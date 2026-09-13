ディエゴ・フォルランがマンチェスター・ユナイテッドのカルトヒーローになった理由
ディエゴ・フォルランは、同世代屈指のストライカーの一人だった。ビジャレアルとアトレティコ・マドリーでの見事な活躍を通じて155ゴールを記録し、ラ・リーガ得点王に贈られるピチーチ賞を2度獲得。さらに2004-05シーズンと2008-09シーズンには、いずれもヨーロッパ・ゴールデンシューを受賞した。
一方、ウルグアイ代表は2010年南アフリカ・ワールドカップで4位に躍進したが、その立役者となったのがフォルランだった。アディダス製の悪名高い予測不能なジャブラニボールを操り、得点王を分け合う形でのゴールデンブーツと、大会最優秀選手賞を手にした。翌年にはウルグアイ代表の一員として、16年ぶりのコパ・アメリカ制覇にも貢献。パラグアイとの決勝で2得点を挙げ、3-0の勝利に導いた。
細いヘアバンドで長くなびくブロンドヘアを抑えたフォルランは、2000年代らしいクラシックなフットボールの美学も体現していた。それによって一目で分かる存在であり、文化的なアイコンでもあった。行く先々でサポーターに愛され、サー・アレックス・ファーガソンの下で2年半を過ごしたマンチェスター・ユナイテッドでも同様だった。
フォルランはオールド・トラッフォードで決して多作だったわけではなく、冷徹なオランダ人ストライカー、ルート・ファン・ニステルローイの陰に隠れる形となった。実際、マンチェスター・ユナイテッドでの成績は98試合17ゴールにとどまり、クラブは最終的に当初の投資額から500万ポンドの損失を受け入れる形で、彼をビジャレアルへ売却した。それでも、フォルランはいまなおユナイテッドのカルトヒーローであり続けている。クラブのより成功した外国人補強選手たちに劣らぬほど、その核となる価値観を理解していたからだ。
アルゼンチンで上昇
フォルランは当初、1966年大会と1974年大会のワールドカップでウルグアイ代表としてプレーした父パブロの後を追うのではなく、テニス選手になることを望んでいた。しかし、12歳の時にサッカーへと軸足を移した。その決断の背景にあったのは、アルゼンチンの偉人ディエゴ・マラドーナへの憧れだった。マラドーナは、フォルランの妹アレハンドロが恋人を亡くし、自身も麻痺が残る悲惨な交通事故に遭った後、家族の医療費を賄うために私財を投じて支援していた。
自ら経済的な支えになりたいという思いに突き動かされ、フォルランはその後、ウルグアイの名門2クラブ、ペニャロールとダヌービオのアカデミーで時間を過ごした。さらに1995年には、ナンシーの7カ月間のトライアルを受けるためフランスへ渡ったが、最終的に正式契約の提示は受けられなかった。それでも意気消沈することなく、16歳のフォルランは南米へ戻り、家族のつてと指揮官ホセ・オマール・パストリサの助けを受けて、アルゼンチンの『ビッグ5』の一角であるインデペンディエンテの下部組織に入団した。
フォルランは1998年、18歳でトップチームデビューを果たすと、インデペンディエンテで91試合40得点という見事な数字を記録し、大陸屈指の若き両利きのFWとしての地位を確立した。再びヨーロッパの関心を集める存在となり、2002年1月にはプレミアリーグのミドルズブラが、このウルグアイの新星に対して690万ポンドの移籍金で合意した。
しかし、フォルランがイングランドに到着すると、ユナイテッドがボロを出し抜いた。同額を一括で支払う条件に加え、はるかに高額な給与パッケージを提示したのである。そして何より重要だったのは、ファーガソンが自ら動いてフォルランの心をつかんだことだった。
「ミドルズブラが僕の代理人に接触してきて、ユナイテッドより先に僕に会いたがっていた。サー・アレックス・ファーガソンはそれを知ったんだ。ある日、僕がバスルームにいる時に電話がかかってきた。ルームメートはベッドで寝ていたから、僕は静かにしていた」と、フォルランは2015年にThe Nationalでのコラムで語っている。
「僕はかなり幼い頃から英語を理解できたけど、電話の向こうのその男性が何を言っているのか、ほとんど聞き取れなかった。とても早口で、すごく強いアクセントだったからね。僕は、とてもはっきりしたアクセントで話す人たちから英語を教わっていた。理解しようと必死になって、彼が僕に自分のもとでプレーしてほしいと思っているのだと分かった。『君が欲しい』と彼は言った。『ただ興味があるという話じゃない。本当に君が欲しい。君は我々にとって素晴らしい選手になれる。待っていてくれ。君はマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることになる』」
不満の残るスタート
テディ・シェリンガムとアンディ・コールの退団を受け、ユナイテッドにとって新たなストライカーの獲得は必要不可欠だった。そしてフォルランの加入は大きな期待を呼んだ。翌週、ボルトン・ワンダラーズに4-0で大勝したプレミアリーグの一戦で、最後の15分から途中出場してデビュー。巧みな動き出し、献身的な運動量、そしてスピードで即座に可能性を示し、ファン・ニステルローイのお墨付きを得た。
「ディエゴについて言えば、非常に若く才能ある選手を手にしたことになる」とファン・ニステルローイは語った。「出場したのは最後の15分だけだったが、大きなポテンシャルを持っていることは分かった。非常に、本当に速く、両足を素晴らしく使える。22歳という年齢を考えても、素晴らしい将来があると思う」
その日のリーボック・スタジアムでは、オーレ・グンナー・スールシャールのハットトリックに続き、ファン・ニステルローイが得点を締めくくった。オランダ代表FWの温かい言葉はあったものの、フォルランはユナイテッド在籍中を通じて、ファン・ニステルローイとスールシャールに次ぐ3番手の立場に置かれることになった。
フォルランが初先発を果たしたのは3月上旬になってからで、オールド・トラッフォードでのトッテナム戦で負傷したスールシャールの代役を務めた。マンチェスター・ユナイテッドはこの試合も4-0で快勝し、フォルランは背後へのランで絶えず脅威となったが、決定機を何度も逃し、ゴール前で落ち着きを欠く不安な一面も見せた。
2001-02シーズンは18試合出場で終えたが、ついに1点も奪えなかった。ファーガソン率いるチームにとってもこのシーズンは完全な失敗で、プレミアリーグは3位に終わり、FAカップとリーグカップではともに早期敗退。さらにチャンピオンズリーグ準決勝では、下馬評の高くなかったバイエル・レバークーゼンに敗れた。
それでも、ボールを持っていない場面でのフォルランの惜しまぬ働きはユナイテッドのファンに支持され、2002年ワールドカップのウルグアイ代表メンバーにも選出された。ウルグアイは日韓大会で屈辱的なグループステージ敗退に終わったが、フォルランはセネガル戦で大会屈指のゴールの一つを決め、失われていた自信をいくらか取り戻した。20ヤードの位置から見事なボレーシュートをファーサイドへ突き刺したのである。
待望のブレークスルー
ただ、フォルランがマンチェスターに戻った後も、すぐに状況が好転したわけではなかった。2002-03シーズンが始まって以降も途中出場が続き、ユナイテッドのプレミアリーグ最初の6試合すべてで終盤にベンチから投入されたほか、ザラエゲルセグとのチャンピオンズリーグ予選2試合にも出場した。そして、26試合に出場して無得点のままだったことで、イギリスメディアからは「フォーローン」と呼ばれた。
待望のブレークスルーは、ついにユナイテッドで27試合目の出場で訪れた。チャンピオンズリーグ開幕戦のマッカビ・ハイファ戦、ホームゲームだった。23歳のフォルランはチームが4-1でリードする中、後半開始前に投入され、いつものように敵陣で精力的なプレーを見せた。しかし、ゴールの感覚はなおも彼を避け、ファン・ニステルローイのお膳立てから迎えた決定機も、シュートを大きくバーの上へ外してしまった。
またしてもフォルランにとってフラストレーションの残る夜になりそうだったが、88分にデイヴィッド・ベッカムがPKを獲得する。あの夜キャプテンを務めていたユナイテッドのウインガーは、当初は自ら蹴るためにボールを手にしたものの、フォルランが代わってほしいと懇願。イングランド人のベッカムはその切実さを理解し、快く譲った。
「お願いだ、お願いだ。少しでも人間味があるなら、誰だって彼のためにお願いしたくなる」『ITV』の実況ピーター・ドゥルーリーはこう語った。フォルランが主審の笛を待つ間、オールド・トラッフォードの満員に近い観衆は固唾をのんで見守っていた。全身から不安がにじみ出ているようなボディーランゲージだったが、フォルランはGKの逆を突き、鋭いインサイドキックのシュートを決めて5-2の勝利を決定づけた。
その後、ベッカムらチームメートはフォルランに駆け寄り、ホーム側のベンチでも誰もが安堵の笑みを浮かべた。「もし僕が蹴って決めていたら、6万7000人に嫌われていただろうね」と、ベッカムは試合後に語った。「彼は練習でも試合でも本当にハードワークしていたし、あのゴールに値した」
ファーガソンも主将の思いに同調した。「ディエゴの動きは一級品で、あのゴールに値する。彼が出ていた30分だけでも、5、6回のチャンスをつくった。あれだけの努力を注げば、何かを得るべきだ。これで落ち着いて、もっとたくさん決めてくれればいい。あれが彼のきっかけになるはずだ。私はそう確信している。素晴らしい働きをしてくれた」
上半身裸の驚異
ただ、フォルランの反応は控えめだった。後に本人も認めたように、難しい適応期間を経たウルグアイ代表にとって、これはあくまで出発点にすぎなかった。「プレミアシップと異なる文化に自分を適応させなければならなかった。さらに、あまり長い時間プレーできないこともあるし、そういう時はより多くのゴールを決めることよりも、ボールをコントロールすることの方が重要なんだ。プレッシャーは自分自身にかけているものだけど、ゴールは必ず来ると確信している。流れの中からあのゴールを決められた方が良かったけれど、それでも1点は1点だ」
その後、彼は自らの力とファーガソンの判断が正しかったことを証明する。フォルランはその後の公式戦7試合で得点できなかったが、10月26日にシーズン2度目のプレミアリーグ先発を果たすと、アストン・ヴィラ戦でチームに貴重な勝ち点1をもたらした。
オールド・トラッフォードで迎えた試合の残り13分、ヴィラが1点をリードしていた。ミカエル・シルベストルがペナルティーエリアの反対側でボールを持った場面でも、その前には大勢のDFがいて、大きな危険には見えなかった。だが、このフランス人選手はどうにかクロスを送り込むと、なぜか完全にフリーだったフォルランが見事にヘディングでコースを変え、どうすることもできないヴィラGKピーター・エンクルマンの脇を抜いてボールをゴール右上隅へ流し込んだ。これが、プレミアリーグ初ゴールまでの9カ月に及ぶ待ち時間を終わらせる一撃となった。
今度のフォルランは、はるかに感情を爆発させた。後にトレードマークとなる、ユニフォームを脱ぎ捨てるセレブレーションを見せたのである。興奮をどこへ向けるべきか自分でも分からなかったのか、ホームのサポーターではなくアウェー席のヴィラファンの方へ走っていった。プレミアリーグ23試合で流れの中からのゴールがなかったことを思えば、理解できる間違いだった。
翌週、ユナイテッドはサウサンプトンをホームに迎えた。ファーガソンはフォルランを再びベンチに戻したが、この試合でも最後に主役となったのは彼だった。残り5分、スコアは1-1。フアン・セバスティアン・ベロンがゴールから約25ヤードの位置にいたフォルランへボールを送ると、彼は2タッチで態勢を整え、瞬く間にサウサンプトンの守護神アンッティ・ニエミを破る、止めようのないシュートを突き刺した。
その華麗な一撃を受け、アドレナリン全開のフォルランは再び上半身裸をさらした。だが、その後にはばかげた場面が待っていた。このシーズンのユナイテッドが着用していたナイキ製の二重構造ユニフォームに戸惑ったのか、彼はシャツを着直すのに手間取り、試合が再開されると、それを手に持ったまま全力でボールを奪い返しにいった。
この一件について聞かれたフォルランは、こう語っている。「早く着直そうとしていたんだけど、急いでいる時って、時々もっと悪いことになるものなんだ。もう一度やるかどうかは分からない。またそうなった時に見てみないとね」。感情豊かで、本能のままに輝くタイプの選手だった彼が、再び我を忘れるまでに長い時間はかからなかった。
リバプールを泣かせる
その後、フォルランはニューカッスルとのスリリングな一戦で、ユナイテッドの先発として5-3の勝利に大きく貢献し、ファン・ニステルローイの2得点をアシスト。8日後のリヴァプール戦でも、ファーガソン監督の先発メンバーに名を連ねた。最終的に、アンフィールドでのその運命的な土曜の午後こそが、マンチェスター・ユナイテッドでの彼のレガシーを決定づけることになった。
試合の最初の60分あまりは雑然とした展開で、均衡を破るには個人の魔法のようなプレーか、大きなミスしかないように感じられた。結果的に後者となった。
ジェイミー・キャラガーがルーズボールをジェジー・ドゥデクへヘディングで戻し、本来なら簡単にキャッチできる場面だった。しかし、リヴァプールのGKはなぜかそれを股下に後ろへそらしてしまい、フォルランが素早く反応して無人のゴールへ流し込んだ。歓喜のまま走り出したユナイテッドのFWは、得点後にユニフォームを脱ごうとしたが、最後の最後で思いとどまるように引き戻すという、どこかユーモラスな自制も見せた。
このゴールは何よりも幸運の要素が大きかったが、フォルランの2点目は力強い技術的 brilliance だった。そこからわずか3分後、ライアン・ギグスが2度のタックルを受けながらも持ちこたえ、ボールをペナルティーエリア手前のフォルランへ押し出した。すると彼は、ドゥデクのニアポストを破る強烈なシュートを突き刺した。確かにドゥデクはもっとうまく対応すべきだったが、フォルランのフィニッシュは完璧だった。
サミ・ヒーピアがリヴァプールに1点を返したものの、ユナイテッドは歴史的な勝利を守り切った。終盤にはファビアン・バルテズがディートマー・ハマンのシュートを驚異的なセーブで防いだ。しかし、真の救世主はフォルランだった。
「覚えているのは、もちろんゴールだよ。テレビで見るたびにね。でも、試合後にギャリー（ネヴィル）が僕のところへ来て、『自分が何をやったのか分かっていない。君は何年も語り継がれることになる』と言ったことも覚えている」と、フォルランは2022年にユナイテッドのメディア チャンネルでこの試合を振り返った。
案の定、ユナイテッドのファンはディーン・マーティンの楽曲Volareのメロディーに乗せて、フォルランのための特別なチャントを作った。「Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry」という歌詞は、それ以来ずっとスタンドの定番となっている。2017年4月のサンダーランド戦でも歌われ、当時マンチェスター・ユナイテッドを率いていたジョゼ・モウリーニョ監督を困惑させた。
フォルランはさらにこう付け加えた。「大事なことだとは分かっていた。でも、その瞬間には分からなかったんだ。20年たった今でも、まだみんなが僕の名前を歌ってくれているなんて。本当に信じられないよ」。さらに2019年のGQのインタビューでは、こうも語っている。「あれを聞くたびに鳥肌が立つ。僕はライアン・ギグスやポール・スコールズ、あるいはほかのユナイテッドのレジェンドではないし、アンフィールドで得点した唯一の選手でもない。だからこそ、覚えていてもらえるのは光栄に感じる。あの試合まではチームで与えられる時間があまりに少なくて、自分が本当のフットボーラーだとさえ思えなかったんだ」
優勝チーム
フォルランはその12月、さらに3つの重要なゴールを決めた。1点目はリーグカップ4回戦、バーンリーに2-0で勝利した一戦での冷静なフィニッシュだった。2点目はチェルシーとの準々決勝で生まれ、カルロ・クディチーニの股を抜いて、この試合唯一のゴールを奪った。
マンチェスター・ユナイテッドはその月を最高の形で締めくくった。オールド・トラッフォードでバーミンガム・シティを2-0で下し、フォルランはベッカムの折り返しのヘディングをボックス内で受け、ハーフボレーで先制点を叩き込んだ。そのシーズン、フォルランがプレミアリーグで先発したのはこのあと1試合だけだったが、1月18日に優勝争いの重要な一戦でチェルシーがマンチェスターに乗り込んできた際、サポーターに再び忘れがたい記憶を残した。
その日の早い時間帯にアーセナルがウェストハムを下し、首位でユナイテッドに勝ち点5差をつけていた。一方のチェルシーは、さらにその3ポイント後方の3位につけていた。チェルシーは前半を支配し、30分にエイドゥル・グジョンセンが先制点を決めて、順位表でユナイテッドをかわす流れに見えた。しかし、前半終了前のクディチーニのミスが流れを変えた。足を滑らせたチェルシーのGKは、ベッカムへまずいパスを出してしまい、そこからのクロスをスコールズが決めて1-1となった。
後半に入るとユナイテッドはギアを上げたが、クディチーニもまた存在感を示した。ファン・ニステルローイの確実と思われたゴールを、イタリア人GKがどうにか触ってポストの外へはじき出し、流し込ませなかったのだ。チェルシーは後半アディショナルタイム3分まで持ちこたえていたが、そこで主役となったのがフォルランだった。
ファン・ニステルローイに代わって途中出場していたフォルランは、ベロンの絶妙なスルーパスに反応してチェルシーのセンターバックの間へするりと入り込み、左足を完璧なタイミングで振り抜いて、ファーガソン率いるチームに勝ち点3をもたらした。今度のフォルランはユニフォームを脱ぐのに一瞬の迷いもなく、ホームの大観衆の耳をつんざくような大歓声の中を駆け出した。
「だから我々はいつも最後の20分で彼を投入するんだ。今年の彼は、重要なゴールを決める本当に大事な選手になっている」と、ユナイテッドの指揮官は後に記者団へ語った。4カ月後、プレミアリーグのトロフィーは再びオールド・トラッフォードへ戻り、フォルランもその歓喜の輪の中心にいた。25試合で6ゴール2アシストという記録は依然として控えめではあったが、そのうち先発はわずか7試合だったことを踏まえれば、フォルランはこれほど大きな貢献を果たしたと言っていいほど見事な働きを見せていた。
構想外
とはいえ、フォルランがユナイテッドで長期的なスーパースターになる運命ではなかった。2003-04シーズンのプレシーズンに行われたユベントスとの親善試合では、世紀の大失敗のひとつとも言える場面を演じている。ゴールを目前にし、ゴール前6ヤードボックス内からなぜかサイドネットへシュートを打ち込んでしまったのだ。これが、クラブでの失望に終わった最後の1年を象徴する出来事となった。
フェルガソンは1トップのシステムへとかじを切り、ファン・ニステルローイの存在はフォルランにとってさらに大きな影となった。それでも、彼の唯一無二の才能を思い起こさせる輝きはまだあった。チャンピオンズリーグのレンジャーズ戦で決めた美しいボレーシュート、ユナイテッドをノックアウトフェーズ進出に導いたパナシナイコス戦の決勝点、そしてプレミアリーグでユナイテッドがアストン・ヴィラを4-0で粉砕した一戦で、途中出場から決めた見事な2得点などである。さらにフォルランはFAカップ優勝メダルも手にし、4回戦のノーサンプトン戦でユナイテッドが3-0で勝利した試合でも得点を挙げていた。
だが、低調な時期のダメージは深刻だった。フォルランは決めた数をはるかに上回るチャンスを逃し、とりわけそのノーサンプトン戦ではPKも失敗。フェルガソンが珍しく先発で起用した試合でも、存在感を示せなかった。4月のレスター戦では特に動きの鈍いプレーを見せ、57分に交代を命じられると、珍しく怒りをあらわにしてそのままトンネルへ引き揚げようとした。
2024年1月にルイ・サハがオールド・トラッフォードに加入し、その夏にはウェイン・ルーニーがエバートンから獲得されたことも、彼にとって追い風とはならなかった。フォルランはチェルシーとの2024-25シーズン開幕戦で17分間プレーしたが、スパイクを替えるよう求めたフェルガソンの要求を無視。1-0で敗れたその試合では、GKと1対1になった場面で足を滑らせ、指揮官の怒りを買った。
「フェルガソンは、雨でぬれたピッチに適した交換式の長いスタッドでプレーしてほしがっていた。でも、私は短いものの方が快適に感じるんだ」と、フォルランは明かしている。「替えることには同意したが、実際には替えず、チャンスを無駄にした。試合後、急いでロッカールームに戻ってスパイクを替えようとしたが、フェルガソンに見つかった。彼はそのスパイクをつかんで投げた。あれが、私のユナイテッドでの最後の試合だった」
不朽のレガシー
フォルランはその数日後、移籍で期待外れに終わった選手として“夢の劇場”を去り、格安の移籍金200万ポンドでビジャレアルに加入した。しかし、ファーガソンとの間にわだかまりは残らなかった。ファーガソンは自伝の中で、クラブでのフォルランの時間を思慮深く総括し、ファン・ニステルローイの「特異性」がこのウルグアイ人エースに不利に働いたと認めている。
「ルートはナンバーワンのフィニッシャーであることを望んでいた。それが彼の本質だった。ディエゴ・フォルランは彼の視界にまったく入っていなかった。だから2人を一緒にピッチに立たせても、相性はまるでなかった。ディエゴは相棒がいる方が良かった」とファーガソンは語った。「それでも、彼はいくつもの非常に価値あるゴールを決めた。良い選手であり、素晴らしいプロだった」
ビジャレアルでフォルランが開花したのは、主役の立場を与えられたからである。そのポジションはユナイテッドでは彼に用意されておらず、キャリアの大半でソルスキアが担ったようなスーパーサブ向きの選手でもなかった。さらに、アトレティコでセルヒオ・アグエロと築いた強力なコンビ、そして代表レベルでルイス・スアレスやエディンソン・カバーニと見せた阿吽の呼吸によっても、ファーガソンの評価が正しかったことは証明された。
ユナイテッドのファンはフォルランの最高の姿を見ることはできなかったが、それでもその闘争心に魅了された。元ユナイテッド主将のロイ・キーンは2023年、『デイリー・ミラー』によると、こう語っている。「ディエゴ・フォルランが来た時のことを覚えているが、彼にとってはなかなかうまくいっていなかった。選手が努力していれば、そしてディエゴはそうだったが、私たちはその選手を引っ張っていく。一緒に助けようとするものだ」
たしかに彼はスカウサーズを泣かせた。しかし、フォルランの驚異的な決意は、オールド・トラッフォードで愛される存在としての地位を確かなものにした。彼は常にエンブレムのためにすべてを捧げており、そうしたキャラクターこそ、ファーガソン退任後の時代にクラブが欠いてきたものそのものである。フットボールにおけるロマンスは数字ではなく献身で測られるべきであり、フォルランのそれは比類なきものだった。