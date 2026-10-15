今季のパワーランキングは、これまでとは少し異なる形になる。全36チームに1位から36位まで順位をつける代わりに、大会のリーグフェーズにならい、上位24チームをランク付けする。残る12チームはその圏外とした。

もちろん、この12チームが一つも勝ち上がれないというわけではない。ノックアウトラウンドには、いつも意外な顔ぶれが1、2チーム現れる。ただ、現時点で我々は、この12チームが初戦を突破し、欧州での戦いを続ける可能性は最も低いと見ている。

この中には、今季の大会ですでに結果を残したチームもある。アゼルバイジャンから初出場したサバフは、このレベルでの初のホーム戦でスラヴィア・プラハを破った。ノルウェーの2クラブも存在感を示しており、バイキングはバイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分け、その24時間後にはボデ／グリムトがボルシア・ドルトムントを下した。それでも、少なくともプレーオフラウンドへの出場権を得るまでには、いずれも長い道のりが残っている。

一方、LASKやスロヴァン・ブラチスラヴァなど、他の格下チームには実力差を感じさせるところもある。また、トルコの2クラブは、ガラタサライとフェネルバフチェがここまで合計でわずか勝ち点1にとどまっており、どちらも勝ち上がれないのではないかという懸念がある。

GOALが敗退濃厚と見る12チーム：AEKアテネ、ボデ／グリムト、フェネルバフチェ（⬇️）、フェイエノールト、ガラタサライ（⬇️）、LASK、ランス、リール（⬇️）、サバフ、スラヴィア・プラハ、スロヴァン・ブラチスラヴァ、バイキング。