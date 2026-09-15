現時点では、ライスがこのドイツのスポーツウェア大手との契約から間もなく離れる決断を下した動機は明らかになっていない。7年を経て、単に変化を求めているだけかもしれないし、あるいは現行契約の商業的な条件に対する何らかの不満を示している可能性もある。

このMFはアディダスのやや派手さに欠けるCOPAラインの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンに登場してきたが、彼が同社の最も目立つアスリートの一人だと主張するのは難しい。男子サッカーにおいて、そうした役割は少なくとも現時点では、スーパースターであるリオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムのために用意されているように見える。

最近の例では、ライスはアディダスの洗練された5分間のワールドカップ・ショートフィルム『Backyard Legends』に明らかに登場していなかった。この作品にはハリウッドのスーパースターであるティモシー・シャラメと、アディダスの三本線を象徴する3人に加え、ウスマン・デンベレ、ペドリ、ハフィーニャ、フロリアン・ヴィルツといった面々が起用された。EURO2024の前にも同様で、彼の同胞であり同じくMFのベリンガムがアディダスの大会前キャンペーンで主役を務めた。

ライスはプレミアリーグで存在感のある大物として、また好感の持てる人柄で知られているが、世界最高峰のMFの一人という地位にありながら、その世界的な知名度は一部の同僚たちのレベルには達していないという印象がある。27歳の彼は、新たなスパイクのサプライヤーがそれを変えられるかもしれないと感じている可能性がある。

アディダスの契約選手には今挙げた名前をはじめ多くのスターが名を連ねているが、ライスであればナイキやアンダーアーマーの数多くのアスリートの中でも即座に最大級の名前の一人になるだろう。それが彼の決断に大きく影響している可能性は十分にある。