「デイビッド・ベッカムがこの世界を切り開いた」 サッカー選手たちはいかにしてブランド構築の重要性を認識し始めたのか
「チームに“私”はない」という言い回しはあるが、21世紀のフットボール選手は、もはや集団を構成する一員というだけの存在ではない。個人として、彼らはほんの数十年前には想像もできなかったレベルの知名度を手にしている。ピッチ上での才能は1つのスポーツ組織に属しているかもしれないが、彼らはそれぞれが強大なマーケティングパワーを持つ存在となった。
1992年に本格始動したプレミアリーグという巨大なうねりが、その流れを生み出す一助となった。1990年代の終わりまでには、イングランドのトップリーグでプレーする選手たちは世界的なアイコンとなり、地球上のあらゆる場所でその名を知られる存在になっていた。その先頭に立っていたのが、マンチェスター・ユナイテッドとイングランドのレジェンド、デイヴィッド・ベッカムである。現在の彼は「サー」の称号を持つナイトでもある。
ポップスターの妻ヴィクトリアから悪名高く「ゴールデン・ボールズ」と呼ばれたベッカムは、その多彩なヘアスタイルや大胆なスパイク選びによって、ハーフウェーライン付近からのゴールやワールドカップ本大会でのレッドカードと同じくらい多くの見出しを飾った。そうして壁は打ち破られ、同業のプロ選手たちが次々とその後に続けるようになった。
今や、ほとんどすべての男女アスリートが少なくとも1つのSNSアカウントを持っている。そこから高額なスポンサー契約を結ぶことも可能になっており、業界最高峰の一部選手は、自らの競技や所属チームさえ超える影響力を持つフォロワー数を誇っている。彼らは、給料を支払うクラブ以上に、熱狂的な支持の対象となっているのだ。
トップレベルでプレーできる時間は、クリスティアーノ・ロナウドのように寿命の限界を押し広げる例があるとはいえ、なお比較的短い。だからこそ、輝けるうちに稼げるだけ稼ぐことが重要になる。この場合はポンドやドルの話だ。そのためには、大衆的な人気を最大化しつつ、時を経ても価値を保てるブランドを築くことが必要になる。フットボーラーたちは収益化の手法においてますます創意工夫を凝らしており、アーセナルの元選手で男性モデルに転身したジョン・ホールズが、GOALにスポーツビジネスの実情を語っている。
障壁を打ち破る
ホールズは、アーセナルが誇るアカデミー出身の選手で、かつては2003-04シーズンにタイトルを獲得した「インビンシブルズ」を擁した北ロンドンのチームで、ティエリ・アンリやパトリック・ヴィエラと同じ squad に名を連ねた。フットボール界の頂点にまではあと一歩届かなかったが、30歳で現役を引退した後は、ジョルジオ・アルマーニやドルチェ＆ガッバーナなどで仕事をし、ファッション業界でその高みに上り詰めた。
現在は少し距離を置いた場所から、NBAやNFLの試合会場への入場シーンといった一部のスポーツの舞台が、ある種のランウェイになっていく様子を見つめている。そこでは着飾って自己表現することが、もはや当たり前になっている。脚光を浴びる人生を送る中で、それは自然な反応なのかと問われたホールズは、Ignition Australiaとの提携による独占インタビューでGOALにこう語った。「そう思う。ベッカムがその道を切り開いたんだ。僕らは『サッカーに行く、お前はサッカー選手だ、それだけだ。サッカーが終わったら家に帰って、食べて、寝て、飲んで、試合の準備をする』と言われていた。
「ベッカムは、なるほど、自分たちは他の場所でもお金を稼げるんだ、という世界を開いてくれた。選手のキャリアは長くないから、今は自分自身をしっかり守らないといけない。だから今、人はブランドになっているし、僕らもそれを理解している。特にソーシャルメディアの存在や、フットボールがどれほど大きく広がっているか、スポーツがどれほど巨大か、そして物を売るという面でこうした選手や人々がどれほど影響力を持っているかを考えればね。だから彼らはブランドなんだ。
「そして幸運なことに、あるいはありがたいことに、チームもそれを認めてくれている。週末にしっかりプレーしている限り、彼らはそうしたブランドになっていくし、そこには莫大なお金が動いている。立派なことだよ、彼らはお金を稼いでいるんだから。キャリアは短いんだ。でも実際のところ、今はソーシャルメディアの側面がそれをまったく別のレベルに引き上げている」
食物連鎖の頂点
史上最高を争うライバルであるクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシは、ピッチ内外でサッカー界の頂点に君臨しており、それぞれの事業ポートフォリオには植毛クリニックからホテルまであらゆるものが含まれている。とはいえ、行き渡るだけの十分な取り分はある。
現役選手たちが30年、40年前よりもはるかに多くの可能性を探れるようになっていることについて、スパイクを脱いだ後にモデル業へ転身したホールズは、さらにこう付け加えた。「その通りだ。僕らはずっと『君はサッカー選手なんだから、サッカーをする準備をしておけ』と教えられてきた。それだけだった。
「だから、こういう選手たちがその道を他の選手たちのためにも広げているのは素晴らしいことだ。どんな非公開の取引であれ何であれ、そこで金を稼ぐ人がいるなら称賛に値する。稼げるところで稼いでおけ、みんな。選手生命は長くないからだ。本当にそうなんだ。10年、15年やったら終わりだ。金を稼ごうとして、自分自身をブランドにしようとしている彼らは立派だよ」
明らかなクロスオーバー
スポーツ選手にとって、ファッションが分かりやすい異業種進出の場になりつつある。身だしなみにお金をかけられるだけの可処分所得を持つ選手は多く、この道に進む者が少なくないのも不思議ではない。ジェシー・リンガードは自身の衣料ラインを立ち上げ、アデバヨ・アキンフェンワは完全に「Beast Mode On」、そしてマーヴィン・モーガンはFresh Ego Kidで大きな成功を収めた。
今後さらに多くの選手がその一歩を踏み出すと思うかと問われたホールズは、こう答えた。「もちろんだ。特に今の時代は、本当に質の高いものを作るか、フォロワーを持っているかのどちらかが必要になる。フォロワーがいれば、何かを世に出した時に、ある程度の反響を得られる可能性が高い。
「実は自分もやってみようとしたことがある。モデルの友人と一緒に自分のパンツのラインを立ち上げようとしていたんだ。発売寸前までこぎ着けたけど、僕も彼もモデルで、あちこち飛び回っていたから、実際には不可能に近かった。僕はかなりの完璧主義者なんだ。すべてを自分を通して進めたかった。だから2週間ほど離れている間に海外から荷物が届くことになっていて、結局は戻って自分で確認しなければならなかった。誰にも見てほしくなかったし、日程やスケジュールにも遅れが出てしまっていた。
「だから、またいつかやるかもしれない。本当に、本当に難しいことなんだ。心血を注がなければいけないし、本当に信頼できる人たちがいない限りはなおさらだ。でも間違いなく、今はどんなプラットフォームであれ、ある程度のフォロワーがいれば、検討する価値はあるし、数字や売り上げにもつなげられる」
長らく現役を退いている
サッカー選手に対し、自ら積極的にコンフォートゾーンから一歩踏み出し、別の分野にも挑戦するよう勧めるかと問われたホールズは、まったく異なる業界で成功を収めてきた自身の経験を踏まえ、こう語った。「サッカー選手としては、これまでずっとこういう感覚だったと思う。『35歳まではサッカーがあって、引退して、あとは少しゴルフをする』と。僕らが育ってきた頃は、それがすべてだった。
「でも、35歳は若い。今の僕は44歳だけど、『35歳って若かったな』と思うよ。僕は30歳で引退したから、90歳になるまでには、まだ60年以上あることになる。引退後の時間は本当にものすごく長い。
「今は多くの選手たちがメディアの仕事に入っていっていて、それは素晴らしいことだと思う。でも、僕らには実際のところ、そういう教育はなかった。アーセナルでそうしたことに取り組んだ最初の世代の一つが僕らで、今こうしてやれているのは幸運だった。でも、僕は28歳くらいまで最初のメールすら送ったことがなかった。信じられない話だよ。僕らは、エージェントがすべてを整理してくれるものだと教えられてきた。自分はサッカーをプレーする。それだけだった。
「だから、今の若い選手たちがいろいろなことを学び、自分自身のビジネスやブランドを築こうとしているのは本当に立派だよ。だって、引退後の人生は本当に、本当に長いからね。そして今の僕自身もそうだけど、自分のための何かを本当に欲している。44歳の男として、電話が鳴るのを待ったり、メールが来るのを待ったりして、仕事があるのか、職を得られるのか分からないというのは、少し怖いことなんだ。自分の人生と将来は自分でコントロールしたい。それは僕が本当に両立させたいと思っていることで、どうやって実現できるかを考えたい。今のところは少し難しいけどね。」
夢を追い続けろ
ホールズは自らソーシャルメディアでも存在感を築き上げており、インスタグラムでは2万8000人近いフォロワーを抱えている。また、シニアレベルのフットボール選手として過ごした期間よりも長く、モデルの世界で活動してきた。革のボールを芝生の上で蹴る日々に終わりが来たあとでも、何を成し遂げられるのかを示す完璧な一例だ。
プロとして波乱に満ちた道のりを歩んできたこの男の次について、ホールズは最後にこう語った。「今は本当にこの流れを楽しんでいるところだ。海外を旅するのが大好きなんだ。今ではフットボールと同じように、もう何年も前から知っているモデル仲間の“チーム”みたいなものができている。だから、どの国にいても仲間がいる。それがいいんだ。そういうコミュニティーがあるんだよ。
「だから今は、この流れを楽しみながら、新しい海外での旅、新しいクライアントを楽しみにして、全力を尽くしているところだ。お互いに競い合っているわけだけど、それもいい感じなんだ。顔を変えるのは難しいだろう？ でもフットボールなら、そのためにもう少しハードにトレーニングできる。だから僕はジムに通い続けて、健康を保って、見た目も良くいられるようにしている。それが自分にとって心地いい競争になっているんだ。
「それにフレグランスは本命だ。誰もがフレグランスを欲しがるものだから、いつかそこを目指して、そこに向けて努力することはできる。そして海外を旅することでは、新しい文化を見るのが本当に大好きだし、海外の仲間に会うのも好きなんだ。理想を言えば、自分自身の何か、ブランドでも何でもいいけど、自分でできるものを持ちたい。でも今はただこの流れを楽しんで、次に何が来るのかを見ているところだ」
ホールズはベッカムではないかもしれないが、ある種のパイオニアではある。人生の大半をその夢の追求に捧げてきた者たちにとって、フットボールがすべてではないことを示す生きた証明だからだ。今では多くの人がそうした考え方を受け入れつつあり、チームという環境の中で個を打ち出すことの利点をプロスポーツ選手たちが受け入れる中で、今後さらに広がっていく可能性もある。