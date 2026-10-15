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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

チャンピオンズリーグ2026-27パワーランキング：PSGを止められるチームはあるのか！？前回王者がバルセロナとの対決を前に強さを示す一方、バイエルン・ミュンヘンの弱点が露呈

リーグフェーズが本格化し、マドリードへの道は始まっている。では、欧州カップを掲げるために、現時点で最も良い状態にあるのはどのチームだろうか？

Tom Maston
翻訳者：

  • 2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、出場する全36チームがリーグフェーズの2試合を終えた。新シーズンの幕開けから欧州各地でゴールが続出し、第2節では18試合で史上最多となる78ゴールが生まれた！

    前回王者のパリ・サンジェルマンは5月、ブダペストで行われた決勝でアーセナルをPK戦の末に下し、欧州制覇を2年連続で果たした。ルイス・エンリケ監督率いるチームはここ約1年半、他を圧倒する強さを見せてきたが、3連覇を目指す戦いでは手ごわいライバルに直面しそうだ。

    では現時点で、欧州の頂点に立つPSGに挑む最有力候補はどこか？ GOALのパワーランキングでは大会を通じて優勝候補の動向を追い、その実力を見極めていく。

    前回更新：2026年9月8日。

  • 蚊帳の外から見つめる

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    格下のヴィキングが第2節、バイエルン・ミュンヘンを相手に驚きの引き分けを収めた。

    今季のパワーランキングは、これまでとは少し異なる形になる。全36チームに1位から36位まで順位をつける代わりに、大会のリーグフェーズにならい、上位24チームをランク付けする。残る12チームはその圏外とした。

    もちろん、この12チームが一つも勝ち上がれないというわけではない。ノックアウトラウンドには、いつも意外な顔ぶれが1、2チーム現れる。ただ、現時点で我々は、この12チームが初戦を突破し、欧州での戦いを続ける可能性は最も低いと見ている。

    この中には、今季の大会ですでに結果を残したチームもある。アゼルバイジャンから初出場したサバフは、このレベルでの初のホーム戦でスラヴィア・プラハを破った。ノルウェーの2クラブも存在感を示しており、バイキングはバイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分け、その24時間後にはボデ／グリムトがボルシア・ドルトムントを下した。それでも、少なくともプレーオフラウンドへの出場権を得るまでには、いずれも長い道のりが残っている。

    一方、LASKやスロヴァン・ブラチスラヴァなど、他の格下チームには実力差を感じさせるところもある。また、トルコの2クラブは、ガラタサライとフェネルバフチェがここまで合計でわずか勝ち点1にとどまっており、どちらも勝ち上がれないのではないかという懸念がある。

    GOALが敗退濃厚と見る12チーム：AEKアテネ、ボデ／グリムト、フェネルバフチェ（⬇️）、フェイエノールト、ガラタサライ（⬇️）、LASK、ランス、リール（⬇️）、サバフ、スラヴィア・プラハ、スロヴァン・ブラチスラヴァ、バイキング。

  • 24. ナポリ ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ナポリは早くも、2シーズン連続でノックアウトステージ進出を逃す危機にある。

    アントニオ・コンテ監督の欧州大会での成績を考えれば、ナポリが昨季のリーグフェーズで敗退したのは驚くべきことではなかったのかもしれない。それでも、当時のセリエA王者が上位24チームに入れなかったことには、多くの人が衝撃を受けた。その後コンテ監督はチームを去り、ACミランを離れたマッシミリアーノ・アッレグリ監督が就任した。

    アッレグリ監督の船出も順調とは言えない。ここまで指揮したセリエAの6試合で勝利は3つにとどまり、チャンピオンズリーグではアーセナルとビジャレアルに敗れ、いまだ勝ち点を獲得できていない。特に2戦目のビジャレアル戦での敗戦は、アッレグリ監督にとって懸念材料だろう。ナポリはリーグフェーズの最後の2試合でサバフ、ヴィキングと対戦するが、その試合に望みをつなぐには、まず突破を狙える位置につけておく必要がある。

  • 23位 ビジャレアル ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ビジャレアルは今季のチャンピオンズリーグで存在感を示すための態勢が、以前よりはるかに整っているようだ。

    ビジャレアルは昨季のチャンピオンズリーグで、最も期待を裏切ったチームの一つだった。8試合でわずか勝ち点1しか挙げられず、36チームによるリーグフェーズを下から2番目の35位で終えた。それを踏まえれば、今季はここまでずっと良い戦いを見せている。

    第1節ではドルトムントに敗れたものの、ドイツで引き分けに持ち込めなかったのは不運だった。その内容を次につなげ、ナポリ戦ではイニゴ・ペレス率いるチームの見事な決定力も光り、勝利を収めた。クリスマス前にはスラビア・プラグアとサバフとの対戦を控えており、新年を迎える頃にもビジャレアルは勝ち抜け争いに十分絡んでいるはずだ。

  • 22位 ポルト ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ポルトは大きな期待を胸に大会に臨んだが、開幕から２連敗を喫した。

    2年間の不在を経て、ポルトがチャンピオンズリーグに戻ってきた。フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームは昨季、リーガ・ポルトガルを制覇。2025年夏に就任したイタリア人指揮官は、ポルトを欧州屈指の倒しにくいチームに育て上げたが、今回の欧州の舞台で存在感を示すには、まだ課題が残る。

    第1節のマンチェスター・シティ戦での敗戦は予想されたものだった。一方、レアル・ベティス戦では後半にリードしながら逆転を許し、スペインで最終的に2-3で敗れた。その試合運びにファリオーリ監督は不満を抱いているだろう。それだけに、次に控えるPSV戦とナポリ戦は、ホームでのどちらの試合も勝利が不可欠に思える。

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    PSVは最初の2試合で、勝ち点1より多くを獲得したかったはずだ。

    PSVは昨季のリーグフェーズでナポリとリヴァプールに大勝したものの、決勝トーナメント進出には届かなかった。2025-26シーズンも最初の2試合で勝ち点1にとどまり、オランダ王者が同じ結果に終わるのではないかとの懸念が早くも出ている。

    ホームでシャフタール・ドネツクと引き分けた後、RBライプツィヒには僅差で敗れた。この試合では、イヴァン・ペリシッチのPK失敗がピーター・ボス監督率いるチームに響いた。PSVのリーグフェーズの対戦相手は、戦前の見立てでは比較的戦いやすい部類に入るが、恵まれた組み合わせを早急に結果につなげる必要がある。

  • 20位 RBライプツィヒ ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    第1節にコモで敗れたライプツィヒは、次戦でPSVを下して立ち直った。

    昨季は欧州カップ戦への出場を逃したライプツィヒだが、ブンデスリーガで3位に入り、チャンピオンズリーグの舞台に戻ってきた。しかし、今季最初の欧州での試合では初出場のコモに大敗し、復帰戦は屈辱的な船出となった。

    幸い、マルティン・デミチェリス監督率いるドイツのチームは立て直しに成功。ブラヤン・グルダの後半のゴールでPSVに辛勝した。次の欧州での対戦相手にはレアル・マドリーとマンチェスター・シティが控えており、レッドブル・アレーナで士気を高く保つためにも、この勝利はどうしても必要だった。

  • 19. シャフタール・ドネツク ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    アルダ・トゥランはシャフタールをリーグフェーズ開幕からの2試合で1勝1分けに導いた。

    ロシアによる母国への侵攻が続き、各地を転々とするシャフタール・ドネツクには、チャンピオンズリーグ復帰に際して大きな期待は寄せられていなかった。アルダ・トゥラン監督率いるチームは今回、欧州大会の試合でスタンフォード・ブリッジをホームとして使用。水曜日にはAEKアテネを下し、西ロンドンの新たな本拠地での初戦を勝利で飾った。

    この勝利に先立ち、敵地でのPSV戦でも十分に評価できる引き分けを収めている。今後はスロヴァン・ブラチスラヴァ戦とフェネルバフチェ戦も控えており、すでに獲得した勝ち点4は、シャフタールが決勝トーナメント進出への道筋を描くうえで絶好の足掛かりとなる。

  • 18. クラブ・ブルッヘ ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ニコロ・トレソルディがサン・シーロでハットトリックを達成し、インテルを撃破。欧州の舞台でその存在を印象づけた。

    クラブ・ブルッヘは、新方式のチャンピオンズリーグで最初の2シーズンとも決勝トーナメントに進出している。今季も初戦でアストン・ヴィラに敗れた後、サン・シーロでインテルとの激戦を制して立て直しており、3シーズン連続の進出に自信を深めているはずだ。

    幼少期からACミランのファンだったニコロ・トレソルディがハットトリックで主役となり、ウインガーのカルロス・フォルブスもスピードと巧みなプレーでインテルの最終ラインを大いに苦しめた。今後は比較的恵まれた対戦日程が待っており、ベルギーのクラブはすでに24位以内でのフィニッシュに自信を持っているだろう。

  • 17位 シュトゥットガルト ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    デニズ・ウンダフがゴールを挙げ、シュトゥットガルトはブラチスラバで2戦2勝とした。

    セバスティアン・ヘーネス監督はシュトゥットガルトで驚異的な手腕を発揮し続けている。ブンデスリーガの残留プレーオフを戦っていたチームを、3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ出場へと導いた。前線ではデニズ・ウンダヴが攻撃の中心となり、その後方でプレーするアンジェロ・シュティラーとジェイミー・レヴェリングには欧州のビッグクラブから関心が寄せられている。

    今季のシュトゥットガルトに有利に働いているのは、Optaによると、出場36チームの中で最も易しい対戦日程が組まれたことだ。チームは序盤の対戦相手にバイキングとスロヴァン・ブラチスラヴァが並ぶ日程を生かし、両チームに勝利した。11月末までにはアトレティコ・マドリーとインテルという、より手強い相手との対戦が控える。それでも、ヘーネス監督率いるチームにとって、決勝トーナメント進出はすでに手の届くところにある。

  • 16．レアル・ベティス ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    イスコが決勝ゴールを決め、ベティスは第2節でポルトに逆転勝利を収めた。

    20年以上ぶりにチャンピオンズリーグに戻ってきたベティス。昨季のラ・リーガを5位で終え、マヌエル・ペジェグリーニ監督の下、スペインで再び侮れない存在になりつつある。

    欧州の舞台でも早くから存在感を示し、リールとポルトにそれぞれ3-2で連勝。決勝トーナメント進出だけでなく、ラウンド16への直接進出も狙える位置につけている。そのためには、次の4試合でも勢いを維持する必要がある。最後の2試合はアーセナル戦とバイエルン・ミュンヘン戦。ベティスとしては、突破に勝ち点が必要な状況でこの2試合を迎えたくないはずだ。

  • 15. コモ ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    大会で素晴らしいスタートを切ったコモ、敵地フェイエノールトで現実を突きつけられる

    コモはチャンピオンズリーグ初出場で、3年前にはトップリーグでさえ戦っていなかった。それでも、単なる数合わせで大会に臨んでいるわけではない。セリエAで台頭するコモは過去2シーズン、イタリアの強豪クラブを倒す力を示してきた。セスク・ファブレガス監督率いるチームは今、欧州屈指の強豪を破ることに照準を移している。

    欧州での戦いは第1節でRBライプツィヒに大勝し、華々しく幕を開けた。しかし、水曜日にフェイエノールトの本拠地で喫した敗戦は、ファブレガス監督と才能豊かなチームに厳しい現実を突きつけた。次の相手はマンチェスター・ユナイテッドだ。11月末までにランスとAEKアテネとの対戦を控える新参者のコモにとって、マンチェスター・ユナイテッドに勝てば突破に向けて大きく前進することになる。

  • 14．スポルティングCP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    3シーズン連続の決勝トーナメント進出を目指すスポルティングは、完璧なスタートを切った。

    スポルティングはチャンピオンズリーグの常連になりつつある。昨季はリーグフェーズで予想外の8位以内に入り、ラウンド16ではボデ／グリムトを相手に劇的な逆転勝利を収め、準々決勝まで勝ち進んだ。

    その快進撃を指揮したルイ・ボルジェス監督は今もチームを率いている。スポルティングは今季もガラタサライとランスに勝利し、チャンピオンズリーグの開幕2試合をともに制したチームの一つとなった。次にLASKとシャフタール・ドネツクとの対戦を控えるリスボンのクラブは、1月にバルセロナ、マンチェスター・シティと対戦するよりもずっと前に、8位以内でのフィニッシュに近づく可能性がある。

  • 13位 ローマ ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    ローマ、最後の10分間の手痛い失速が響きレアル・マドリーに敗戦

    ローマが2018-19シーズン以来、初めてチャンピオンズリーグに戻ってきた。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の手腕によって、ローマはイタリアサッカー界の強豪の一角に返り咲いた。元アタランタ指揮官の下で、首都のクラブは非常に倒しにくいチームとなり、第2節では残り10分に入った時点でレアル・マドリーを3-1とリード。存在感を示す結果を手にするかに見えた。

    しかし、不可解な交代策もあって、ホームのローマはスタディオ・オリンピコで終盤に3失点。フェネルバフチェとの引き分けに続き、最初の2試合で勝ち点はわずか1にとどまった。それでも、ホームでのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦は、ガスペリーニ監督と選手たちにとって、次の試合ですぐに立て直す絶好の機会となるはずだ。

  • 12. ボルシア・ドルトムント ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    ドルトムントの好調なシーズンの滑り出しは、敵地ボデ／グリムトでの敗戦で急ブレーキがかかった。

    アーリング・ハーランド、ジュード・ベリンガム、アクラフ・ハキミらがスーパースターへの道を歩む中で在籍したボルシア・ドルトムントは、欧州サッカー界随一の「スター養成所」として名を馳せた。しかし近年は、そこから巣立つトップ選手が少なくなっている。そこでブンデスリーガの強豪は今夏、若手に目を向けた。ニコ・コヴァチ監督は今、ほぼ無限の可能性を秘めた陣容を擁している。

    その可能性を力に、ドルトムントはブンデスリーガで好スタートを切った。一方、チャンピオンズリーグでは北極圏でボデ／グリムトに敗れ、早くも苦境に立たされている。ただ、ビジャレアルにはすでに勝利しており、第3節のサバフ戦は勝利を取り戻す絶好の機会となる。

  • 11．マンチェスター・ユナイテッド ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    ユナイテッドはアトレティコ・マドリーに敗れた一戦で、ゴール前での決定力不足が響いた。

    マイケル・キャリックは昨季後半、暫定監督として見事な手腕を発揮し、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いた。しかし、正式監督としての船出は思い通りに進んでいない。ユナイテッドは今季、公式戦最初の9試合でわずか2勝にとどまっている。

    そのうちの1勝はチャンピオンズリーグで挙げたもので、オールド・トラッフォードで同大会初出場のサバフに大勝した。だが、続くアトレティコ・マドリー戦での敗北は、ユナイテッドの選手層に決定力とトップレベルでの経験が不足していることを浮き彫りにした。次はコモ、ローマとの難しい2試合が控える。ただ、イタリア勢との2戦目を迎える頃にもキャリックが指揮を執っているかどうかは、まだ分からない。

  • 10．インテル ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    インテルは今季のチャンピオンズリーグで開幕2連敗を喫した。

    インテルは昨季のチャンピオンズリーグで、おそらく最も期待を下回ったチームだった。2025年の準優勝チームはボデ／グリムトにホームとアウェーの両方で敗れ、プレーオフで姿を消した。クリスティアン・キヴ監督はその失望からチームを立て直し、就任1年目の終わりまでに国内2冠を達成したが、欧州での戦いはまだ好転していない。

    Opta は、リーグフェーズに臨む全36チームの中で、インテルの対戦日程は2番目に易しいと評価していた。しかし、インテルは第1節でレアル・マドリーに惜敗すると、ホームでクラブ・ブルッヘにも4-3で敗れ、順位表の下位に沈んだ。巻き返す時間は残されているものの、再び上位まで勝ち進めるかどうかは、早くも疑わしくなっている。

  • 9位．アストン・ヴィラ ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    アストン・ヴィラはウナイ・エメリ監督の下、欧州で戦うにふさわしい実力を再び示している

    今夏、アストン・ヴィラでは大幅な入れ替わりがあった。ヨーロッパリーグ優勝を果たした決勝で先発した選手のうち6人が退団。ウナイ・エメリ監督は、新加入選手を中心とするチーム作りを進めながら、過渡期となりそうなシーズンを率いることになった。新戦力の中には負傷を抱えた状態で加入した選手もおり、スペイン人指揮官にとって状況は容易ではなかったが、ヴィラ・パークでは遅ればせながら勢いが生まれつつあるようだ。

    少なくともチャンピオンズリーグでは、これ以上ないほど順調だ。エメリ監督率いるチームはクラブ・ブルッヘとのアウェー戦に勝利すると、続くフェネルバフチェ戦では6-0で大勝した。次節はヴァイキングをホームに迎え、3戦全勝を狙う。その後、11月下旬にはカンプ・ノウでバルセロナと対戦する。

  • 8. アトレティコ・マドリー ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    アトレティコ・マドリーはメトリポリターノでマンチェスター・ユナイテッドを下し、リヴァプール戦の敗戦から立ち直った。

    アトレティコ・マドリーは昨季、予想を覆してチャンピオンズリーグ準決勝まで勝ち進み、アーセナルに惜敗した。今季は第1節にアンフィールドで敗れたものの、ディエゴ・シメオネ監督はチームが再び勝ち進めると考えているだろう。

    アトレティコは第2節でマンチェスター・ユナイテッドを破り、見事に立て直した。11月上旬にはバイエルン・ミュンヘンとの対戦が控えているが、それ以外の試合は勝利を狙える相手との対戦だ。1月にはベスト16への自動進出圏に入ることも十分可能だろう。

  • 7．リヴァプール ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ブラッドリー・バルコラ、LASK戦でハットトリックを達成。勝利に貢献し、リヴァプールでのキャリアを幸先よくスタート

    リヴァプールは昨季、2024-25シーズンより1ラウンド先まで進んだものの、チャンピオンズリーグでのパフォーマンスは間違いなく後退し、2シーズン連続でPSGに敗れて大会を去った。アルネ・スロットに代わって指揮を執るアンドニ・イラオラには、アンフィールドに魅力的な攻撃サッカーを取り戻すことが期待されているが、ここまでの改善はわずかにとどまっている。

    とはいえ、リヴァプールはチャンピオンズリーグで開幕から2連勝を飾っている。まずアンフィールドでアトレティコ・マドリーに逆転勝利を収め、続いてオーストリアでLASKから6ゴールを奪って勝利した。ブラッドリー・バルコラはLASK戦でハットトリックを達成し、リヴァプールでのキャリアを軌道に乗せた。比較的恵まれた対戦日程もあり、イラオラ率いるチームは早くも8位以内でのフィニッシュに自信を持てるはずだ。

  • 6. マンチェスター・シティ ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    アーリング・ハーランドが後半に2ゴールを挙げたが、マンチェスター・シティはPSGに敗れた。

    今季のチャンピオンズリーグ制覇を、マンチェスター・シティ以上に切望しているチームはないかもしれない。財務規則違反によりプレミアリーグから重い処分を科される可能性が高いなか、エンツォ・マレスカ率いるチームが欧州のエリートクラブに名を連ね続けるための現実的な望みは、欧州最高峰の大会で優勝することだけだ。

    そう考えると、水曜日のPSG戦での敗北は、顔ぶれを一新したシティが大会で勝ち進むために、どれほどのレベルへ、しかも早急に到達しなければならないかを思い起こさせた。一方で、後半のパフォーマンスは欧州屈指の強豪に対抗するための希望を示したとも言える。12月上旬のバルセロナ戦でどのような戦いを見せるか、注目したい。

  • 5. レアル・マドリー ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    アントニオ・リュディガーが第2節、敵地ローマでのレアル・マドリードの劇的な逆転劇を締めくくった

    レアル・マドリーは過去2シーズン、チャンピオンズリーグで期待を大きく下回ってきた。国内と欧州のタイトルをベルナベウに取り戻すべく、ジョゼ・モウリーニョを招聘したものの、シーズン序盤の不安定な戦いぶりを受け、ポルトガル人指揮官には早くもプレッシャーがかかっている。

    水曜日のローマ戦でマドリーが1-3とリードを許したとき、そのプレッシャーは頂点に達するかに見えた。しかし、レアル・マドリーは最後の10分間で3ゴールを奪い、敗戦寸前から逆転勝利。先のインテル戦に続き、チャンピオンズリーグで2戦2勝とした。それでも、モウリーニョ率いるチームが少なくとも準決勝まで勝ち進むには、大幅な改善が必要だ。

  • 4. バイエルン・ミュンヘン ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    バイエルン、敵地ヴィキング戦でまさかの勝ち点取りこぼし。マイケル・オリーズの退場が高くつく

    昨季のチャンピオンズリーグが進むにつれ、バイエルン・ミュンヘンは多くのファンが優勝を期待するチームとなった。しかし、大会史に残る準決勝の名勝負の末にPSGに敗れた。ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの大胆なプレーを見せる攻撃トリオにけん引され、ブンデスリーガの強豪はそれまで、準々決勝のレアル・マドリーを含む相手を次々と退けていた。

    今回は同じようには歯車がかみ合っていない。第2節でヴァイキングに勝てなかったことが、その一例だ。ヴァンサン・コンパニ率いるチームは2点のビハインドから後半に逆転したものの、オリーズの退場で数的不利に陥り、最後はノルウェーの格下相手に試合終了間際の同点ゴールを許した。

    オリーズはこの退場により、第3節のアーセナル戦も欠場する。両チームにとって実力を測る一戦となりそうだ。

  • 3. アーセナル ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    アーセナルは開幕からの2試合で本来の力を発揮できていないが、いずれも結果を出した。

    5月に決勝で敗れたアーセナルは、初の欧州カップ優勝を果たしたいという思いを今季さらに強めるだろう。特に、予想されるようにマンチェスター・シティへの制裁が確定し、プレミアリーグの優勝争いで独走することになればなおさらだ。ミケル・アルテタ監督は頂点まで勝ち進めるだけの守備陣と中盤を擁している。一方、夏に大物FWの獲得を逃した攻撃陣の決定力には疑問が残る。

    アーセナルにとっての第一歩は、2025-26シーズンのリーグフェーズで記録した全勝を再現することだ。ナポリ戦、リール戦ともに本来の出来ではなかったものの、ここまで2戦2勝としている。次はバイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦。アルテタ監督率いるチームは、バイエルンの地でその実力を強く印象づけたいところだ。

  • 2. バルセロナ ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA
    AFP

    ラミン・ヤマル、バルセロナのガラタサライ戦逆転勝利で最高のパフォーマンスを披露

    バルセロナが最後にチャンピオンズリーグを制してから、すでに11年が経つ。それでも、今季PSGを王座から引きずり下ろせるチームがあるとすれば、ハンジ・フリック率いるバルセロナだという見方がある。フリック監督の下、バルセロナは直近2シーズンのラ・リーガを席巻してきたが、欧州の舞台では高いディフェンスラインや中盤に生じるスペースも一因となり、頂点には届いていない。

    その点で、ロドリの獲得が状況を一変させるとの期待がある。カウンター攻撃を封じる能力において、スペイン代表主将を上回る選手は世界にいない。一方、ラミン・ヤマルとハフィーニャは新シーズン、ゴール前で好調な滑り出しを見せている。ヤマルは第2節のガラタサライ戦での勝利に際し、鮮やかなアシストを2つ記録した。次に控えるPSG戦で、バルセロナの実力が最大の試練にさらされる。

  • 1. パリ・サンジェルマン ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    欧州王者として2連覇中のチームは、マンチェスター・シティに勝利した試合の前半で圧巻のプレーを披露した。

    過去2シーズン連続でチャンピオンズリーグを制したPSGは、2026-27シーズンに3連覇を狙う。達成すれば、レアル・マドリー以外で初めて欧州カップを3季連続で掲げるチームとなる。スロヴァン・ブラチスラヴァに大勝した後、マンチェスター・シティとのアウェー戦でも力を示す勝利を収めており、出だしは上々だ。

    ルイス・エンリケ監督率いるチームは圧巻のプレーで前半に3-0とリードした。後半はシティに何度も苦しめられたものの、フランス王者は4-2で勝利を収めた。次に対戦するのはバルセロナ。最終的な決勝の前哨戦となるかもしれない一戦だ。