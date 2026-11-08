パオロ・マルディーニには、2007年のチャンピオンズリーグ決勝の記憶がほとんどない。 試合を乗り切るために大量の鎮痛剤を服用していたからだ。当時38歳だった伝説的DFは膝の手術を切実に必要としていたが、アテネでのACミランとリヴァプールの一戦を欠場するつもりはなかった。
そのわずか2年前、ACミランは「イスタンブールの奇跡」の敗者となっていた。リヴァプールはハーフタイム時点での3点差を劇的に追いつき、PK戦で勝利したのだ。それだけに、マルディーニにとって重要なのは雪辱を果たすことだけだった。「我々にはすべてを失う可能性があった」と、マルディーニはGOALに語った。「リヴァプールに再び負ければ、その敗戦を消し去るのは非常に難しかっただろう」
だからこそ、ミランはギリシャで勝利するためなら何でもする覚悟だった。オリンピック・スタジアムでの2-1の勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督とMFクラレンス・セードルフはともに、ACミランの出来が決して良くなかったことを認めた。それでも、彼らは気にしていなかった。 ジェンナーロ・ガットゥーゾが語ったように、「今度は俺たちが祝う番だ」
しかし、解放感と安堵に包まれ、雪辱を果たしたその瞬間でさえ、イタリア代表選手は2005年の決勝で敗れた痛みが「一生」残ると認めた。その一因は、ガットゥーゾもチームメイトも、あの敗戦を決して忘れさせてもらえないことにある。なぜか。2007年とは違い、両チームの実力差が非常に大きかったからだ。カカは2007年の優勝チームを「素晴らしいチーム」と評したが、イスタンブールで敗れたチームには到底及ばなかった。
実際、リヴァプールの元DFジェイミー・キャラガーが『The Overlap』で認めたように、「あのチーム、決勝前のチーム写真を実際に見ると、あの時代だけでなく、史上最高のチームの一つだと思う」。では、なぜ彼らはそのシーズン、主要タイトルを一つも獲得できなかったのだろうか……。