を決めた。

「試合終了の瞬間には感情が一気にあふれ出た」と、レーマンは語った。「この結果は私たちにとって非常に大きな意味を持つもので、実感するまでには少し時間がかかるだろう。若い選手たちはプレッシャーに見事に対応し、2試合とも素晴らしい出来だった」