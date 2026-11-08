ミランは本来、イスタンブールでチャンピオンズリーグ3連覇を懸けて戦っていたはずだった。2003年にマンチェスターで行われた決勝では、守備の妙が光る消耗戦の末にユヴェントスを破った。主なライバルが軒並みつまずくなか、準々決勝第1戦でデポルティーボ・ラ・コルーニャをサン・シーロで4-1と圧倒したミランは、連覇に向けて絶好の位置にいた。

しかし、リアソールでの第2戦でまさかの崩壊を喫し、アンチェロッティ監督も衝撃を受けた。「こんな結果は予想していなかった」と、チームが0-4で大敗した後に認めた。「説明がつかない。失望のさなかにある今、立ち直ってリーグ戦に集中する強さを見いださなければならない」

それでもミランは、その言葉どおりに立ち直った。最終的に2位ローマに勝ち点11差をつけ、5年ぶりのリーグ優勝を力強く決めた。カップ戦に強い指揮官と見られていたアンチェロッティ監督にとって、スクデット獲得は格別の喜びだった。リーグ優勝を初めて果たしたことで、サン・シーロには新たな黄金期が訪れようとしているように思われた。2004年夏の移籍市場を経て、その期待は一段と高まった。

ミランはラツィオからヤープ・スタムを獲得し、すでに強力だった最終ラインを補強。さらに、今なお不当に過小評価されているアルゼンチン人センターフォワード、エルナン・クレスポを1年間の期限付き移籍で手放すようチェルシーを説得し、攻撃陣にも新たな武器を加えた。アンチェロッティ監督がすでに擁していた選手たちの質を考えれば、史上屈指の才能あふれるチームを手にしたように感じられた。

ゴールにはブラジル代表の正GKディダ。カフー、スタム、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニが並ぶ守備陣は、ファンタジー・フットボールで組んだかのような顔ぶれだった。ガットゥーゾとセードルフも擁する多才な中盤ではアンドレア・ピルロが司令塔役を務め、カカが前線のクレスポとアンドリー・シェフチェンコという、サッカー界屈指の決定力を持つ2人にチャンスを供給した。

要するに、ミランはスクデットとチャンピオンズリーグの両方を制していたはずだった。そして長い間、実際にそうなるように見えた。