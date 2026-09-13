フォルランは当初、1966年大会と1974年大会のワールドカップでウルグアイ代表としてプレーした父パブロの後を追うのではなく、テニス選手になることを望んでいた。しかし、12歳の時にサッカーへと軸足を移した。その決断の背景にあったのは、アルゼンチンの偉人ディエゴ・マラドーナへの憧れだった。マラドーナは、フォルランの妹アレハンドロが恋人を亡くし、自身も麻痺が残る悲惨な交通事故に遭った後、家族の医療費を賄うために私財を投じて支援していた。

自ら経済的な支えになりたいという思いに突き動かされ、フォルランはその後、ウルグアイの名門2クラブ、ペニャロールとダヌービオのアカデミーで時間を過ごした。さらに1995年には、ナンシーの7カ月間のトライアルを受けるためフランスへ渡ったが、最終的に正式契約の提示は受けられなかった。それでも意気消沈することなく、16歳のフォルランは南米へ戻り、家族のつてと指揮官ホセ・オマール・パストリサの助けを受けて、アルゼンチンの『ビッグ5』の一角であるインデペンディエンテの下部組織に入団した。

フォルランは1998年、18歳でトップチームデビューを果たすと、インデペンディエンテで91試合40得点という見事な数字を記録し、大陸屈指の若き両利きのFWとしての地位を確立した。再びヨーロッパの関心を集める存在となり、2002年1月にはプレミアリーグのミドルズブラが、このウルグアイの新星に対して690万ポンドの移籍金で合意した。

しかし、フォルランがイングランドに到着すると、ユナイテッドがボロを出し抜いた。同額を一括で支払う条件に加え、はるかに高額な給与パッケージを提示したのである。そして何より重要だったのは、ファーガソンが自ら動いてフォルランの心をつかんだことだった。

「ミドルズブラが僕の代理人に接触してきて、ユナイテッドより先に僕に会いたがっていた。サー・アレックス・ファーガソンはそれを知ったんだ。ある日、僕がバスルームにいる時に電話がかかってきた。ルームメートはベッドで寝ていたから、僕は静かにしていた」と、フォルランは2015年にThe Nationalでのコラムで語っている。

「僕はかなり幼い頃から英語を理解できたけど、電話の向こうのその男性が何を言っているのか、ほとんど聞き取れなかった。とても早口で、すごく強いアクセントだったからね。僕は、とてもはっきりしたアクセントで話す人たちから英語を教わっていた。理解しようと必死になって、彼が僕に自分のもとでプレーしてほしいと思っているのだと分かった。『君が欲しい』と彼は言った。『ただ興味があるという話じゃない。本当に君が欲しい。君は我々にとって素晴らしい選手になれる。待っていてくれ。君はマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることになる』」