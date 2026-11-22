1999年4月、オリンピック・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でディナモ・キーウがバイエルン・ミュンヘンに敗れた後、ヴァレリー・ロバノフスキー監督は報道陣を前に、敗退は「悲劇ではない」と強調した。「ベスト4まで進めたことをうれしく思う」と語っている。
しかし、アンドリー・シェフチェンコとチームメイトたちは打ちひしがれていた。クラブやサポーター、そして自分たち自身のためというより、監督のためだった。「ロバノフスキーの顔に浮かんだ表情を見るのがつらかった」と、ストライカーは後に自伝に記した。「彼がどれほどあのトロフィーを獲得したがっていたか、分かった」。実際、ディナモは優勝していてもおかしくなかった。
バイエルンが決勝でマンチェスター・ユナイテッドに勝っていてもおかしくなかったことは、誰もが覚えている。カンプ・ノウでのアディショナルタイムに喫した逆転負けが、それほど忘れがたいものだったからだ。一方で、バイエルンがバルセロナでの決勝にたどり着けたこと自体、幸運だったという事実は見過ごされがちだ。
キーウでの準決勝第1戦では、ディナモがバイエルンを追い詰めた。ロバノフスキー率いる見事なチームは、カタルーニャでサー・アレックス・ファーガソン率いるユナイテッドをさらに苦しめていたとも言える。何しろ、下馬評では劣勢だったウクライナのチームは、その前の2シーズンにわたって欧州の強豪を驚かせてきたのだ。