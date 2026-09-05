「チームに“私”はない」という言い回しはあるが、21世紀のフットボール選手は、もはや集団を構成する一員というだけの存在ではない。個人として、彼らはほんの数十年前には想像もできなかったレベルの知名度を手にしている。ピッチ上での才能は1つのスポーツ組織に属しているかもしれないが、彼らはそれぞれが強大なマーケティングパワーを持つ存在となった。

1992年に本格始動したプレミアリーグという巨大なうねりが、その流れを生み出す一助となった。1990年代の終わりまでには、イングランドのトップリーグでプレーする選手たちは世界的なアイコンとなり、地球上のあらゆる場所でその名を知られる存在になっていた。その先頭に立っていたのが、マンチェスター・ユナイテッドとイングランドのレジェンド、デイヴィッド・ベッカムである。現在の彼は「サー」の称号を持つナイトでもある。

ポップスターの妻ヴィクトリアから悪名高く「ゴールデン・ボールズ」と呼ばれたベッカムは、その多彩なヘアスタイルや大胆なスパイク選びによって、ハーフウェーライン付近からのゴールやワールドカップ本大会でのレッドカードと同じくらい多くの見出しを飾った。そうして壁は打ち破られ、同業のプロ選手たちが次々とその後に続けるようになった。

今や、ほとんどすべての男女アスリートが少なくとも1つのSNSアカウントを持っている。そこから高額なスポンサー契約を結ぶことも可能になっており、業界最高峰の一部選手は、自らの競技や所属チームさえ超える影響力を持つフォロワー数を誇っている。彼らは、給料を支払うクラブ以上に、熱狂的な支持の対象となっているのだ。

トップレベルでプレーできる時間は、クリスティアーノ・ロナウドのように寿命の限界を押し広げる例があるとはいえ、なお比較的短い。だからこそ、輝けるうちに稼げるだけ稼ぐことが重要になる。この場合はポンドやドルの話だ。そのためには、大衆的な人気を最大化しつつ、時を経ても価値を保てるブランドを築くことが必要になる。フットボーラーたちは収益化の手法においてますます創意工夫を凝らしており、アーセナルの元選手で男性モデルに転身したジョン・ホールズが、GOALにスポーツビジネスの実情を語っている。