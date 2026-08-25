チェルシーはプレミアリーグ最高の前線を築き上げた。しかし、シャビ・アロンソ率いるチェルシーに優勝争いはなお手の届かないものとなるだろう
チェルシーが戻ってきた。そしてコール・パーマーも戻ってきた。月曜日に行われたフラムとのスリリングなロンドン・ダービーに3-2で勝利し、シャビ・アロンソが監督として理想的なスタートを切ったことで、そう結論づけるのが自然だった。
パーマーは1ゴール1アシストで試合を支配。ジョアン・ペドロと、11700万ポンド（1億6000万ドル）の夏の新戦力モーガン・ロジャーズも得点を記録した。この3人がいきなり見せた連係は、チェルシーが昨季プレミアリーグを惨憺たる10位で終えた結果から大幅な改善を遂げる可能性を感じさせるものだ。この状態なら、どの守備陣にとっても止めるのは極めて難しい。
ただ、突然タイトル争いを夢見ているファンがいるなら、目を覚ます必要がある。アロンソ率いるチームにとって得点力は問題にならないだろうが、クレイヴン・コテージでの全体的なパフォーマンスを見る限り、失点は問題になりそうだ。フラムは少なくとも引き分けに持ち込めるだけのチャンスを作っていた。
今のチェルシーに対する期待は、しばらく抑えめにしておくべきだ。夏の移籍市場が閉まる前にさらに大きな補強が行われない限り、現実的に望める最高の結果はチャンピオンズリーグ出場権の獲得だろう。
問題の先送り
パーマーの圧巻のパフォーマンスは、チェルシーのファンにとって大きな安堵となったはずだ。24歳のパーマーは昨季、本来の自分とは程遠い出来に終始し、小さな負傷の問題を抱える中で自信を欠いているように見えた。そして2026年ワールドカップに向けたイングランドの最終メンバーから外された際も、不満を口にする理由はほとんどなかった。
だが、この日のパーマーは、クラブ加入初年度にチェルシーのヒーローへと一気に駆け上がった時とほぼ同じ姿だった。フルアム戦で先制点を演出したペドロへのワンタッチパスは完璧な重みだったうえ、再びこのブラジル人選手と連係するためにボックス内へ入っていく強い意欲も示し、最後は冷静に決定的な3点目を流し込んだ。
パーマーは83分にけいれんのためエステヴァオと交代するまで、シュート5本、キーパス3本、ドリブル5回、ボール奪回7回を記録。文句なしでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。また、ロジャーズと2人のトップ下として併用された際に互いの持ち味を消し合うのではないかという懸念も、少なくとも今のところは払拭された。ロジャーズがその記録的な移籍金に見合う存在であることを証明するには、まだ長い道のりがある。それでも、この日は素晴らしいデビューであり、ペドロがこの2人のイングランド代表選手との連係を明らかに楽しんでいたことも見て取れた。
ただ、その一方でピッチの反対側ではチェルシーはあまりにも脆く見えた。フルアムのシュート数はチェルシーよりわずか2本少ない14本で、枠内シュート数でも6本と並んだ。チェルシーはクロスをボックス内に入れられるたびに大きく動揺し、90分間を通じてセカンドボールの対応でも多くを失った。これではリーグのより強い相手には通用しないだろう。
十分ではない
チェルシーがあれほど脆さを見せた最大の理由は、ゴールマウスにロベルト・サンチェスが立ち続けていたことにある。スペイン人GKは、多くの明白な欠点を抱えながらも、ここ3シーズン近くにわたってチームの正守護神を務めてきた。そして今後もアロンソが彼を支え続けるのであれば、その代償を払うことになる。
フルアムを1-1に追いつかせたジョシュ・キングのニアサイドへのシュートは、本来ならサンチェスが難なくはじき出すべき場面だった。しかし、彼はポジショニングを完全に誤り、ボールをゴールへ流し込むのを手助けすることしかできなかった。さらに54分のゴンサロ・ガルシアのゴールでも、ティモシー・カスターニュのシュートを相手の足元へはじき返してしまい、失点に関与。終盤には、前線へのロングボールで飛び出したGKが中途半端な位置に取り残され、アメリカ代表スターのアントニー・ロビンソンにボレーを許したが、これが枠を外れて辛うじて救われた。
「我々はそれら（ミス）を受け入れ、そこから学ばなければならない」と、アロンソは試合後に語った。「これはプロセスになる。FW、中盤、DF、GKまで、すべてのラインで、あらゆる面をもっと良くしていきたい」。もしサンチェスがここまで学べていないのなら、今後も学ぶことはないだろう。
また、アロンソの戦術はサンチェスをより無防備にしている。前チェルシー指揮官エンツォ・マレスカがボール保持を重視するアプローチを好んでいた一方で、アロンソはトランジション局面で相手を圧倒することを目指している。この試合ではフルアムの方がボール保持で上回り、時間帯によってはバスケットボールのような展開となって、サンチェスが何度も注目を浴びる形となった。
驚くべきことに、最新の報道によれば、チェルシーは新たなGKを獲得する計画を持っておらず、現在は21歳のマイク・ペンダースがサンチェスの控えを務めているという。これは大きな過ちであり、『Sky Sports』で解説を務めたリヴァプールの英雄ジェイミー・キャラガーも、次のように述べてその点を的確に指摘している。「サンチェスがゴールにいる限り、チェルシーがリーグ優勝することは決してない。不可能だし、起こり得ない」
壊滅的な打撃
フラムは中盤でもより主導権を握っていた。負傷したモイセス・カイセドを欠く中、アロンソが実績のないロメオ・ラヴィアとリース・ジェームズの中盤センターコンビを起用した以上、そうなる可能性は高かった。イングランド戦でのワールドカップでの振る舞いにより、プレシーズンにはチェルシーファンからブーイングを浴びていたアルゼンチンの象徴的存在エンソ・フェルナンデスは、ベンチスタートを受け入れるしかなかった。
フェルナンデスは試合開始から1時間を少し過ぎたところで投入され、ボールに触れるたびに今度はフラムファンからさらにヤジを浴びる中、21本中19本のパスを成功させた。チェルシーが勝ち点3を守り切ろうとする中で、彼には低い位置に構えるよう指示が出されており、マレスカの下で力を発揮していた運動量豊富なNo.8役とは大きく異なり、安全第一のプレーに終始した。そのため、表面的にはマンチェスター・シティへの移籍案もそれほど大きな問題には感じられないかもしれない。
ファブリツィオ・ロマーノによれば、シティは9月1日の期限前にフェルナンデスへの正式オファーを出す見通しで、その額は1億2000万ポンドを超える可能性があるという。ただ、チェルシーには彼の穴を十分に埋められる選手を見つける時間が、おそらく残されていない。 『iPaper』は、チェルシーがボーンマスのアレックス・スコットに対して3度のオファーを拒否されたと報じており、ボーンマスも売却意思がないことを明確にしている。現時点でアロンソのために具体的な代替案も整っていない。
ロジャーズの加入によって、フェルナンデスの重要性はやや低下したのかもしれない。定期的にゴールとアシストを生み出す負担を、そのアルゼンチン人から引き受けることになるからだ。それでも、彼の技術的な能力を失うことは壊滅的な痛手になり得る。彼は後方から試合のテンポを支配し、プレッシャー下でも冷静さを保てる、適応力の高い万能型だ。より守備的なカイセドとのコンビは常に機能してきたわけではないが、アロンソのシステムでは背後に3人のセンターバックがいるため、フェルナンデスはエクアドル代表のカイセドの近くでプレーでき、より大きな保護を受けられる。
バイヤー・レバークーゼンでアロンソにとってのグラント・ジャカがそうだったように、フェルナンデスもチェルシーの前線3枚へのパスコースを開き、自在に相手の攻撃を寸断する要となり得る。同じようなプレーの幅を持たない土壇場の代役探しに奔走するくらいなら、彼を残す方がはるかに理にかなっている。
さらなる楽しみは待っているが、目に見える成功はない
アロンソはクレイブン・コテージでの試合終了後、フェルナンデスを温かく抱きしめたが、その後、元ベンフィカのプレーメーカーが今後数日で去る可能性があることを認めた。「フットボールでは、私は何が起きても驚かない」とチェルシー指揮官はBBC Radio Five Liveに語った。「見ていこう。将来何が起こるのかが分かることを願っているが、今週見ていくことになる」
フラム戦の前、ロジャーズは、トレーニングピッチで見てきたワールドカップ優勝経験を持つリヴァプールとレアル・マドリーのアイコンぶりを踏まえれば、アロンソは「おそらく今でもプレミアリーグでプレーできる」と冗談を飛ばしていた。そして、チェルシーの状況はまだそこまで切迫していないとはいえ、フェルナンデスが退団すれば中盤の層は不安なほど薄くなる。ジェームズは右センターバックとして起用されることが大半になりそうで、そうなるとピッチ中央をカバーするのは、ラヴィア、カイセド、そしてフリー移籍でクラブに加入する前に36歳になっていたジョーダン・ヘンダーソンしかいない。
理想を言えば、チェルシーは9月6日に王者アーセナルと対戦する敵地遠征までに、ワールドクラスのMFとGKを獲得したいところだ。しかし現状では、エミレーツで優勝争いの有力候補として何らかの存在感を示せるとは考えにくい。アロンソの手元には、プレミアリーグの他クラブがうらやむ前線を中心に、ファンに娯楽という意味で価格に見合う価値を提供し続けるだけの質はある。それでも、欧州の大会がなく試合数が少ないという大きなアドバンテージがあったとしても、目に見える成功は手の届かないものになるだろう。