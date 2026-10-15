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ライブ
UCL Rondo 1-1GOAL

チャンピオンズリーグ・ロンド：PSGは再び優勝候補の本命か？ レアル・マドリーは変わったのか？ そして、マンチェスター・ユナイテッドをめぐる激しい発言で、リサンドロ・マルティネスは何を考えていたのか？

チャンピオンズリーグの序盤戦では、どのチームが優勝争いに加わる可能性があり、どのチームが苦戦するかをうかがわせる結果が出ている。

Thomas HindleRyan Tolmich
翻訳者：

  • こうしてチャンピオンズリーグの勢力図が、少しずつはっきりしてきた。グループステージは2試合を終え、注目の対戦もいくつか消化され、抜け出すチームが現れている。その筆頭は、2連覇中の王者PSGだ。水曜夜にマンチェスター・シティを4-2で圧倒し、再び優勝争いの先頭に立つ存在であることを示した。

    だが、PSGだけではない。バイエルン・ミュンヘンもビハインドを覆し、難しい敵地での一戦から勝ち点1を持ち帰った。2戦2勝のバルセロナ、リヴァプール、アーセナルはどうだろうか。そしてもちろん、レアル・マドリーを巡る話題もある。新たに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督は、必ずしもレアル・マドリーに自信に満ちたプレーをさせているわけではない。それでも、厄介なプレーインの一戦を戦わずにベスト16入りを決められる好位置につけている。

    一方で、苦戦しているチームもある。マンチェスター・ユナイテッドが敵地でアトレティコ・マドリーに敗れたこと自体は、必ずしも最悪の結果ではない。だが、リサンドロ・マルティネスが試合後にクラブ上層部を批判した痛烈な発言は、マイケル・キャリックらを取り巻く騒動をさらに大きくした。それにしても、イタリアのサッカーで何が起きているのか、誰か分かるだろうか。混沌としていて、分かりにくく、それでいて非常に面白い。そのすべてが同時に起きている。今回もGOALの記者たちが、『ザ・ロンド』で各地の動きを読み解く。

  • ここまでのチャンピオンズリーグで、印象に残ったのは誰ですか？

    psg

    PSGは水曜夜、マンチェスター・シティを圧倒し、大会の優勝候補としての地位を確立した。

    トム・ヒンドル：PSGが本命に見える。リーグ・アンでは選手をベンチに置き、欧州の試合で起用できるほどの戦力があるのは、反則的とさえ言える。だが、アストン・ヴィラはどうだろうか。2勝を挙げ、9得点2失点だ。守備の主力を数人失ったため、今季のプレミアリーグでは苦戦するだろう。それでも攻撃には豊富な武器があり、欧州でも存在感を示すかもしれない。

    ライアン・トルミッチ：マンチェスター・シティを圧倒したPSGが答えであることは間違いない。PSGは3シーズン連続でこの大会のために作られたかのようなチームで、その強みを生かして優勝を争う相手を打ち破っている。今季もリーグ・アンを楽々と制するだろうし、その分、こうした試合に向けてコンディションを保てる。過去の実績を踏まえれば、PSGが優勝候補の筆頭だ。

    アレックス・ラビドゥ： シュトゥットガルトとアストン・ヴィラがともに最初の2試合に勝ったのは素晴らしい話だ。だが、特に水曜日の結果を見れば、答えはPSGで間違いない。前回王者が少し気を緩めるのは珍しくない。しかしPSGは、週末のリヴァプール戦で見事な戦いを見せたマンチェスター・シティを4-2で圧倒した。

  • マンチェスター・ユナイテッドの取締役会に関するリサンドロ・マルティネスの発言をどう受け止めるべきか？

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    リサンドロ・マルティネス、アトレティコ・マドリーに敗れたマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣を批判

    TH：どれくらい時間がある？　いや、正直、何だかばかげた話に思える。大物選手が発言することで、クラブの上層部が動いてくれるよう期待する気持ちは、ある意味では理解できる。ただ、ここにはいくつか問題がある。

    まず、マンチェスター・ユナイテッドには必ずしも資金があるわけではない。数年前の移籍金をまだ支払っている。次に、今夏は新たに獲得する選手として、ユナイテッドに適した選択肢がなかった（そう、ユナイテッドは今夏の移籍市場でまずまずの仕事をしたと言っている）。そして3つ目、何より重要なのは、それを聞いた今のチームメイトがどう思うかということだ。マルティネスは事実上、「こいつらでは力不足だ」と言ったようなものだ。これはまずい。

    RT：状況は人々が思っているとおりに混乱している、ということだ。人々はこうした話のリアリティー番組的な側面に夢中になり、自分ならどうチームを運営するかと考えがちだ。マルティネスのインタビューからは、あのチームの実情がうかがえる。そして実際、人々が想像するほど混乱している。いざこざがある。もっと金を使いたいという、ほとんど理不尽なほどの願望がある。現実に問題もある。あのクラブは混沌としている。長い間、好調とは言えない理由も、おそらくそこにある。

    AL: 大胆か？　そうだ。驚きか？　いや。

    サッカーは興味深いスポーツだ。クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、キリアン・エンバペほどのスーパースターがいても、通常はクラブの方が強い立場にある。だからこそ、NBA、NFL、MLBで見慣れたような、メディアを通じた権謀術数はそれほど見られない。こうした出来事は珍しい。

    ただ、今回の問題は発言したのが誰かという点にある。マルティネスはそうした選手の一人ではない。同じチームのブルーノ・フェルナンデスやマテウス・クーニャほどの影響力すら持っていない。だから、批判はもっともだとしても、その結果は批判された側よりマルティネス本人に重くのしかかるのではないかと思う。クラブ首脳陣に変革を迫るどころか、罰金を科されたり、退団を告げられたりするかもしれない。

    そうなれば、10年以上前にサー・アレックス・ファーガソンが去って以来続く機能不全が、浮き彫りになるだけだ。

  • レアル・マドリーはジョゼ・モウリーニョ監督の下で少しでも良くなったように見えるか？

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    レアル・マドリーはローマに1-3とリードされた状況から逆転勝利を収めたが、勝ち方に説得力はなかった

    TH：いや、違う。チームのバランスには依然として大きな問題がある。どう見ても、マドリーには重大な問題が２つある。１つ目は、センターフォワードのキリアン・エンバペが左ウイングでのプレーを望んでいること。２つ目は、エンバペもヴィニシウス・ジュニオールも、ボールを持っていないときにほとんど働かないことだ。右サイドバックの守備の脆さ、中盤中央のレベル低下、そしてヴィニ・ジュニオールを巡る騒動も加わり、崩壊の条件がそろっているように見える。とはいえ、圧倒された後に８分間で３得点を挙げ、１－３の劣勢をひっくり返すのは、いかにもマドリーらしい。ブードゥーの力は本物だ。

    RT：えっ？　これまでとあまり変わらないように見える。確かに勝ってはいるが、レアル・マドリーには、どうにも消えない騒動の気配が漂っている。ただ、クラブは以前にもそうした状況を乗り越え、チャンピオンズリーグを何度も制してきた。だからこそ、10月の時点では最も評価の難しいチームの一つだ。

    AL: いや、違う。

    だが、ここでより大きな懸念はキリアン・エンバペだ。カルロ・アンチェロッティからシャビ・アロンソ、そして今のモウリーニョに至るまで、エンバペがレアル・マドリーに合うのかという同じ議論が続いている。PSGでも、ルイス・エンリケの下ですべてが順調だったわけではない。

    18歳でロナウドとメッシの後継者と目され、ワールドカップでは目覚ましい結果を残してきた選手だ。それでも20代後半となった今、クラブレベルではなお、その期待に応えるまでにかなりの隔たりがあるように見える。

    フランス代表での地位は揺るぎない。しかし、マドリーの次の時代を担うはずの選手としては、依然として「もしも」という大きな疑問が残る。

  • 早期敗退を予想するチームは？

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    AFP

    アッレグリ監督率いるナポリは、チャンピオンズリーグでここまで大いに苦戦している。

    TH：マンチェスター・ユナイテッド。早くも歯車が狂い始めている。ナポリも厳しい状況で、以前の面影がない。マックス・アッレグリも、それほど優れた監督とは言えず、それが痛い。

    RT：イタリア勢は今、どのチームも要注意だ。まだ序盤とはいえ、4チーム中3チームはかなり出来が悪く、リーグフェーズが終わる頃には全チームが敗退している可能性もある。それはイタリアサッカーにとって実に厳しい評価となるだろう。ただ、セリエAがようやく変革に乗り出すために必要な警鐘になるかもしれない。

    AL: まだ判断するには早いが、セリエAの名門3クラブ、ローマ、インテル、ナポリには同情したくなる。ここまで3チーム合わせてわずか1ポイントだ。イタリアサッカーの低迷は続いている。何十年もサッカー界を支配したリーグについて、セリエAがポルトガルリーグ並みの位置へと後退しつつあるなどと話すことになるとは、信じがたい。

  • 勝つのは誰か？

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    AFP

    バイエルン・ミュンヘンは今季のチャンピオンズリーグ優勝候補の一角だ

    TH：バイエルン・ミュンヘン。守備には不安があるが、前線のマイケル・オリーズ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインはそろって脅威だ。昨年の準決勝ではPSGと接戦を演じたことも忘れてはならない。あと少しボールの転がり方が違えば、決勝でプレーしていたかもしれない。今年はその運にも恵まれ、ケインが長年待ち望んできた欧州タイトルを手にするだろう。

    RT：PSG。3連覇はほぼ不可能だ。だが、それを成し遂げるチームがあるとすれば、PSGのような戦い方をするはずだ。国内リーグで他を圧倒し、春の大一番に向けて余力を残す。バイエルンを除けば、それを本当にできるチームはほかにない。だから、PSGが敗れるまでは、いや、正確には敗れるとすればだが、PSGが優勝候補だ。

    AL: まだ判断するには早すぎるが、今選ばなければならないならPSGだ。