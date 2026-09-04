「チームにスカウサーはいない」 リヴァプールは地元のアイデンティティーを失い、自分たちが代表する人々を遠ざける現実的な危険にさらされている
「これはより特別な意味を持つ」。数年前にリヴァプールのマーケティング部門が打ち出した、いささか独りよがりなスローガンであり、ライバルクラブのファンをひどく苛立たせたのも無理はなかった。しかし、この思いはユルゲン・クロップも共有していた。
この象徴的なドイツ人指揮官は、ボルシア・ドルトムント時代にバイエルンのブンデスリーガ支配を一時中断させ、リヴァプールではクラブ史上6度目の欧州制覇、さらに30年ぶりの国内リーグ優勝にも導いた。それでもクロップが、自身のキャリアで最大の功績だと考えているのは、2024年のカラバオカップを、リヴァプールのアカデミー出身選手を数多く起用して勝ち取ったことだった。
なぜか。4年前、カーティス・ジョーンズがリヴァプールでプレミアリーグ初ゴールを決めるのを見届けた後、クロップは、自身の「夢」は「（アカデミー出身の）あの子たち全員をトップチームに入れること」だと明かしていたからだ。「私たちが望むのは」と、コップの象徴は続けた。「スカウスの魂を持つすべての人にとっての居場所になることだ」
そのため、2024年2月25日にウェンブリーで『クロップの子どもたち』がチェルシーの『10億ポンドのボトルジョブ集団』を破ったとき、その絵空事のようにも思えた夢が実現したかのように感じられた。
「今日ここで見たものは本当に並外れている。なぜなら、こういうことはフットボールでは起こらないからだ」と、歓喜に沸くクロップは記者団に語った。ジャレル・クアンサー、ボビー・クラーク、ジェームズ・マコーネル、ジェイデン・ダンズがいずれも途中出場し、リヴァプールを勝利へ導く助けとなった後のことだった。
「外で、英語には『子どもではタイトルは勝ち取れない』という言い回しがあると教えられたよ。私は知らなかった」しかしその一方で、はるか以前のサー・アレックス・ファーガソンと同じように、自分は誰もが間違っていたことを証明したと感じてもいた。
「間違いなく、私が勝ち取った中で最も特別なタイトルだ」とクロップは強調した。「本当に多くのことを誇りに思ったし、圧倒されるような気持ちだった。試合後の子どもたちの顔を見て……。フットボールで、誰も決して忘れないような物語をまだ作ることができるのか？ それはとても難しい。アカデミーの選手たちが、最高、最高、最高レベルの相手に途中出場して、それでも勝ってしまう。同じような話を見つけるのは本当に難しい。そんなことが以前に起きたとは、私は聞いたことがない」
おそらく悲しいのは、少なくともリヴァプールにおいては、こうしたことが二度と起こらないかもしれないという点だ。
一時代の終わり
ジョーンズが8月21日に、以前から取り沙汰されていたインテル移籍を完了した際、一般的な見方は、リヴァプールには取引をまとめる以外にほとんど選択肢がなかったというものだった。イングランド代表の同選手は契約最終年に入っており、新契約にサインする意思はなかった。少年時代からのリヴァプールファンであるジョーンズは、もはやアンフィールドで満足していなかった。
アーネ・スロットは、ジョーンズが急場しのぎの右サイドバックとして起用される形で終わった昨季の終わりに解任されていたかもしれないが、25歳のジョーンズは本職である中盤でもっと多くの出場時間を求めていた。そして、アンドニ・イラオラの下でそれを得られる保証はなかったため、移籍は避けられなかった。
実際、その余波の多くは比較的小さな移籍金に向けられていた。ジョーンズの移籍金はわずか2500万ポンド。同じ夏には、降格したウェスト・ハムがマテウス・フェルナンデスをその3倍以上の額でトッテナムに売却していた。また、リヴァプールが後釜を補強しないのではないかという不安もあったが、それは十分に根拠があり、理解できるものでもあった。就任当初からイラオラは、中盤の選択肢を減らすのではなく、増やしたいと非常に率直に語っていた。
もっとも、このスペイン人指揮官はジョーンズを引き留めたい意向も公の場で示していた。それは単に、選手として「非常に高く評価していた」からだけではない。イラオラは7月、ジョーンズの将来について問われた際にこう語っていた。「彼がスカウスであり、ここ出身であることは非常に重要だ」
イラオラの見解はまったく驚くべきものではない。誇り高いバスク人であり、自身のキャリアの大半をアスレティック・クラブでプレーして過ごした同指揮官は、選手が自分たちの代表するチーム、そして人々と強い結びつきを持つことの重要性を、誰よりも理解している。
「多くの共通点があると感じている［リヴァプールとビルバオの間には］」と、イラオラはアメリカでのプレシーズンツアー中、記者団に語った。「この帰属意識、少し違う存在であること、そしてアカデミー出身選手とのつながりもそうだ」
では、ジョーンズの退団によって、リヴァプールのトップチームから現代になって初めてスカウサーが1人もいなくなったという事実を、どう受け止めるべきなのだろうか。そもそもジョーンズ退団前から、このクラブはアイデンティティーを失いつつあるのではないかという懸念があった。
故郷を離れて
フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）は、リヴァプールの運営において疑いようのない優れた仕事をしてきた。米国人オーナーは、2010年当時に破産寸前だったクラブを、世界のサッカー界で最も収益性の高いチームの一つへと変えた。
しかし、スピリット・オブ・シャンクリー（SOS）のようなサポーター団体は、チケット価格の上昇に異議を唱えている。地元ファンが試合観戦から締め出されつつあるという認識が、以前から根強くあるためだ。「試合日の収入は総収益に占める割合としては比較的小さい。それにもかかわらず、その代償として手頃さ、忠誠心、そして信頼が損なわれている」と、SOSは今年序盤にFSGへ宛てた公開書簡で記した。
先月、非常に賛否の分かれるアマゾン創業者ジェフ・ベゾスの支援を受けるコンソーシアム、1892ホールディングスがクラブ株の38％を取得し、今後12カ月以内に完全買収を完了できる立場にあるとのニュースは、リヴァプールが自らのルーツからますます遠ざかっているのではないかという懸念を一段と強めるものとなった。
『The Price of Football Podcast』のキーラン・マグワイア氏が当時、GOALにこう語っていた。「リヴァプールは非常に誇り高い労働者階級の街であり、伝統的なファン層が周縁化されるのではないかという、もともと広く存在していた不安は、この展開によってさらに強まった。
すでに多くのサポーターが、より多くのチケットがより裕福な人々に、法外な価格で渡ることを懸念している。そしてそれは、アンフィールドへの遠征を特別なものにしている要素を、さらに薄めていくことになるだろう。リヴァプールの人々にとって、このクラブは単なる観光名所以上の存在であり、この街の歴史、遺産、そしてアイデンティティーの一部であるものが、さらに『ディズニー化』していくことは望まれていない」
マドリード化しつつあるのか？
したがって、ピッチ上から地元育ちの選手がいなくなることで、リヴァプールとサポーターの結びつきがさらに弱まってしまうのではないかという明白なリスクがある。クラブのレジェンドであるスティーヴン・ジェラードもこの夏の早い時期、ジョーンズ売却に断固反対だと認めていた。その単純な理由は、彼が生粋のスカウサーだからである。
「単純に思うのは、当然ながらリヴァプールの周りで過ごし、この街で育てば、クラブに求められるものやスタイル、ファンが何を望んでいるのかを理解できるということだ」と、元リヴァプール主将で育成チームのコーチでもあったジェラードは『BFM Radio』に語った。「それは自分たちの中に深く刻み込まれている。この街のことを隅々まで知っているからだ。だからこそ、クラブのアカデミーは極めて重要だと思うし、自前で育てた才能を生み出し続けることが鍵だと考えている。
「リヴァプールは昔からそこが非常に優れていた。振り返ってみれば、マイケル・オーウェン、ジェイミー・キャラガー、ロビー・ファウラー、スティーヴ・マクマナマン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、自分、さらにはジェイ・スピアリングやスティーヴン・ウォーノックのように、［同じだけの］試合数に出ない選手たちであっても、チームに入れば、僕たちが何を大事にしているのか、その価値観や原則を理解していた」
ただ、前述のキャラガーは、少なくとも選手補強という点では、リヴァプールが今もそういうクラブなのか完全には確信を持てなくなっている。
「昨夏にやったことは、正直あまり好きではなかった」と、元リヴァプールDFは『Football Ramble』に語った。「まるでレアル・マドリーの夏のように感じた。フロリアン・ヴィルツ、アレクサンデル・イサク、さらにウーゴ・エキティケ、そして別のストライカーまで獲ろうとしている。1人1億2500万ポンドの選手がいるのに、8000万ポンドで、だ。
「この夏はブラッドリー・バルコラ一色だ。クロップの下であのチームを築いていた以前の日々はどうしたんだ。あの頃は、世間がそこまで確信を持っていない選手を獲得して、大きな価値を引き出していた。自分としては、ほとんどあのやり方に戻ってほしいくらいだ」。この点でキャラガーだけがそう感じているわけではない。だが、リヴァプールは、試合そのものと同じように、反対方向へ進んでいるようだ。
もちろん、現有戦力にアカデミー勢の存在がまったくないわけではない。リオ・ングモハはチェルシーから加入したが、厳密には元ユースチームの選手であり、トレイ・ニョニも、クロップに大きな誇りを抱かせたチェルシー戦のカラバオカップ勝利では出番のないベンチ入りメンバーだったうえ、今季は重要な役割を担う見込みだ。まもなく負傷から復帰する見通しのダンズも、エキティケが2027年まで離脱する可能性が高く、イサクがリヴァプール唯一の純粋な9番であることを踏まえれば、トップチームの構想に戻ってくる可能性がある。
ただ、キャラガーが指摘したように、アンフィールドでは補強戦略に明確な変化が見られる。クラブ史上最も高額な補強4件はすべて直近2度の夏の移籍市場で行われており、そのことが自前の才能にとってトップ昇格をさらに難しくしている。
実際、夏の移籍市場閉幕直前にパリ・サンジェルマンからバルコラを獲得したことで、リヴァプールは金曜にポートマン・ロードで行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグで、1億ポンド超の選手を3人先発させることさえ可能な状況となった。しかし、イラオラには起用できる地元育ちの選手が1人もいないことになる。
その意味では、クロップは正しかった。リヴァプールのカラバオカップ制覇は特別なものであり、二度と繰り返されない可能性が高い。それは単に、若い選手たちだけでタイトルを勝ち取るのが非常に難しいからではない。アンフィールドの内外にいる一部の人々が、スカウスの魂を持つことは何よりも大切だという事実を忘れてしまったように見えるからでもある。