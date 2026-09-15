デクラン・ライスのスパイク契約の謎：アディダスと衝撃の決別へ向かう可能性
現代フットボールにおいてスパイク契約は大きな意味を持つ。そしてデクラン・ライスが、状況を揺るがす最新のビッグネームになりそうだ。
アーセナルのMFは近数週間、異なるメーカーの新しいスパイクを試している姿を、一度ならず二度も目撃された。現在の用具提供元であるアディダスとの7年にわたる関係に終止符を打とうとしていることをうかがわせる動きだ。
この間近に迫った決別の真相を知ることはおそらく叶わないだろう。理由は法的拘束力を持つ細則やNDA（秘密保持契約）によって守られているからだ。しかし、この決断の背景にある要因や、彼が次にどこと契約する可能性があるかを推し量ることはできる。
ナイキへ復帰か？
ライスは8月下旬、アーセナルのトレーニングでいつものアディダス・コパ・ピュアを脱ぎ捨て、代わりにナイキの新作である白・赤・ゴールドのティエンポ・マエストリを履き、スパイク愛好家の間で話題を呼んだ。
こうした動きが見過ごされることはめったにない。この突然の切り替えは、業界関係者の間で、このMFがスリーストライプスとの7年にわたる関係に終止符を打とうとしている兆候だと直ちに受け止められた。
彼がアディダスからナイキに乗り換えるかどうかはまだ分からないが、そうなれば実はライスにとってスウッシュへの復帰を意味することになる。27歳の彼はナイキ契約選手としてキャリアをスタートさせており、とりわけウェストハムでの飛躍の時期にはずっとティエンポを着用していたが、2019年にアディダスと契約を結んだ。
つまりティエンポは、彼にとって非常に馴染みのあるスパイクであり、快適さとコントロールを求める選手向けのアディダスの伝統的なコパ・シリーズに相当するナイキのモデルとして、自然な選択肢となるだろう。
選択肢を検討
ただし、ナイキへの復帰が唯一の選択肢というわけではなく、このイングランド代表選手は高額な新たなスパイク契約を結ぶ前に、しっかりとリサーチをするつもりのようだ。
8月にアーセナルのトレーニングでナイキのスパイクを着用しているところを目撃されたライスは、一時的にCOPAに戻したものの、その後9月上旬にはロンドン・コルニーでブランドロゴのない真っ白なスパイクを履いている姿が撮影された。おそらく契約上の義務によるものだろうが、試合ではアディダスのスパイクを履き続けている。
目ざとい専門家たちは、その謎めいたシルエットを、ナイキのティエンポよりもはるかに意表を突いたものだとすぐに特定した。市場の主流な選択肢ではなく、それは8月末に発売されたアンダーアーマーの新作スパイク、マグネト6だと見られている。
白や黒一色のスパイクを着用するのは、通常、選手の用具供給元に何か動きがある確かな兆候であり、契約が終了に近づいているか、袂を分かつことで合意した場合を示す。そして今回もまた、アディダスからの移籍が確実視されるなか、ライスが選択肢を検討していることを示すもう一つの例だった。
絶対的な存在ではない
現時点では、ライスがこのドイツのスポーツウェア大手との契約から間もなく離れる決断を下した動機は明らかになっていない。7年を経て、単に変化を求めているだけかもしれないし、あるいは現行契約の商業的な条件に対する何らかの不満を示している可能性もある。
このMFはアディダスのやや派手さに欠けるCOPAラインの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンに登場してきたが、彼が同社の最も目立つアスリートの一人だと主張するのは難しい。男子サッカーにおいて、そうした役割は少なくとも現時点では、スーパースターであるリオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムのために用意されているように見える。
最近の例では、ライスはアディダスの洗練された5分間のワールドカップ・ショートフィルム『Backyard Legends』に明らかに登場していなかった。この作品にはハリウッドのスーパースターであるティモシー・シャラメと、アディダスの三本線を象徴する3人に加え、ウスマン・デンベレ、ペドリ、ハフィーニャ、フロリアン・ヴィルツといった面々が起用された。EURO2024の前にも同様で、彼の同胞であり同じくMFのベリンガムがアディダスの大会前キャンペーンで主役を務めた。
ライスはプレミアリーグで存在感のある大物として、また好感の持てる人柄で知られているが、世界最高峰のMFの一人という地位にありながら、その世界的な知名度は一部の同僚たちのレベルには達していないという印象がある。27歳の彼は、新たなスパイクのサプライヤーがそれを変えられるかもしれないと感じている可能性がある。
アディダスの契約選手には今挙げた名前をはじめ多くのスターが名を連ねているが、ライスであればナイキやアンダーアーマーの数多くのアスリートの中でも即座に最大級の名前の一人になるだろう。それが彼の決断に大きく影響している可能性は十分にある。
契約が終わるとき
関係を解消するという決断が、ライス本人ではなくサプライヤー側によって下された可能性もある。アディダスが商業的に見合った効果を得られていないと感じているなら、財政的な理由からということも考えられる。
『ジ・アスレティック』によれば、契約最終年に選手は延長のオファーを提示しないと伝えられるといい、また袂を分かつと見込まれるクライアントに対しては、ブランド側が資金提供やプロモーションを縮小するというのもよくあることだという。
それは、アディダスとの契約が終わりに近づいているとみられるライスが、他の複数のビッグネームを優先される形で、同社の近年のキャンペーンから姿を消していることの説明にもなるだろう。
新型コロナウイルスのパンデミック後、ナイキは多くのトップフットボーラーとの契約を打ち切り、その代わりにクリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エンバペ、マーカス・ラッシュフォードといった商業的に最も価値のある名前に注力するという戦略的な動きに出た。
また関係者は『ジ・アスレティック』に対し、一部のトップフットボーラーが他を探すのは「最大手ブランドから受けてきた以上の関心とプロモーションを求めているため」だと語った。ライスがこのスポーツウェア大手に過小評価されていると感じているのであれば、彼のケースにも確かに当てはまるかもしれない。
もちろん、金銭は避けようもなく要因の一つとなるだろう。最も高額なケースでは、スパイク契約は選手のクラブからの収入の10〜15%に相当する価値を持つこともある。他にもっと良い条件のオファーがあれば、心が動いても何ら不思議ではない。
ニュー・オーダー
ここ数年、選手が自らのイメージに対してより大きな自主性を求め、それを謳歌するという流れも生まれている。
レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールは2022年、真っ黒に塗りつぶしたナイキのスパイクを着用した。これはアメリカのスポーツウェア大手に対する反抗であり、同社との契約が満了した後に提示された不満足な新条件への抗議でもあった。当時、ある関係者は『ジ・アスレティック』に対し、ヴィニシウスは「世界規模でのキャンペーンやアクティベーションを通じて自身のブランドに投資してくれる意欲のある」用具メーカーを見つけたがっていたと語った。最終的に、ナイキが折れる形となった。
より最近では、キャリアの黄昏を迎えたロナウドに代わって現代のナイキ・フットボールの新たな顔となったエンバペが、20年におよぶ関係を経てセンセーショナルにスウッシュから離れ、「無名」の市場破壊者(スイスのランニング専門ブランド、オンだと噂される)と契約する可能性があると報じられている。そこでは同社の株式を保有し、製品戦略に影響力を持ち、自身のシグネチャースパイクのラインを共同デザインする自由も得られるという。
より小規模なところでは、多くの選手がプーマ、アンダーアーマー、ニューバランス、ミズノといった第二勢力のサプライヤーの顔となることに魅力を感じるだろう。それはおそらく非常に実入りの良い契約となる。これらのブランドはいずれも強力な選手陣を築きつつあり、ネイマール、カイ・ハヴァーツ、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、イブラヒマ・コナテらは、いずれもここ数年でナイキかアディダスのどちらかを離れた顔ぶれだ。
一方で、単独で行くことを選ぶ選手もいる。バイエルン・ミュンヘンとフランス代表のセンセーショナルな存在であるマイケル・オリーセは、そもそもスパイク契約すら結んでいないことで知られており、元アーセナルのディフェンダー、エクトル・ベジェリンはかつて自分でオンライン上でスパイクを購入していた。
とはいえ、ライスがアディダスと契約を更新する可能性を排除すべきではない。過去には、元々の用具メーカーと新条件を結ぶ前に、他の選択肢を試したりスパイクを黒く塗りつぶしたりした選手を我々は見てきた。その中にはアーリング・ハーランドや、前述したヴィニシウス・ジュニオールも含まれる。
あれこれと変えることで、このアーセナルの選手は間違いなく周囲を気の抜けない状態に保っている。今後の展開に注目だ。