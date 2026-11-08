パオロ・マルディーニは、2007年のチャンピオンズリーグ決勝をほとんど覚えていない。なぜなら、試合を乗り切るために大量の鎮痛剤を服用していたからだ。当時38歳だった伝説的DFは、膝の手術を切実に必要としていた。それでも、アテネで行われるACミランとリヴァプールの一戦を欠場するつもりはなかった。
そのわずか2年前、ACミランは「イスタンブールの奇跡」の敗者となっていた。リヴァプールはハーフタイム時点での3点差を驚異的な追い上げで埋め、PK戦を制したのだ。だからこそ、マルディーニにとっては雪辱を果たすことがすべてだった。「我々には失うものしかなかった」。彼はGOALにそう語り、「またリヴァプールに負ければ、消し去るのが非常に難しいものになっていたからだ」と続けた。
それゆえ、ミランはギリシャで勝利をつかむためなら、必要なことは何でもする覚悟だった。オリンピックスタジアムでの2-1の勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督とMFクラレンス・セードルフはともに、チームの出来が特別良かったわけではないと認めた。だが、彼らにとってはどうでもよかった。ジェンナーロ・ガットゥーゾが言ったように、「今度は俺たちが祝う番だ」。
しかし、解放感と安堵、雪辱を果たした喜びの中にあっても、イタリア代表選手は、2005年の決勝で敗れた痛みは「一生」残ると認めた。その理由の一つは、彼もチームメートも、あの敗戦を決して忘れさせてもらえないからだ。なぜか。2007年とは違い、2005年の両チームには大きな実力差があったからだ。カカは2007年に優勝したチームを「素晴らしいチーム」と評したが、イスタンブールで敗れたチームには遠く及ばなかった。
元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーが『The Overlap』で認めたように、「あのチームを実際に見れば、決勝前のチーム写真を見れば、あの時代だけでなく史上最高のチームの一つだと思うはずだ」。では、なぜ彼らはそのシーズン、主要タイトルを一つも獲得できなかったのだろうか……。