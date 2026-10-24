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Dele Alli Twitch streamingGOAL

デレ・アリのTwitchでの新たなキャリア：忘れ去られた元トッテナムのスターのライブ配信への転身は、サッカーに代わる現実的な選択肢か、それとも懸念材料か？

1年以上にわたり無所属だった元トッテナムのMFがオンラインでライブ配信を始め、反応は大きく分かれている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • トッテナムは土曜日、チェルシーとのアウェー戦に臨む。もし違う現実があったなら、デレ・アリはスタンフォード・ブリッジでかつてのライバルと再び対戦する準備をしていたはずだ。しかし実際には、表舞台から遠ざかった元トッテナムの選手として、遠くから試合を見守ることになる。新たに獲得した15万人のオンラインフォロワーの前で観戦するかもしれない。

    最後の公式戦出場から約19カ月が経ち、そのうち直近の13カ月間は無所属だった。現在30歳のMFは、予想外にも配信プラットフォーム「Twitch」でのライブ配信に転じ、短期間で膨大な数の登録者を集めている。

    デレの心身の健康を懸念するもっともな声もある中、この転身には控えめに言っても賛否が分かれている。だが、選手としての日々が急速に終わりに近づく彼にとって、これは現実的な新たなキャリアになり得るのだろうか。

  • 歴史をつくった人物

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    AFP

    デレはトッテナム在籍中、チェルシーの天敵だった。2018年には、トッテナムにスタンフォード・ブリッジでの史上初勝利をもたらしたことでも知られる。

    近年のトッテナムとチェルシーの激しいライバル関係を考えると、真っ先に思い浮かぶ選手の一人がデレだ。それも当然だろう。マウリシオ・ポチェッティーノ監督時代、チェルシーを破ったいくつかの名勝負で主役を演じたからだ。この対戦は、デレの持ち味を最大限に引き出した。

    気性の激しいこのMFは、西ロンドンの宿敵チェルシーを相手に抜群の成績を残した。トッテナム在籍中の対戦8試合で計8得点に関与。2016-17シーズンにはホワイト・ハート・レーンで勝利を決める2得点を挙げ、2018-19シーズンにはホームで1得点1アシストを記録した。

    だが、デレがトッテナムのレジェンドになり得る存在としての地位を固めたのは2018年4月だった。トッテナムにプレミアリーグ創設以来初となるスタンフォード・ブリッジでの勝利をもたらしたのだ。デレはトッテナムの逆転劇をけん引し、チェルシーのホームで28年間勝てなかった歴史に終止符を打った。まずはディフェンスの背後へ送られたボールを見事に収めて決め、チームを勝ち越しに導く。さらにゴール前の混戦でこぼれ球に素早く反応し、歴史的勝利を決定づけた。

    当時22歳のデレは、誰もが認めるスーパースターになるかに見えた。そのシーズンは全公式戦50試合で驚異の30得点に関与。これは、さらに多くの得点に関与した2017-18シーズンに続く成績であり、スティーヴン・ジェラードやフランク・ランパードらとの比較に見合う活躍を見せているようだった。

    デレは後に、当時はトッテナムと同じ北ロンドンの宿敵アーセナルとのライバル関係よりも、チェルシーとの関係の方が激しく感じられたと認めた。「なぜかは分からないけど、トッテナムにいた頃、アーセナルとトッテナムには常にライバル関係があると感じていた。でも、チェルシーとトッテナムの対決は、もっと個人的なものになっていった」と2024年にスカイスポーツに語った。「僕たちはいつもチェルシーに勝ちたかったし、『バトル・オブ・ザ・ブリッジ』のような試合もあった。関係性が変わって、アーセナルをそれほど意識しなくなり、むしろチェルシーを意識するようになったと思う」

  • 急激な低下

    Dele Alli Como
    Getty

    デレは2025年3月、コモで唯一の出場となった試合で途中出場から9分後に退場処分を受けて以来、公式戦に出場していない。

    2019年11月にポチェッティーノ監督が解任されて以降、デレの状況は徐々に悪化した。負傷と振るわないパフォーマンスによって完全に構想から外れ、トッテナム・ホットスパー・スタジアムではジョゼ・モウリーニョやアントニオ・コンテら監督の交代が相次いだ。そして2022年1月、フリーでエヴァートンに加入することを認められた。

    新型コロナウイルスによるロックダウンの最中だった2020年5月、デレはロンドン北部の自宅に押し入った強盗に刃物を突きつけられ、暴行を受けた。トッテナムのファンでもあるジャーナリストのショーン・ウォルシュは、これが彼のキャリアの転機になったと考えている。「彼はあの出来事を乗り越えられなかったと思う」とGOALに語る。「プロジェクト・リスタートでは、彼の姿をほとんど見なかった。実際、ほとんどプレーしていない。そして2020-21シーズンは、ほぼ丸々戦力になれず、試合にも出ていなかった。そこから状況は悪くなる一方で、彼が戻ってくることはなかった」

    デレはキャリアを通じて、パフォーマンスやコンディションの問題だけでなく、心の内に抱えた苦しみとも闘っていた。2023年夏、ゲイリー・ネヴィルの『ジ・オーバーラップ』での率直なインタビューで、幼少期のトラウマを明かした。6歳の時に性的虐待を受け、8歳になるまでに薬物の売買に利用されていたという。

    また、メンタルヘルスの問題や睡眠薬への依存も打ち明けた。負傷に悩まされたベシクタシュへの期限付き移籍を終えた後、その年の早い時期にリハビリ施設で6週間を過ごすことになったという。その頃には、デレが笑気ガスを吸っているように見える写真も公開された。今年に入ってからは、『デイリー・メール』が、ロンドンのカジノでの深夜のカードゲームで「わずか数日のうちに」15万ポンドを失ったと報じた。

    「誤解しないでほしい」とデレはネヴィルに語った。「僕はサッカーが大好きだ。サッカーに命を救われたし、すべてをサッカーに負っている。でも、みんなが思うほど簡単なことではない。華やかな暮らしというだけじゃないんだ。確かにお金はあるし、それがなければできないこともたくさんできる。でも精神的には、その中に身を置くまで、それが人にどんな影響を与えるか、理解できないと思う」

    イングランドに戻ったデレは、相次ぐ負傷によって苦しい18カ月間を欠場し、2023-24シーズンを丸ごと棒に振った。契約は2024年夏に満了したが、エヴァートンの医療スタッフの助けを借りてコンディションを取り戻し、2025年1月にフリーでコモへの移籍を決めた。

    しかし、イングランド代表経験のあるデレは、2025年9月に双方合意でセリエAのクラブを退団して以来、所属先がない。退団の少し前には恋人のシンディ・キンバリーと破局していた。コモでの出場はわずか1試合、9分間だけで、その試合ではミランのルベン・ロフタス＝チークに対する無謀なファウルで退場処分を受けたことでも知られている。

    執筆時点で、それが19カ月も前の最後の公式戦出場となっている。2021-22シーズンの途中にトッテナムを離れて以来、デレの出場はわずか29試合。内訳はエヴァートンで13試合、期限付き移籍先のベシクタシュで15試合、そしてコモでの1試合だ。

    デレはこの1年間、個人でトレーニングを続け、ソーシャルメディアで時折近況を伝えてきたが、新たなクラブが見つからないまま移籍市場を2度終えた。現段階では、いつ、どこで、あるいは選手としてのキャリアを再開できるのかさえ不透明だ。自由な時間が多くなった彼は、Twitchでの配信を始めた。この動きには賛否が分かれている。

  • 新たなキャリア？

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    元トッテナムのMFは空き時間に配信活動を始め、案の定、賛否両論を呼んでいる。

    9月下旬にTwitchチャンネルを開設して以来、デレは「実生活」を意味し、文字どおり日常の様子を映す「IRL」配信に挑戦してきた。また、ロンドンの自宅で机に向かい、チャット欄の視聴者と交流する配信も行い、フォロワーは瞬く間に15万人を超えた。動画も短くはなく、これまでで最も長い雑談配信は約5時間に及んだ。

    スニーカーやデザイナーズバッグでいっぱいの棚を背に世界へ発信する30歳のデレ。その内容はこれまで、サッカー選手としての経験談、YouTubeで自身のゴール映像を見ながらの配信、予告なしの特別ゲスト、多くの音楽など、多岐にわたる。さらに、ジャック・グリーリッシュ、ジェームズ・マディソン、エリック・ダイアーをはじめ、著名人が名を連ねる連絡先から相手を無作為に選び、突然電話をかけることもあった。

    そうした電話の一つが、気まずく、見ている方も少々いたたまれなくなるようなやり取りを生み、その後拡散された。視聴者にけしかけられたデレは、トッテナム時代のチームメート、ハリー・ケインに電話をかけた。しかし、その会話は、別々の道を歩み始めてから両者のキャリアがいかに異なる軌跡をたどったかを浮き彫りにするものとなった。電話に出たケインは「どうしてる？　しばらく話してなかったな」と言う。

    デレはバイエルン・ミュンヘンのストライカーにライブ配信中だと伝えると、満面の笑みでこう返した。「君へのリクエストがたくさんあったんだ。みんな［チャット欄で］『バロンドール』と言っていて、俺は『受賞するのはただ一人、あの人しかいない』と言っていたんだ」

    だが、何千人もの人々に会話を聞かれていることに明らかに居心地の悪さを感じているケインは、すぐに話題を元チームメートへと戻した。デレの身を案じていたのかもしれない。イングランド代表のキャプテンは、デレがロンドンに住んでいることを知らないようで、「今どこにいるんだ？」と尋ね、「頑張っているといいんだけど？」と励まそうとしているようにも見える。自身の生活について話す際、デレの口調は明らかに、より真剣なものへと変わる。

    デレが新たな活動を通じて収入を得ているのか、得ているとすれば具体的にいくらなのかは不明だ。配信者はTwitchで、上位プランのサブスクリプション、配信中の広告、スポンサー契約、視聴者からの不定期の寄付によって収益を得ることができる。

  • 「彼はサッカーの変化についていけなくなった」

    Dele Alli Como
    Getty Images

    解説者やネット上のファンは、デレの配信活動への転身や、動画の一部の内容に懸念を抱いている。

    デレのキャリア転換に対する反応は、おおむね否定的だ。配信中の振る舞いが普段の彼らしくないように見えるとして、かつてトッテナムでプレーしたデレの心の健康を心配する声がネット上では多く上がっている。ただ、ファンが選手の姿をこれほど直接見られる機会は、どのレベルのサッカーでもほとんど前例がない。メディア対応を踏まえたインタビューやSNSの短い動画から、選手の本当の人柄を知ることはまずできない。

    『デイリー・メール』はデレの配信を、サッカーから離れている彼の「悲しい現実」と表現。一方、『ミラー』はその活動を「不気味なほど奇妙」で「まったく希望が見えない」と評した。解説者のアリー・マッコイストはtalkSPORTで、こう語っている。「それ自体は素晴らしいし、楽しいし、見聞きするにはいいものだ。でも、彼の今の状況を考えれば、悲劇的だ。そこが最も大事な点だ。彼は今も、月曜の朝に我々が話題にするようなレベルでプレーしているべきなのだから」

    ただしマッコイストは、デレがメンタルヘルスの問題や依存症に苦しんできたことも踏まえ、こう付け加えた。「結局のところ、プレーすることがメンタルヘルスに影響するためにそれができないのなら、彼は今いる場所のほうがずっといい。彼はメンタルヘルスの問題について自ら語っている。だから、彼が健やかに過ごせることは、トップレベルでサッカーをすることよりもはるかに重要だと思う」

    一方、匿名の元イングランド代表選手は『デイリー・メール』にこう語った。「あの動画は見ていられなかった。彼が気の毒だった。こんなことになってしまって、本当に悲しくなった。彼の能力を考えると、『まさか、こんなところまで来てしまったのか』と思った。サッカー界から取り残されてしまった彼が気の毒だ」

    こうした声を受け、デレは配信中に自身の新たな活動を擁護した。「［トレーニングを］全部5時までに終えて、戻ってリカバリーをして、6時には配信できる。楽しむことも許されないの？　それでクラブに［出かけたら］、それも問題になるんだ」と、信じられないといった様子で笑いながら視聴者に語った。「あれを見て思ったんだ。みんな、一つ以上のことをやってもいいだろう。彼らはtalkSPORTの仕事だけして、家に帰ってから何をするんだ？」

    「ちなみに、talkSPORTに恨みがあるわけじゃない。ただ、僕の配信についての彼らのコメントを見たんだ。まるで僕がもう二度とサッカーをプレーしないかのようだった」

  • 「彼を支えているのは誰なのか？」

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    デレのいくつかの判断に、陰で誰が影響を与えているのか疑問を呈する声もある。

    トッテナムのファンにとって、デレの配信から切り取られた映像には、特に見ていてつらいものもある。「こうした映像の中には、見ているのがつらいものもある。何かおかしい。本人は幸せであるのかもしれないが、精神的に良い状態には見えない」と、トッテナムのサポーターであるウォルシュはGOALに語った。

    「ケインとの電話を見る限り、2人はしばらく話していなかったようだった。私の勘では、ケインはデレからの着信を見て、助けを求める電話のように思ったのではないか。デレが配信中だと知っていたら、ケインは電話に出なかったと思う」

    さらに「本当につらい。彼のキャリアがこんなふうになるとは思っていなかった。レアル・マドリーか、そういうクラブでプレーするようになると確信していた」と続けた。

    一方でウォルシュは、デレにはインターネットで配信し、多くのファンと交流してきた長い歴史があり、トッテナムで全盛期を迎えていた頃もそうだったと指摘する。「デレはトッテナムで全盛期だった頃から配信をしていた」と語り、こう続けた。「平日にフォートナイトを配信していたのを覚えている。彼はそういう世代の人間だ。今も選手として好調だったとしても、おそらく配信は続けていただろうし、ファンと交流するタイプだったと思う。

    「全盛期の彼は、幼い子どもたちを夢中にさせる存在だった。誰もが彼のようになりたがった。弟が彼を大好きで、憧れていたのを覚えている。茶目っ気があって、大事なゴールを決め、相手を挑発するのが好きだった。あれは本当に大きなことで、ときには彼が世界の中心にいるように感じられた」

    ウォルシュは、問題はライブ配信そのものではなく、動画の一部で見られる内容や、デレの判断に影響を与えているかもしれない身近な人々にあると考えている。「彼がサッカー以外にも関心を持つことは、以前から分かっていたと思う。でも、私にとってそれは問題ではない。問題は、彼のそばにいるのがどんな人たちなのかということだ」と語った。

    「私にとってライブ配信は問題ではない。むしろ問題なのは、そこで彼が話したり、したりしていることだ。ケインにいきなり電話をかけることなどもそうだ。ちょっと奇妙な振る舞いだと思う」

  • トッテナムが動向を注視

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    トッテナムはデレとの良好な関係を維持しており、昨シーズンには特別ゲストとしてクラブに招待した。

    いずれにせよ、トッテナムは今もデレを支えているようだ。デレは2月、アーセナルとのノースロンドン・ダービーでトッテナム・ホットスパー・スタジアムに特別ゲストとして招かれ、翌月にはコンディションを整えるためにクラブの練習施設を使う許可も得た。

    10月に入ってからも、デレはYouTuberのダニー・アーロンズとコラボした配信でクラブの本拠地を再訪。ファンと交流し、スタジアムを見て回った後、屋根に登った。

    ウォルシュは『GOAL』にこう語った。「トッテナムは、あの世代にクラブでプレーした人たちに歩み寄ろうと非常に熱心だった。彼ら［オーナーたち］はファンとのつながりを取り戻したかった。ファンがあのチームを愛していると分かっているんだ。だから、デレを含め、あのチームにいた人たちを後押しするためにできることをするだろう」

    「デレは昨季、クラブの練習施設でトレーニングしていた。彼やあの世代の選手たちが戻ってくるための扉は、ほとんど常に開かれていると思う。クラブは文化を築きたいと考えていて、その土台をあの頃のトッテナムにしたいんだ」

  • 不透明な将来

    Dele Alli Como Roma
    Getty

    13カ月間無所属のデレ、配信活動に力を入れるも次の動きは依然不透明

    現時点でデレの次の道がどうなるのか、Twitchでのライブ配信が新たなキャリアとして成り立つのかは、依然として分からない。ここ2週間近く配信していないが、ケインとの通話では「いろいろと動いていることがある」と語り、何かを進めていることを示唆した。ほかの動画でも「プロジェクト」に言及している。

    ここ1カ月ほどで合計20時間以上をライブ配信に費やしているとはいえ、デレが努力していないとは言えない。ジムや練習場での写真を定期的にSNSに投稿しており、ピッチ復帰が待たれる中でも、コンディションは良さそうだ。ある配信では、週に5、6回トレーニングしていると語った。

    次にどこでプレーするかは、誰にも分からない。夏にはウェストハムで練習していたと報じられたこのMFには、地元のリーグ2所属クラブ、バーネットに加わる機会が提示されている。デレはすでに同クラブの施設を借りていた。最近、同クラブのディーン・ブレナン監督は、コンディションを高めるためにトップチームと練習することについて、デレに「門戸は開かれている」と語った。しかし、『デイリー・メール』は、デレが「適切な機会」を待つため、この申し出を受けないと報じている。また、8部リーグのウィンザー＆イートンFCのピッチでも練習している。

    『ボイルスポーツ』のポッドキャスト『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』に出演したカール・ロビンソン。MKドンズでデレの飛躍を見守った同監督は、今年に入ってから30歳のデレにサルフォード・シティ加入の機会を提示していたと明かした。「私に仕事が決まれば、デレ・アリが望むなら、私がどこへ行こうと大歓迎だ。言えるのは、彼が元気で、健康で、良い状態にあることを願っているということだけだ。6月にジムで彼に会い、サルフォードに来るよう伝えた。でも、おそらく彼は私を見て、『監督、勘弁してくださいよ。そこへは行きません』と思っただろうね」

    ウォルシュは、今のデレにとって、フットボールリーグの4部に下がることが、サッカー選手としてのキャリアには実際に最善の選択だと考えている。「チャンピオンシップでも、おそらく力を発揮できるでしょう」とGOALに語った。「でも、まだサッカーへの思いがあると本当に証明したいなら、リーグ2に行くことは実際、PR面でも良い選択になると思います」

    今後どうなるかは分からない。答えを知るには、デレの次のライブ配信を見る必要があるかもしれない。