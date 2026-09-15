デクラン・ライスのスパイク契約に謎 アーセナルとイングランド代表のスターがアディダスと電撃決別へ向かう可能性がある理由
現代フットボールにおいて、スパイク契約は非常に大きな意味を持つ。そしてデクラン・ライスは、その流れに変化をもたらす新たなビッグネーム選手となりそうだ。
アーセナルのMFはここ数週間で、一度ならず二度にわたって異なるサプライヤーの新しいスパイクを試しているところを目撃されており、現在のサプライヤーであるアディダスとの7年間の関係に終止符を打とうとしていることを示している。
この差し迫った決別の真相が明らかになる可能性は低い。理由は法的拘束力のある細則や秘密保持契約（NDA）によって守られているためだ。それでも、この決断の背景にある要因や、次にどこと契約する可能性があるのかを検討することはできる。
ナイキ復帰か？
ライスは8月下旬、アーセナルのトレーニングで普段のアディダス『コパ ピュア』をやめ、代わりにナイキの新しい白、赤、金の『ティエンポ マエストリ』を着用したことで、スパイク愛好家の間で当初話題を呼んだ。
こうした変化が見逃されることはめったになく、この衝撃的なスイッチは業界関係者の間で、MFが7年間続いたスリーストライプスとの関係を終えようとしている兆候だと即座に受け止められた。
アディダスからナイキに乗り換えるかどうかはまだ分からないが、実現すればライスにとっては実はスウッシュへの復帰を意味する。27歳はキャリアをナイキの契約選手としてスタートさせ、とりわけウェストハムでブレイクした時期を通じてティエンポを履き、2019年にアディダスと契約した。
そういう意味で、ティエンポは彼にとって非常になじみ深いスパイクであり、快適性とコントロールを求める選手向けの、ナイキ版アディダスの伝統的なコパ系統モデルとして、自然な代替案になるだろう。
自身の選択肢を見極める
ただ、ナイキ復帰だけが唯一の選択肢というわけではなく、このイングランド代表は高額な新たなスパイク契約を結ぶ前に、十分にリサーチする構えのようだ。
8月にアーセナルのトレーニングでナイキのスパイクを履いている姿が確認されたライスは、その後いったん自身のCOPAに戻ったものの、9月上旬にはロンドン・コルニーでブランド名のない白塗りのスパイクを着用している様子が撮影された。おそらく契約上の義務により、試合では引き続きadidasのスパイクを履いている。
観察眼の鋭い専門家たちは、ほどなくしてこの謎のシルエットが、ナイキのティエンポよりもはるかに意外なモデルだと特定した。市場に出回る主流の選択肢ではなく、8月末に発売されたアンダーアーマーの新作「Magnetico Elite 6」ではないかとみられている。
白や黒塗りのスパイクを履くことは、通常、その選手の用具契約に何らかの動きがあること、つまり契約満了が近いか、あるいは契約解消で合意したことを示す確かなサインであり、今回もadidasからの離脱が確実視される中で、ライスが自らの選択肢を見極めていることを示す一例となった。
主役ではない
現時点では、ライスがドイツのスポーツウェア大手から間もなく契約先を変更しようとしている動機は明らかになっていない。7年を経て、単純に変化を求めている可能性もあるし、現在の契約における商業条件への何らかの不満を示している可能性もある。
このMFは、adidasの比較的派手さを抑えた「COPA」ラインの顔の一人であり、長年にわたってさまざまな広告キャンペーンにも登場してきた。それでも、同社を代表するアスリートの一人だと言い切るのは難しい。男子サッカー界においては、少なくとも現時点では、その立場はスーパースターのリオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガムに委ねられているように見える。
最近の例では、adidasが制作した5分間の洗練されたワールドカップ短編映像『Backyard Legends』に、ライスの姿は目立って見当たらなかった。この作品にはハリウッドのスーパースター、ティモシー・シャラメに加え、スリーストライプスの3人の看板選手、さらにウスマン・デンベレ、ペドリ、ハフィーニャ、フロリアン・ヴィルツらが出演していた。ユーロ2024前も同様で、adidasの大会前キャンペーンでは、同国出身で同じくMFのベリンガムが主役を務めていた。
ライスはプレミアリーグで親しみやすい性格の存在感あるキャラクターとして知られているが、世界屈指のMFの一人という地位にありながら、世界的な知名度は同世代の一部選手ほどの水準に達していないという印象もある。27歳の本人が、新たなスパイクサプライヤーによってそれを変えられると考えている可能性はある。
adidasの契約アスリート陣には、ここまで挙げた名前をはじめ多くのスターがそろっている一方で、ライスはNikeまたはUnder Armourのいずれかと契約すれば、即座にその陣容の中でも最大級の知名度を持つ選手の一人になるだろう。その点が決断に影響を与える可能性は十分にある。
なぜスパイク契約は終わるのか
関係解消の決定は、ライス本人ではなくサプライヤー側が下した可能性もある。adidasが商業面で投資に見合う効果を得られていないと判断した場合、理由は財政面にある可能性がある。
契約の最終年には延長オファーが提示されないことを選手に伝えるという。『The Athletic』によれば、契約終了が見込まれるクライアントに対し、ブランド側が資金提供やプロモーションを縮小するケースも少なくない。
ライスがadidasとの契約満了に近づいているとみられる中、adidasの最近のキャンペーンに姿を見せていないことも、こうした事情である程度説明がつく。他の複数のビッグネーム選手がライスより優先されているようだ。
新型コロナウイルスのパンデミック後、Nikeは戦略的な動きとして複数のトップフットボーラーとの契約を終了した。その一方で、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エムバペ、マーカス・ラッシュフォードといった、商業面で最も大きな名前に注力した。
また、情報筋は『The Athletic』に対し、一部のトップフットボーラーが他を探すのは「最大手ブランドから時に受けてきた以上の関心とプロモーションを必要としている」からだと語った。スポーツウェア大手から過小評価されているとライスが感じているのであれば、これは確かにライスのケースにも当てはまる可能性がある。
もちろん、金銭はほぼ間違いなく要因になる。最も高額な場合、スパイク契約はクラブから得る選手の収入の10～15％相当の価値を持ち得る。ほかにより良い条件が提示されているのであれば、心が動いてもほとんど不思議はない。
新たな注文
近年は、自身のイメージに対してより大きな主導権を持つことを求め、それを楽しむ選手たちの傾向も見られる。
レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールは2022年、メーカーとの契約満了後に提示された新条件に満足できなかったことから、アメリカのスポーツ用品大手ナイキへの反発の意思表示として、ロゴを黒塗りしたナイキのスパイクを着用した。当時、関係筋は『The Athletic』に対し、ヴィニは「世界規模のキャンペーンや展開を通じて、自身のブランドに投資する意思のある」サプライヤーを見つけたがっていたと語っている。最終的に、ナイキが折れることになった。
さらに最近では、キャリア晩年のロナウドに代わる現代のナイキ・フットボールの新たな顔となったエムバペが、約20年を経てスウッシュを離れ、"unknown"な市場の破壊者と契約する可能性があるとも報じられている。その相手はスイスのランニング専門ブランドONだとうわさされており、エムバペはそこで株式を保有し、製品戦略に影響力を持ち、自身のシグネチャースパイクのラインを共同デザインする自由も手にするという。
やや規模は小さいものの、PUMA、アンダーアーマー、ニューバランス、ミズノといった第2層のサプライヤーの顔になることにも、多くの選手が魅力を感じるだろう。しかも、それは非常に高額な契約になる可能性が高い。これらのブランドはいずれも強力なアスリート陣を築きつつあり、近年ではネイマール、カイ・ハフェルツ、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、イブラヒマ・コナテらがナイキまたはアディダスを離れている。
一方で、単独路線を選ぶ者もいる。バイエルン・ミュンヘンとフランスの新星マイケル・オリーセは、有名な話としてスパイク契約すら結んでおらず、元アーセナルDFエクトル・ベジェリンは以前、自分でオンライン購入していた。
ただし、ライスがアディダスと契約延長する可能性も排除すべきではない。これまでも、アーリング・ハーランドや、先に触れたヴィニJr.のように、新たな条件で元のサプライヤーと再契約する前に他の選択肢を試したり、スパイクを黒塗りにしたりした選手たちがいた。
そうして次々に動きを見せることで、このアーセナルの選手は確かに周囲を落ち着かせない存在になっている。今後の展開に注目だ。