現時点では、ライスがドイツのスポーツウェア大手との契約を間もなく切り替えようとしている動機は明らかではない。7年を経て、単純に変化を望んでいる可能性もあれば、今回の動きが現在の契約条件に対する何らかの不満を示している可能性もある。

このMFは、アディダスの比較的派手さのないCOPAシリーズの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンにも登場してきた。しかし、同社の最も prominent なアスリートの一人だと主張するのは難しい。少なくとも現時点では、男子サッカー部門でその役割を担っているのは、リオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムといったスーパースターたちであるように見える。

最近の一例では、ライスはアディダスが制作した5分に及ぶ洗練されたワールドカップ短編映像『Backyard Legends』に目立って登場していなかった。この作品には、ハリウッドのスーパースターであるティモシー・シャラメと、スリーストライプスの看板3選手に加え、ウスマン・デンベレ、ペドリ、ラフィーニャ、フロリアン・ヴィルツらが出演していた。ユーロ2024前も同様で、アディダスの大会前キャンペーンでは、同じ代表の仲間で同じMFでもあるベリンガムが主役を務めていた。

ライスはプレミアリーグで愛されるキャラクター性の強い存在として知られているものの、世界屈指のMFの一人という地位にありながら、その世界的な知名度は同世代の一部に比べてまだその水準に達していないという印象がある。27歳のライスが、新たなスパイクサプライヤーによってそれを変えられると感じている可能性はある。

アディダスの契約選手一覧には、ここまでに挙がった名前に加えてさらに多くの選手が並んでいる一方で、ライスはナイキ、あるいはアンダーアーマーのどちらと契約しても、即座にその中でも最大級の名前の一人になるだろう。そして、それが彼の決断に影響している可能性は十分にある。