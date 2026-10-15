こうしてチャンピオンズリーグの勢力図が、少しずつはっきりしてきた。グループステージは2試合を終え、注目の対戦もいくつか消化され、抜け出すチームが現れている。その筆頭は、2連覇中の王者PSGだ。水曜夜にマンチェスター・シティを4-2で圧倒し、再び優勝争いの先頭に立つ存在であることを示した。
だが、PSGだけではない。バイエルン・ミュンヘンもビハインドを覆し、難しい敵地での一戦から勝ち点1を持ち帰った。2戦2勝のバルセロナ、リヴァプール、アーセナルはどうだろうか。そしてもちろん、レアル・マドリーを巡る話題もある。新たに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督は、必ずしもレアル・マドリーに自信に満ちたプレーをさせているわけではない。それでも、厄介なプレーインの一戦を戦わずにベスト16入りを決められる好位置につけている。
一方で、苦戦しているチームもある。マンチェスター・ユナイテッドが敵地でアトレティコ・マドリーに敗れたこと自体は、必ずしも最悪の結果ではない。だが、リサンドロ・マルティネスが試合後にクラブ上層部を批判した痛烈な発言は、マイケル・キャリックらを取り巻く騒動をさらに大きくした。それにしても、イタリアのサッカーで何が起きているのか、誰か分かるだろうか。混沌としていて、分かりにくく、それでいて非常に面白い。そのすべてが同時に起きている。今回もGOALの記者たちが、『ザ・ロンド』で各地の動きを読み解く。