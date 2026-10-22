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ライブ
UCL Rondo 1-1GOAL

チャンピオンズリーグ・ロンド：負傷者続出のPSGは窮地に？ マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドを去るべき時か？ レアル・マドリーは優勝候補か？

チャンピオンズリーグで重要な一週間の戦いが繰り広げられ、大会の勢力図が大きく変わったかもしれない。

Thomas HindleRyan Tolmich
翻訳者：

  • 輪郭が見えてきた。チャンピオンズリーグのリーグフェーズにどんな利点があるのか、議論はこれからサッカーが続く限り尽きないだろう。試合数が多すぎる。欧州の強豪同士によるビッグマッチは無理に組まれたもので、実際にはそれほど大きな意味を持たない。新方式は旧方式より優れているわけではない。

    どの指摘も、多かれ少なかれ的を射ている。ただ、3試合を終えた今、どのチームが強く、どのチームがそうでないかは見えてきた。PSGはこの大会の優勝候補と目されていた。しかし、攻撃陣の主力2選手を負傷で失った今、その実力を疑問視せざるを得ない。レアル・マドリーは勝利を重ねているものの、圧倒的な強さを見せることはめったにない。そして、圧倒的な力を誇りながら、数カ月後にはこの大会への出場すら認められないかもしれないマンチェスター・シティをどう見るべきか。

    興味は尽きない。幸い、試合はまだたくさん残っている。GOALの記者陣が、これまでに起きたこと、今起きていること、そして今後の展開を考察する。今回の『ザ・ロンド』で。

  • マイケル・キャリックが退任すべき時なのか？

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    コモに敗れた後、カリックは去るべきだとの声が上がっている。

    トム・ヒンドル：いや、違う。何より、マンチェスター・ユナイテッドは次にどうするのか。明白な答えは一つ、アントニオ・コンテだ。コンテについてどれほど知っているか分からないが、彼は就任して何かを勝ち取り、あちこちで敵をつくり、クラブをひどい混乱の中に残して去る傾向がある。長期的にユナイテッドをさらに悪くしたいなら、それが手っ取り早い方法だ。いや、問題はもっと根深い。ユナイテッドはあらゆる面で再建が必要だ。選手層は大部分が高齢化している。組織体制もめちゃくちゃだ。誰もがオーナーを批判したがるが、その「悪い」とされるオーナーから潤沢な資金を与えられ、それを使っている意思決定の立場にある人々はどうなのか。

    ライアン・トルミッチ：おそらくそうだろう。ただ、それで事態が良くなるわけではない。これほど有害な状況になった今、なぜ一流の監督が自らこの仕事を望むのか、理解しがたい。ルベン・アモリムのような監督には、仕事をやり遂げるための十分な時間が与えられない。キャリックのような監督は、つい昨季に期待以上の結果を出していても、すぐに批判の対象になる。すべてが大混乱だが、キャリックもマンチェスター・ユナイテッドをそこから抜け出させる監督には見えない。つまり、彼もまた、その混乱の新たな犠牲者となる可能性が高い。

    アレックス・ラビドゥ：少数派の意見かもしれないが、答えはノーだ。確かにキャリックは厳しい状況に放り込まれ、時には手に負えていないようにも見える。だが、聞き覚えはないだろうか。また別の監督がユナイテッドを引き継ぎ、苦しみ、はるかに根深い問題の象徴となる。

    デイヴィッド・モイーズからジョゼ・モウリーニョ、ルベン・アモリムまで、ユナイテッドの有害な環境から逃れられた監督はいない。このクラブの問題は、オールド・トラフォードの荒廃だけにとどまらない。

    そして、見過ごされがちな要因がある。マンチェスター・シティの財務問題を巡る案件がリーグに影を落とす中、プレミアリーグは聞きたくないかもしれない。だが、リーグ最大のブランドであるユナイテッドは、隣人であるシティの台頭から心理的に立ち直れていないように見える。近さ、絶え間ない成功、絶え間ない比較。そのすべてが、ユナイテッドには対処できない重圧を生み出してきた。

    ユナイテッド自身も数多くの過ちを犯してきたが、シティの存在が頭から離れない。そうした心理的な束縛を緩めるには、シティへの大幅な勝ち点剥奪が必要かもしれない。また監督を解任したところで変わるとは思えない。

  • クヴィチャ・クヴァラツヘリアの膝の負傷は、PSGのチャンピオンズリーグでの望みにどれほど深刻な影響を及ぼすのか？

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    ここ数年、負傷者を出さずにきたPSGだが、チーム屈指の選手を一人失い、対応を迫られる。

    TH：これはある種の因果応報だろうか。クヴァラツヘリアは本当に素晴らしい選手で、ワールドカップに出場していれば、バロンドールに推す有力な根拠になっただろう。膝のケガはつらいもので、誰にも起きてほしくない。ただ、PSGは国内リーグで主力をベンチに置き、チャンピオンズリーグに向けて調整するやり方で、これまで多少なりとも切り抜けてきたように感じる。今、ルイス・エンリケは他のビッグクラブの監督と同じ現実に向き合わなければならない。主力選手を大切に扱う必要がある一方で、シーズンに2500分を超えてプレーさせる必要もある。真価が問われることになる。

    RT：かなり厳しい。彼ほどのレベルにある選手は世界でも少なく、PSGには明らかに才能ある選手がそろっているとはいえ、代わりを見つけるのは難しい。彼の負傷にブラッドリー・バルコラの退団が重なり、両サイドの連係は変わった。チームには十分な攻撃力があるものの、PSGはこれまでとは違う姿になるだろう。デンベレ、ドゥエ、トーレスの3人でチャンピオンズリーグを制することはできるか。もちろん可能だが、クヴァラツヘリアが負傷する前よりは、はるかに難しくなる。

    AL：痛手だ。PSGの歩みを狂わせるものがあるとすれば、それは負傷者だ。クヴァラツヘリアだけなら、まだ話は別だった。しかし、ウスマン・デンベレとマルキーニョスもいる。クヴァラツヘリアはデンベレと同じく、バロンドール級の選手だ。特に他の主力選手も離脱している状況では、簡単に代役を立てられるものではない。

    PSGの選手層の厚さ、そして率直に言えば資金力が、再びリーグ・アンのタイトルを獲得する助けにはなるだろう。だが、チャンピオンズリーグの再制覇は難しいかもしれない。

  • ライプツィヒ戦勝利を経て、レアル・マドリーは答えを見つけ始めたか？

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    マドリードは水曜夜、RBライプツィヒに大勝した。だが、これが巻き返しのきっかけとなるのか？

    TH：いかにもマドリーらしい、期待を抱かせては裏切る勝利に思える。もちろん、好敵手に4-1で勝つこと自体に問題はない。マドリーは素晴らしいプレーを見せた。ヤン・ディオマンデは実に見事なゴールを決めた。だがマドリーには毎年、世界最高クラスの選手たちがその実力を発揮し、勝ち点3を手にする、こうしたギャラクティコ的な勝利が何度かある。チームの構造的な問題は改善されたのか？　いや。今週末、それを試す試合でもあればいいのだが……。

    RT：これは第一歩だが、継続しなければならない。マドリーが本当に優勝を争えると示すには、数週間にわたって騒動も混乱もなく、何より勝利を積み重ねる必要がある。もっとも、そうなるのは秋ではなく春が多い。それこそ、マドリーがこの大会で何度も優勝する理由だ。だから現時点で本命にはできないが、優勝の可能性を否定するのも愚かだろう。

    AL：まだそこまでは言えないが、少なくとも今回の勝利は期待を抱かせるものだった。そして、より大きな疑問も浮かんでいる。フランスのファンは目をそらしてほしい。ネイマールがPSGを自分のクラブだと思っていた頃にキリアン・エンバペがそうしたように、ディオマンデはエンバペから主役の座を奪い始めているのだろうか？

    最近の調子を見れば、少なくとも議論する価値はある。

  • 優勝する可能性が最も高いイングランドのチームは？

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    クラブを巡るピッチ外の騒動にもかかわらず、マンチェスター・シティは全戦線で調子を取り戻した

    TH：今のマンチェスター・シティは、恐ろしいほど強い。6月にこの大会への出場を認められるかどうかは興味深い。大幅な勝ち点剥奪処分を受け、プレミアリーグからの降格もほぼ確実だという話がある。ただ、数年前にはUEFAを相手とした案件で勝利していることも忘れてはならない。そうなると、チャンピオンズリーグの出場枠はどうなるのか。シティがこの大会で優勝し、UCLの収入を得ながらUCLでプレーする一方、寒い雨の夜にはミドルズブラを相手に勝利を目指す。そんな可能性も十分にある。

    RT：マンチェスター・シティと言いたいところだが、チームを覆う暗雲は今後さらに濃くなるだろう。暗雲がなくても、チャンピオンズリーグで優勝するのは難しい。つまり、実質的にはリヴァプールとアーセナルの争いだ。前者はチャンピオンズリーグでは好調だが、国内では欠点が目立つ。となると、ほぼ消去法でアーセナルだろう。

    AL：どこも優勝しない。

  • ここまでのリーグフェーズで最高の試合は？

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    パリ・サンジェルマンがマンチェスター・シティを4-2で下した一戦は、リーグフェーズでも特に見応えのある試合の一つだった。

    TH：マンチェスター・シティ対PSGだ。ドラマ性だけでも選ぶ価値がある。スポーツウォッシングをめぐるダービーだったし、シティに有罪判決が下されて間もない時期の対戦でもあった。試合を取り巻く状況は、それだけで驚くべきものだった。では、試合内容は？ これまたすごかった。PSGが4-2で勝ったが、5-3で負けていてもおかしくなかった。チャンピオンズリーグの予測不能な魅力が存分に詰まった一戦だった。

    RT：最近のPSGの2勝のうち、どちらかだ。理由は興奮度ではなく、プレーの完成度にある。PSGはマンチェスター・シティとバルセロナの双方に堂々と立ち向かい、それぞれから4ゴールを奪って、この大会での支配的な地位を確かなものにした。注目度やゴール、そしてクヴァラツヘリアの負傷後にPSGが事実上、戦力を欠いた状態で戦ったことを踏まえ、バルセロナ戦を選びたい。

    AL：PSG対バルセロナ以外にない。PSGが試合中に主力選手を失ったにもかかわらず、だ。この大会の優勝候補と目される2チームが顔を合わせ、期待に違わぬ一戦となった。

    確かに、リーグフェーズによって大会の緊張感はいくらか薄れた。それでも、この試合やアーセナル対バイエルンのような一戦は、決勝トーナメント前にもまだ十分に楽しめることを示している。