ロバノフスキーの下、ディナモは1997-98シーズンのチャンピオンズリーグに出場しただけではない。バルセロナとの2試合で無失点のまま計7ゴールを挙げ、ニューカッスル・ユナイテッドとPSVも入ったグループの首位に立って大会を席巻した。

最終的には準々決勝で、そのシーズンに3大会連続の決勝進出を果たすユヴェントスに圧倒された。それでも、カンプ・ノウでバルセロナを4-0で粉砕した一戦は、ディナモが台頭する勢力であること、そしてハットトリックを達成したシェフチェンコが欧州を代表する次代の9番であることを示した。

翌シーズン、国内2冠を達成したアーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルと同組になりながら、ディナモが再び決勝トーナメントに進むと、驚きの声が上がった。だが、それも準々決勝で前回王者レアル・マドリーを敗退に追い込んだときの衝撃とは比べものにならなかった。

キーウのオリンピック・スタジアムで行われた第2戦で、シェフチェンコの2得点によりレアル・マドリーを2戦合計3-1で破った後、ウクライナ大統領レオニード・クチマはドレッシングルームで選手たちに「今夜、全世界が君たちの勝利を見た」と語った。

ディナモの実力は、もはや誰の目にも明らかだった。欧州制覇を狙えるチームであり、その主な理由は強力な前線にあった。もちろん、ロバノフスキーのチームは他のポジション、特に守備陣にも優れた選手を擁していた。主将のオレクサンドル・ホロフコは優秀なセンターバックで、同じくDFのカハ・カラーゼとオレフ・ルジュニーは、後にそれぞれミランとアーセナルでプレーした。

しかし、攻撃でほぼ止めようがなかったのがシェフチェンコとセルヒー・レブロフだ。優雅さと爆発力を兼ね備えた、マルコ・ファン・バステンを思わせる9番と、賢く献身的で小柄なサポート役。体格の異なる2人による、古典的な2トップだった。

それゆえ、ディナモにバイエルンへの恐れはまったくなかった。キーウでの準決勝第1戦では、予想通り開始の笛からドイツの相手に襲いかかった。GKオレクサンドル・ショフコフスキーが前半終了のわずか数秒前、約32メートルの距離から放たれたミヒャエル・タルナトの低い弾道のフリーキックに不可解な形で破られていなければ、シェフチェンコの得点によって2点リードでハーフタイムを迎えていたはずだ。

それでも再開からわずか5分後、ヴィタリー・コソフスキーが巧みなボレーで3-1とした。さらにその後、このMFには試合、さらには準決勝の勝負まで決めかねない絶好機が訪れる。だが、ゴール前でフリーになったコソフスキーは、オリバー・カーンの頭上を狙う不用意なループシュートを失敗してしまった。

これが準決勝全体の転機となった。残り12分、ショフコフスキーはまたしてもバイエルンのフリーキックに対応できず、今度はシュテファン・エッフェンベルクに決められた。そして終了間際、カルステン・ヤンカーが同点に追いついた。