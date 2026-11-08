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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

チャンピオンズリーグを制せなかった史上最強のチーム？ パオロ・マルディーニ、エルナン・クレスポ、カカを擁した2005年のACミラン

カルロ・アンチェロッティ監督率いるACミランは、最終的にリヴァプールを相手に「イスタンブールの奇跡」の雪辱を果たしたのかもしれない。しかし、トルコで敗れたチームは、2007年にアテネで勝利したチームよりもさらに強かった。

Mark Doyle
翻訳者：

  • パオロ・マルディーニは、2007年のチャンピオンズリーグ決勝をほとんど覚えていない。なぜなら、試合を乗り切るために大量の鎮痛剤を服用していたからだ。当時38歳だった伝説的DFは、膝の手術を切実に必要としていた。それでも、アテネで行われるACミランとリヴァプールの一戦を欠場するつもりはなかった。

    そのわずか2年前、ACミランは「イスタンブールの奇跡」の敗者となっていた。リヴァプールはハーフタイム時点での3点差を驚異的な追い上げで埋め、PK戦を制したのだ。だからこそ、マルディーニにとっては雪辱を果たすことがすべてだった。「我々には失うものしかなかった」。彼はGOALにそう語り、「またリヴァプールに負ければ、消し去るのが非常に難しいものになっていたからだ」と続けた。

    それゆえ、ミランはギリシャで勝利をつかむためなら、必要なことは何でもする覚悟だった。オリンピックスタジアムでの2-1の勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督とMFクラレンス・セードルフはともに、チームの出来が特別良かったわけではないと認めた。だが、彼らにとってはどうでもよかった。ジェンナーロ・ガットゥーゾが言ったように、「今度は俺たちが祝う番だ」。

    しかし、解放感と安堵、雪辱を果たした喜びの中にあっても、イタリア代表選手は、2005年の決勝で敗れた痛みは「一生」残ると認めた。その理由の一つは、彼もチームメートも、あの敗戦を決して忘れさせてもらえないからだ。なぜか。2007年とは違い、2005年の両チームには大きな実力差があったからだ。カカは2007年に優勝したチームを「素晴らしいチーム」と評したが、イスタンブールで敗れたチームには遠く及ばなかった。

    元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーが『The Overlap』で認めたように、「あのチームを実際に見れば、決勝前のチーム写真を見れば、あの時代だけでなく史上最高のチームの一つだと思うはずだ」。では、なぜ彼らはそのシーズン、主要タイトルを一つも獲得できなかったのだろうか……。

  • レジェンドたちのチーム

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    ミランは2003-04シーズンのセリエAを圧倒的な強さで制したチームに、ヤープ・スタムとエルナン・クレスポを加えた。

    ミランはイスタンブールで、チャンピオンズリーグ3連覇に挑んでいるはずだった。2003年にマンチェスターで行われた決勝では、堅守が光る消耗戦の末にユヴェントスを退けた。主なライバル勢が軒並み失速する中、準々決勝のファーストレグでデポルティーボ・ラ・コルーニャをサン・シーロで4-1と圧倒し、連覇に向けて絶好の位置につけていた。

    しかし、リアソールでのセカンドレグでは、アンチェロッティを驚かせる屈辱的な崩壊を喫した。「予想外だった」と、チームが0-4の大敗を喫した後に認めた。「説明がつかない。失望している今、立て直してリーグ戦に集中するための強さを見いださなければならない」

    それでもミランはまさに立て直しを果たし、2位ローマに最終的に勝ち点11差をつけて、5年ぶりのリーグ優勝を力強く決めた。カップ戦に強い監督と見なされていたアンチェロッティにとって、スクデット獲得は格別の喜びだった。リーグ優勝を初めて果たしたことで、サン・シーロでは新たな黄金時代が幕を開けようとしていると感じられた。特に2004年夏の移籍市場を経て、その思いは強まった。

    ミランはラツィオからヤープ・スタムを獲得して、すでに優れた守備陣をさらに強化。それに加え、今なお実力が不当に過小評価されているアルゼンチン人センターフォワード、エルナン・クレスポをチェルシーから1シーズンの期限付き移籍で迎え、攻撃にも新たな武器を加えた。アンチェロッティの手元にはもともと質の高い選手がそろっていただけに、史上屈指の才能を擁するチームを手にしたように思えた。

    ミランのゴールにはブラジル代表の正GKディダが立ち、カフー、スタム、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニが、ファンタジーフットボールで選んだかのような豪華な守備陣を形成。ガットゥーゾとセードルフもいる多才な中盤ではアンドレア・ピルロが司令塔を務め、カカが前線のクレスポとアンドリー・シェフチェンコという、サッカー界屈指の決定力を誇る2人にチャンスを供給していた。

    つまり、ミランはスクデットとチャンピオンズリーグの両方を制するはずだった。そして長い間、そうなるかに見えた。

  • 負担が表れ始める

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    2005年4月末、ミランは2冠達成を狙える好位置につけていたが、5月はどの大会でも1試合も勝てなかった。

    2004-05シーズンのミランは決して完璧ではなかった。だが、それはチームに明確な弱点があったというより、当時のセリエAの強さを示すものだった。イタリアのリーグは、当時のプレミアリーグに相当する存在で、週末の試合に楽な相手はほとんどいなかった。実際、アンチェロッティ監督率いるミランはリヴォルノとシエナとのアウェー戦で敗れ、ホームでもメッシーナ、ボローニャ、ブレシアを相手に勝ち点を落としている。

    それでもミランは4月末、得失点差でユヴェントスを上回り、セリエAの首位に立っていた。チャンピオンズリーグ準決勝でも、PSVとのファーストレグを2-0で制していた。しかしこの頃、スクデットを巡る激しい争いでファビオ・カペッロ監督率いる、ほぼ同じくらい優れたユヴェントスを抑えようとしながら、欧州でも戦い続ける負担が初めてはっきりと表れた。

    2005年5月4日、ミランはアイントホーフェンで3-1と敗れながらも、アウェーゴールルールによって辛うじてチャンピオンズリーグ決勝に進出した。決め手となったのは、マッシモ・アンブロジーニが91分に挙げたゴールだった。「0-2とリードされた時は非常に怖かった」とアンチェロッティ監督は認めた。「だが、私のチームで最も重要なのは、劣勢に立たされてもプレーを続けたことだ。非常に良いチームとの大激戦だった」

    ミランにとって不運だったのは、その一戦で大きく消耗したことだ。わずか4日後、事実上の優勝決定戦となったホームでのユヴェントス戦に0-1で敗れた。アンチェロッティ監督のチームは、突然、心身ともに疲れ切っているように見えた。

    「ミランを責めることは誰にもできない。ユヴェントス戦の終了後にファンから送られた拍手が、その証拠だ」とアントニオ・ディ・ローザは、サン・シーロでの接戦にダヴィド・トレゼゲが決着をつけた後、『ガゼッタ・デロ・スポルト』に記した。「ミランは現在リーグ2位につけており、残り270分のプレーを前に力を緩めるのは間違いだ。

    「しかし、ミランは実力でチャンピオンズリーグ決勝にも進出した。チームは英気を養い、バランスを取り戻し、最後まで戦い抜くためのエネルギーを奮い起こす必要がある。そして何より、あの栄誉あるトロフィーを手にイスタンブールから帰ってこなければならない」

    だが、そうはならなかった。ミランにはほとんど力が残っておらず、レッチェ、パレルモと連続で引き分けたことで、チャンピオンズリーグ決勝の5日前にユヴェントスの優勝が決まった。

  • 威風堂々のミラン

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    エルナン・クレスポのリヴァプール戦での2点目は見事なゴールで、勝負を決めたかに見えた。

    ミランは調子を大きく落としていたものの、イスタンブールには圧倒的な優勝候補として乗り込んだ。リヴァプールは、キャラガー自身が認めるように「ごく平凡」だったからだ。リヴァプールがグループステージを突破することすら、誰も予想していなかった。突破できたのも、オリンピアコス戦で終盤に見事な決勝点を決めた、チームを鼓舞する主将スティーヴン・ジェラードのおかげだった。

    リヴァプールはプレミアリーグでも、優勝したチェルシーに実に勝ち点37差をつけられ、5位に終わったばかりだった。それでも、6度目のヨーロピアンカップ決勝に至る道のりで、チェルシーを、そしてその前にはカペッロ率いるユヴェントスを破るという驚きの結果を残していた。そうした大一番で力を発揮する並外れた能力こそ、元マンチェスター・ユナイテッドDFのスタムがリヴァプールを強く警戒する理由だった。

    「リヴァプールは、どのポジションにも質の高い選手がそろった、総合力に優れるチームだ」と、オランダ人のスタムは決勝前日、記者団に語った。「チームとして非常によく守るし、ジェイミー・キャラガーという一流のセンターバックがいる。中盤ではスティーヴン・ジェラードがおそらくリヴァプール最大の原動力で、前線のミラン・バロシュとジブリル・シセも、スピードと動きがあるから大きな脅威だ。気をつけなければならない。ACミランが優勝候補だと言う人もいるが、私は互角の勝負だと思う」

    しかし、最初の45分間はまったくの一方的な展開だった。

    イタリアの名門は開始から60秒もたたずに先制した。右サイドの深い位置からのフリーキックを、ほかでもないマルディーニがボレーで決めたのだ。ベテランDFは後に、得点したとき「何かおかしなことが起きていると気づいた」と冗談めかして振り返った。だが、前半にミランがリヴァプールを圧倒したこと自体は、特に驚くようなことではなかった。

    個々の選手を比べれば、ミランはベニテス率いる寄せ集めのチームとはまるで別次元にいた。「相手にはマルディーニ、ピルロ、セードルフ、シェフチェンコ、カカがいた……」と、ジェラードは後にUEFAに語っている。「どのポジションにも世界最高の選手の一人がいた」

    要するに、先発メンバーに弱点は一つもなく、素晴らしいサッカーを見せる力があった。それを鮮やかに示したのが、クレスポのこの試合2点目だ。カカが自陣から絶妙な加減のスルーパスを送り、抜け出したクレスポがイェジー・ドゥデクの頭上を越すシュートを決めた。

    前半終了のわずか1分前に決まったそのゴールは、質の高さもタイミングも圧巻だった。元リヴァプールFWのジョン・オルドリッジは地元ラジオで「もう終わりだ。残念ながら、奇跡が必要だ」と認めた。だが、リヴァプールが起こしたのは、まさにその奇跡だった。

  • 「私たちは本当に信じられなかった」

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    マンチェスターで勝敗を決するPKを決めてから2年後、シェフチェンコはイスタンブールでPKを外し、リヴァプールにトロフィーを譲った

    ハーフタイムにベニテス監督が施した戦術的な修正と、敗北を認めまいとするジェラードの並外れた執念は、当然ながら大きく取り上げられている。どちらも、敗色濃厚に見えたリヴァプールが60分までに同点に追いつく上で決定的な役割を果たした。しかし、アンチェロッティ監督が「狂乱の6分間」と呼んだ出来事は、リヴァプールの精神力と同じくらい、ミランの精神面についても物語っているように思える。

    ミランの選手たちがすでに勝利を祝っていたという主張を、マルディーニは一貫して強く否定してきた。イタリアのレジェンドは、イタリア人ラッパーでポッドキャスターのフェデスとのインタビューで、こう認めている。「ハーフタイムに何があったかについては、さまざまな憶測があった。私たちは全員、ものすごく張り詰めていて、叫びながらロッカールームに入った。だからアンチェロッティが間に入り、私たちを静かにさせようと怒鳴らなければならなかった」

    「私たちが祝っていたと言う人もいたが、キャプテンとして私がそんなことを許すはずがないし、チームメートもそんなことはしなかった。だから、その主張は事実からかけ離れている。コメントすること自体、ばかげているくらいだ」

    とはいえ、ジェラードがループを描くヘディングでリヴァプールに望みをつないだわずか2分後、ウラジミール・シュミツェルが遠距離から放った思い切ったシュートがジーダを破ると、ミランが試合の主導権も感情のコントロールも完全に失ったことは否定できない。「衝撃を受けた」とカフーは『FourFourTwo』に語った。「そして、彼らが3点目を決めたときは、信じられなかった」

    驚くべきことに、ミランは立て直し、試合の残り時間を支配した。しかし、チャンピオンズリーグ決勝史上最も驚異的とも言えるセーブで、デュデクが至近距離からのシェフチェンコのシュートを防いだとき、カフーは「PK戦が始まる前から、すべてが失われたと分かった」という。

    ミランが冷静さを失っていたのは間違いなく、5本のPKのうち3本を失敗した。2年前にマンチェスターで勝利を決めるPKを成功させたシェフチェンコさえも、デュデクにシュートを止められた。リヴァプールはPK戦を3-2で制し、下馬評を覆して5度目の欧州カップ制覇を果たした。

  • 「残酷な」試合

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    マルディーニとチームメートは、イスタンブールでの崩壊をめぐる質問に今なお悩まされている

    前年にラ・コルーニャでそうだったように、アンチェロッティは言葉を失いかけていた。それでも、ミランは試合のほぼ全体を通じて「素晴らしかった」と指摘し、「堂々と敗れた」と主張した。

    だが、その敗れ方に選手たちは打ちのめされた。クレスポは、その後の雰囲気を「葬式のようだった」と表現している。一方、マルディーニは試合を見返す気になるまで1年かかったと明かした。「そこで初めて、実際には自分たちがどれほどいいプレーをしていたかに気づいた」と、GOALに語っている。「120分のうち約110分間は、僕たちが支配していた。でも、それだけにサッカーがいかに奇妙で残酷になり得るかを思い知らされた」

    アンチェロッティがサン・シーロで過ごした8年間で最強のチームが、スクデットもチャンピオンズリーグも獲得できなかったのは、確かに不思議なことだった。後にアンチェロッティ自身が語ったように、「2007年の我々には並外れたモチベーションがあった。だが、優勝できたのは質よりも意志の強さによるものだった。2007年のチームは、技術面では2005年のチームに劣っていた」

    その見方に異論を挟むのは難しい。マルディーニ、ピルロ、セードルフ、ガットゥーゾ、カカら主力の何人かは引き続き先発していた。しかし、アテネでの決勝を迎える頃には、シェフチェンコ、スタム、クレスポはすでにクラブを去り、36歳のカフーはマッシモ・オッドに先発の座を譲ってベンチに回っていた。そのため、2007年の決勝でミランの2倍のシュートを放った、大きく力をつけたリヴァプールを退けるには、力を振り絞らなければならなかった。

    だからこそ、イスタンブールで勝てなかった失望は、今も消えていない。ピルロは、今でも「時々」感じる「厄介な痛み」とさえ表現している。それも無理はない。イスタンブールで起きたことは、到底忘れられるものではなかったからだ。

    「ミランが3-0でリードしていたとしても、1970年のワールドカップで優勝したブラジル代表でさえ逆転できなかったわけではない」と、ディエゴ・マラドーナは当時語った。「サッカーであのような逆転は見たことがある。だが、ACミランほど明らかに優れたチームを相手にしたものは一度もなかった」

    キャラガーが言ったように、ミランはチャンピオンズリーグ史上最高の優勝チームの一つとして名を残せたはずだったし、そうなるべきだった。だが実際には、サッカー史上最大級の大舞台での失態とともに、永遠に語られることになった。

    「ヨーロピアンカップの決勝に8回出場して5回優勝したのに、人々が覚えているのはあの試合だけのようだ」と、マルディーニは後に『UEFA.com』のインタビューで嘆いた。「消えない傷跡を残した」。2007年の優勝でも、その傷跡は消せなかった。