アスプリージャがイングランド北東部にやって来たのは、1996年2月のことだ。670万ポンド（900万ドル）の移籍が成立する直前まで、南米の陽光に慣れ親しんだ彼はイタリア北部のパルマでプレーしていた。セリエAで旋風を巻き起こし、欧州の大会でもタイトルを手にした一方、1993年のUEFAカップウィナーズカップ決勝は母国でバス運転手とけんかをして負傷したため、出場機会のない控えとして過ごした。

エミリア＝ロマーニャ州のクラブでは、後にプレミアリーグでもプレーし、明暗の分かれる結果を残すジャンフランコ・ゾラとトマス・ブロリンがチームメイトだった。代表では、コロンビアの黄金世代がコパ・アメリカの2大会で3位となり、1994年のワールドカップにも出場した。

細長い脚を持つこの司令塔が、タインサイドへ向かう荷造りをしたとき、何が待っているか分かっていたのかは議論の余地がある。ニューカッスルは「ロンドンのすぐ外」だと聞かされて移籍を決めたという話は、都市伝説として否定されている。

それでも面白い話であり、多少の真実が含まれているのかもしれない。イングランドの首都から約450キロメートル離れた街でアスプリージャを迎えた人々は、予測不能なチームメイトが地理に詳しかったとは思っていない。正式なお披露目で吹雪の中に足を踏み入れた彼は、かなり戸惑っているように見えたからだ。

当時のケビン・キーガン率いるチームには、フィリップ・アルベールもいた。BestCasino.co.ukとの提携によるGOALの独占インタビューで、加入当初について問われたアルベールはこう語った。「後で知ったティーノのことを考えると、ニューカッスルがどこにあるか、彼は知らなかったとほぼ確信している。契約した日はニューカッスルで雪がたくさん降っていた。一日中、雪だったよ」

「でも、ティーノは素晴らしい選手で、素晴らしい人だった。調子が良い日は、ニューカッスルで一緒にプレーした選手の中でも最高の一人だった。もちろん、みんなバルセロナ戦を覚えている。彼は3ゴールを決めた。優れた選手が大勢いたバルセロナという偉大なチームからハットトリックを達成し、僕たちはチャンピオンズリーグのセント・ジェームズ・パークでの試合に3-2で勝った。ティーノの3ゴールは、どれも本当に素晴らしかったと覚えている」

「彼はニューカッスルでプレミアリーグにもインパクトを残した。初出場の試合を覚えている。ミドルズブラでの試合で、僕たちは0-1で負けていた。ティーノが途中出場して違いを生み、最終的に2-1で勝ったんだ」

「誰に対してもとても親切で、面白かった。英語は一言も話せなかったけど、面白い人だった。一緒に出かけるのも楽しかった。でも何より、素晴らしい選手だった。ティーノの場合、調子が良ければ何でもできた。調子が悪い日は、僕たちは10人でプレーしているようなものだった。それでも、たいていは違いを生み出してくれたし、今もニューカッスルをはじめ北東部でとても愛されている」