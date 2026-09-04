「これはより特別な意味を持つ」。数年前にリヴァプールのマーケティング部門が打ち出した、いささか独りよがりなスローガンであり、ライバルクラブのファンをひどく苛立たせたのも無理はなかった。しかし、この思いはユルゲン・クロップも共有していた。

この象徴的なドイツ人指揮官は、ボルシア・ドルトムント時代にバイエルンのブンデスリーガ支配を一時中断させ、リヴァプールではクラブ史上6度目の欧州制覇、さらに30年ぶりの国内リーグ優勝にも導いた。それでもクロップが、自身のキャリアで最大の功績だと考えているのは、2024年のカラバオカップを、リヴァプールのアカデミー出身選手を数多く起用して勝ち取ったことだった。

なぜか。4年前、カーティス・ジョーンズがリヴァプールでプレミアリーグ初ゴールを決めるのを見届けた後、クロップは、自身の「夢」は「（アカデミー出身の）あの子たち全員をトップチームに入れること」だと明かしていたからだ。「私たちが望むのは」と、コップの象徴は続けた。「スカウスの魂を持つすべての人にとっての居場所になることだ」

そのため、2024年2月25日にウェンブリーで『クロップの子どもたち』がチェルシーの『10億ポンドのボトルジョブ集団』を破ったとき、その絵空事のようにも思えた夢が実現したかのように感じられた。

「今日ここで見たものは本当に並外れている。なぜなら、こういうことはフットボールでは起こらないからだ」と、歓喜に沸くクロップは記者団に語った。ジャレル・クアンサー、ボビー・クラーク、ジェームズ・マコーネル、ジェイデン・ダンズがいずれも途中出場し、リヴァプールを勝利へ導く助けとなった後のことだった。

「外で、英語には『子どもではタイトルは勝ち取れない』という言い回しがあると教えられたよ。私は知らなかった」しかしその一方で、はるか以前のサー・アレックス・ファーガソンと同じように、自分は誰もが間違っていたことを証明したと感じてもいた。

「間違いなく、私が勝ち取った中で最も特別なタイトルだ」とクロップは強調した。「本当に多くのことを誇りに思ったし、圧倒されるような気持ちだった。試合後の子どもたちの顔を見て……。フットボールで、誰も決して忘れないような物語をまだ作ることができるのか？ それはとても難しい。アカデミーの選手たちが、最高、最高、最高レベルの相手に途中出場して、それでも勝ってしまう。同じような話を見つけるのは本当に難しい。そんなことが以前に起きたとは、私は聞いたことがない」

おそらく悲しいのは、少なくともリヴァプールにおいては、こうしたことが二度と起こらないかもしれないという点だ。