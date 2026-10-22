トム・ヒンドル：いや、違う。何より、マンチェスター・ユナイテッドは次にどうするのか。明白な答えは一つ、アントニオ・コンテだ。コンテについてどれほど知っているか分からないが、彼は就任して何かを勝ち取り、あちこちで敵をつくり、クラブをひどい混乱の中に残して去る傾向がある。長期的にユナイテッドをさらに悪くしたいなら、それが手っ取り早い方法だ。いや、問題はもっと根深い。ユナイテッドはあらゆる面で再建が必要だ。選手層は大部分が高齢化している。組織体制もめちゃくちゃだ。誰もがオーナーを批判したがるが、その「悪い」とされるオーナーから潤沢な資金を与えられ、それを使っている意思決定の立場にある人々はどうなのか。

ライアン・トルミッチ：おそらくそうだろう。ただ、それで事態が良くなるわけではない。これほど有害な状況になった今、なぜ一流の監督が自らこの仕事を望むのか、理解しがたい。ルベン・アモリムのような監督には、仕事をやり遂げるための十分な時間が与えられない。キャリックのような監督は、つい昨季に期待以上の結果を出していても、すぐに批判の対象になる。すべてが大混乱だが、キャリックもマンチェスター・ユナイテッドをそこから抜け出させる監督には見えない。つまり、彼もまた、その混乱の新たな犠牲者となる可能性が高い。

アレックス・ラビドゥ：少数派の意見かもしれないが、答えはノーだ。確かにキャリックは厳しい状況に放り込まれ、時には手に負えていないようにも見える。だが、聞き覚えはないだろうか。また別の監督がユナイテッドを引き継ぎ、苦しみ、はるかに根深い問題の象徴となる。

デイヴィッド・モイーズからジョゼ・モウリーニョ、ルベン・アモリムまで、ユナイテッドの有害な環境から逃れられた監督はいない。このクラブの問題は、オールド・トラフォードの荒廃だけにとどまらない。

そして、見過ごされがちな要因がある。マンチェスター・シティの財務問題を巡る案件がリーグに影を落とす中、プレミアリーグは聞きたくないかもしれない。だが、リーグ最大のブランドであるユナイテッドは、隣人であるシティの台頭から心理的に立ち直れていないように見える。近さ、絶え間ない成功、絶え間ない比較。そのすべてが、ユナイテッドには対処できない重圧を生み出してきた。

ユナイテッド自身も数多くの過ちを犯してきたが、シティの存在が頭から離れない。そうした心理的な束縛を緩めるには、シティへの大幅な勝ち点剥奪が必要かもしれない。また監督を解任したところで変わるとは思えない。