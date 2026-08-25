チェルシーがあれほど脆さを見せた最大の理由は、ゴールマウスにロベルト・サンチェスが立ち続けていたことにある。スペイン人GKは、多くの明白な欠点を抱えながらも、ここ3シーズン近くにわたってチームの正守護神を務めてきた。そして今後もアロンソが彼を支え続けるのであれば、その代償を払うことになる。

フルアムを1-1に追いつかせたジョシュ・キングのニアサイドへのシュートは、本来ならサンチェスが難なくはじき出すべき場面だった。しかし、彼はポジショニングを完全に誤り、ボールをゴールへ流し込むのを手助けすることしかできなかった。さらに54分のゴンサロ・ガルシアのゴールでも、ティモシー・カスターニュのシュートを相手の足元へはじき返してしまい、失点に関与。終盤には、前線へのロングボールで飛び出したGKが中途半端な位置に取り残され、アメリカ代表スターのアントニー・ロビンソンにボレーを許したが、これが枠を外れて辛うじて救われた。

「我々はそれら（ミス）を受け入れ、そこから学ばなければならない」と、アロンソは試合後に語った。「これはプロセスになる。FW、中盤、DF、GKまで、すべてのラインで、あらゆる面をもっと良くしていきたい」。もしサンチェスがここまで学べていないのなら、今後も学ぶことはないだろう。

また、アロンソの戦術はサンチェスをより無防備にしている。前チェルシー指揮官エンツォ・マレスカがボール保持を重視するアプローチを好んでいた一方で、アロンソはトランジション局面で相手を圧倒することを目指している。この試合ではフルアムの方がボール保持で上回り、時間帯によってはバスケットボールのような展開となって、サンチェスが何度も注目を浴びる形となった。

驚くべきことに、最新の報道によれば、チェルシーは新たなGKを獲得する計画を持っておらず、現在は21歳のマイク・ペンダースがサンチェスの控えを務めているという。これは大きな過ちであり、『Sky Sports』で解説を務めたリヴァプールの英雄ジェイミー・キャラガーも、次のように述べてその点を的確に指摘している。「サンチェスがゴールにいる限り、チェルシーがリーグ優勝することは決してない。不可能だし、起こり得ない」