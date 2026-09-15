デクラン・ライスのスパイク契約ミステリー：アーセナルとイングランドのスターがアディダスと衝撃の契約解消に向かう可能性がある理由
現代サッカーにおいて、スパイク契約は非常に大きな意味を持つ。そして、デクラン・ライスがその流れに変化をもたらす新たなビッグネーム選手になろうとしているようだ。
アーセナルのMFはここ数週間で、一度ならず二度にわたって異なるサプライヤーの新しいスパイクを試しているところを目撃されており、現在のサプライヤーであるアディダスとの7年にわたる関係に終止符を打とうとしていることを示している。
差し迫った決別の真相が明らかになる可能性は低い。理由は法的拘束力のある細則や秘密保持契約によって守られているからだ。それでも、この決断の背景にある要因や、次にどこと契約する可能性があるのかを考えることはできる。
ナイキ復帰か？
ライスは8月下旬、アーセナルのトレーニングで普段のアディダス「COPA Pure」を履かず、代わりにナイキの新しい白、赤、金の「ティエンポ・マエストリ」を着用したことで、スパイク愛好家たちの間で最初に話題を呼んだ。
こうした変化が見逃されることはまずなく、この衝撃的なスイッチは、業界関係者の間で、このMFが7年間続いたスリーストライプスとの関係を終えようとしていることの示唆だと即座に受け止められた。
アディダスからナイキに替えるかどうかはまだ分からないが、もしそうなれば、ライスにとっては実際にはスウッシュへの復帰を意味する。27歳はキャリアのスタートをナイキ契約選手として迎え、とりわけウェストハムで台頭した時期を通じてティエンポを履いており、その後2019年にアディダスと契約した。
そういう意味で、ティエンポは彼にとって非常になじみ深いスパイクであり、快適性とコントロールを求める選手に向けた、ナイキ版のアディダスの伝統的なCOPAシリーズに相当するモデルとして、自然な代替候補となるだろう。
自身の選択肢を見極めている
ただし、ナイキへの復帰だけが選択肢ではなく、イングランド代表の同選手は高額な新たなスパイク契約を結ぶ前に、しっかりとリサーチを行う構えのようだ。
8月にアーセナルのトレーニングでナイキのスパイクを着用しているところが目撃されたライスは、その後いったんCOPAに戻ったものの、9月上旬にはロンドン・コルニーでブランド名のない白一色のスパイクを履いている姿が撮影された。おそらく契約上の義務により、試合では引き続きアディダスのスパイクを着用している。
観察眼の鋭い専門家たちは、この謎のシルエットがナイキのティエンポよりもはるかに意外なものであることをすぐに見抜いた。市場に出回る主流の選択肢ではなく、8月末に発売されたアンダーアーマーの新型スパイク『マグネティコ・エリート6』だとみられている。
白や黒一色のスパイクを履くのは、通常、選手の用具契約に何らかの動きがある確かなサインであり、契約満了が近いか、あるいは契約解消で合意したことを示すものだ。今回もまた、ライスがアディダスからの離脱が確実視される中で、自身の選択肢を比較検討している一例だった。
主役ではない
現時点では、ライスがドイツのスポーツウェア大手との契約を間もなく切り替えようとしている動機は明らかではない。7年を経て、単純に変化を望んでいる可能性もあれば、今回の動きが現在の契約条件に対する何らかの不満を示している可能性もある。
このMFは、アディダスの比較的派手さのないCOPAシリーズの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンにも登場してきた。しかし、同社の最も prominent なアスリートの一人だと主張するのは難しい。少なくとも現時点では、男子サッカー部門でその役割を担っているのは、リオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムといったスーパースターたちであるように見える。
最近の一例では、ライスはアディダスが制作した5分に及ぶ洗練されたワールドカップ短編映像『Backyard Legends』に目立って登場していなかった。この作品には、ハリウッドのスーパースターであるティモシー・シャラメと、スリーストライプスの看板3選手に加え、ウスマン・デンベレ、ペドリ、ラフィーニャ、フロリアン・ヴィルツらが出演していた。ユーロ2024前も同様で、アディダスの大会前キャンペーンでは、同じ代表の仲間で同じMFでもあるベリンガムが主役を務めていた。
ライスはプレミアリーグで愛されるキャラクター性の強い存在として知られているものの、世界屈指のMFの一人という地位にありながら、その世界的な知名度は同世代の一部に比べてまだその水準に達していないという印象がある。27歳のライスが、新たなスパイクサプライヤーによってそれを変えられると感じている可能性はある。
アディダスの契約選手一覧には、ここまでに挙がった名前に加えてさらに多くの選手が並んでいる一方で、ライスはナイキ、あるいはアンダーアーマーのどちらと契約しても、即座にその中でも最大級の名前の一人になるだろう。そして、それが彼の決断に影響している可能性は十分にある。
スパイク契約が終わる理由
また、関係解消の判断はライス本人ではなく、サプライヤー側が下した可能性もある。adidasが商業面で費用対効果を得られていないと判断した場合、理由は金銭面にある可能性がある。
『The Athletic』によれば、契約最終年には延長オファーが提示されないことが選手に伝えられるという。また、契約終了が見込まれるクライアントに対して、ブランド側が資金提供やプロモーションを縮小するケースも少なくない。
adidasとの契約が終わりに近づいているとみられる中、ライスがadidasの最近のキャンペーンに姿を見せていないことについては、そうした事情が一定の説明になるだろう。実際、さまざまな大物スター選手がライスより優先されているように見える。
新型コロナウイルスのパンデミック後、Nikeは戦略的な動きとして複数のエリートフットボーラーとの契約を終了した。その代わりに、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・ムバッペ、マーカス・ラシュフォードといった、商業的に最も大きな名前へ注力した。
さらに『The Athletic』に語った関係者によれば、一部のエリートフットボーラーは「最大手ブランドから時として受けてきた以上の関心とプロモーションを必要としている」ため、他を探すこともあるという。スポーツウェア大手から過小評価されているとライスが感じているのであれば、これは確かに彼のケースにも当てはまる可能性がある。
もちろん、金銭はほぼ確実に要因となる。最も高額な場合、スパイク契約の価値はクラブから得る選手の収入の10～15％相当に達し得る。ほかにより良い条件が提示されているなら、気持ちが動くとしてもほとんど不思議ではない。
新たなオーダー
近年は、自身のイメージに対してより大きな裁量を求め、それを楽しむ選手たちの傾向も見られる。
レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールは2022年、メーカーとの契約満了後に提示された新条件に満足できなかったことから、アメリカのスポーツ用品大手ナイキに対する反発の意思表示として、ロゴを黒く塗りつぶしたブーツを着用した。当時、関係者は『The Athletic』に対し、ヴィニが「世界中でのキャンペーンやアクティベーションを通じて、自身のブランドに投資する意思のある」サプライヤーを求めていたと語っていた。最終的に、ナイキが折れることになった。
さらに最近では、キャリア晩年に差しかかったロナウドに代わる現代のNike Footballの新たな顔であるムバッペが、約20年にわたるスウッシュとの関係を断ち、衝撃的にも「無名」の市場破壊者と契約する可能性があると報じられている。その候補はスイスのランニング専門ブランドONとうわさされており、そこでムバッペは会社の持ち分を得るだけでなく、製品戦略への影響力を持ち、自身のシグネチャーブーツのラインを共同デザインする自由も手にすることになるという。
もう少し規模を落とせば、多くの選手はPUMA、Under Armour、New Balance、Mizunoといった第2層のサプライヤーの顔となる魅力にも引かれるだろうし、その契約は非常に高額になる可能性が高い。これらのブランドはいずれも有力選手の陣容を強化しており、近年ではネイマール、カイ・ハフェルツ、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、イブラヒマ・コナテらが、ナイキまたはadidasを離れている。
一方で、単独路線を選ぶ者もいる。バイエルン・ミュンヘンとフランスの新星マイケル・オリーズは、有名な話としてブーツ契約すら結んでおらず、元アーセナルDFエクトル・ベジェリンは以前、自分のブーツをオンラインで購入していた。
ただし、ライスがadidasと契約更新する可能性も排除すべきではない。これまでにも、アーリング・ハーランドや、すでに触れたようにヴィニJr.を含め、新たな条件で元のサプライヤーと再契約する前に別の選択肢を試したり、ブーツを黒塗りにしたりした選手たちがいた。
こうして次々に動きを見せることで、このアーセナルの選手は間違いなく関係者全員を翻弄している。今後の展開に注目だ。