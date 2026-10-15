TH：どれくらい時間がある？ いや、正直、何だかばかげた話に思える。大物選手が発言することで、クラブの上層部が動いてくれるよう期待する気持ちは、ある意味では理解できる。ただ、ここにはいくつか問題がある。

まず、マンチェスター・ユナイテッドには必ずしも資金があるわけではない。数年前の移籍金をまだ支払っている。次に、今夏は新たに獲得する選手として、ユナイテッドに適した選択肢がなかった（そう、ユナイテッドは今夏の移籍市場でまずまずの仕事をしたと言っている）。そして3つ目、何より重要なのは、それを聞いた今のチームメイトがどう思うかということだ。マルティネスは事実上、「こいつらでは力不足だ」と言ったようなものだ。これはまずい。

RT：状況は人々が思っているとおりに混乱している、ということだ。人々はこうした話のリアリティー番組的な側面に夢中になり、自分ならどうチームを運営するかと考えがちだ。マルティネスのインタビューからは、あのチームの実情がうかがえる。そして実際、人々が想像するほど混乱している。いざこざがある。もっと金を使いたいという、ほとんど理不尽なほどの願望がある。現実に問題もある。あのクラブは混沌としている。長い間、好調とは言えない理由も、おそらくそこにある。

AL: 大胆か？ そうだ。驚きか？ いや。

サッカーは興味深いスポーツだ。クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、キリアン・エンバペほどのスーパースターがいても、通常はクラブの方が強い立場にある。だからこそ、NBA、NFL、MLBで見慣れたような、メディアを通じた権謀術数はそれほど見られない。こうした出来事は珍しい。

ただ、今回の問題は発言したのが誰かという点にある。マルティネスはそうした選手の一人ではない。同じチームのブルーノ・フェルナンデスやマテウス・クーニャほどの影響力すら持っていない。だから、批判はもっともだとしても、その結果は批判された側よりマルティネス本人に重くのしかかるのではないかと思う。クラブ首脳陣に変革を迫るどころか、罰金を科されたり、退団を告げられたりするかもしれない。

そうなれば、10年以上前にサー・アレックス・ファーガソンが去って以来続く機能不全が、浮き彫りになるだけだ。