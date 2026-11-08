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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

チャンピオンズリーグを制せなかった史上最強のチーム？ パオロ・マルディーニ、エルナン・クレスポ、カカを擁した2005年のACミランの豪華布陣

カルロ・アンチェロッティ監督率いるACミランは、最終的に「イスタンブールの奇跡」の雪辱をリヴァプールに果たしたかもしれない。だが、トルコで敗れたチームは、2007年にアテネで勝利したチームよりもさらに強かった。

Mark Doyle
翻訳者：

  • パオロ・マルディーニには、2007年のチャンピオンズリーグ決勝の記憶がほとんどない。 試合を乗り切るために大量の鎮痛剤を服用していたからだ。当時38歳だった伝説的DFは膝の手術を切実に必要としていたが、アテネでのACミランとリヴァプールの一戦を欠場するつもりはなかった。

    そのわずか2年前、ACミランは「イスタンブールの奇跡」の敗者となっていた。リヴァプールはハーフタイム時点での3点差を劇的に追いつき、PK戦で勝利したのだ。それだけに、マルディーニにとって重要なのは雪辱を果たすことだけだった。「我々にはすべてを失う可能性があった」と、マルディーニはGOALに語った。「リヴァプールに再び負ければ、その敗戦を消し去るのは非常に難しかっただろう」

    だからこそ、ミランはギリシャで勝利するためなら何でもする覚悟だった。オリンピック・スタジアムでの2-1の勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督とMFクラレンス・セードルフはともに、ACミランの出来が決して良くなかったことを認めた。それでも、彼らは気にしていなかった。 ジェンナーロ・ガットゥーゾが語ったように、「今度は俺たちが祝う番だ」

    しかし、解放感と安堵に包まれ、雪辱を果たしたその瞬間でさえ、イタリア代表選手は2005年の決勝で敗れた痛みが「一生」残ると認めた。その一因は、ガットゥーゾもチームメイトも、あの敗戦を決して忘れさせてもらえないことにある。なぜか。2007年とは違い、両チームの実力差が非常に大きかったからだ。カカは2007年の優勝チームを「素晴らしいチーム」と評したが、イスタンブールで敗れたチームには到底及ばなかった。

    実際、リヴァプールの元DFジェイミー・キャラガーが『The Overlap』で認めたように、「あのチーム、決勝前のチーム写真を実際に見ると、あの時代だけでなく、史上最高のチームの一つだと思う」。では、なぜ彼らはそのシーズン、主要タイトルを一つも獲得できなかったのだろうか……。

  • レジェンドたちのチーム

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    ミランは、2003-04シーズンのセリエAを圧倒的な強さで制したチームに、ヤープ・スタムとエルナン・クレスポを加えた。

    ミランは本来、イスタンブールでチャンピオンズリーグ3連覇を懸けて戦っていたはずだった。2003年にマンチェスターで行われた決勝では、守備の妙が光る消耗戦の末にユヴェントスを破った。主なライバルが軒並みつまずくなか、準々決勝第1戦でデポルティーボ・ラ・コルーニャをサン・シーロで4-1と圧倒したミランは、連覇に向けて絶好の位置にいた。

    しかし、リアソールでの第2戦でまさかの崩壊を喫し、アンチェロッティ監督も衝撃を受けた。「こんな結果は予想していなかった」と、チームが0-4で大敗した後に認めた。「説明がつかない。失望のさなかにある今、立ち直ってリーグ戦に集中する強さを見いださなければならない」

    それでもミランは、その言葉どおりに立ち直った。最終的に2位ローマに勝ち点11差をつけ、5年ぶりのリーグ優勝を力強く決めた。カップ戦に強い指揮官と見られていたアンチェロッティ監督にとって、スクデット獲得は格別の喜びだった。リーグ優勝を初めて果たしたことで、サン・シーロには新たな黄金期が訪れようとしているように思われた。2004年夏の移籍市場を経て、その期待は一段と高まった。

    ミランはラツィオからヤープ・スタムを獲得し、すでに強力だった最終ラインを補強。さらに、今なお不当に過小評価されているアルゼンチン人センターフォワード、エルナン・クレスポを1年間の期限付き移籍で手放すようチェルシーを説得し、攻撃陣にも新たな武器を加えた。アンチェロッティ監督がすでに擁していた選手たちの質を考えれば、史上屈指の才能あふれるチームを手にしたように感じられた。

    ゴールにはブラジル代表の正GKディダ。カフー、スタム、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニが並ぶ守備陣は、ファンタジー・フットボールで組んだかのような顔ぶれだった。ガットゥーゾとセードルフも擁する多才な中盤ではアンドレア・ピルロが司令塔役を務め、カカが前線のクレスポとアンドリー・シェフチェンコという、サッカー界屈指の決定力を持つ2人にチャンスを供給した。

    要するに、ミランはスクデットとチャンピオンズリーグの両方を制していたはずだった。そして長い間、実際にそうなるように見えた。

  • 負担が表れ始める

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    ミランは2005年4月末時点で2冠獲得に向けて有利な位置にいたが、5月はどの大会でも1勝も挙げられなかった。

    ミランは2004-05シーズン、決して完璧だったわけではない。だが、それはチームに明確な弱点があったというより、当時のセリエAのレベルの高さを示していた。イタリアのリーグは、当時のプレミアリーグに相当する存在で、週末ごとに楽に勝てる試合はほとんどなかった。アンチェロッティ監督率いるミランがリヴォルノとシエナとのアウェー戦で敗れ、メッシーナ、ボローニャ、ブレシアとのホーム戦でも勝ち点を落としたことが、それを物語っている。

    それでもミランは、得失点差でユヴェントスを上回るだけとはいえ、4月末をセリエA首位で迎えた。チャンピオンズリーグ準決勝でも、PSVとの第1戦を2-0で制していた。しかしこの頃、スクデットをめぐる激しい争いで、ファビオ・カペッロ監督率いる、ほぼ同じくらい優れたユヴェントスを抑えながら欧州の舞台でも戦う負担が、初めてはっきりと表れ始めた。

    2005年5月4日、ミランはアイントホーフェンで3-1と敗れながらも、アウェーゴール・ルールによって辛うじてチャンピオンズリーグ決勝に進出した。決め手となったのは、マッシモ・アンブロジーニが91分に挙げたゴールだった。「0-2になったときは、とても怖かった」とアンチェロッティ監督は認めた。「だが、私のチームで最も大切なのは、劣勢に立たされても選手たちがプレーを続けることだ。非常に優れたチームとの大激戦だった」

    ミランにとって不運だったのは、その試合で多くの力を消耗したことだ。わずか4日後、事実上の優勝決定戦となったユヴェントスとのホーム戦に0-1で敗れた。アンチェロッティ監督のチームは、突如として心身ともに疲れ切っているように見えた。

    「ミランを責めることは誰にもできない。ユヴェントス戦の終了後、ファンが拍手を送ったことがその証拠だ」サン・シーロでの接戦がダビド・トレゼゲのゴールで決着した後、アントニオ・ディ・ローザは『ガゼッタ・デロ・スポルト』にこう記した。「ミランは現在リーグ2位にいる。まだ270分のプレーが残っている今、力を緩めるのは間違いだ。

    「一方で、ミランは実力でチャンピオンズリーグ決勝に進んだ。チームは力を蓄え直し、バランスを取り戻し、最後まで戦い抜くためのエネルギーを呼び起こさなければならない。そして何より、イスタンブールからあの栄誉あるトロフィーを持ち帰る必要がある」

    しかし、そうはならなかった。ミランにはもうほとんど力が残っておらず、レッチェ、パレルモと連続で引き分けたことで、チャンピオンズリーグ決勝の5日前にユヴェントスの優勝が決まった。

  • 堂々たるミラン

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    エルナン・クレスポがリヴァプール戦で決めた2点目は見事なゴールで、勝負を決めたかに見えた。

    ミランは劇的に調子を落としていたにもかかわらず、圧倒的な優勝候補としてイスタンブールに乗り込んだ。それも無理はない。リヴァプールはキャラガー自身が認めるように「ごく平凡」なチームだったからだ。グループステージを突破するとさえ誰も予想していなかった。実際、オリンピアコス戦で終盤に見事な決勝ゴールを決めた、チームを鼓舞する主将スティーヴン・ジェラードのおかげで、ようやく突破を果たしたのだ。

    プレミアリーグでも、優勝したチェルシーに実に37ポイント差をつけられ、5位に終わったばかりだった。それでもリヴァプールは、6度目の欧州カップ決勝進出までに、チェルシー、さらにその前にはカペッロ率いるユヴェントスを破るという驚きを見せた。大一番で力を発揮するその際立った能力を、元マンチェスター・ユナイテッドDFのスタムは強く警戒していた。

    「リヴァプールはどのポジションにも質の高い選手がそろった、総合力のある良いチームだ」オランダ人DFは決勝前日、記者団にそう語った。「チームとしての守備は非常に良く、ジェイミー・キャラガーという一流のセンターバックがいる。中盤ではスティーヴン・ジェラードがおそらくチーム最大の原動力だ。前線のミラン・バロシュとジブリル・シセも、スピードと動きが大きな脅威になる。注意が必要だ。ACミランが本命だと言う人もいるが、私は五分五分の試合だと思う」

    しかし、最初の45分間は一方的な展開だった。

    イタリアの名門は、開始から60秒もたたないうちに先制した。右サイドの深い位置からのフリーキックを、ほかならぬマルディーニがボレーで決めたのだ。ベテランDFは後に、自分が得点したときに「何かおかしなことが起きていると気づいた」と冗談を飛ばした。だが、前半にミランがリヴァプールを圧倒したこと自体には、特に意外な点はなかった。

    選手を一人ずつ比べれば、ミランはベニテスが率いる寄せ集めのチームとはまったく別次元にいた。「相手にはマルディーニ、ピルロ、セードルフ、シェフチェンコ、カカがいた……」ジェラードは後にUEFAに語っている。「どのポジションにも、世界最高の選手の一人がいた」

    要するに、先発メンバーに弱点は一つもなく、素晴らしいサッカーを見せることができた。その力を鮮やかに示したのが、クレスポのこの試合2点目だ。自陣からカカが絶妙な力加減で通したスルーパスを受け、クレスポがGKイェジー・デュデクの頭上を越すシュートを決めた。

    そのゴールは質が高かっただけでなく、前半終了わずか1分前というタイミングで生まれた。元リヴァプールFWのジョン・オルドリッジは地元ラジオで「もう終わりだ。残念だが、奇跡が必要だ」と認めた。しかし、リヴァプールはまさにその奇跡を起こした。

  • 「私たちはどうしても信じられなかった」

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    マンチェスターで勝負を決めるPKを成功させてから2年後、シェフチェンコはイスタンブールでPKを外し、リヴァプールにトロフィーを譲った。

    ハーフタイムにベニテスが施した戦術的な修正と、ジェラードの驚くべき不屈の姿勢が注目されるのは当然だ。どちらも、敗色濃厚だった格下のチームが60分までに同点に追いつく上で重要な役割を果たした。しかし、アンチェロッティが「狂気の6分間」と呼んだ時間は、相手の精神力と同じくらい、ミランの精神力についても多くを物語っていたように思える。

    選手たちがすでに勝利を祝っていたという主張を、マルディーニは一貫して強く否定している。「ハーフタイムに何が起きたかについては、さまざまな憶測があった」と、イタリアのレジェンドはイタリアのラッパーでポッドキャスターのフェデスとのインタビューで語った。「私たちは皆、叫びながらロッカールームに入った。ひどく緊張していたから、アンチェロッティが割って入って怒鳴り、私たちを静かにさせなければならなかった」

    「私たちが祝っていたと言う人もいたが、キャプテンとして、私は絶対にそんなことを許さなかっただろうし、チームメートもそんなことはしなかったはずだ。だから、その主張は現実とはかけ離れている。コメントすることさえ、ほとんどばかばかしいほどだ」

    ただ、ジェラードが弧を描くヘディングでリヴァプールに反撃の望みをつないだわずか2分後、ウラジミール・シュミツェルが遠距離から放った思い切ったシュートがジーダを破ると、ミランが試合の主導権だけでなく感情のコントロールも完全に失ったことは否定できない。「衝撃を受けた」とカフーは『FourFourTwo』に語った。「そして相手に3点目を決められた時は、信じられなかった」

    それでも驚くべきことに、ミランは態勢を立て直し、残りの試合を支配した。しかし、チャンピオンズリーグ決勝の歴史でも屈指の驚異的なセーブと言えるプレーで、デュデクが至近距離からのシェフチェンコのシュートを防ぐと、カフーは「PK戦が始まる前から、もう勝ち目はないと分かっていた」。

    ミランが完全に冷静さを失っていたのは疑いようがなく、5本のPKのうち3本を失敗した。2年前にマンチェスターで決勝点となるPKを決めたシェフチェンコでさえ、シュートをデュデクに止められた。リヴァプールはPK戦を3-2で制し、下馬評を覆して5度目の欧州制覇を果たした。

  • 「残酷」な試合

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    マルディーニとチームメートは、イスタンブールでの大崩れについて今も繰り返し質問され、苦しめられている。

    前年のラ・コルーニャでの敗戦時と同じように、アンチェロッティ監督は言葉を失いかけていた。それでも、ミランは試合のほぼ全体を通じて「素晴らしかった」と指摘し、「誇りを持てる敗れ方をした」と主張した。

    だが、敗れ方は選手たちに大きな衝撃を与えた。クレスポはその後の雰囲気を「葬式のようだった」と語っている。一方、マルディーニは試合を見返す気になれたのは1年後だったと明かした。「その時になって初めて、自分たちが実際にはどれほど良いプレーをしていたか分かった」と、GOALに語った。「120分のうち約110分は我々が支配していた。でも、それを見て、サッカーがいかに不可解で残酷なものかを改めて思い知らされた」

    アンチェロッティ監督がサン・シーロで過ごした8年間で最も強かったチームが、スクデットもチャンピオンズリーグも獲得できなかったのは、確かに奇妙なことだった。後に同監督自身が語ったように、「2007年の我々には並外れたモチベーションがあった。だが、優勝できたのは質よりも強い意志によるものだった。2007年のチームは、技術面では2005年のチームより劣っていた」

    その見方に異論を挟むのは難しい。マルディーニ、ピルロ、セードルフ、ガットゥーゾ、カカら主力の何人かは依然として先発していたが、アテネでの決勝を迎える頃には、シェフチェンコ、スタム、クレスポはすでにクラブを去っていた。36歳のカフーもマッシモ・オッドに先発の座を譲り、ベンチに回っていた。そのためミランは、2007年の決勝で自分たちの2倍のシュートを放った、以前より大幅に力を増したリヴァプールを相手に、力を振り絞って勝たなければならなかった。

    それゆえ、イスタンブールで勝てなかった失望は今も消えていない。ピルロは、今でも「時々」感じる「厄介な痛み」だと表現したことさえある。それも無理はない。イスタンブールで起きたことは、決して忘れられない出来事だったからだ。

    「1970年のワールドカップで優勝したブラジル代表でさえ、ミランが3-0とリードした状況から逆転できなかったわけではない」と、ディエゴ・マラドーナは当時語った。「サッカーであのような逆転劇は見たことがある。だが、ACミランほど明らかに優れた相手に対しては一度もない」

    キャラガーが言ったように、ミランはチャンピオンズリーグ史上屈指の優勝チームとして名を残せたはずだったし、実際にそうなるべきだった。ところが、サッカー史上最大級の勝利を逃したチームの一つとして、永遠に語られることになった。

    「私はヨーロピアンカップの決勝に8回出場し、そのうち5回で優勝した。それなのに、人々が覚えているのはあの一戦だけのようだ」と、マルディーニは後に『UEFA.com』のインタビューで嘆いた。「消えることのない傷跡が残った」。2007年の優勝でさえ、消せなかった傷跡だ。