現時点では、ライスがドイツのスポーツウェア大手から間もなく契約先を変更しようとしている動機は明らかになっていない。7年を経て、単純に変化を求めている可能性もあるし、現在の契約における商業条件への何らかの不満を示している可能性もある。

このMFは、adidasの比較的派手さを抑えた「COPA」ラインの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンにも登場してきた。それでも、同社を代表するアスリートの一人だと言い切るのは難しい。男子サッカー界においては、少なくとも現時点では、その立場はスーパースターのリオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムに委ねられているように見える。

最近の例では、adidasが制作した5分間の洗練されたワールドカップ短編映像『Backyard Legends』に、ライスの姿は目立って見当たらなかった。この作品にはハリウッドのスーパースター、ティモシー・シャラメに加え、スリーストライプスの3人の看板選手、さらにウスマン・デンベレ、ペドリ、ハフィーニャ、フロリアン・ヴィルツらが出演していた。ユーロ2024前も同様で、adidasの大会前キャンペーンでは、同国出身で同じくMFのベリンガムが主役を務めていた。

ライスはプレミアリーグで親しみやすい性格の存在感あるキャラクターとして知られているが、世界屈指のMFの一人という地位にありながら、世界的な知名度は同世代の一部選手ほどの水準に達していないという印象もある。27歳の本人が、新たなスパイクサプライヤーによってそれを変えられると考えている可能性はある。

adidasの契約アスリート陣には、ここまで挙げた名前をはじめ多くのスターがそろっている一方で、ライスはNikeまたはUnder Armourのいずれかと契約すれば、即座にその陣容の中でも最大級の知名度を持つ選手の一人になるだろう。その点が決断に影響を与える可能性は十分にある。