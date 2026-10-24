2019年11月にポチェッティーノ監督が解任されて以降、デレの状況は徐々に悪化した。負傷と振るわないパフォーマンスによって完全に構想から外れ、トッテナム・ホットスパー・スタジアムではジョゼ・モウリーニョやアントニオ・コンテら監督の交代が相次いだ。そして2022年1月、フリーでエヴァートンに加入することを認められた。

新型コロナウイルスによるロックダウンの最中だった2020年5月、デレはロンドン北部の自宅に押し入った強盗に刃物を突きつけられ、暴行を受けた。トッテナムのファンでもあるジャーナリストのショーン・ウォルシュは、これが彼のキャリアの転機になったと考えている。「彼はあの出来事を乗り越えられなかったと思う」とGOALに語る。「プロジェクト・リスタートでは、彼の姿をほとんど見なかった。実際、ほとんどプレーしていない。そして2020-21シーズンは、ほぼ丸々戦力になれず、試合にも出ていなかった。そこから状況は悪くなる一方で、彼が戻ってくることはなかった」

デレはキャリアを通じて、パフォーマンスやコンディションの問題だけでなく、心の内に抱えた苦しみとも闘っていた。2023年夏、ゲイリー・ネヴィルの『ジ・オーバーラップ』での率直なインタビューで、幼少期のトラウマを明かした。6歳の時に性的虐待を受け、8歳になるまでに薬物の売買に利用されていたという。

また、メンタルヘルスの問題や睡眠薬への依存も打ち明けた。負傷に悩まされたベシクタシュへの期限付き移籍を終えた後、その年の早い時期にリハビリ施設で6週間を過ごすことになったという。その頃には、デレが笑気ガスを吸っているように見える写真も公開された。今年に入ってからは、『デイリー・メール』が、ロンドンのカジノでの深夜のカードゲームで「わずか数日のうちに」15万ポンドを失ったと報じた。

「誤解しないでほしい」とデレはネヴィルに語った。「僕はサッカーが大好きだ。サッカーに命を救われたし、すべてをサッカーに負っている。でも、みんなが思うほど簡単なことではない。華やかな暮らしというだけじゃないんだ。確かにお金はあるし、それがなければできないこともたくさんできる。でも精神的には、その中に身を置くまで、それが人にどんな影響を与えるか、理解できないと思う」

イングランドに戻ったデレは、相次ぐ負傷によって苦しい18カ月間を欠場し、2023-24シーズンを丸ごと棒に振った。契約は2024年夏に満了したが、エヴァートンの医療スタッフの助けを借りてコンディションを取り戻し、2025年1月にフリーでコモへの移籍を決めた。

しかし、イングランド代表経験のあるデレは、2025年9月に双方合意でセリエAのクラブを退団して以来、所属先がない。退団の少し前には恋人のシンディ・キンバリーと破局していた。コモでの出場はわずか1試合、9分間だけで、その試合ではミランのルベン・ロフタス＝チークに対する無謀なファウルで退場処分を受けたことでも知られている。

執筆時点で、それが19カ月も前の最後の公式戦出場となっている。2021-22シーズンの途中にトッテナムを離れて以来、デレの出場はわずか29試合。内訳はエヴァートンで13試合、期限付き移籍先のベシクタシュで15試合、そしてコモでの1試合だ。

デレはこの1年間、個人でトレーニングを続け、ソーシャルメディアで時折近況を伝えてきたが、新たなクラブが見つからないまま移籍市場を2度終えた。現段階では、いつ、どこで、あるいは選手としてのキャリアを再開できるのかさえ不透明だ。自由な時間が多くなった彼は、Twitchでの配信を始めた。この動きには賛否が分かれている。