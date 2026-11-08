ミランはイスタンブールで、チャンピオンズリーグ3連覇に挑んでいるはずだった。2003年にマンチェスターで行われた決勝では、堅守が光る消耗戦の末にユヴェントスを退けた。主なライバル勢が軒並み失速する中、準々決勝のファーストレグでデポルティーボ・ラ・コルーニャをサン・シーロで4-1と圧倒し、連覇に向けて絶好の位置につけていた。

しかし、リアソールでのセカンドレグでは、アンチェロッティを驚かせる屈辱的な崩壊を喫した。「予想外だった」と、チームが0-4の大敗を喫した後に認めた。「説明がつかない。失望している今、立て直してリーグ戦に集中するための強さを見いださなければならない」

それでもミランはまさに立て直しを果たし、2位ローマに最終的に勝ち点11差をつけて、5年ぶりのリーグ優勝を力強く決めた。カップ戦に強い監督と見なされていたアンチェロッティにとって、スクデット獲得は格別の喜びだった。リーグ優勝を初めて果たしたことで、サン・シーロでは新たな黄金時代が幕を開けようとしていると感じられた。特に2004年夏の移籍市場を経て、その思いは強まった。

ミランはラツィオからヤープ・スタムを獲得して、すでに優れた守備陣をさらに強化。それに加え、今なお実力が不当に過小評価されているアルゼンチン人センターフォワード、エルナン・クレスポをチェルシーから1シーズンの期限付き移籍で迎え、攻撃にも新たな武器を加えた。アンチェロッティの手元にはもともと質の高い選手がそろっていただけに、史上屈指の才能を擁するチームを手にしたように思えた。

ミランのゴールにはブラジル代表の正GKディダが立ち、カフー、スタム、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニが、ファンタジーフットボールで選んだかのような豪華な守備陣を形成。ガットゥーゾとセードルフもいる多才な中盤ではアンドレア・ピルロが司令塔を務め、カカが前線のクレスポとアンドリー・シェフチェンコという、サッカー界屈指の決定力を誇る2人にチャンスを供給していた。

つまり、ミランはスクデットとチャンピオンズリーグの両方を制するはずだった。そして長い間、そうなるかに見えた。